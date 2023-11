Die DEUTSCHEN HASSEN DIESEN KRIEG.

…

Das war der Eindruck, den ich während meines Aufenthalts im Dritten Reich immer mehr gewann. Wo auch immer ich hinkam, es war die gleiche Geschichte. Die öffentliche Meinung in Berlin über den Krieg stimmte mit dem überein, was ich auf meinen Reisen durch West- und Mitteldeutschland bis zum Rheinland und zur Nordseeküste sowie durch Süddeutschland bis nach Wien feststellen konnte.

…

Diese Haltung wird von Nazis und Nicht-Nazis geteilt. In diesem Punkt gibt es keinen Unterschied zwischen ihnen.

…

Dennoch sollten wir den Grund für diese Zustimmung klar verstehen. Sie beruht nicht auf der moralischen Ablehnung des Krieges als solchem. Im Dritten Reich ist Pazifismus gleichbedeutend mit Hochverrat. Die echten Pazifisten, die es dort außerhalb der Konzentrationslager vielleicht noch gibt, sind so sorgfältig getarnt, dass sie wie arktische Hasen im Winter in der Landschaft nicht zu erkennen sind.

Into The Darkness – Ein unzensierter Bericht aus dem Inneren des Dritten Reiches im Krieg – Kapitel 5, DIESER VERHASSTE KRIEG

Die deutsche Abneigung gegen den gegenwärtigen Krieg hat also, obwohl sie allgemein und echt ist, rein praktische Gründe. Was die Deutschen wütend macht, ist, dass sie gezwungen sind, verzweifelt zu kämpfen, um zu halten, was sie jetzt halten. In den letzten drei Jahren haben sie sich mit Riesenschritten der Verwirklichung eines ihrer ältesten Träume genähert – der Vorherrschaft in Mitteleuropa. Lange bevor man überhaupt von Hitler hörte, war Mitteleuropa ein Begriff, den man beschwören konnte.

…

Ob zu Recht oder zu Unrecht, die meisten Deutschen glauben, dass eine Hegemonie über Mitteleuropa für ihre nationale Zukunft notwendig ist. Wie so oft in solchen Fällen haben sie ihren Wunsch so lange “rationalisiert”, bis sie der Meinung sind, dass er ihnen zusteht. Was auch immer getan wird, um dieses Ziel zu erreichen, scheint den Deutschen also durchaus recht und billig.

…

Das umkämpfte Polen war das letzte lokale Hindernis für Mittel-Europa. Durch eine Reihe erstaunlicher diplomatischer Siege hatte Adolf Hitler alle anderen Hürden genommen, ohne einen Schuss abzugeben. Dies verleitete den Durchschnittsdeutschen zu der Annahme, dass der Führer den Prozess ohne den Einsatz von Waffen abschließen würde. Wie Al Smith, sagte er: “Sehen Sie sich den Rekord an!” In den Augen der Deutschen war die britisch-französische Garantie für Polen völlig unangebracht. Warum, so fragten sie, sollten Großbritannien und Frankreich ihre Nase in etwas stecken, das sie nichts angeht? Die meisten Deutschen glaubten nicht, dass die Westmächte wegen Polen einen allgemeinen Krieg riskieren würden. Das deutsche Volk war also psychologisch nicht auf das vorbereitet, was tatsächlich geschah.

…

Als sie sich plötzlich in einem entscheidenden Kampf mit den Westmächten wiederfanden, waren die Deutschen zwischen zwei Gefühlen hin- und hergerissen: Abscheu vor dem, was sie für einen dummerweise unnötigen Krieg hielten, und Angst vor den Folgen, die er mit sich bringen könnte. Alle möglichen Leute, mit denen ich sprach, stigmatisierten den Krieg als tragische Fehlentscheidung. Einige von ihnen gingen sogar so weit, ihre Regierung dafür zu kritisieren, dass sie zu voreilig gehandelt hatte.

