ICH GING ALS SPEZIALKORRESPONDENT DER North American Newspaper Alliance, einem Pressesyndikat mit Mitgliedern in den Vereinigten Staaten, Kanada und anderen Teilen der Welt, nach Europa. Mein Hauptgebiet war Deutschland, mit Abstechern in andere Teile Mitteleuropas.

…

Da es sich bei der NANA um einen Informationsdienst handelt, bestand meine Arbeit darin, die Verhältnisse zu studieren, interpretierende oder lokale Artikel zu schreiben und wichtige Interviews zu führen. Ich war beruflich nicht an Spot News interessiert. Um gute Arbeit leisten zu können, musste ich unvoreingenommen sein; also tat ich mein Bestes, um meine privaten Meinungen auf dieser Seite des Ozeans zu parken. Und seit meiner Rückkehr habe ich versucht, sie nicht wieder aufzugreifen.

…

Eine objektive Haltung wurde durch die Tatsache erleichtert, dass mich der Ausbruch des europäischen Krieges an einem Ort erwischte, an dem er nichts bedeutete, außer seiner Auswirkung auf den Zuckerpreis – Havanna, Kuba.

Janosch Steuwer, Historiker an der Universität Zürich, hat insgesamt 140 Tagebücher aus den Jahren 1933 bis 1939 untersucht und zeigt daran, wie Durchschnittsbürger auf die Herausforderungen des Nationalsozialismus reagierten – hier weiter.

Into The Darkness – Ein unzensierter Bericht aus dem Inneren des Dritten Reiches im Krieg – Kapitel 3, FORTSETZUNG DER ARBEIT

Zwischen einer Umfrage, die ich zusammen mit einem Kollegen aus Washington, Stansbury, durchführte, und der großen Hitze konnte ich den europäischen Angelegenheiten, über die in der Presse von Havanna schlecht berichtet wurde, kaum Aufmerksamkeit schenken. Jeder war mit der lokalen Politik beschäftigt. Die Batista-Regierung bereitete sich darauf vor, am 4. September den Jahrestag ihrer revolutionären Entstehung zu feiern. So war Havanna mit Fahnen und Wimpeln geschmückt, während sich auf der anderen Seite des Hafens auf der Burg Morro und der Festung Cabañas riesige Transparente mit den Legenden erhoben: BATISTA und CUARTO SETIEMBRE, die nachts in riesigen Feuerbuchstaben elektrisch aufleuchten. Dann, kurz vor der großen Party, musste Europa explodieren! Kein Wunder, dass dies dem kubanischen Denken kaum einen Abbruch tat, abgesehen von der Zuckerphase.

…

In meinem Kopf hat es jedoch eine große Delle hinterlassen. Ich hatte bereits die Möglichkeit erwogen, persönlich über die Situation in Deutschland zu berichten, wofür ich gewisse Qualifikationen mitbrachte, wie z.B. eine sporadische Kenntnis des Landes seit meiner Kindheit und gute Sprachkenntnisse. Außerdem hatte ich die deutschen Ereignisse regelmäßig in meinem Studium der Außenpolitik verfolgt. Daher eilte ich, sobald ich meine kubanische Untersuchung abschließen konnte, nach Hause und erreichte New York Ende September. Drei Wochen später war ich auf der Rex in Richtung Europa unterwegs. Ich kam also mit einer objektiven Geisteshaltung am Ort des Geschehens an.

…

Um schnell und effizient arbeiten zu können, mussten drei Dinge so schnell wie möglich erledigt werden. Erstens musste ich meinen Ausweis vorlegen und die Genehmigungen einholen, die ein Auslandskorrespondent in Kriegszeiten benötigt. Dann musste ich korrekte und persönlich freundschaftliche Beziehungen zu den Beamten aufbauen, mit denen ich in Kontakt kommen würde. Und nicht zuletzt sollte ich mich mit den herausragenden Mitgliedern des ausländischen Pressekorps – nicht nur mit den Amerikanern, sondern auch mit den anderen in Berlin stationierten neutralen Nationalitäten – wirklich anfreunden.

