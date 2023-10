Hubert Meyer (geb. 5. Dezember 1913 in Berlin; gest. 16. November 2012 in Leverkusen) war ein deutscher Offizier der SS, zuletzt SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS und Träger des Deutschen Kreuzes in Gold. Er war der letzte noch lebende Führer einer deutschen Division im Zweiten Weltkrieg.

In einem exklusiven Interview [veröffentlicht in der Kriegs-Zeitschrift Válka Revue, Sommer-Spezial 2014] erinnert sich Hubert Meyer an seine Karriere in der SS, die in seinem Kommando über die Hitlerjugend-Division gipfelte, die als erste in der Normandie kämpfte.

Neben interessanten Fakten erweckt das Interview die Denkweise eines Mannes zum Leben, der in seinem Kopf ein SS-Offizier blieb…

Es ist zwar kein Teil der Serie von Brian, aber eine großartige Ergänzung zum Interview mit Erich Bissoir.

Hubert Meyer, ein ehemaliger SS-Obersturmbannführer (Oberstleutnant), war Divisionsstabschef und dann Kommandeur der 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend. Während seiner militärischen Laufbahn im Zweiten Weltkrieg nahm er im Dienste der Waffen-SS an vielen wichtigen Schlachten teil. Als Stabschef der Panzerdivision war er bei der Geburt dieser Einheit dabei, die sich größtenteils aus 18-jährigen jungen Männern zusammensetzte. Seine Erinnerungen an die Kriegsjahre sind in diesem Interview zusammengefasst, das auf einer persönlichen Korrespondenz mit dem Autor zwischen 2001 und 2010 basiert.

Hubert Meyer starb am 16. November 2012 im Alter von 99 Jahren als letzter überlebender Divisionskommandeur der Wehrmacht des nationalsozialistischen Deutschlands.

Todesacker Normandie – Feuertaufe der SS-Division “Hitlerjugend” – hier weiter.

Interview SS-Obersturmbannführer Hubert Meyer, Erster Generalstabsoffizier der 12. SS-Panzer-Division „Hitlerjugend“

Ich möchte mit der Frage beginnen, wie Ihre Jugend aussah und woher Sie kamen?

Hubert Meyer: Ich wurde am 5. Dezember 1913 in Berlin geboren. Ich hatte eine normale, glückliche Kindheit. Ich machte 1932 mein Abitur und studierte dann zwei Jahre lang Chemie.

Wann sind Sie der Waffen-SS beigetreten und was haben Sie sich davon versprochen?

Hubert Meyer: Ich trat zum ersten Mal in die SS-Verfügungstruppe ein (sie waren die Kampfeinheiten der NSDAP und stellten den Kristallisationskern der zukünftigen Waffen-SS dar), das war im Sommer 1933. Nun, ich war damals 20 Jahre alt, voller Ideale und voller Vorfreude auf das Abenteuer, das der Dienst in der SS versprach. Damals wollte ich einer Eliteeinheit angehören, so präsentierte sich die SS damals der Öffentlichkeit.

In welchen Einheiten haben Sie während Ihrer militärischen Laufbahn gedient?

Hubert Meyer: Ich begann in der SS-VT beim Regiment Deutschland, und nachdem ich 1936-37 die Offiziersschule in Bad Tölz und einen Zugführerlehrgang besucht hatte, trat ich in die Leibstandarte SS Adolf Hitler ein. Ich diente auch in der Ehrenwache der Reichskanzlei und auf dem Obersalzberg, von wo ich ein Erinnerungsstück, einen SS-Offiziersdegen aus Damaststahl mit der Unterschrift aus meiner Zeit dort im Jahr 1938, wo ich sechs Wochen Dienst tat, habe. Danach nahm ich mit der Leibstandarte an den Feldzügen nach Polen, Frankreich, auf den Balkan und an dem Angriff auf die UdSSR teil. Mitte 1943 besuchte ich den Kriegslehrgang für Generalstabsoffiziere an der Kriegsschule und schloss mit der Qualifikation des 1. Generalstabsoffiziers der Panzerdivision – “Ia” ab. Bald darauf wurde ich als Stabschef zur neu aufgestellten 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend (im Folgenden 12. SS) versetzt, wo ich diese Position bis zum Ende des Krieges innehatte.

