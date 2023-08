Tatsachen über die Schuldigen des Zweiten Weltkrieges – Teil 2

Artikelreihe aus dem Buch: “Die Gezeichneten – Tatsachen über die Schuldigen des Zweiten Weltkrieges” von Helmut Sündermann.

…

Als der erste Weltkrieg zu Ende gegangen war, weil Deutschland den Erklärungen des US-amerikanischen Präsidenten Wilson Glauben geschenkt und sich freiwillig dem Feinde ausgeliefert hatte, zog der britische Ministerpräsident Lloyd George mit dem Rufe „Hang the Kaiser“ durch die Versammlungssäle seines Wahlkreises.

…

Das Diktat, das dann in Versailles folgte, forderte ein Gerichtsverfahren gegen den früheren Deutschen Kaiser „wegen schwerster Verletzung des internationalen Sittengesetzes”.

…

In einer Note, die die Versailler Alliierten zur Erläuterung an die deutsche Delegation richteten, wurde erklärt, daß der erste Weltkrieg „als ein vorsätzlich gegen das Leben der Völker Europas ersonnenes Verbrechen” Deutschlands zu beurteilen sei.

…

Wilson — der erste Kriegsverbrecher des zweiten Weltkrieges

„Wenn Deutschland — wie viele behaupten — irgendeine ,gräßliche Überraschung’ vorbereitet, wer ist dann der Angreifer? Ist es Deutschland, das geschlagen, erniedrigt und geächtet wurde, oder sind es jene Nationen, die es geschlagen, erniedrigt und geächtet haben?“

…

Es ist wieder ein Brite, der bekannte Organisator der englischen Panzerwaffe im ersten Weltkrieg, Generalmajor J.F.C. Fuller, der diesen bemerkenswerten Satz im Jahre 1937 in seinem Buch „Der Erste der Völkerbundskriege“ niederschrieb.

…

Dieser Satz läßt sich ebenfalls deutlicher und nach der inzwischen eingetretenen Entwicklung auch richtiger aussprechen: Der neue Weltkrieg ist eine so unmittelbare Folge des ersten Weltkrieges, daß die spätere Geschichtsschreibung stets beide gemeinsam behandeln wird. Deutschland hat 1918 die Waffen niedergelegt, obwohl es, wie der britische Oberkommandierende Marschall Haigh dem amerikanischen Obersten House offen sagte, „in militärischem Sinne nicht besiegt” war.

…

Es hatte den Krieg beendet, hatte sich bereit erklärt, durch die Preisgabe Elsaß Lothringens ein schweres Opfer zu bringen, um einen wahren Frieden zu ermöglichen, an den es im Glauben an Wilson damals geglaubt hat. Ein Wortbruch von historischem Ausmaße war die Antwort, die es erhielt; militärische Entmannung, politische Entrechtung und wirtschaftliche Versklavung waren die Folgen des Vertrauens, das das deutsche Volk den feierlichen Erklärungen eines amerikanischen Präsidenten entgegen gebracht hatte.

…

Irgendwann und irgendwie führt jeder Betrug zum Konflikt. In der privaten Sphäre kommt er ans Licht und wird bestraft, in der internationalen werden seine Urheber geschichtlich gebrandmarkt; seine Folgen aber müssen ausgelöscht und ein neuer Anfang muß gemacht werden.

…

Warum diese unabwendbare Wiedergutmachung nicht auf friedlichem Wege vor sich gehen konnte, sondern erneut zum kriegerischen Zusammenstoß führte — davon wird zu sprechen sein, wenn wir zu den Namen Roosevelt und Churchill und zum Moskauer Problem vordringen. Jetzt soll von dem Ausgangsverbrechen, soll von denen die Rede sein, die Deutschland mit verführerischen Worten nach Compiègne lockten, um es dort seiner Verteidigungskraft zu berauben, auf daß es dann dem Versailler Diktat wehrlos gegenüberstand.