…

Ein erfahrener, fähiger Auslandskorrespondent ist Ihre beste Informationsquelle. Er weiß in der Regel mehr und sieht klarer als ein Diplomat desselben Kalibers. Dies gilt auch für bestimmte ausländische Berufstätige oder Geschäftsleute, die schon lange in Berlin leben. Außerdem können sowohl sie als auch die Korrespondenten freier mit Ihnen sprechen. Es gibt bestimmte Dinge, die Mitglieder des diplomatischen Korps zögern, mit Ihnen vorbehaltlos zu besprechen, selbst wenn sie streng vertraulich sind.

…

Glücklicherweise konnte ich gleich am ersten Tag nach meiner Ankunft in Berlin einen guten Anfang in allen drei Bereichen machen. Am Montagmittag fand ich mich im Auswärtigen Amt auf halber Strecke der Wilhelmstraße ein, wo ich an der Konferenz der Auslandspresse teilnehmen sollte, die dort täglich um diese Zeit stattfindet. Diese Konferenzen finden normalerweise in einem großen, länglichen Raum statt, der kunstvoll getäfelt ist.

…

In der Mitte dieses Raums steht ein enorm langer Tisch, der mit grünem Stoff bedeckt ist. Auf der einen Seite des Tisches sitzen eine Reihe von Regierungsbeamten aus dem Außenministerium und dem Propagandaministerium. Einer dieser Männer ist der Sprecher der Regierung für den Tag, der entweder direkt oder über einen anderen Beamten, der ein Spezialist für das jeweilige Thema ist, Ankündigungen macht und Fragen beantwortet. Auf der anderen Seite des Tisches sitzen die Auslandskorrespondenten, die jedes neutrale Land in Europa vertreten, sowie einige Orientalen und ein starkes Kontingent von Amerikanern. Im Durchschnitt sind zwischen fünfzig und siebzig Personen anwesend, darunter mehrere Journalistinnen.

…

Die persönlichen Beziehungen zwischen diesen Regierungssprechern und den Auslandskorrespondenten sind im Allgemeinen freundlich und manchmal herzlich. Die Beamten sind intelligente Männer, die speziell für den taktvollen Umgang mit ausländischen Journalisten ausgewählt wurden. Bei den Korrespondenten handelt es sich größtenteils um alte Hasen, die wissen, wie man das Spiel spielt. So verlaufen die Konferenzen, die auf Deutsch abgehalten werden, in der Regel reibungslos, mit humorvollen Untertönen, wenn eine gewitzte Frage mit einer ebenso gewitzten Parade beantwortet wird. Diese Schlagfertigkeit wird oft mit einem allgemeinen Gelächter quittiert.

…

Nach der Konferenz an diesem Morgen wurde ich den wichtigsten Beamten vorgestellt, und ich traf auch mehrere Mitglieder unserer amerikanischen Pressedelegation, denen ich empfohlen worden war oder die ich bereits kannte. Die Beamten waren fast alle Akademiker, einige mit Doktortitel. Die Mitglieder der amerikanischen Sektion waren für ihre Posten gut geeignet. Dr. Sallett, der Kontaktmann des Auswärtigen Amtes für die Amerikaner, hatte vor seinem Eintritt in den diplomatischen Dienst jahrelang in den Vereinigten Staaten gelebt und ein Postgraduiertenstudium in Harvard absolviert. Dr. Froelich, Leiter des Amerikabüros des Propagandaministeriums, hat einen Abschluss der Harvard Law School, während sein jüngerer Kollege, Werner Asendorf, einen Abschluss der University of Oregon hat. Beide Männer haben amerikanische Ehefrauen. Der Leiter der gesamten Abteilung für Auslandspresse, Dr. Boehme, ist eine einnehmende Persönlichkeit mit einer schnellen Intelligenz und einem zynischen Sinn für Humor, der viele Länder, einschließlich der Vereinigten Staaten, bereist hat. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass es sich hier um Männer handelt, die uns gut kennen und mit denen man harmonisch auskommen kann.

…

Am selben Nachmittag nahm ich an einer weiteren ausländischen Pressekonferenz teil, dieses Mal im Propagandaministerium. Diese Konferenzen, die ebenfalls an jedem Wochentag stattfinden, befassen sich eher mit speziellen Themen als mit aktuellen Nachrichten. Regierungsspezialisten sprechen zu den Korrespondenten über die aktuelle militärische, maritime oder wirtschaftliche Lage, während herausragende Zahlen zur Einsicht vorgelegt werden. Als zum Beispiel eine große Luftschlacht über der Nordsee stattfand, erschienen der Geschwaderkommandant und seine Flieger-Asse vor den ausländischen Journalisten, um ihre Sicht der Dinge zu schildern und befragt zu werden.