Sie wurden mit einer der höchsten deutschen Tapferkeitsauszeichnungen, dem Deutschen Kreuz in Gold, ausgezeichnet, können Sie uns davon erzählen?

Hubert Meyer: Der Regimentskommandeur, SS-Standartenführer Fritz Witt, schlug meine Auszeichnung im April 1943 vor, und sie wurde mir am 16. Mai verliehen. Das war für einige harte Kämpfe im März 1943 in der Ukraine, als ich und meine Einheit einen Durchbruch in der Nähe von Nikolskoje verhinderten und es uns beim anschließenden Gegenangriff auf Jelenowka gelang, feindliche Karten, Tagebücher und Befehle einer russischen Panzerbrigade zu erlangen und diese Einheit aufzulösen. Als nächstes war es während der Kämpfe am 8. und 9. März 1943 in der Nähe von Charkow, wo wir Minkowka und andere Dörfer in der Nähe des Flusses Mzha durch einen Überraschungsangriff im Nebel einnahmen.

Wurden Sie während des Krieges verwundet?

Hubert Meyer: Zweimal. Das erste Mal war im August 1941 in Umane, bei einem Kampf mit Scharfschützen und anschließend Mann gegen Mann, auch mit Feldmessern in einem Sonnenblumenfeld. Das zweite Mal wurde ich im März 1943 von einem Schrapnell getroffen, als ich in der Schlacht um Charkow während unseres Angriffs das Kommando über eine Einheit hatte und ein Sturmgeschütz fuhr. Können Sie uns etwas über die Bildung der 12. SS erzählen? Die Division wurde im Sommer 1943 gebildet, aber die Idee, sie zu bilden, kam erst nach der verlorenen Schlacht von Stalingrad. Sie sollte zusammen mit der Leibstandarte Teil des neu gebildeten 1. SSPanzerkorps werden und mit ihrer starken Panzerbewaffnung und guten Moral eine Elite unter den Panzerdivisionen darstellen. Die meisten der Männer waren Freiwillige aus der Hitlerjugend, junge Männer des Jahrgangs 1926, die Unteroffiziere und Offiziere waren erfahrene Soldaten aus der Leibstandarte und anderen SS-Divisionen. Eine beträchtliche Anzahl von Offizieren und Experten kam aus der Wehrmacht. Die tabellarische Stärke der Division betrug vor der Invasion 20.540 Soldaten.

Wie war die Ausbildung Ihrer Division? Wurden neue Methoden und taktische Kenntnisse angewandt oder handelte es sich um eine klassische Ausbildung nach den Standards der Wehrmacht? Es heißt, dass scharfe Munition verwendet wurde und dass es Verluste gab…

Hubert Meyer: Die Ausbildung war Standard für mechanisierte SS-Einheiten mit Schwerpunkt auf dem Zusammenwirken aller Waffengattungen, insbesondere von Infanterie und Panzern. Wir legten keinen großen Wert auf Kasernenübungen, Appelle usw. Für uns war es vorrangig, diese jungen Männer auf den echten Kampf vorzubereiten. Deshalb haben wir auf der Grundlage unserer Erfahrungen in Russland die Ausbildung in dieser Richtung durchgeführt, damit sie eine klare Vorstellung davon haben, was sie erwartet, wie man richtig schießt und in welchen Situationen. Ja, bei den Manövern und dem Synergietraining der Kompanien und Bataillone wurde scharfe Munition verwendet, um den Kampf realistisch zu gestalten. Es gab Verluste, das bestreite ich nicht, aber sie waren vernachlässigbar und eher auf Unachtsamkeit zurückzuführen. Die größere Anzahl von Opfern wurde durch Autounfälle verursacht.

