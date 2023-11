Die Leiterin des Frauenflügels des Naziregimes ist Frau Gertrud Scholtz-Klink, die diesen Aspekt des Dritten Reiches in einem Interview mit mir dargelegt hat. Dieses Gespräch war der Höhepunkt mehrerer Studien, die ich über verschiedene Aktivitäten von Frauen unter der Leitung von zielstrebigen weiblichen Untergebenen durchgeführt hatte.

…

Diese vielfältigen Aktivitäten werden von der Reichsfrauenführung geleitet, einem zusammengesetzten Wort, das soviel bedeutet wie die Führungszentrale der deutschen Frauenorganisationen. Die Gesamtzahl der Mitglieder dieser Gesellschaften beläuft sich auf 16.000.000. Von dieser zentralen Stelle in Berlin aus erstreckt sich die Führung auf alle Teile des Reiches.

Into The Darkness – Ein unzensierter Bericht aus dem Inneren des Dritten Reiches im Krieg – Kapitel 13, FRAUEN IM DRITTEN REICH

Es war ein bitterkalter Winternachmittag, als ich aus dem Taxi sprang und zum Eingang der Hauptverwaltung eilte, einem großen Gebäude im Berliner Westend. Die Luft war voll von Schneetreiben, das von einem starken Wind gepeitscht wurde. Ich war froh, in der warmen Eingangshalle Unterschlupf zu finden, auch wenn ich mir kaum einen Weg durch einen Haufen Handgepäck und eine Menge Frauen bahnen konnte, die wie für eine Reise in die Arktis eingepackt waren. Später erfuhr ich, dass es sich um eine Gruppe ausgebildeter Krankenschwestern und Sozialarbeiterinnen handelte, die auf dem Weg nach Polen waren, wo sie einen Konvoi deutschsprachiger Einwanderer betreuen sollen, die aus der russisch besetzten Zone repatriiert wurden. Dies ist ein stummes Zeugnis der vielfältigen Aktivitäten der Reichsfrauenführung, sowohl im Frieden als auch im Krieg.

…

Dr. Marta Unger, eine dynamische Dame, deren Mutter Amerikanerin ist, tauchte bald auf und führte mich über Treppen und durch Korridore zum Vorzimmer ihres Chefs. Bald darauf wurden wir in das Allerheiligste eingelassen, einen angenehmen, geschmackvoll eingerichteten Empfangsraum. Als wir eintraten, erwartete uns die berühmte Leiterin der Frauengruppe.

…

Frau Scholtz-Klink war für mich eine ziemliche Überraschung. Ich hatte schon oft Bilder von ihr gesehen, aber es waren keine guten Abbilder. Sie muss sich schlecht fotografieren lassen, denn alle Bilder zeigten sie als ernste, unnahbare Person bis ins hohe Alter. Wenn Sie sie tatsächlich treffen, ist der erste Eindruck, den sie auf Sie macht, der einer jugendlichen Energie. Sie war damals gerade sechsunddreißig. Sie ist eine kompakte Frau von mittlerer Größe, die Ihnen mit einem leichten, schwungvollen Gang entgegenkommt und Ihnen einen festen Händedruck gibt. Sie ist recht ungezwungen und während sie sich auf ihr Thema einlässt, erhellt sich ihr Gesicht unter dem Kranz aus üppigem blondem Haar, das ihr in Marguerite-Zöpfen um den Kopf gewickelt ist. Sie wird nie zu ernst und lacht leicht.

…

Ich begann das Gespräch, indem ich ihr von einigen organisatorischen Aktivitäten erzählte, die ich gesehen hatte, und fragte sie, was der Grundgedanke sei, nach dem sie durchgeführt wurden. Ohne zu zögern, antwortete sie: “Die Ermutigung zur Initiative. Sie können den Frauen nicht einfach Befehle erteilen. Sie sollten ihnen Handlungsrichtlinien geben. Dann lassen Sie sie innerhalb dieses Rahmens mit dem Gedanken arbeiten, dass sie selbst die Schöpfer und Erfüller dieser Ideen sind.