…

Sie meinten, der Krieg hätte durch klügere Diplomatie vermieden werden können. Aber genau diese Personen billigten das angestrebte Ziel, egal wie scharf sie die Mittel missbilligten. Selbst glühende Nazis, die behaupteten, Hitler habe den einzig möglichen Weg eingeschlagen, und die volles Vertrauen in den Endsieg bekundeten, verrieten dieselbe unterschwellige Stimmung der bedauernden Irritation. “Stellen Sie sich vor”, erklärten sie, “wir waren damit beschäftigt, unser Land wieder aufzubauen, und jetzt müssen wir die meisten unserer schönen Wiederaufbaupläne aufgeben, um uns mit diesen verdammten Engländern anzulegen!”

…

In dieser Hinsicht lässt sich die Haltung Deutschlands vielleicht am besten mit der des großen Gewinners beim Pokern vergleichen, der gerade seine Chips einstreicht, als jemand den Tisch umwirft.

…

Doch ob unnötig oder nicht, der große Krieg war da! Das war die düstere Realität, mit der das deutsche Volk plötzlich konfrontiert wurde. Und sie scheinen buchstäblich fassungslos gewesen zu sein. Zuerst konnten sie einfach nicht glauben, dass es wahr war. Nach allem, was ich herausfinden konnte, war ihre Haltung während des ersten Monats oder so die eines Mannes in einem Alptraum, der versucht aufzuwachen und feststellt, dass es nur ein schlechter Traum ist. Die erstaunlich schnelle militärische Entscheidung in Polen löste in der Bevölkerung nicht so sehr Jubel über die Siege selbst aus, sondern eher den Glauben, dass der schnelle Zusammenbruch Polens Großbritannien und Frankreich dazu bringen würde, die Situation zu akzeptieren, und dass der Krieg im Westen daher bald vorbei sein würde.

…

Das war die vorherrschende Stimmung, als ich gegen Ende Oktober 1939 nach Deutschland kam. Fast jeder, mit dem ich sprach, von Hotelkellnern und Zimmermädchen bis hin zu Zufallsbekanntschaften in Restaurants und Cafés, fragte mich, ob ich nicht glaube, dass der Krieg bald zu Ende sein würde. Und sie brauchten kein taktvolles Zureden. In der Regel stellten sie die Frage zu Beginn des Gesprächs selbst.

…

Ein weiteres Ärgernis in den Augen der Deutschen war, dass der Krieg, je mehr Zeit verging und militärisch nicht viel passierte, immer langweiliger wurde. Niemand konnte sich über gelegentliche Scharmützel zu Lande, ein paar Hundekämpfe mit Flugzeugen oder einen gelegentlichen U-Boot-Einsatz aufregen. In der Zwischenzeit gingen die zahllosen Irritationen eines streng rationierten Lebens unaufhörlich weiter. Die Menschen in den Städten hatten nicht allzu viel zu essen und mussten jedes Mal mit ihren zahlreichen Lebensmittelkarten hantieren, wenn sie eine Mahlzeit kauften oder einkaufen gingen. Sie hatten sicherlich auch nicht zu viel zum Anziehen, doch um das Wenige zu bekommen, mussten sie sich durch das Tamtam von Bekleidungskarten und Bezugsscheinen kämpfen. Praktisch alles konnte man nur in begrenzten Mengen kaufen, und viele Dinge konnte man überhaupt nicht kaufen. Das gesellschaftliche Leben war durch die allgemeine Verdunkelung gestört oder verzerrt worden. Zwar gab es noch kein akutes Leiden, aber der Alltag war voller kleiner Irritationen und nichts war ganz normal.

…

Das Ergebnis von all dem war eine bedrückende geistige Atmosphäre. Die Menschen waren offensichtlich unruhig, dumpf unglücklich und unsicher über die Zukunft. Zuerst dachte ich, dass dies auf eine wirklich schlechte Moral hindeutete und ich begann mich zu fragen, ob das deutsche Volk nicht bald unter der Belastung zusammenbrechen würde.

…

Doch bald revidierte ich meine Meinung. Zum einen erinnerte ich mich an frühere Erfahrungen, dass die Deutschen schon immer Nörgler waren. Sie scheinen das zu genießen, was die Engländer “grouse/meckern” nennen – wobei die Berliner vielleicht die größten Nörgler von allen sind. Die Deutschen haben ein Slangwort für diese Art von Dingen. Sie nennen es “meckern”, was soviel bedeutet wie das schlecht gelaunte Blöken eines Ziegenbocks. Ein Amerikaner, der seit langem in Berlin wohnt, sagte mir, dass er das Meckern als ein gesundes Zeichen ansieht.