In der Literatur wird oft erwähnt, dass die Einheiten der Waffen-SS in ihrer Bewaffnung eine Art Vorrang vor anderen Wehrmachtseinheiten hatten. Wie sehen Sie das aus Ihrer Position als Stabschef einer Panzerdivision?

Hubert Meyer: Das ist absoluter Unsinn. Vor allem in unserer Division waren wir nicht nur bei Unteroffizieren und Offizieren unterbesetzt, weil Wehrmachtseinheiten Vorrang vor Wehrpflichtigen hatten. Aber vor allem mangelte es an Ausrüstung! Uns fehlten Lastwagen, einige waren italienische Beutefahrzeuge, es fehlte an Panzern, und wir bekamen nur während der Kämpfe in der Normandie Sturmgeschütze. Hatten wir andere Waffen als die anderen Divisionen? Überhaupt nicht, wir waren mit dem üblichen Waffentyp der Wehrmachtseinheiten ausgestattet.

Gab es Unterschiede und Besonderheiten bei den Uniformen und der Ausrüstung der 12. SS im Vergleich zu den Vorschriften und klassischen Praktiken der Waffen-SS?

Hubert Meyer: Nein, die Uniformen und die Ausrüstung der Division waren die gleichen wie die der anderen Einheiten, d.h. abgesehen von den Divisionsbändern an den Ärmeln und der Verwendung von italienischem Tarnmaterial für Tarnuniformen und Zubehör.

Die Einheit befand sich zum Zeitpunkt der alliierten Invasion in der Normandie. Wie war der erste Tag?

Hubert Meyer: Am Abend des 5. Juni waren wir im Haus des Divisionskommandeurs in Tilliers [Tillières-sur-Avre]. Wir saßen am Kamin und gingen dann ins Bett, bis auf den Divisionskommandeur. Er weckte mich gegen ein Uhr und informierte mich über den Abwurf von Fallschirmattrappen, wobei es gleichzeitig auch echte Fallschirme gab. Wir haben sofort den Alarm ausgelöst. In zwei Stunden war die Division bereit und konnte loslegen, aber die Befehle kamen nicht. Gegen vier Uhr schickten wir eine Aufklärungseinheit in Richtung Küste, und die Division hatte bereits die Vormarschlinien und Sammelplätze festgelegt. Doch dann kam gegen 10 Uhr ein wirrer Befehl von General Speidel aus Rommels Stab, der die Truppen von ihren ursprünglichen Routen ablenkte. Nachdem die Situation geklärt war, kehrten die Einheiten später auf ihren ursprünglichen Kurs zurück, aber auch so kam es zu einer strafenden Verzögerung. Am 6. Juni konnte die Division an die Küste verlegt werden, so dass die ersten Einheiten erst am 7. Juni auf dem Schlachtfeld eintrafen. Die Art der Befehlsgebung und die Übermittlung von Befehlen aus dem Armeehauptquartier an der Invasionsfront vermittelten mir den Eindruck, dass es keinen Willen zum Erfolg gegen die Alliierten gab. Vielleicht hing dies mit dem anschließenden Putsch und dem Versuch zusammen, Adolf Hitler zu beseitigen.

Während der Kämpfe in der Normandie arbeitete die schwere Panzereinheit Tiger eng mit der 12. SS zusammen, wobei eine Kompanie von dem berühmten Panzerfahrer Michael Wittmann befehligt wurde. Unvergessen ist sein Angriff bei Villers-Bocage, bei dem er fast die gesamte britische Ersatzbrigade zerstörte. Ich erinnere mich auch an seine letzte Aktion, als er einen vielleicht etwas sinnlosen Angriff anführte, der eine alliierte Panzervorhut aufhielt. Leider wurde sein Panzer von einem versteckten feindlichen Panzer direkt in der Flanke getroffen. Nachdem der Panzer und der Rest der Besatzung auf dem Schlachtfeld gefunden wurden, nahm ich 1983 an der Beisetzung seiner sterblichen Überreste auf dem deutschen Soldatenfriedhof in La Cambe in der Normandie teil.