…

Schon bevor der Betrug in seiner vollen Größe sichtbar wurde, noch im Waffenstillstandsvertrag, war eine Entscheidung gefallen, die in der Folgezeit sich für Europa als nicht weniger wichtig erwies als alle anderen Diktate im Westen: Durch die von den Alliierten ungeordnete Räumung der Ostgebiete, insbesondere Südrußlands, und ihre Übertragung an die Bolschewisten wurde im November 1918 die Sowjetregierung aus einer Putschistenclique zu einem Machtfaktor, der seither in noch viel weitgehenderer Form als vordem das zaristische Rußland in die europäischen Geschicke eingegriffen hat. In der gleichen Stunde, in der im November 1918 dir Waffen schwiegen, begann so eine neue Kriegsdrohung im Osten Gestalt anzunehmen.

…

In dem Augenblick aber, in dem die „alliierten und assoziierten Mächte“ in Versailles dem deutschen Bevollmächtigten das Buch der sogenannten Friedensbedingungen übergaben, wurde es klar, daß der Krieg auch im Westen noch gar nicht zu Ende war. Denn es war nicht der Friede, den Deutschland angenommen hatte, als es die Waffen niederlegte, sondern es war ein Diktat, dessen Erfüllung Selbstmord bedeutete und dessen Zerreißung eine Sache des nationalen Selbsterhaltungstriebes werden mußte.

Hier ist der erste Punkt, an den wir im Zuge unserer Untersuchung von der Sache auf die Person stoßen:

…

Es ist der US-amerikanische Präsident Wilson, den wir als den ersten Kriegsverbrecher des jetzigen neuen Weltkrieges feststellen müssen.

…

Er hat am 8. Januar 1918 vierzehn Punkte bekanntgegeben, die er ausdrücklich als ,,Programm des Weltfriedens“ bezeichnete und bei deren Verkündung er noch die folgenden Erklärungen über Deutschland abgab:

…

„Wir sind auf Deutschlands Größe nicht eifersüchtig, und es ist nichts in unserem Programm enthalten, was sie schmälert. Wir wollen ihm kein Unrecht tun und irgendwie seinen rechtmäßigen Einfluß oder seine Macht beschränken. Wir wünschen ihm nur einen gleichberechtigten Platz — freilich nicht einen Herrscherplatz — unter den Völkern der Welt zu gehen, der neuen Welt, in der wir jetzt leben.“

…

Es braucht hier nicht die ganze langwierige Geschichte der amerikanisch- britisch-französischen Waffenstillstandsvorverhandlungen des Oktober/November 1918 wiederholt zu werden, von geschichtlicher Beweiskraft ist nur die abschließende Note, die die Vereinigten Staaten am 5, November 1918 an Deutschland gerichtet haben. In ihr heißt es wörtlich, daß die alliierten Regierungen „ihre Bereitschaft zum Friedensschlusse mit der deutschen Regierung auf Grund der Friedensbedingungen, die in der Ansprache des Präsidenten an den Kongreß vorn 8. Januar 1918, sowie der Grundsätze, die in seinen späteren Ansprachen niedergelegt sind“, erklären.

…

Eine Einschränkung, die sich auf den Begriff „Freiheit der Meere“ bezieht, und eine Erklärung, daß die besetzten Gebiete nicht nur zu räumen seien, sondern auch der Zivilbevölkerung Schadenersatz geleistet werden müsse, werden ausdrücklich gemacht. Sonst gelten die 14 Punkte klar und eindeutig als Friedensbedingungen. Auf Grund dieser Note hat Deutschland 1918 die Waffen niedergelegt.

…

Zwischen den 14 Punkten einerseits, die einen offen zustande gekommenen Friedensvertrag, allgemeine Abrüstung und nationales Selbstbestimmungsrecht der Völker vorsahen, und dem Versailler Diktat andererseits besteht sowohl in den Grundgedanken wie in jeder Einzelheit ein wahrlich ungeheuerliches Mißverhältnis, Wer — wie Wilson — vor aller Welt die 14 Punkte verkündet und dann doch seinen Namen unter das Diktat von Versailles gesetzt hat, kann im Urteil aller Völker nur als Betrüger einmaligen Ausmaßes dastehen.

