Bei der allerersten Pressekonferenz, an der ich im Propagandaministerium teilnahm, wurden wir darüber informiert, dass eine Reise für ausländische Korrespondenten organisiert wurde, und alle, die daran teilnehmen wollten, wurden gebeten, sich anzumelden.

…

Es sollte eine dreitägige Reise durch Mitteldeutschland und das nördliche Rheinland sein. Ihr Ziel war es, die “Innere Front” zu beobachten, zu sehen, wie die Bauern und Industriearbeiter ihren Teil dazu beitragen, den Krieg fortzusetzen.

Into The Darkness – Ein unzensierter Bericht aus dem Inneren des Dritten Reiches im Krieg – Kapitel 4, KURZTRIP DURCH DEUTSCHLAND

“Ich rate Ihnen, mitzukommen”, sagte ein amerikanischer Kollege, mit dem ich zusammensaß. “Ich kann nicht garantieren, dass man uns viel zeigen wird, aber Sie werden viel vom Land sehen, und dann lernen Sie auch noch einen Großteil des Pressekorps kennen. Allein das sollte die Reise für Sie lohnenswert machen.”

…

Am vierten Tag nach meiner Ankunft in Berlin war ich also bereit, mich wieder auf den Weg zu machen. Am Mittag trafen etwa vierzig Journalisten mit leichtem Gepäck im Propagandaministerium ein. Wir waren eine kosmopolitische Gruppe, die hauptsächlich aus europäischen Ländern stammte, zusammen mit fünf Amerikanern, zwei Japanern und einem Ägypter mit krausem Haar und Café au lait-Teint. Eine einsame dänische Journalistin, ziemlich hübsch und auf der Sonnenseite der Dreißig, hatte es gewagt, sich dieser Phalanx der Männlichkeit anzuschließen. Nachdem ich sie bei mehreren Pressekonferenzen beobachtet hatte, schätzte ich sie als fähig ein, unter allen Umständen auf sich selbst aufzupassen.

…

Wir wurden von einer Schar von Beamten empfangen, von denen einige uns begleiten. Nach einer ausführlichen Rede wurde unser Reiseplan vorgelesen, in dem stand, wohin wir fahren und was wir sehen und tun werden. Die Deutschen mögen es anscheinend, wenn alles bis ins letzte Detail ausgearbeitet ist, bevor sie sich auf eine Besichtigungstour begeben. Gute Personalarbeit, aber manchmal auch ein bisschen anstrengend, denn unter keinen Umständen darf auch nur die kleinste Abweichung vom vorgegebenen Plan gemacht werden.

…

Nachdem die Rede beendet war, wurden wir aufgefordert, uns auf mehrere Teller mit Sandwiches zu stürzen, die den langen Tisch zierten, um den wir herumstanden. Eines der Dinge, die man in Deutschland schnell lernt, ist zu essen, wann immer man etwas zu essen bekommt. Einschränkungen und Unsicherheiten beim Essen entwickeln in Ihnen schnell eine Art psychologischen Hunger, der Sie nie ganz loslässt. So wurden wir dem Mittagsbüffet voll gerecht.

…

Wir verließen die Festtafel und gingen hinunter auf die Straße, wo uns zwei riesige Sightseeing-Busse erwarteten, in die wir einstiegen. Wir Amerikaner waren zusammengeblieben, so dass wir alle in Bus Nummer eins saßen. Neben mir saßen ein Belgier, ein Niederländer und ein ungarischer Journalist. Als wir Unter den Linden ausstiegen und nach Potsdam fuhren, befanden wir uns bald auf einer der berühmten Autostraßen des Dritten Reichs. Kilometer um Kilometer zogen sich die beiden Betonbänder vor uns hin, immer getrennt durch einen breiten Grasstreifen. Es gab keine Kreuzungen, auf die man achten musste, da alle sich kreuzenden Straßen und Schienenwege durch Über- oder Unterführungen gesichert waren. Und doch war diese großartige Autobahn praktisch leer von Verkehr. Da jeglicher privater Autoverkehr verboten ist, sind fast nur Dienstwagen, Militärfahrzeuge oder kommerzielle Lastwagen unterwegs.