Der erste SS-Divisionskommandeur, Brigadeführer Fritz Witt, wurde auch in der Normandie getötet; wie kam es zu diesem Ereignis?

Hubert Meyer: Es war am 14. Juni im Hauptquartier in Venoíx bei Caen. Nach dem Krieg erfuhr ich, dass die Alliierten unsere Position durch Informationen von ULTRA entdeckt hatten. Sie lokalisierten unser Hauptquartier und starteten einen plötzlichen Artillerieangriff von den Schlachtschiffen aus. Die erste Salve ging los, alle rannten in Deckung und in die Schützengräben im Garten. Die zweite Salve schlug in die Baumkronen ein. Der Divisionskommandeur war der letzte, der hinauslief und immer noch Nachzügler in Deckung brachte. Ein großes Schrapnell traf ihn in den Kopf. Ironischerweise wurde das Hauptquartiergebäude nicht getroffen. Ich war an der Front auf einer Patrouille unserer Stellungen und rief nach meiner Rückkehr sofort Panzermeyer an, um ihm mitzuteilen, dass er das Kommando über die Division übernehmen würde.

Woran erinnern Sie sich an Kommandeur Kurt Meyer, bekannt als Panzermeyer?

Hubert Meyer: Zunächst einmal war er ein äußerst tapferer Mann. Ich habe ihn zum ersten Mal in Russland getroffen; meine Kompanie war in einem Dorf umzingelt und wir baten um Verstärkung. Da sah ich ihn an der Spitze seiner Truppe mit einem schussbereiten Maschinengewehr durch einen Graben rennen. Sie haben uns in letzter Sekunde gerettet. Er rückte furchtlos vor, immer in der ersten Reihe. Zweitens war er ein großer Freund. Bei seiner Beerdigung, bei der ich die Grabrede hielt, waren über 4.000 Menschen anwesend.

Es wird oft gesagt, dass Ihre Division beim Rückzug aus der Normandie völlig vernichtet wurde…

Hubert Meyer: Nein. Natürlich sind etwa 400 Soldaten unserer Division aus dem Kessel von Falaise entkommen, aber das ist eine Zahl aus der Endphase der Kämpfe. Ansonsten zogen sich etwa 12.500 Angehörige der 12. SS aus der Normandie zurück, so dass es etwas gab, worauf man aufbauen konnte, die Division konnte neu ausgerüstet und für weitere Kämpfe vorbereitet werden. Ich bestreite nicht, dass sie in der Normandie schwere Verluste erlitten hat, aber nicht alle wurden gefangen genommen oder getötet. Viele der Verwundeten kehrten zum Dienst zurück.

Welche Auswirkungen hatten die Kampfmethoden und Taktiken, die Sie der Einheit in der Ausbildung vermittelten und in der UdSSR anwandten, auf die Alliierten?

Hubert Meyer: Leider hat die Taktik aus Russland nicht funktioniert. Die Briten waren gut für die Verteidigung ausgebildet, was uns überraschte. Sie waren im Angriff nicht so aktiv, eher vorsichtig, aber die Kanadier zum Beispiel waren nicht sehr gut ausgebildet. Unsere Angriffe mit voller Geschwindigkeit und unter Ausnutzung des Überraschungsmoments hatten gegen solide gebaute Verteidigungsstellungen keine Chance auf Erfolg. Außerdem war die Überlegenheit der alliierten Artillerie und der Luftstreitkräfte überwältigend, und der tödliche Artilleriebeschuss stoppte alle unsere Versuche, größere Angriffe zu starten.