Das hat mich etwas überrascht, und ich sagte ihr das und bemerkte, dass in Amerika der Eindruck weit verbreitet ist, dass die Stellung der Frau im nationalsozialistischen Deutschland weniger frei ist als in der Weimarer Republik, und dass dies insbesondere für die beruflichen Möglichkeiten und politischen Rechte der Frauen gilt.

…

Frau Scholtz-Klink lächelte, nickte verständnisvoll und entgegnete schnell: “Das hängt davon ab, was Sie mit politischen Rechten meinen. Wir glauben, dass jeder, ob Mann oder Frau, politisch denkt, der das Wohl des Volkes über den persönlichen Vorteil stellt. Was macht es schon aus, wenn fünf oder sechs Frauen im Parlament sitzen, wie es in der Weimarer Zeit der Fall war? Wir halten es für viel wichtiger, dass heute sechzehn Millionen Frauen in unserer Organisation eingeschrieben sind und dass eine halbe Million Führungsfrauen eine gewichtige Stimme in allem haben, was Frauen und Kinder betrifft, von der Zentralregierung und der Partei bis hinunter ins kleinste Dorf.”

…

“Wie sieht es mit den beruflichen Möglichkeiten aus”, warf ich ein. “Sind deutsche Frauen immer noch an den Universitäten und in Bereichen wie der höheren wissenschaftlichen Arbeit vertreten?”

…

“Natürlich”, antwortete sie, “und wir sind froh, sie dort zu sehen. Es stimmt, zu Beginn unserer Machtübernahme vor sieben Jahren waren einige Nationalsozialisten dagegen, denn sie waren aufgrund der übertrieben feministischen Frauentypen, die in der Weimarer Republik so prominent waren, voreingenommen. Heute ist dieses Vorurteil jedoch praktisch verschwunden. Wenn wir gelegentlich einem Mann mit einem antifeministischen Vorurteil begegnen, lachen wir einfach über ihn und halten ihn für einen komischen alten Hasen, der nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist.”

…

“Das ist interessant”, wagte ich zu sagen.

…

“Aber das ist leicht zu verstehen”, erwiderte Frau Scholtz-Klink, “wenn Sie sich unsere grundsätzliche Haltung und Politik vor Augen führen. Im Gegensatz zu vielen anderen Frauenorganisationen kämpfen wir nicht für das, was man oft ‘Frauenrechte’ nennt. Stattdessen arbeiten wir Hand in Hand mit unseren männlichen Kollegen für gemeinsame Ziele und Zwecke. Wir sind der Meinung, Rivalität und Feindseligkeit zwischen den Geschlechtern sind ebenso töricht und schädlich für beide Seiten, wie die wissenschaftliche Unhaltbarkeit. Männer und Frauen haben etwas unterschiedliche Fähigkeiten, aber diese sollten immer als Ergänzung und Vervollständigung betrachtet werden – als organische Teile eines größeren und im Wesentlichen harmonischen Ganzen.”

…

“Dann ist die Rolle der Frau im Dritten Reich zwar bewusst weiblich, aber nicht feministisch?”, war meine nächste Frage.

…

“Ganz genau”, nickte sie. “Wir halten es für absolut notwendig, dass die Mitglieder einer Frauenorganisation immer weiblich bleiben und den Kontakt zu ihren männlichen Kollegen nicht verlieren. Was glauben Sie, wie lange werde ich es aushalten, wenn ich hier ständig mit mehreren hundert Frauen eingesperrt wäre? Ich könnte es keine drei Tage hier aushalten! Nein, nein, ich kann Ihnen versichern, dass unsere Organisation nicht wie ein Nonnenkloster geführt wird. Wir treffen uns regelmäßig mit unseren männlichen Mitarbeitern zu informellen Treffen, bei denen wir gemeinsam über unsere schwerwiegendsten Probleme plaudern und scherzen.”