…

Alle paar Meilen bemerkte ich eine geschmackvoll gebaute Kombination aus Restaurant und Tankstelle. Gegen Nachmittag hielten wir an einer von ihnen für eine weitere Mahlzeit. Der aufkommende Hunger wurde mit heißen Würstchen und Sauerkraut, kaltem Schinken, Käse und Roggenbrot gestillt, die mit reichlich Schnaps und Bier heruntergespült wurden. Bevor wir unseren Weg fortsetzten, stellten wir uns vor einem der Busse auf und ließen uns fotografieren. Gruppenfotos sind eine deutsche Spezialität, und so wurde dies bei jeder nennenswerten Gelegenheit wiederholt. Anschließend erhielt jeder von uns die gesamte Sammlung in einem hübschen Album als Souvenir.

…

Als unsere Kolonne zügig in Richtung Südwesten rollte, ging der Nachmittag in eine neblige Dämmerung über, und mit der allgemeinen Verdunkelung wussten wir, dass es keine Busbeleuchtung für uns gibt. Um unsere Stimmung aufzuheitern, wurde ein großer Karton im hinteren Teil des Busses geöffnet und eine Kiste mit Brandy enthüllt. Unsere Gastgeber ließen in der Tat keine Gelegenheit aus, um einen guten Eindruck zu hinterlassen. Ein Angestellter ging im Gang auf und ab und schenkte Getränke in Pappbecher ein. Erfreut darüber, dass es sich um eine gute französische Marke handelte, drückte ich einem der Beamten des Propagandaministeriums, der mir gegenüber saß, meine Anerkennung aus. Er lächelte jovial, zwinkerte mir zu, nickte in Richtung des nahen Kartons und flüsterte: “Stecken Sie sich eine Flasche in die Manteltasche, solange es noch gut läuft.” Jemand stimmte ein Lied an. Der Schnaps begann zu wirken. Mein amerikanischer Sitznachbar klopfte mir auf das Knie. “Sieht nach einem guten Ausflug aus”, kicherte er etwas zynisch.

…

Es war schon lange nach Einbruch der Dunkelheit, als unsere Busse durch die verdunkelten Straßen Weimars rollten und vor dem Haus Elefant anhielten. Dieses Haus ist der Name von Weimars prächtigem neuen Hotel. Soweit ich weiß, wurde es gebaut, um die Touristen in dieser malerischen alten Stadt unterzubringen, aber jetzt gibt es keine Touristen mehr. An diesem Abend wurden wir zu einem Bankett eingeladen, bei dem der Gauleiter oder Landeshauptmann von Thüringen den Vorsitz führte und an dem die gesamte lokale Nazi-Prominenz teilnahm. Ich saß neben ihm am Tisch und hatte so die Gelegenheit, mich mit ihm zu unterhalten.

…

Ich mochte diesen Gauleiter. Er war ein Selfmademan, denn er hatte als Seemann angefangen, buchstäblich “vor dem Mast” auf einem Windjammer. Er war auch Autodidakt, aber er veranschaulichte Lord Bacons Diktum, dass viel Lesen einen vollen Mann ausmacht, denn er hatte seine Bücher offensichtlich verdaut. Obwohl er dem Programm und der Politik der Partei aufrichtig zugetan war, plapperte er sie nicht in festen Phrasen nach, wie es viele Nazis tun, sondern interpretierte sie mit klugem Menschenverstand.

…

Die anderen lokalen Persönlichkeiten mochte ich allerdings nicht besonders. Sie sahen für mich aus wie das deutsche Äquivalent zu unseren eigenen Bezirkspolitikern. Nur wenige von ihnen hätten es zu etwas bringen können, bevor sie eine Arbeit in der Partei gefunden hätten. Noch aufschlussreicher waren ihre Frauen, die sich nach dem Bankett zu Kaffee und Likör zu uns in die große Hotellounge gesellten. Die meisten von ihnen waren prätentiös und schäbig. Sie verdeutlichten besser als alles, was ich bisher gesehen hatte, dass der Nationalsozialismus nicht nur eine politische und wirtschaftliche Umwälzung, sondern auch eine soziale Revolution ist. Er hat zu einem großen Teil die untere Mittelschicht an die Macht gebracht.