…

Außerdem stellte ich fest, dass die Deutschen mit jeder Woche, die verging, ihre Hoffnungen auf einen schnellen Frieden beiseite schoben und sich mental mit der harten Realität abfanden, dass sie wahrscheinlich einen langen und erbitterten Kampf vor sich haben würden. Trotz des äußeren Anscheins wurde mir klar, dass das deutsche Volk nicht in einer Stimmung war, die die Franzosen als “defätistisch” bezeichnen. Nicht ein einziges Mal hörte ich einen einzigen Deutschen, ob hoch oder niedrig, reich oder arm, der auch nur im vertraulichsten Gespräch vorschlug, das Reich solle den Schwarzen Peter wegwerfen und Friedensbedingungen akzeptieren, die den britischen und französischen Kriegszielen entsprachen. Polen, die Tschechoslowakei und Österreich aufzugeben, erscheint den meisten Deutschen zum Beispiel völlig unmöglich.

…

Mit der Kontrolle über diese Länder glauben die Deutschen, dass sie bekommen haben, was sie schon lange wollten – eine unerschütterliche wirtschaftliche und politische Vormachtstellung in Mitteleuropa. Da Großbritannien und Frankreich diese Vormachtstellung in Frage stellen und versuchen, sie zu stürzen, muss der Angriff abgewehrt und gebrochen werden, egal wie lange die Arbeit dauern oder wie schmerzhaft sie werden mag. Das war, kurz gesagt, die Grundstimmung in der Bevölkerung, die ich unter meinen Augen reifen und sich verhärten sah.

…

England wurde als der Erzfeind betrachtet. Es schien fast keine Feindseligkeit gegenüber den Franzosen zu geben, die als Großbritanniens Katzenpfoten und Dummköpfe betrachtet wurden. Die Feindseligkeit der Bevölkerung gegenüber Großbritannien nahm jedoch von Tag zu Tag deutlich zu. Zum Teil lag das zweifellos an den heftigen Hetzreden in der Presse und den öffentlichen Äußerungen offizieller Sprecher; zum Teil war es eine natürliche und unvermeidliche Reaktion gegen das Land, das für alle Unannehmlichkeiten der Kriegsgegenwart und die Gefahren der Zukunft verantwortlich gemacht wurde. Aber während meines Aufenthalts in Deutschland schien diese antibritische Tendenz eher ein mürrischer Zorn als eine flammende Emotion zu sein. Die Menschen liefen nicht herum und riefen “Gott beschieße England!”, wie es im letzten Krieg der Fall war; es wurde auch nichts geschrieben, was Lissauers Hymne des Hasses ähnelte. Eine populäre Hysterie war nicht zu spüren.

…

In der Tat scheint die gesamte Kriegspsychologie des deutschen Volkes heute eine ganz andere zu sein als vor einem Vierteljahrhundert. Kaiser Wilhelm liebte militärischen Glanz und Prunk; seine Armee war das Aushängeschild des Reiches, und Schriftsteller wie Bernhardi verherrlichten den Krieg als gesunde Übung, um ein Volk fit zu halten, oder sogar als “biologische Notwendigkeit”. Als es dann 1914 zum wirklichen Krieg kam, zogen die Deutschen jubelnd in den Krieg. Und in den ersten ein oder zwei Jahren hielten sie diese hysterisch-romantische Stimmung aufrecht.

…

Von dieser Stimmung ist heute in Deutschland nichts mehr zu spüren. Bittere Erinnerungen an den letzten Krieg und das chronische Unglück, das darauf folgte, haben die heutige Generation von der Kriegsheroik geheilt, der ihre Väter so großzügig frönten. Sicher, der Durchschnittsdeutsche scheint bereit zu sein, für das zu kämpfen und zu sterben, was er für seinen rechtmäßigen Platz in der Welt hält. Aber er wird dabei nicht sentimental. Normalerweise ist er bei diesem Thema hartgesotten. Es ist einfach eine schmutzige Aufgabe, die, wenn es sein muss, erledigt werden muss.