…

Bevor der unvermeidliche Stromausfall meinen ersten Arbeitstag in Berlin beendete, war ich ordnungsgemäß in das ausländische Pressekorps aufgenommen worden und hatte meinen Antrag auf eine Genehmigung für Pressefunk eingereicht. Dies ist das wichtigste Privileg eines Korrespondenten. Sie ermöglicht es ihm, Pressedepeschen an seine Zeitung oder sein Syndikat zu senden, wobei die Bezahlung am anderen Ende garantiert ist. Außerdem werden diese Nachrichten unzensiert weitergeleitet. Ich bin mir dessen sicher, sowohl aufgrund dessen, was mir gesagt wurde, als auch aufgrund meiner eigenen Erfahrung. Ich habe zum Beispiel eine Depesche erst um 18.15 Uhr an einer kleinen Nebenstelle abgegeben, und sie erschien am nächsten Morgen in allen Ausgaben der New York Times. Das wäre unmöglich gewesen, wenn es auch nur die kurze Verzögerung gegeben hätte, die eine oberflächliche Überprüfung vor der Übermittlung der Meldung über Funk bedeutet hätte.

…

Damit sind wir bei einem der interessantesten Aspekte des Deutschlands der Kriegszeit angelangt – dem Umgang mit ausländischen Journalisten. Gleich zu Beginn wurde ich im Propagandaministerium darüber informiert, wo ich stand und was ich schreiben durfte und was nicht. Angelegenheiten des Militärs und der Marine waren natürlich streng reglementiert, ebenso wie Themen wie sensationelle Gerüchte, die offensichtlich darauf abzielten, die deutsche Regierung zu diskreditieren und ihren Feinden Hilfe und Trost zu spenden. Es gab eine Art Gentleman’s Agreement mit dem Korrespondenten, dass er sich an die Regeln hält, die zu seiner Orientierung aufgestellt wurden. Wenn er die Grenze überschritt und eine in seiner Heimatzeitung veröffentlichte Depesche Dinge enthielt, die die deutschen Behörden als unwahr, unfair oder anderweitig unprofessionell ansahen, wurde der Korrespondent auf den Teppich geholt und ermahnt, sich zu bessern. Im Falle eines schwerwiegenden Verstoßes könnte er formell aus dem ausländischen Pressekorps ausgeschlossen werden und damit seinen offiziellen Status mit allen damit verbundenen Privilegien verlieren. Damit wäre sein beruflicher Nutzen beendet und er könnte Deutschland verlassen, auch wenn er nicht formell ausgeschlossen wird.

…

Dieses System des Gentlemen’s Agreement ist auch bei Interviews offensichtlich. Wenn Sie eine offizielle Persönlichkeit interviewen, müssen Sie Ihr Manuskript dem Propagandaministerium vorlegen, das eine deutsche Übersetzung anfertigt und sie dem Interviewten zur Genehmigung vorlegt. Natürlich muss die Regierung darauf achten, dass ihre führenden Sprecher korrekt zitiert werden und dass Aussagen, die dem Interviewer “inoffiziell” gemacht wurden, nicht veröffentlicht werden. Es kommt also oft vor, dass erhebliche Änderungen vorgenommen werden müssen, bevor der endgültige Entwurf genehmigt wird. Sobald die Genehmigung erteilt ist, gibt es jedoch keine weitere Überprüfung mehr und das Interview kann wie jede andere Presseaussendung für den Rundfunk eingereicht werden. Technisch gesehen spricht nichts dagegen, dass Sie die Originalversion senden. Aber wenn das veröffentlichte Interview nicht mit dem vereinbarten Entwurf übereinstimmt, ist es natürlich klar, dass Sie das Vertrauen gebrochen haben, und das Vertrauen in Ihre Zuverlässigkeit ist zerstört.