“Erzählen Sie mir ein wenig mehr über Ihre Organisation”, schlug ich vor.

…

Frau Scholtz-Klink dachte einen Moment lang nach und fuhr dann fort: “Wir nationalsozialistischen Frauen sind nicht mit einem ausgefeilten Programm oder vorgefassten Theorien angetreten. Als wir vor sieben Jahren an die Macht kamen, war unser Land in einem furchtbaren Zustand und wir hatten sehr wenig, womit wir arbeiten konnten. Also begannen wir auf die einfachste Art und Weise und kümmerten uns um die unmittelbaren menschlichen Bedürfnisse. All die ausgeklügelten Strukturen, die Sie heute sehen, waren eine natürliche Entwicklung – ein spontanes Wachstum.”

…

“Was ist mit Ihren herausragenden Persönlichkeiten?” erkundigte ich mich.

…

Sie schüttelte lächelnd den Kopf. “Wir spielen die Persönlichkeiten deutlich herunter”, bedauerte sie. “Unserer Meinung nach impliziert das Denken an Personen, dass man nicht an Prinzipien denkt. Nehmen Sie mich, zum Beispiel. Ich versichere Ihnen, dass es mir wirklich egal ist, ob man sich in fünfzig Jahren, wenn wir unser heutiges Ziel auf wunderbare Weise erreicht haben, noch daran erinnert, wer den Ball ins Rollen gebracht und ihm auf den Weg geholfen hat.”

“Wie sind Ihre Beziehungen zu Frauenorganisationen in anderen Ländern?” erkundigte ich mich.

…

“Wir sind keine Internationalisten, wie der Begriff im Ausland oft verwendet wird”, antwortete Frau Scholtz-Klink. “Wir beschäftigen uns in erster Linie mit unseren eigenen Problemen. Natürlich freuen wir uns, wenn wir mit Frauen aus anderen Ländern in Kontakt kommen. Wir haben sogar ein schönes Gästehaus hier in Berlin, in dem Besucherinnen so lange bleiben können, wie sie wollen, und alles sehen und studieren können, was wir tun. Wenn es ihnen gefällt, um so besser. Wir haben keine Patente. In diesem Sinne glaube ich also, dass wir eine sehr effektive Frauenorganisation haben. Aber wir haben uns noch nicht dazu durchgerungen, dem Internationalen Frauenrat beizutreten.

…

Hinter dieser offiziellen Erklärung über den Standpunkt der Nazi-Frauenschaft verbirgt sich eine der interessantesten Geschichten in der Entwicklung des Dritten Reiches.

…

Im alten Kaiserreich herrschten im Bereich der häuslichen Beziehungen konservative Ansichten vor. Der Mann war ganz klar das Oberhaupt seiner Familie. Die Frau erfüllte ihre traditionelle Rolle als Ehefrau und Mutter. Kaiser Wilhelm beschrieb die Sphäre der Frau als begrenzt durch die “Drei K’s”, Kinder, Küche, Kirche.

Die meisten seiner Untertanen stimmten ihm offenbar zu. Es gab einige scharfe Meinungsverschiedenheiten, die nicht gesetzlich unterdrückt wurden. Aber diese Abweichler waren eine relativ kleine Minderheit.

…

Als das Reich unterging, waren die häuslichen Beziehungen in Aufruhr. Liberale und radikale Ideen zur Stellung der Frau wurden verbreitet, die alle einen ausgeprägten individualistischen Charakter hatten. Frauen erhielten das Wahlrecht und gingen aktiv in die Politik. Es entstanden fortschrittliche Feministinnen, die ihre Persönlichkeit entwickeln und Karrieren außerhalb des Hauses anstreben wollten. Die “emanzipierte” Frau schien den Ton anzugeben.