…

Das schien der Nazi-Regierung zu passen, die keinen Versuch unternahm, die Emotionen des Volkes aufzupeitschen, weder durch militärische noch durch parteipolitische Darstellungen. In all den Monaten, in denen ich in Berlin oder anderen Städten war, habe ich nie eine dieser großen Paraden mit schmetternden Musikkapellen und Uniformen gesehen, die wir mit dem Krieg in Verbindung bringen. Die einzigen marschierenden Soldaten, die ich sah, waren gelegentliche Züge der Infanterie, die zur Wachablösung gingen, wo Wachen postiert waren. Und der deutsche Soldat mit seinem bleifarbenen Stahlhelm, seiner schiefergrünen Kleidung und seinen hohen Stiefeln ist ein äußerst praktischer Mensch. Ich denke, dass es selbst dem sentimentalsten Teutonen schwer fallen würde, sich für diesen sachlichen Kämpfer zu begeistern.

…

Ein weiterer bemerkenswerter Punkt ist, dass die Regierung keinen Versuch unternommen hat, die Bevölkerung durch taktvolle Schritte in den Krieg zu führen. Ganz im Gegenteil. Sprecher der Nazis sagen Ihnen ganz offen, dass sie von Anfang an hart durchgriffen und die Dinge so hart machten, wie es die Zivilbevölkerung ertragen konnte. Sie sagen sogar, dass die strenge Rationierung von Lebensmitteln und Kleidung von Anfang an nicht nur dazu diente, die gegenwärtige Verschwendung zu verhindern und die künftige Versorgung sicherzustellen, sondern auch, um den Menschen klarzumachen, dass sie sich in einem Kampf auf Leben und Tod befanden, für den kein Opfer zu groß war.

…

Das war eine harte Medizin für ein Volk, das so fassungslos, deprimiert und nervös war, wie es die Deutschen in den ersten beiden Kriegsmonaten zweifellos waren. Ich kann mich an keine andere Regierung erinnern, die unter ähnlichen Umständen eine so drastische Behandlung verordnet hat. Fahnenschwenken und verschiedene Heldentaten sind die orthodoxe Formel. Ich war daher sehr daran interessiert, diese originelle Methode mit dem Mann zu diskutieren, der sie durchführte. Es war kein Geringerer als Dr. Paul Joseph Goebbels, der Chef der riesigen Propagandamaschine, die vielleicht das herausragendste Merkmal des Dritten Reiches ist.

…

Dieser geschmeidige, brünette Rheinländer mit seinem wendigen Verstand, seinem zynischen Humor und seinen vielsagenden Gesten ist ein hervorragender Gesprächspartner. Er ist geistig immer auf der Höhe und er ist voll von dem, was der Journalist “gute Sprüche” nennt. Einen davon brachte er gleich zu Beginn unseres Gesprächs zum Besten, als er die britische Blockade gegen Deutschland mit dem Ausruf stigmatisierte: “Es ist höchste Zeit, dass vierzig Millionen Menschen aufhören, achtzig Millionen zu diktieren, wann sie eine Tasse Kaffee trinken sollten!” Als Dr. Goebbels sich für sein Thema erwärmte, flossen seine Worte mit der Geschmeidigkeit einer gut geölten Maschine.

…

“Herr Minister”, begann ich, als ich das Thema ansprach, “was mir am meisten auffällt, seit ich dieses Mal in Deutschland bin, ist der große Unterschied zwischen der Stimmung in der Bevölkerung jetzt und im letzten Krieg. Keine Hurrahs, Paraden, Musikkapellen und Blumen wie 1914.

…

“Das stimmt”, schoss er schnell zurück, “und der Grund ist ganz einfach. 1914 wusste das deutsche Volk nicht, worum es ging. Sie hatten kein klares Kriegsziel. Ein paar französische Eisenminen! Ein bisschen Belgien! Gott strafe England! Parolen und Phrasen! So kann man keinen Krieg führen. Und unsere damaligen Machthaber konnten es ihnen nicht verständlich machen. Sie waren eine aristokratische Kaste, die keinen Kontakt zum Volk hatte.”

…

“Und jetzt?” warf ich ein.