…

Die gleiche Politik gilt für den ausländischen Telefondienst. Die meisten Berliner Korrespondenten von Zeitungen in europäischen neutralen Ländern haben eine ähnliche Telefonerlaubnis wie Press Wireless für uns Amerikaner. Diese Genehmigungen ermöglichen es dem europäischen Korrespondenten, seine Depeschen direkt aus seinem Berliner Büro an seine Heimatzeitung zu telefonieren. Diese Gespräche können einer doppelten Kontrolle unterzogen werden – durch Abhören und durch Abschrift auf Diktiergeräten. Aber selbst wenn dies geschieht, scheint es so, als würden so offensichtliche Indiskretionen wie die Diskussion militärischer Angelegenheiten auffallen. Ich habe noch nie gehört, dass ein Telefongespräch der Presse unterbrochen oder gestoppt wurde. Auch hier wird der Auslandskorrespondent nur dann zur Rechenschaft gezogen, wenn eine in seiner Heimatzeitung veröffentlichte Depesche etwas enthält, das die deutschen Beamten als Verstoß gegen die Spielregeln betrachten.

…

Während meines Aufenthalts in Berlin entwickelte das Propagandaministerium eine ausgeklügelte Methode zur Beschleunigung von Presseberichten, die per Post geschickt wurden. Das gesamte Material konnte an ein spezielles Büro geschickt werden, mit der Zusage, dass das Manuskript innerhalb von vierundzwanzig Stunden gelesen und verschickt wird, sofern nichts Anstößiges entdeckt werden sollte. Da das Manuskript in einem speziellen Umschlag verschickt wurde, konnte es ohne Prüfung durch die reguläre Zensur weitergeleitet werden. Im Falle von Einwänden wurde der Korrespondent benachrichtigt, und es wurden spezifische Änderungen oder Streichungen vorgeschlagen. Hier, wie auch anderswo, scheint es nur selten Einwände gegeben zu haben, außer aus den bereits genannten Gründen.

…

Der Auslandskorrespondent kann bei der Beschreibung der aktuellen Bedingungen und der allgemeinen Situation ziemlich weit gehen. Die deutschen Behörden scheinen erkannt zu haben, dass es sinnlos ist, zu versuchen, Presseberichte über Dinge zu verhindern, die unbestreitbar wahr und allgemein bekannt sind. Lassen Sie mich ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung anführen. Ich hatte zwei “Mailer” geschrieben, in denen ich detailliert die vielen Ärgernisse und Härten beschrieb, die deutsche Hausfrauen ertragen mussten.

…

Sie haben das Propagandaministerium gut überstanden, aber ich wollte wissen, wie die offizielle Reaktion darauf war. Daher probierte ich sie an einem Beamten aus, von dem ich sicher war, dass er sie nicht gelesen hatte. Er überflog sie sorgfältig und gab sie mir mit einem leicht schiefen Lächeln zurück. “Die amerikanischen Leser werden denken, dass wir in einer schlechten Verfassung sind”, sagte er. “Ich glaube wirklich, dass Sie einige Faktoren ausgelassen haben, die das Bild weniger düster gemacht hätten. Aber”, endete er mit einem Achselzucken, “was Sie sagen, ist alles wahr, und ich glaube, Sie versuchen, fair zu sein. Im Rahmen unserer derzeitigen Politik können wir also keine berechtigten Einwände erheben.”

…

Natürlich hat der den Auslandskorrespondenten eingeräumte Spielraum seine praktischen Grenzen. Sollte ein Korrespondent eine unangenehme Information aufdecken, wird ihm mit großer Wahrscheinlichkeit gesagt, dass eine solche Meldung, auch wenn sie wahr ist und nicht unter das übliche Tabu fällt, der deutschen Regierung missfällt. Ich weiß von einem solchen Fall, in dem man dem Täter deutlich sagte, dass er ernsthafte Probleme bekommt, wenn er weitere außergewöhnliche Entdeckungen dieser Art veröffentlicht.

…

Es scheint auch einen deutlichen Unterschied zwischen dem Spielraum zu geben, der den Korrespondenten der mächtigen Neutralen und den Korrespondenten der kleinen europäischen Länder, die mehr oder weniger in den deutschen Einflussbereich fallen, gewährt wird. Mehr als einmal sagten deren Pressevertreter zu mir: “Wir können nicht annähernd so frei schreiben wie ihr Amerikaner. Wenn wir das täten, würde die deutsche Regierung entweder direkt gegen uns vorgehen oder starke diplomatische Proteste bei unseren eigenen Regierungen einlegen, die dann wiederum unsere heimischen Zeitungen auf den Plan rufen könnten.”