…

Natürlich gibt es im Naziregime auch eine ganze Reihe von Aristokraten und Intellektuellen. Außerdem gibt es viele Nazis, die aus dem Bauern- oder Arbeitermilieu stammen und von denen einige, wie der Weimarer Gauleiter, in jeder Gesellschaft aufsteigen würden. Dennoch scheint die untere Mittelschicht überproportional vertreten zu sein. In Berlin fällt das nicht so sehr auf, weil die fähigsten Elemente in der Partei dazu neigen, sich zum Sitz der Macht zu begeben. In den Provinzen tritt das Spiessbürgertum viel stärker in den Vordergrund.

…

Da wir einen vollen Terminkalender hatten, standen wir früh auf und gingen zu einem für das Deutschland der Kriegszeit erstaunlichen Frühstück hinunter. Ich traute meinen Augen kaum, als sie sich an üppigen Eiern und Butter ohne Ende labten. Wir waren die Gäste des Propagandaministeriums, also wurde für uns höflich auf Essensbeschränkungen verzichtet. Einen Luxus jedoch bekamen wir nicht – echten Kaffee. Dieses Tabu war scheinbar nicht zu brechen.

…

So gestärkt kletterten wir in unsere Busse, besichtigten kurz die historischen Sehenswürdigkeiten Weimars und fuhren dann wieder auf die Autobahn. Kurz vor der Stadt wurden wir von einer langen Karawane von Armeelastwagen aufgehalten, die mit allem möglichen beladen waren, von Nachschub und Feldküchen bis hin zu Truppen und Maschinengewehren. Flankiert von Konvois aus stotternden Motorrädern donnerten sie endlos vorbei. Alles war schiefergrau.

…

Den ganzen Vormittag fuhren wir durch die Hügel und Täler Thüringens, eine kettenreiche Landschaft mit sanften Dörfern und sauberen kleinen Städten. Bauern und Städter sahen gleichermaßen wohlgenährt und warm gekleidet aus. Die vielen Kinder, die uns beim Vorbeifahren zuwinkten, hatten rosige Wangen und lächelten. Der Tag war für die Jahreszeit ungewöhnlich kalt. Selbst die unteren Hügel waren mit Schnee bedeckt.

…

Kurz nach Mittag erreichten wir die Wartburg. Fast zwei Stunden lang wurden wir wie Urlauber durch die historische Stätte getrieben, während man uns jedes noch so kleine Detail zeigte, bis hin zu der genauen Stelle an der Wand, an der Martin Luthers Tintenfass den Teufel verfehlt haben soll. Ich habe mich merklich gelangweilt. Ich war nicht zum Sightseeing in Deutschland, und ich kannte die Wartburg von früher. Ich wollte Bauern, Bauernhöfe, Molkereien, Kühlhäuser sehen – den ländlichen Teil der “Inneren Front”, von der wir so viel gehört hatten. Aber offenbar wollte man uns das nicht zeigen.

…

Das sagte ich einem unserer offiziellen Reiseführer. Er versicherte mir, dass ich noch am selben Abend Bauern sehe. Es war alles sehr schön arrangiert. So rollten wir durch das immer hügeliger werdende Land, bis uns die Dunkelheit an den Hängen der Sauerlandberge einholte. Bald erreichten wir ein ursprünglich großes Gehöft, das jetzt zu einem Gasthaus umgebaut wurde. Als wir uns zu einem üppigen Bauernmahl niederließen, kamen unsere Bauern herein. Es waren wirklich echte Kerle: kräftige, wettergegerbte Männer, die für diesen Anlass gewaschen und gekleidet waren, aber immer noch einen schwachen Geruch von Vieh verströmten. Jedem Tisch wurden ein paar von ihnen zugeteilt, und ich hatte das Glück, einen feinen alten Kerl als meinen rechten Nachbarn zu haben.

…

Im ländlichen Deutschland hat man die Angewohnheit, Schnaps und Bier zu mischen, was eine starke Kombination ergibt, und wir verstanden uns bald prächtig. Nach einigen Runden wurde mein Begleiter geschwätzig und begann, seine Ansichten zu verschiedenen Themen darzulegen, darunter auch zum Krieg. Bevor er jedoch weit gekommen war, beugte sich ein junger Bediensteter zu ihm herunter und murmelte ihm ins Ohr: “Gaffer, Sie haben zu viel getrunken. Zügeln Sie Ihre Zunge!” Daraufhin hielt er sich an sicherere Themen.