…

Diese radikalen Trends hätten in einer Atmosphäre politischer Stabilität und wirtschaftlichen Wohlstands überleben können. Aber die Zeiten waren weder stabil noch wohlhabend. Als die Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre über Deutschland hereinbrach, wurde die Lage hoffnungslos. In dieser chaotischen Atmosphäre gewann der Nationalsozialismus an Stärke und setzte sich schließlich durch.

…

Eine der ersten Aufgaben der nationalsozialistischen Revolution war es, alle neuen Ideen in Bezug auf die inneren Beziehungen hinwegzufegen. Adolf Hitler hatte ausgeprägte Ansichten zu diesem Thema. In einer seiner Wahlkampfaussagen erklärte er: “Es gibt keinen Kampf für den Mann, der nicht auch ein Kampf für die Frau ist, und keinen Kampf für die Frau, der nicht auch ein Kampf für den Mann ist. Wir kennen weder die Rechte der Männer noch die Rechte der Frauen. Wir kennen nur ein Recht für beide Geschlechter: ein Recht, das auch eine Pflicht ist – gemeinsam zu leben, zu arbeiten und für die Nation zu kämpfen.”

…

Mit dieser unverblümten Haltung hatte Hitler offenbar einen großen Teil der deutschen Frauen auf seiner Seite. Von Beginn der Nazibewegung an spielten Frauen eine herausragende Rolle und zählten zu den treuesten Anhängern des Führers. Diese Frauen erklärten, sie wollten weder “Gleichheit” noch “Frauenrechte”. Was sie wollten, war ein Zuhause. Für die Masse der deutschen Frauen bedeutete “Emanzipation” nichts anderes als harte Arbeit zu einem mageren Lohn, und die Idee ging ihnen völlig gegen den Strich, als die wirtschaftliche Depression unzählige arbeitslose Männer von ihren Frauen abhängig machte. Daher konnte jedes Programm, das selbstbewusst versprach, diese anormale Situation zu ändern, auf die begeisterte Unterstützung vieler Frauen wie auch Männer zählen.

…

Genau das versprach der Nationalsozialismus mit seinem Versprechen, die traditionelle Ordnung der häuslichen Beziehungen wiederherzustellen. Er malte das verlockende Bild eines Regimes mit männlichen Männern und weiblichen Frauen – der männliche Mann als Versorger und Kämpfer, die weibliche Frau als Ehefrau, Mutter und Hüterin des heimischen Herdes.

…

Nach der Wirtschaftstheorie der Nazis ist die natürliche Karriere der Frau die Ehe. Indem sie dem trügerischen Pfad des liberal-marxistischen Materialismus folgte, so Hitler, sei die Frau selbst das Hauptopfer gewesen. Nachdem sie in die Wirtschaft, die Industrie und die Berufe eingedrungen waren, verdrängten die Frauen die Männer aus der Arbeit und wurden zu ihren Konkurrentinnen, statt zu ihren Helferinnen und Gefährtinnen. Auf diese Weise beraubten sich die Frauen nicht nur selbst ihres größten Glücks (ein Zuhause und Kinder), sondern waren auch weitgehend für die Wirtschaftskrise verantwortlich, die die Frauen letztendlich finanziell schlechter stellte als zuvor. Als sowohl Männer als auch Frauen zu Produzenten wurden, gab es nicht mehr genug Konsumenten, um das zu konsumieren, was sie produzierten.

Das war die Theorie der Nazis. Und sie verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Nazi-Rednerinnen prangerten das Weimarer Regime an, das die deutsche Frau zu “Parasiten, Pazifisten und Prostituierten” degradiert hatte. Es waren diese weiblichen Eifererinnen, die ihre Schwestern in großem Stil bekehrten. Die “Frauenfront” der Nazibewegung wurde bald zu einem ihrer einflussreichsten Zweige. Und das Interessante daran ist, dass sie von den Frauen selbst geleitet wurde.