…

Solche Dinge machen überdeutlich, dass die deutsche Regierung in ihrer scheinbar liberalen Haltung gegenüber Auslandskorrespondenten nicht von idealistischen Motiven beseelt ist. Ihre Politik ist streng praktisch. Die schlauen Köpfe, die das Propagandaministerium leiten, haben beschlossen, dass es sich lohnt, Auslandskorrespondenten gut zu behandeln und ihnen zu helfen, ihre Sendungen mit einem Minimum an Bürokratie und vermeidbaren Verzögerungen zu veröffentlichen.

…

Nichts macht einen Zeitungsmann zufriedener als das. Aber das ist nicht der einzige Grund. Allein die Tatsache, dass die Berliner Depeschen an die ausländische Presse manchmal für Deutschland ungünstige Artikel enthalten, vermittelt der Öffentlichkeit den Eindruck, dass eine Berliner Datenleitung relativ zuverlässig ist, und das wiederum hilft der deutschen Regierung bei der Verbreitung ihrer Auslandspropaganda. Und schließlich besteht keine Gefahr, dass diese ungünstigen Artikel an die deutsche Öffentlichkeit durchsickern, weil sie in keiner deutschen Zeitung gedruckt werden dürfen.

…

Nichts kann verblüffender sein als der Kontrast zwischen der Behandlung ausländischer Journalisten und ihrer deutschen Kollegen. Die deutsche Presse wird rigoros kontrolliert. In der Tat drucken deutsche Zeitungen nur sehr wenige direkte Nachrichten, wie wir den Begriff verstehen. Jeder Artikel, der veröffentlicht wird, wird eingehend geprüft. Ich hatte ein erhellendes Beispiel dafür, als ich vom Leiter eines deutschen Pressesyndikats eingeladen wurde, einen kurzen Bericht über meine Eindrücke vom Europa der Kriegszeit zu schreiben.

…

Nachdem man mir versichert hatte, ich könne schreiben, was ich wolle, erklärte ich freimütig, dass wir Amerikaner glaubten, ein weiterer langer Krieg ruiniert Europa wirtschaftlich, ganz gleich, welche Seite den Sieg davonträgt. Das Propagandaministerium legte umgehend sein Veto gegen die Veröffentlichung ein, und man teilte mir taktvoll, aber bestimmt mit, dass eine solche Aussage zwar für meine Landsleute durchaus angemessen sei, aber für die deutschen Leser nicht in Frage käme.

…

Auf Reisen ist der Auslandskorrespondent mit der gleichen eingeschränkten Freiheit konfrontiert wie beim Versenden seiner Depeschen. In den meisten Teilen Deutschlands kann er fast so frei reisen wie in Friedenszeiten – natürlich mit dem Zug oder Linienbus, da die Benzinrationierung private Autofahrten unmöglich macht. Die einzige offensichtliche Kontrolle seiner Bewegungen besteht darin, dass er seinen Pass abgeben muss, wenn er sich in einem Hotel anmeldet.

…

Aber es gibt bestimmte Teile des Reichs, die strikt gesperrt sind. Er darf sich nicht in die Nähe des Westwalls begeben, dem befestigten Gürtel entlang der französischen, belgischen und niederländischen Grenze. Er kann die befestigten Küsten der Nord- und Ostsee nicht besuchen. Er kann das von Deutschland besetzte Polen nicht betreten – zumindest nicht während meines Aufenthalts in Deutschland. Er braucht eine Sondergenehmigung, um das Protektorat Böhmen-Mähren zu betreten, und selbst dann steht er unter so strenger Überwachung, dass kein patriotischer Tscheche es wagt, sich ihm zu nähern.

…

Das sind, kurz gesagt, die Bedingungen, unter denen der Auslandskorrespondent im Deutschland der Kriegszeit lebt und arbeitet. Innerhalb der Grenzen kann er schnell und effizient arbeiten. Es gibt eine ganze Reihe verschlossener Türen, und er sollte besser nicht versuchen, sie zu öffnen. Aber zumindest weiß er, wo er steht, und die Spielregeln sind ihm klar.