…

Mitten am Abend verließen wir unsere bukolischen Partner und fuhren zu einem schönen neuen Wintersporthotel auf dem Gipfel der Bergkette, wo wir die Nacht verbringen sollten. Hier hatte der Winter bereits Einzug gehalten, obwohl es erst Anfang November war. Der Boden war gut mit Schnee bedeckt, und es fiel noch mehr, gepeitscht von einem beißenden Wind.

…

Am nächsten Morgen waren wir wieder früh auf den Beinen, und nach einem weiteren inoffiziellen Frühstück pflügten unsere Busse durch schneebedeckte Bergstraßen, die sich durch schöne Wälder nach unten schlängelten, bis wir aus den Bergen auftauchten und in die westfälische Ebene vorstießen. Malerische Bauernhöfe und Dörfer aus Fachwerk machten Platz für Industriestädte, bis wir schließlich das “schwarze Land” Deutschlands erreichten, das von Fabriken übersäte und von Kohlenrauch getrübte Industriegebiet des Rheinlands. Der Schnee war schon lange hinter uns gelassen worden. Der Herbsttag war wie immer wolkig und mit Regenschauern durchsetzt.

…

Wir streiften die Außenbezirke von Köln, konnten aber nur einen entfernten Blick auf den zweitürmigen Dom erhaschen. Unser Ziel war Düsseldorf, wo uns der interessanteste Programmpunkt der Reise versprochen wurde. Es handelte sich um ein Mittagessen mit den Arbeitern der großen Seifenfabrik von Henkel. Wir sollten mit ihnen zur Mittagszeit plaudern, ihr Essen teilen und sie allgemein kennenlernen. Nach dem Essen sollten wir und die Arbeiter von keinem Geringeren als Dr. Robert Ley angesprochen werden, dem Leiter der Arbeitsfront, der Organisation, die alle Arbeiter des Dritten Reiches zu einem gigantischen Ganzen zusammenschweißt. Eine Art Große Nazi Vereinigung.

…

Mit teutonischer Pünktlichkeit fuhren unsere Busse pünktlich zur verabredeten Stunde vor der Henkel-Fabrik vor. Nach einem kurzen Empfang durch das Führungspersonal begaben wir uns in den Speisesaal, einen riesigen Raum, der mehr als tausend Menschen fassen kann. Die Arbeiter, die zu etwa gleichen Teilen aus Männern und Frauen bestanden, strömten bereits herein. Sie trugen ihre Arbeitskleidung; die Männer dunkle Overalls, die Frauen meist Kittel. Offensichtlich hatten sie sich für das Mittagessen gewaschen, denn alle sahen ordentlich und sauber aus. Außerdem sollte eine Seifenfabrik kein besonders schmutziger Ort sein.

…

Diese Arbeiter sahen ziemlich gesund aus, obwohl nur wenige von ihnen viel Farbe hatten und viele einen blassen Teint. Sie schienen fröhlich zu sein und lächelten bereitwillig. Ich konnte sogar einige heimliche Lachanfälle unter den jungen Männern und Mädchen beobachten. Man darf jedoch nicht vergessen, dass es sich um Rheinländer handelte, ein Volk, das vom Temperament her freier und fröhlicher ist als die steifen, mürrischen Preußen im Osten.

…

Wir Journalisten mischten uns gründlich unter die Arbeiter. Ich saß an einem Tisch, an dem etwa zwanzig von ihnen saßen. Mir gegenüber saßen drei Männer: ein unscheinbarer Typ, ein großer blonder Hüne und ein schlanker, dunkler, gut aussehender Franzose. Zu meiner Linken saß eine schlichte Frau mittleren Alters, zu meiner Rechten ein kleines, stämmiges, blondes Mädchen in ihren späten Teenagerjahren.

…

Kaum hatten wir Platz genommen, kam eine Schar von Kellnerinnen mit großen Tabletts voller Teller mit dicker Kartoffelsuppe durch den Saal gefegt. Der nächste Gang bestand aus Schweinefleisch, Rotkohl und gemischtem Gemüse, serviert auf Miniaturplatten mit getrennten Fächern. Zur Suppe gab es eine Scheibe Roggenbrot. Es war wirklich ein herzhaftes Mittagessen, und es war gut gekocht. Die Fleischbratensoße war gut und es gab reichlich davon. Ich konnte nicht alles aufessen, was mir vorgesetzt wurde.