…

“Jetzt?”, konterte er. “Wir Nationalsozialisten sind Männer des Volkes. Wir wissen, wie unsere Landsleute denken und wie wir ihnen das verständlich machen können. Aber in Wirklichkeit haben die Briten das für uns getan. Sie haben uns unser Kriegsziel gegeben, indem sie uns den Krieg aufgezwungen haben.”

…

“Was soll das heißen?” fragte ich.

…

“Ich meine”, antwortete er, “wir haben den Briten klar gemacht, dass wir ihr Reich nicht stören wollen. Wir haben unsere Hände sorgfältig von wunden Punkten wie Indien und Irland ferngehalten. Wir haben ihnen sogar eine militärische Garantie für die Integrität ihres Reiches angeboten. Aber wir machten ihnen klar, dass sie im Gegenzug ihre Hände von unserer Interessensphäre – Mitteleuropa – lassen sollten. Nun, so wollten sie es nicht haben. Sie versuchen, uns zu vernichten. Diesmal weiß also jeder Deutsche, worum es geht.”

…

“Und deshalb schweigen sie so sehr darüber?” fragte ich.

…

“Genau”, nickte Dr. Goebbels mit einem kurzen Lächeln. “Wir Deutschen mögen diesen Krieg nicht. Wir halten ihn für unnötig und dumm. Aber da England so denkt, sehen wir ein, dass er durchgezogen werden muss. Der Durchschnittsdeutsche fühlt sich wie ein Mann mit chronischen Zahnschmerzen – je schneller er damit fertig ist, desto besser. Und er braucht keine Blaskapellen und Blumen, um es hinter sich zu bringen. Das ist der Fehler, den unsere Aristokraten beim letzten Mal gemacht haben. Sie haben den Spruch des alten Bismarck vergessen, dass Hurra-Patriotismus nicht wie eingelegter Hering ist, den man in Fässer packen und jahrelang aufbewahren kann. Hören Sie! Wenn ich das deutsche Volk emotional aufrütteln wollte, könnte ich das in vierundzwanzig Stunden tun. Aber sie brauchen es nicht – sie wollen es nicht.”

…

“Dann, psychologisch gesehen…”, begann ich.

…

Dr. Goebbels unterbrach mich mit einer ausladenden Geste. “Psychologisch”, antwortete er, “sind wir ihnen weit voraus. Das letzte Mal, das gebe ich zu, war es ganz anders. Damals, im entscheidenden Moment, brachten sowohl Frankreich als auch England große Männer hervor, Clemenceau und Lloyd George, beides Männer des Volkes. Hätten wir auf unserer Seite einen Bismarck oder einen Hitler hervorbringen können, hätten wir gewinnen müssen. Diesmal haben wir die richtigen Männer, und die anderen haben sie nicht. Wir Nationalsozialisten verstehen zutiefst, dass es der Mensch ist, der zählt – nicht nur die materiellen Ressourcen. England ist sozial unsolide. Es ist ein Koloss auf tönernen Füßen. Außerdem hat England ein negatives, defensives Kriegsziel. Dieses Mal sind es die Briten, die in vagen Phrasen wie ‘Aggression’ sprechen. Was bedeutet es für den Tommy in den Schützengräben, wenn man ihm sagt, er kämpfe gegen Aggressoren’?”

…

“Würden Sie das bitte etwas näher erläutern, Herr Minister?” fragte ich.

…

“Sicherlich nicht”, antwortete er. “Je mehr man die britischen Kriegsziele untersucht, desto negativer erscheinen sie.

…

Die Engländer geben zu, dass sie aus diesem Krieg nichts Greifbares zu gewinnen, aber viel zu verlieren haben. Wir hingegen haben sehr wenig zu verlieren und sehr viel zu gewinnen. Hier sind wir Deutschen – achtzig Millionen von uns, alle zusammen. Und direkt neben uns liegt unser Einflussbereich in Mitteleuropa – alles unter einem Dach. Früher oder später werden wir Deutschen in Massen bekommen, was wir brauchen. Die Briten hingegen sind über die ganze Weltkarte verstreut. Sie beziehen ihre Ressourcen aus den vier Ecken der Erde. Ihr Reich ist zu weit verstreut, zu künstlich. Auf lange Sicht werden sie verlieren.”

…

“Dann ist das britische Empire…”, begann ich.