…

Fortsetzung folgt …

Zwischen März und November 1945 folgte George Orwell, als Kriegsberichterstatter den alliierten Streitkräften durch Deutschland und Österreich. Seine Reportagen schildern frei von Triumph oder Hass, welche Zerstörung der Krieg über Städte, Länder und Menschen gebracht hat. Orwell, 1945: »Die Leute zu Hause haben keine Ahnung, wie das hier aussieht« Erstmals geschlossen in deutscher Übersetzung verfügbar – hier weiter.

mit Dokumenten, Karten und Fotos reich illustriert. Die Darstellung besticht außerdem durch zahlreiche Erlebnisschilderungen ihrer Soldaten, die die Dramatik und Schrecken der Kämpfe authentisch wiedergeben – hier weiter zur einzigartigen Chronik.

Hier werden die Erinnerungen zweier junger Männer wiedergegeben, die als 17-Jährige in die Wehrmacht beziehungsweise Waffen-SS eintraten – hier weiter.

Gudrun Eussner, geboren in einem Lebensborn-Heim schreibt: “…Als ich elf Jahre alt bin, vergisst meine Mutter zu Hause ihren Schlüsselbund. Ich kann nicht widerstehen, endlich zu lesen, was ich nicht lesen soll, öffne die verbotene Stahlkassette und lese alles, was darin liegt. Den Satz auf der letzten Seite der Urkunde über meine Geburt in einem Heim des Vereins Lebensborn e.V. habe ich entweder nicht gelesen oder gelesen, nicht verstanden und deshalb vergessen. Das ändert sich 60 Jahre später…“- Ein Lebensbornkind fordert Auskunft – hier weiter.

Zahlreiche einprägsame Erinnerungen der Autorin Elke Siems-Klappenbach zeigen den Alltag einer kinderreichen Familie im Dritten Reich – hier weiter.

Hier findet man alle Zeitzeugen-Interviews der Verborgenen Helden>>>.

Der Shop liefert auch in Deutschland aus und bietet ein breites Spektrum an Produkten an, darunter

natürliche Heilmittel, Heilsteine, Heilstein-Set’s, Heilstein Energie-Armbänder, Heilfrequenzen auf CD, Heilkräuter-Räuchermischungen, Bücher & Orgoniten nach Wilhelm Reich.

Die Tyler-Kent-Affäre entlarvte F.D. Roosevelt und W. Churchill als Kriegstreiber – hier zum Artikel>>>. Germaniam esse delendam – Alliierte Ausrottungs- und Vernichtungspläne gegen Deutschland – hier weiter.

Janosch Steuwer, Historiker an der Universität Zürich, hat insgesamt 140 Tagebücher aus den Jahren 1933 bis 1939 untersucht und zeigt daran, wie Durchschnittsbürger auf die Herausforderungen des Nationalsozialismus reagierten – hier weiter.

Die Geschichtswissenschaftler, die das Thema Erdöl zu einem der Schwerpunkte ihrer Betrachtung des 2. Weltkriegs machen, sind sich einig: die Verfügung oder Nichtverfügung über diesen allesentscheidenden Rohstoff wirkte sich ausschlaggebend auf das Schicksal der Kriegsparteien und damit auf den Ausgang dieses weltumspannenden Kampfes im Allgemeinen aus – hier weiter.

In den Jahren 2006 bis 2010 haben wir vier Bände des Großen Wendig Richtigstellungen zur Zeitgeschichte mit einem gesonderten Registerband herausgebracht. Darin wurden knapp 1000 Richtigstellungen zur Zeitgeschichte seit 1870 auf rund 3600 Seiten vorgenommen. Wir sahen damit die von uns selbst gestellte Aufgabe als erfüllt an, ein Nachschlagewerk gegen die zahlreichen in der Öffentlichkeit verbreiteten Fälschungen und Lügen zur Zeitgeschichten anzubieten. Wenn wir uns dann nach Jahren nun doch veranlaßt sahen, noch einen Band 5 nachzuschieben, so hatte das mehrere Gründe – hier weiter.

»Das erste Opfer des Krieges ist immer die Wahrheit!«

…

Wie es gelingt, medial verstärkte Propaganda kritisch zu durchleuchten – eine Anleitung – hier weiter.

Einzelheiten aus der Kriegszeit, wie die zahlreichen deutschen Friedensinitiativen, die deutschen Konzentrationslager, die unberechtigten Vorwürfe gegen die deutsche Wehrmacht sowie die Kriegsverbrechen der Alliierten, werden hier aufgedeckt>>>.