…

Meine Nachbarn waren offensichtlich hungrig und konzentrierten sich so sehr auf das Essen, dass die Unterhaltung bis zum Ende der Mahlzeit auf sich warten ließ. Das Mädchen neben mir nahm lächelnd eine von mir angebotene Zigarette an. Bevor ich Zeit hatte, die Männer auf der anderen Seite des Tisches einzuladen, hatte jeder von ihnen eine Schachtel in der Hand und zündete sie an. Dann begann ich, ein paar taktvolle Fragen zu stellen. Sie erzählten mir, dass es sich um ein durchschnittliches Mittagessen handelte, dass sie länger arbeiteten als vor dem Krieg, aber für Überstunden etwas mehr bezahlt bekamen, dass ein Teil des Werks für Munition umgewidmet wurde und dass bisher nur vergleichsweise wenige Männer aus der Fabrik zu den Fahnen gerufen worden waren, da so viele von ihnen Facharbeiter waren. Das war so ziemlich alles, was ich an Informationen bekam, denn sie wollten mir unbedingt Fragen über Amerika stellen.

…

Plötzlich ertönte ein Gong und alle Augen richteten sich auf die Mitte des Saals, wo eine rundliche Gestalt in einer blauen Uniform auf einen der Tische gestiegen war und sich lächelnd nach links und rechts verbeugte, als Antwort auf einen wachsenden Applaus. Es war der große Dr. Ley. Sein rundliches Gesicht war von einem Lächeln umspielt, als er die Begrüßung bestätigte. Dann begann er mit lauter, rauer Stimme zu sprechen, sprach die versammelten Arbeiter als “Soldaten der Inneren Front” an und versicherte ihnen, dass ihre Arbeit für die Führung des Krieges ebenso lobenswert und wichtig sei wie die Heldentaten auf dem Schlachtfeld. Dann begann er eine Hetzrede gegen England und dessen angeblich teuflischen Versuch, das deutsche Volk, einschließlich Frauen und Kinder, durch die Hungerblockade auszuhungern.

…

Auf ein reißerisches Bild der schrecklichen Hungerjahre des letzten Krieges folgten beruhigende Beteuerungen, dass die Regierung solche Entbehrungen im gegenwärtigen Kampf aufgrund sorgfältiger Vorbereitungen und methodischer Planung unmöglich gemacht habe. Die Lebensmittelkarten mögen zwar lästig sein, aber es war genug für alle da und jeder, ob arm oder reich, bekam seinen rechtmäßigen Anteil zugesichert. “Dieses Mal”, rief er, “essen wir alle aus demselben Topf!” Er schloss mit einem wortgewaltigen Appell, ihrem inspirierten Führer zur Seite zu stehen, bis der vollständige und dauerhafte Sieg errungen sei.

…

Es war eine mitreißende Rede, und sie schien ins Schwarze zu treffen. Die Arbeiter hörten gebannt zu und brachen bei den Höhepunkten in spontanen Beifall aus. Dr. Ley ist offensichtlich ein guter Psychologe. Er kennt sein Publikum. Sicherlich hat er an diesem Tag seine Arbeit als Chef der Arbeitsfront gut gemacht.

…

Als die Rede zu Ende war und die Arbeiter zu ihrer Arbeit zurückgekehrt waren, wurden wir Korrespondenten Dr. Ley vorgestellt und dann wie üblich ausführlich durch die Fabrikgebäude geführt. Natürlich sahen wir nicht die Munitionsabteilung, auf die mein Begleiter beim Mittagessen beiläufig angespielt hatte.

…

Es war mitten am Nachmittag, als wir unser Hotel erreichten, eines der besten der Stadt. Da bis zum Abendessen nichts offiziell geplant war, schlenderten einige von uns durch die Stadt. Einer meiner Bekannten hatte eine heftige Erkältung und musste ein paar Taschentücher kaufen. Normale Tücher aus Baumwolle oder Leinen konnte er nicht kaufen, denn dafür brauchte er eine lokale Bekleidungskarte. Schließlich fand er jedoch einige teure Seidentaschentücher, die “kartenfrei” waren, weil es sich um Luxuswaren handelte.