…

“Bitte verstehen Sie”, unterbrach mich Dr. Goebbels. “Wir hatten keine Pläne mit ihm. Das haben wir deutlich gezeigt, als wir den Flottenvertrag mit England geschlossen haben, in dem wir unsere Flotte auf ein Drittel ihrer Größe begrenzten. Angesichts dieser Tatsache hätte sich jeder verantwortungsbewusste Deutsche, der einen Angriff auf das britische Empire in Erwägung gezogen hätte, des kriminellen Wahnsinns schuldig gemacht. Erst jetzt, wo England uns zu einem Kampf auf Leben und Tod zwingt, schlagen wir auf jede erdenkliche Weise zurück. Alles, was wir verlangten, war, dass England auch uns als eine große Nation mit einem eigenen Bereich betrachtet. Schließlich sollten Nationen so behandelt werden, wie sie sind, nach ihren Verdiensten. Leben und leben lassen war unser Motto gegenüber England. Es sind die Briten, die das nicht so sehen wollen.”

…

“Die Engländer”, bemerkte ich, “scheinen zu glauben, dass dies ein Kampf zwischen Demokratie und Diktatur ist.”

…

“Diktatur!”, schoss Dr. Goebbels verächtlich zurück. “Ist die Nationalsozialistische Partei nicht im Wesentlichen das deutsche Volk? Sind ihre Führer nicht Männer des Volkes? Wie töricht, sich vorzustellen, dass dies das sein kann, was die Engländer Diktatur nennen! Was wir heute in Deutschland haben, ist keine Diktatur, sondern eine politische Disziplin, die uns durch den Druck der Umstände aufgezwungen wurde. Aber da wir sie haben, warum sollten wir sie nicht ausnutzen?”

…

“Was genau meinen Sie damit, Herr Minister?” fragte ich.

…

“Ich werde Ihnen ein Beispiel geben”, antwortete Dr. Goebbels. “Nehmen Sie den Unterschied zwischen der Art und Weise, wie wir und die Engländer mit dem Radio umgehen. Wir lassen unsere Leute keine ausländischen Sendungen hören, die Engländer schon. Warum sollten wir zulassen, dass unser Volk durch ausländische Propaganda gestört wird? Natürlich senden wir auf Englisch, und die Engländer dürfen legal zuhören. Soweit ich weiß, tun das viele von ihnen. Und können Sie sich vorstellen, was eine der Hauptdiskussionen darüber jenseits des Kanals ist? Es geht darum, ob unser deutscher Sprecher einen Oxford- oder einen Cambridge-Akzent hat!

…

Meiner Meinung nach sieht es nicht gut aus, wenn ein Volk, das sich mitten in einem Kampf um Leben und Tod befindet, sich auf solch frivole Argumente einlässt.”

“Dann, Herr Minister”, fragte ich, “glauben Sie nicht, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass sich die Geschichte wiederholen wird?”

…

Dr. Goebbels’ dunkle Augen leuchteten auf. “Geschichte wiederholt sich nie”, sagte er mit einer ausladenden Geste. “Die Geschichte ist wie eine Spirale – und wir glauben, dass wir seit dem letzten Krieg eine aufsteigende Kurve gemacht haben, während Großbritannien eine absteigende Kurve gemacht hat. Heute haben wir eine nationale Einheit, Disziplin und Führung, die der von 1914 weit überlegen ist, und sogar noch besser als alles, was England bisher hervorgebracht hat. Die rechtmäßigen Ansprüche des deutschen Volkes wurden vor einer Generation vereitelt. Sie können nicht ein zweites Mal verweigert werden.”

…

Mit diesen Worten erhob sich der weltberühmte Minister für Volksaufklärung und Propaganda zügig von seinem Stuhl und reichte mir einen kräftigen Händedruck. Ein letzter Blick auf die schlanke, dynamische Gestalt und sein geräumiges, mit historischen Porträts behängtes Büro, und das Gespräch war beendet. Ich hatte die Informationen aus dem Hauptquartier erhalten. Und je mehr man den Text dieses Interviews studiert, desto aufschlussreicher wird er – in vielerlei Hinsicht! Es war sicherlich Propaganda der Marke Goebbels.

…

Fortsetzung folgt …