Die Tatsache, dass die Rote Armee in den Jahren 1940/1941 durch Stalin für eine Offensive nach Deutschland bereitgestellt wurde und der Angriff der Wehrmacht ein Präventivschlag war, ist durch eine Vielzahl von Historikern, so auch durch den Verfasser der Studie „Deutschland im Visier Stalins“, beweiskräftig nachgewiesen. Vertreter der etablierten Geschichtsschreibung, die dem kaum noch sachliche Argumente entgegenzusetzen haben, behaupten, es könne ja gar kein Präventivschlag gewesen sein, da die deutsche Seite von diesen Vorbereitungen der Roten Armee keine Kenntnisse hatte. Benrd Schwipper beweist, dass die Führung des Deutschen Reiches, über die Vorbereitung des Angriffes der Roten Armee 1941, vollständig informiert waren – hier zu Band I und – Band II.

Seit Jahrzehnten stehen sich etablierte Geschichtsschreibung und moderne Zeitgeschichtsforschung in der Frage »Überfall« oder »Präventivschlag« unversöhnlich gegenüber. Dr. Bernd Schwipper, Generalmajor a. D. hat viele Jahre zu diesem Thema geforscht. Dank seiner intimen Kenntnisse der russischen Archive, der russischen Sprache sowie der militärischen Strukturen der Roten Armee, konnte er das 1939 beginnende Vorrücken der Sowjetunion nach Westen explizit nachvollziehen – Ein Knüller der Zeitgeschichtsforschung – hier weiter.

Als Sanitätsoffizier im Russlandfeldzug – hier weiter.

Es ging und geht in der Ukraine-Krise, nur um geopolitische Machtinteressen. Was mit den Menschen und dem Land passiert, ist den amerikanischen Imperialisten und ihren europäischen Lakaien völlig egal. Dabei erwähne ich nur am Rande, dass von Washington nach dem Putsch 2014 sofort das ganze Gold der Ukraine gestohlen wurde. Man spricht von 42,3 Tonnen die auf Anweisung der „neuen Führung“ in die USA geschafft wurden – hier weiter.

Von nun an sind Sie nicht mehr auf eine Steckdose angewiesen! Dank der Kurbel-Dynamo-Powerstation können Sie Ihr Smartphone, Ihren Laptop und viele andere mobile Geräte ganz flexibel und bequem von unterwegs aus aufladen – hier weiter.

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken. Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung.

…

Handgehämmertes Kupfer mit eingravierter Blume des Lebens – hier weiter.

Verwendung bei rauer, rissiger Haut und trockenen Hautstellen. Ringelblumen-Salbe eignet sich hervorragend zur Narbenpflege, bei Brandwunden, Sonnenbrand, Schürfwunden, Ekzemen, Warzen, Schnittwunden, Blutergüssen, Gelenkbeschwerden, bei Schwellungen und bei wundem Baby-Popo.

Handgemachte Ringelblumen-Salbe aus reinsten Zutaten wirkt entzündungshemmend und antibakteriell. Hier zum Angebot.

Dieses altbekannte Hausmittel sollte in keinem Haushalt fehlen und wird insbesondere im Alpenraum schon seit vielen Generationen hergestellt und angewandt. Die Salbe ist im Handel selten zu finden. Als Salbe verarbeitet hilft das Harz der Fichte gegen viele Beschwerden wie Wunden, Muskelschmerzen und Gelenkentzündungen, Rheuma, Gicht u. als Zugsalbe. Zutaten: 50%Fichtenharz, Ringelblume, Lavendelöl, Olivenöl, Mandelöl, Bienenwachs, Vitamin E – hier zum Angebot.

Unsere Lavendel-Salbe ist mehr als nur ein Anti-Stress-Mittel – sie bietet eine Vielzahl von Vorteilen für deine Haut und dein Wohlbefinden. Ob bei Hautirritationen, unreiner oder gereizter Haut, Akne, Juckreiz, Psoriasis, Abszessen, Insektenstichen – besonders bei Mückenstichen – oder Sonnenbrand, unsere Lavendel-Salbe kann helfen, deine Haut zu beruhigen und zu pflegen. Hier zum Angebot.