…

Über die Winkelzüge, die zwischen dem 8. Januar 1918, dem Tag der Verkündung der vierzehn Punkte, und dem 28. Juni 1919, dem Tag der Unterschrift in Versailles, liegen, ist seither so viel berichtet worden, daß ein fast lückenloses Bild von Lüge, Betrug und Intrige sich vor dem Historiker darbietet. Daß die Folgen des Diktates für alle Beteiligten verwirrend, für Europa aber vernichtend sein mußten, das ist auch damals schon von manchen erkannt worden, die das üble Pariser Kulissenspiel der „Alliierten“ aus der Nähe erlebten.

…

Die geschichtliche Wahrheit gebietet festzustellen, daß z.B. der südafrikanische Premierminister Smuts am 22. und 30. Mai 1919 geradezu flehentliche Briefe an Wilson richtete, in denen er ihn beschwor, zu seinen 14 Punkten zurückzukehren, weil es sonst keinen Frieden geben könne. Er schreckt nicht vor der Bemerkung zurück, daß das Versailler Diktat „wohl sogar ein noch größeres Unheil für die Welt bedeute, als es der Krieg war“. Auch einer der „großen Vier“, Lloyd George, hatte einen lichten Augenblick, als er am 25. März 1919 im Hinblick auf die Schaffung des polnischen „Korridors“ die berühmt gewordene Prophezeiung niederschrieb, daß diese sinnlose Gewaltlösung „früher oder später zu einem neuen Krieg im Osten führen“ müsse.

…

Und dennoch steht im Originalexemplar des Versailler Diktates an 6. Stelle der Namenszug: D. Lloyd George und an 16. Stelle: J. Chr. Smuts!

…

Wer die Entstehungsgeschichte des Versailler Diktates studiert, gerät in Zweifel, welche Instinkte bei seinen Urhebern den Vorrang hatten: der Haß gegen Deutschland, die Verantwortungslosigkeit gegenüber der Zukunft oder die leichtfertige Arroganz, die — um das Wort der alten Griechen zu gebrauchen — „Hybris“, die jene Wilson, Clemenceau, den italienischen Juden Sonnino und ihre Genossen in den Wahn versetzten, am grünen Tisch Völkerschicksale bestimmen zu können.

…

Zahllos sind die verbürgten Anekdoten jener Geheimverhandlungen, in denen über Provinzen entschieden wurde, deren genaue geographische Daten den Beratenden unbekannt waren, in denen Wilson Schlesien mit Cilicien verwechselte, Clemenceau „150000 Saarfranzosen“ erfinden und der Pianist Paderewski unter dem Eindruck seines gewandten Klavierspiels auf die Familie Wilson zwei Millionen Deutsche unter polnische Herrschaft bringen konnte.

…

Unter solchen Vorzeichen entstand der Versailler Zustand, gekennzeichnet durch die Ächtung, Mißhandlung und Ausbeutung Deutschlands, durch eine Abrüstung des Reiches und Aufrüstung aller anderen, durch die Unterdrückung von Millionen Deutschen, Ungarn, Bulgaren, Slowaken, Kroaten, Ukrainer u.a., die in ihnen feindlich gesinnte Staaten gepreßt wurden und sich in allen ihren nationalen Empfindungen vergewaltigt sahen.

…

In Umkehrung des Clausewitzschcn Wortes konnte von diesem „Frieden“ nicht anders gesprochen werden als von einer Fortsetzung des Krieges „unter Einmischung anderer Mittel“.

…

Alle jene aber, die die Hand zu dem folgenschweren Betrug geboten haben, die sich nicht schämten, das Wort von einer „neuen Welt“ in den Mund zu nehmen, obwohl sie wußten, daß cs keine war und keine werden konnte, sind anzuklagen, weil sie die Gewalt vor das Recht, den Haß vor die Vernunft, die gewinnsüchtige Begierde vor den Gedanken an die Zukunft stellten. Sie alle sind Gezeichnete vor dem Richterstuhl der Geschichte!