…

Das Abendessen an diesem Abend entpuppte sich als großes Bankett mit einem ausgezeichneten Menü und erlesenen Weinen. Wieder war die lokale Nazi-Prominenz anwesend, und sie sahen im Durchschnitt besser aus als die in Weimar. Alle außer dem Gauleiter. Er war ein ausgesprochen finster aussehender Typ, hartgesichtig, mit einem grausamen Blick und einem noch grausameren Mund. Ein Sadist, wenn ich je einen gesehen habe. Ich kann mir vorstellen, wie unbeliebt er bei den gutmütigen, freundlichen Düsseldorfern sein muss.

…

Das Bankett war eine langwierige Angelegenheit, die von Reden unterbrochen wurde. Die deutsche Methode, Essen und Reden miteinander zu verbinden, scheint mir eine gute Idee zu sein. Viel besser als unsere Art, das gesamte Menü zu verschlingen und sich dann zurückzulehnen, um eine lange Reihe von Reden in einer Mischung aus Sättigung und Langeweile zu ertragen.

…

Vom Bankettsaal aus stiegen wir auf die verdunkelte Straße hinunter, wo wir mit Hilfe elektrischer Fackeln in unsere verdunkelten Busse stiegen und ein Stück weit fuhren, um einer besonderen Unterhaltung beizuwohnen, die zu unseren Ehren von den örtlichen Organisationen von Kraft durch Freude veranstaltet wurde. Später werde ich diese charakteristische Einrichtung des Dritten Reiches etwas ausführlicher beschreiben. Hier genügt es zu sagen, dass es sich um ein ausgeklügeltes System handelt, das das Leben der Arbeiterklasse auf verschiedene Weise aufhellen soll.

…

Das Programm an diesem Abend, das ausschließlich von “lokalen Talenten” gestaltet wurde, umfasste Chöre, Gruppengymnastik und Varieténummern, von denen die meisten ziemlich amateurhaft waren. Der Höhepunkt des Programms war eine Militärkapelle, die durch ihren Geist und ihr Feuer wirklich mitreißend war. Am nächsten Morgen konnten wir es ruhig angehen lassen, da unser Zug zurück nach Berlin erst am Mittag abfuhr. Ich ließ mir daher das Frühstück auf mein Zimmer servieren und erhielt nicht nur Eier, sondern auch eine ganze Platte mit Wurstwaren. Das Propagandaministerium war offensichtlich entschlossen, unsere Reise bis zum Ende angenehm zu gestalten!

…

Unsere Heimreise verlief ohne Zwischenfälle. Wir hatten einen Sonderwagen, aber die harte Realität des Lebens wurde uns wieder vor Augen geführt, als wir in den Speisesaal gingen und wieder einmal unsere Lebensmittelkarten benutzen mussten, um ein mageres und teures Mittagessen zu bekommen. Der Zug erreichte Berlin erst nach Einbruch der Dunkelheit. Es war ein nebliger Abend. Als ich aus dem Bahnhof herauskam, konnte ich buchstäblich die Hand vor Augen nicht sehen. Es war kein Taxi zu bekommen und ich war weit von meinem Hotel entfernt, also musste ich mit der U-Bahn fahren. Das Berliner U-Bahn-System ist ein kompliziertes Netz, das man erst einmal kennen muss, bevor man sich zurechtfindet, und ich hatte die Kombination ziemlich vergessen, zumal seit meinem letzten Besuch vor Jahren mehrere neue Linien gebaut worden waren. Glücklicherweise war ein Kollege auf dem Weg zu mir und kam mir zu Hilfe.

…

Als ich die Treppen aus der U-Bahn hinaufstieg, einen strahlend beleuchteten Bahnhof hinter mir ließ, der vom Erfindungsreichtum der Moderne zeugte, und in die urzeitliche Dunkelheit eindrang, erschien mir das symbolisch für das, was dieser Krieg der europäischen Zivilisation angetan hatte. Dies, so überlegte ich, war kein lokaler Stromausfall. Er erstreckte sich wie eine riesige Wolke über drei große Nationen und könnte bald auch auf andere Länder übergreifen. “Wo und wann und wie würde er enden?” dachte ich, als ich mir einen Weg durch die Düsternis bahnte und schließlich in die Lobby des Adlon stolperte.

…

Fortsetzung folgt …