…

Die Aktivitäten dieser Frauenfront sind komplex und weitreichend. Sie überschneiden sich mit vielen Bereichen, die wir bereits untersucht haben, wie z.B. die weiblichen Sektoren des Arbeitsdienstes und der Hitlerjugend, zusammen mit den Phasen des großen Sozialdienstunternehmens, das als NSV bekannt ist und das wir im nächsten Kapitel beschreiben werden.

…

Das früheste Unternehmen war der Mütterdienst, ein Netz von Erwachsenenschulen, die Kurse in Säuglingspflege, allgemeiner Hygiene, häuslicher Krankenpflege, Kochen, Nähen und Verschönerung des eigenen Heims anbieten. In allen Städten und Großstädten gibt es feste Einrichtungen, während Wanderlehrerinnen in Dörfern und auf dem Land Kurse abhalten. Das System ist inzwischen im ganzen Reich verbreitet, und mehrere Millionen Frauen haben diese häusliche Ausbildung durchlaufen. Es handelt sich um einen Intensivkurs mit Klassen, die auf fünfundzwanzig Personen begrenzt sind, denn der Unterricht findet nicht in Form von theoretischen Vorlesungen statt, sondern in Form von praktischem Unterricht durch tatsächliche Vorführung, an der die Schülerinnen teilnehmen. Neben diesen Kursen für Hausfrauen gibt es weitere für angehende Bräute.

…

Die meisten ausländischen Beobachter sind sich einig, dass diese häusliche Erziehung vielen deutschen Frauen geholfen hat, bessere Ehefrauen und Mütter zu werden. Ich selbst habe die große Mutterschule in Wedding, einem Berliner Vorort, der von Berufstätigen bewohnt wird, untersucht. Diese Einrichtung dient auch als eine Art normale Schule, in der Lehrerinnen ausgebildet werden. Ich traf und sprach mit den Mitgliedern der aktuellen Klasse, die aus allen Teilen Deutschlands stammen. Sie schienen ernsthafte, fähige junge Frauen zu sein, die für ihre zukünftigen Arbeiten gut ausgewählt wurden.

…

Ein weiteres wichtiges Einsatzgebiet ist die Industrie, wo ausgebildete “Vertrauensfrauen” in Fabriken, Geschäften und Büros arbeiten, in denen viele Frauen beschäftigt sind. Diese Frauen sind also persönlich mit den Arbeitsbedingungen vertraut. Natürlich sind solche Frauen die besten Propagandistinnen für die Partei und ihre Ideen. Wenn es der Platz zulässt, könnten in einer allgemeinen Übersicht wie dieser noch weitere Tätigkeitsbereiche beschrieben werden. Mindestens eine halbe Million Frauen sind in diesen verschiedenen Bereichen aktiv.

…

Dies ist natürlich die Antwort, die Frau Scholtz-Klink und ihre Kollegen auf den Vorwurf geben, der Nationalsozialismus habe die Frauen aus dem öffentlichen Leben verdrängt. Sie behaupten, dass der Nationalsozialismus den Charakter dieser Aktivitäten in fruchtbarere Bahnen gelenkt hat. Tatsächlich hat die gesamte wirtschaftliche Entwicklung im Dritten Reich, indem sie die Massenarbeitslosigkeit in einen akuten Arbeitskräftemangel verwandelt hat, die Frauen in alle möglichen Tätigkeiten außerhalb des häuslichen Kreises getrieben – was sicherlich nicht das ist, was Hitler seinen weiblichen Anhängern versprochen hat.

…

Man schätzt, dass bei Kriegsausbruch fast 12.000.000 Frauen im Reich erwerbstätig waren, und diese Zahl wird zweifellos noch weit überschritten werden, da die Männer ständig für den Kriegsdienst mobilisiert werden. Dennoch ist es wahrscheinlich, dass die Haltung und die Politik der Nazis trotz dieser neuen Entwicklungen im Wesentlichen unverändert bleiben werden.

…