Eine Zeit lang führten Sie auch die gesamte 12. SS…

Hubert Meyer: Ich übernahm das Kommando der Division von Panzermeyer, der am 6. September 1944 in der Nähe von Dunial von belgischen Partisanen unter dramatischen Umständen gefangen genommen wurde.

Die Division war auch bei der Ardennenoffensive zum Jahreswechsel 1944/45 aktiv. Wie denken Sie über dieses Engagement?

Hubert Meyer: Trotz der erlittenen Verluste wurde ein großer Kampfgeist bewahrt. Leider haben wir hier keine großen Durchbrüche und Ziele erreicht. Nur zur Erinnerung: Der Chronist der 2. US-Infanteriedivision stellt fest, dass der Feind (12. SS) sie zum ersten Mal in der langen Geschichte dieser Einheit zum Rückzug aus ihren Stellungen zwang und sogar einen Teil(!) davon in der Nähe von Krinkelt und Rocherat aufgeben musste. Das ist ein ziemlicher Ritterschlag.

Dann kämpfte die Hitlerjugend-Division in Ungarn. Historiker schreiben oft, dass Adolf Hitler nach dem erfolglosen Angriff am Balaton im März 1945 den SS-Waffeneinheiten mangelnden Kampfgeist und Mut vorwarf und anordnete, die Armbänder mit den Namen der Einheiten, im Fall der Leibstandarte Adolf Hitler also mit seinem Namen, von den Uniformen zu entfernen. Und Sepp Dietrich soll alle seine Orden in einem Nachttopf mit dem Körperteil eines toten Kameraden als Antwort geschickt haben.

Hubert Meyer: Zunächst einmal – die Truppen konnten die Armbänder nicht abnehmen, weil sie sie nicht trugen. Aus Gründen der Geheimhaltung wurden sie bereits vor dem Umzug nach Ungarn abgenommen. Zweitens: Der Befehl wurde erteilt, aber er beruhte auf einem Missverständnis und den Eindrücken von General [Otto] Wöhler. Als Sepp Dietrich dann Adolf Hitler eine Erklärung gab, wurde der Befehl annulliert und erreichte die Männer überhaupt nicht mehr. Sie sehen also, dass das, was die so genannten Historiker in der Literatur schreiben, ein Haufen Fälschungen sind, die immer und immer weiter wiederholt und kopiert werden. Unsere Division ist bei dieser Operation trotz des Wetters und des Feindes 27 km vorgedrungen, was nicht gerade auf eine schlechte Kampfmoral oder gar ein Versagen hindeutet.

Mich würde Ihre persönliche Meinung über Sepp Dietrich interessieren. Was für ein Mann und Kommandeur war er?

Hubert Meyer: Oberstgruppenführer Sepp Dietrich war eine außergewöhnliche und herausragende Führungspersönlichkeit, und seine Soldaten schätzten ihn sehr. Er verfügte nicht über die theoretische Ausbildung eines deutschen Offiziers, obwohl seine offizielle Position dies durchaus erfordert hätte. Er war jedoch von Natur aus mit der Fähigkeit ausgestattet, militärische Fragen zu lösen und zu beurteilen und immer die richtige Lösung zu finden.

Sie kämpften mit der 12. SS auf dem Gebiet von Böhmen, Mähren und der Slowakei?

Hubert Meyer: Die Division hat nie in Böhmen oder der Slowakei operiert. Ich glaube, dass einige unserer Einheiten auf dem Gebiet des Protektorats ausgebildet wurden, nämlich in der Region Benesov. Auf dem Gebiet der Slowakei war die Division an der erfolgreichen Zerstörung des sowjetischen Brückenkopfes am Hron beteiligt (Operation Südwind vor dem Hauptangriff der Operation Frühlingserwachen am Balaton, Frühjahr 1945), aber dieses Gebiet gehörte zu dieser Zeit zu Ungarn.

Wo stand Ihre Einheit am Ende des Krieges? In der Literatur steht, dass von der Division nur noch etwa 400 Soldaten übrig waren, stimmt das?

Hubert Meyer: Ich handelte die Bedingungen unserer Kapitulation im Hauptquartier der amerikanischen 65. Infanteriedivision in Steyr aus. Am Morgen des 8. Mai standen wir mit dem Divisionskommandeur, SSBrigadeführer Hugo Kraas, und seinem Stab in der Schlucht vor der Stadt Enns am gleichnamigen Fluss, während der Rest der Division vor uns paradierte. Sie überquerten die Brücke über den Fluss in die amerikanische Gefangenschaft, keine weißen Fahnen, aber es sah aus wie eine Parade – 328 Offiziere, 1.698 Unteroffiziere und 7.844 Soldaten, insgesamt 9.870.

Was war Ihr weiteres Schicksal nach dem Krieg? Waren Sie in einem der Veteranenverbände aktiv?

Hubert Meyer: Ich wurde am 8. April 1948 aus amerikanischer Gefangenschaft entlassen. Ich arbeitete als Maurer, dann als Chemiker und schließlich bis in die späten 1970er Jahre als Verkäufer. Natürlich war ich in das Leben der Veteranen involviert, und viele Jahre lang war ich einer der drei gewählten Funktionäre und Sprecher der HIAG (einer Organisation ehemaliger SS-Angehöriger). Ich habe viel Zeit und Energie dafür aufgewendet, hoffentlich nicht vergeblich. Obwohl die Wahrnehmung von uns Veteranen durch die Medien und Politiker nicht die beste war und ist. Das Bild von uns ist verzerrt und in den Medien werden oft falsche Behauptungen aufgestellt, die sich natürlich negativ auf das Bild der Veteranen in der Öffentlichkeit auswirken, leider.

Sie sind Autor einer Divisionschronik, die die Aufstellung und den Kampfeinsatz der 12. SS nachzeichnet.

Hubert Meyer: Das Buch wurde erstmals 1983 in Deutschland veröffentlicht und hat mehrere weitere Auflagen auf Französisch und Englisch erlebt. Ich habe mehr als 14 Jahre lang akribisch in Archiven recherchiert, persönliche Korrespondenz mit ehemaligen Mitstreitern geführt, unzählige Treffen mit Militärveteranen und Experten gehabt, Schlachtfeldforschung betrieben usw. Ich habe versucht, ein Buch zu schreiben, das ohne Übertreibung das Bild unserer Einheit und der Soldaten zeigt, die in ihr gekämpft haben und gestorben sind. Der Krieg ist schrecklich.

Wurden Sie jemals von Filmemachern oder Historikern angesprochen, in historischen Dokumentarfilmen über den Zweiten Weltkrieg mitzuwirken?

Hubert Meyer: Ich habe an mehreren Dokumentarfilmen für das Fernsehen gearbeitet, die die Kämpfe in der Normandie zum Thema hatten. Bei dieser Gelegenheit habe ich Veteranen der anderen Seite getroffen und ich kann sagen, dass meine persönlichen Beziehungen zu ihnen sehr herzlich waren. Ich habe auch mit verschiedenen Militärakademien an Kursen für Offiziere gearbeitet, zu denen auch Vorträge über das Schlachtfeld in der Normandie gehörten.

Haben Sie Adolf Hitler jemals persönlich getroffen? Wenn ja, wie hat er auf Sie gewirkt?

Hubert Meyer: Ich bin Adolf Hitler während meines Dienstes in der Leibstandarte vor dem Krieg mehrfach begegnet, als ich als Diensthabender in der Reichskanzlei und auf dem Obersalzberg dem Führer mehrfach persönlich Bericht erstattete. Der faszinierende Charme und die innere Ausstrahlung des Führers lassen sich nicht beschreiben. Er zog jeden buchstäblich in seinen Bann und machte Sie zu seinem Gefangenen…

