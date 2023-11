WÄHREND DIE FEUCHTE KÜHLE DES NORDEUROPÄISCHEN HERBSTES sich zu einem dunklen, kalten Winter vertieft, erscheinen zunehmend die vielfältigen Aktivitäten der Winterhilfe.

…

Alle vierzehn Tage wimmelt es in jeder Stadt und jedem Dorf im Reich von braun gekleideten Sturmtruppen, die rot bemalte Kanister tragen. Das sind die Sammelbehälter für die Winterhilfe. Die Braunhemden gehen überall hin. Sie können nicht in einem Restaurant oder einer Bierstube sitzen, ohne dass früher oder später ein Paar von ihnen durch das Lokal läuft und den Gästen ostentativ ihre Kanister ins Gesicht rasselt.

…

Und ich habe noch nie einen Deutschen gesehen, der sich förmlich weigerte, sein Scherflein beizusteuern, auch wenn der Beitrag weniger als der Gegenwert eines amerikanischen Cents war.

Into The Darkness – Ein unzensierter Bericht aus dem Inneren des Dritten Reiches im Krieg – Kapitel 14, HINTER DER WINTERHILFE

Während dieser regelmäßigen Geldbeschaffungskampagnen werden alle möglichen Tricks angewandt. An belebten Straßenecken versammeln Komödianten, Sänger, Musiker und Matrosen die Menge mit einem amüsanten Sketch, an dessen Ende die Braunhemden sammeln. Die Leute kaufen kleine Anstecker, um zu zeigen, dass sie gespendet haben – Anstecker, die nur für diese bestimmte Kampagne gelten. Einmal kann es eine künstliche Blume sein, das nächste Mal ein Miniaturdolch und so weiter. Die Serie der Winter-Hilfe-Kampagnen erreicht ihren Höhepunkt kurz vor Weihnachten mit dem so genannten Tag der nationalen Solidarität.

…

Bei dieser bemerkenswerten Gelegenheit fahren die großen Geschütze der Nazi-Partei mit ihren Sammelbüchsen auf, um ihren Beitrag zu leisten. Man sagt mir, dass es als eine große Ehre angesehen wird, eine Spende in die Büchse zu werfen, die von einer so gefürchteten Persönlichkeit wie Hermann Göring gehalten wird.

…

Diese Sammelbüchsen-Aktionen finden jeden Winter statt, seit die Nazis an die Macht gekommen sind. Ebenso wie ein weiteres pittoreskes Merkmal – die Reichswinterhilfe-Lotterie. Der Verkauf dieser Lotterielose ist nicht auf bestimmte Zeiträume beschränkt, sondern zieht sich durch die gesamte Herbst- und Wintersaison. Sie werden von Männern in recht attraktiven Uniformen mit roten Bändern und taubengrauen Umhängen verkauft. Wie die Braunhemden decken diese Lotterieverkäufer jeden öffentlichen Ort ab, sogar die besten Hotels. Die Lose befinden sich in fest verschlossenen orangefarbenen Umschlägen, die in Reihen auf einem kleinen Tablett gestapelt sind. Der Verkäufer kommt auf Sie zu, grüßt höflich und bietet Ihnen seine Ware an. Wenn Sie kaufen möchten, nehmen Sie einen Umschlag und zahlen fünfzig Pfennig – eine halbe Reichsmark, die etwas mehr als zehn Cent wert ist. Anders als seine Braunhemd-Kollegen ist der Verkäufer nicht aufdringlich und das Publikum fühlt sich nicht zum Kauf gezwungen.

…

Das Gute an dieser Winter-Hilfe-Lotterie ist, dass man sofort weiß, ob man nicht gewonnen hat. Also reißen die Käufer den Umschlag sofort auf und nehmen ihr gefaltetes Los heraus. Fast immer werden sie mit einem großen blauen Nicht konfrontiert, was “Nein” bedeutet und zeigt, dass sie keine Chance haben. Unnötig zu sagen, dass ich genau das gezogen habe, als ich mein Glück versuchte. Aber viele Menschen scheinen häufig Lotto zu spielen. In schwulen Restaurants ist es ein ziemliches Spiel, wenn eine ganze Gruppe von Gästen Umschläge kauft und jeden Verlierer mit schallendem Gelächter begrüßt – der Verkäufer steht daneben und genießt den Spaß.

…

Allerdings sind die Käufer nicht immer Verlierer. Zunächst einmal gibt es unter den 6.000.000 Losen, die eine Serie bilden, fast 350.000 mit kleinen Preisen, den sogenannten “Prämien”, die zwischen 1 und 100 Mark liegen. Diese kleinen Prämien werden vom Verkäufer an Ort und Stelle ausgezahlt. Darüber liegen die “Preise”, die bis zu einem Hauptpreis von 5.000 Mark reichen. Diese Preise werden jedoch nicht ohne weiteres ausgezahlt. Was Sie erhalten, ist das Recht auf eine Gewinnzahl in der Lottoziehung, die in drei Monaten stattfindet. Die Preise und Prämien betragen insgesamt glatte 1.000.000 Mark. Die Kosten für die Lose betragen 3.000.000 Mark. Da die Lotterieverkäufer allesamt ehrenamtlich arbeiten und keine Provision erhalten, summiert sich der Nettoerlös der Winterhilfe aus mehreren verkauften Lotterieserien während der Saison auf eine stattliche Summe.

…

Es gibt noch andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Die bekannteste davon ist der des Eintopfs. Jeden Monat im Herbst und Winter wird ein bestimmter Sonntag als Opfertag festgesetzt. An diesem Sonntag soll jeder patriotische Deutsche die Differenz zwischen dem Preis eines normalen Sonntagsessens und dem eines Eintopfes an die Winterhilfe spenden. In allen öffentlichen Gaststätten wird in den Mittagsstunden nichts anderes serviert, so dass auch Ausländer sich daran halten müssen. Die Kosten für die Mahlzeit selbst sind gering, aber ich würde es hassen, mich ständig davon ernähren zu müssen, denn sie besteht aus einem Teller mit gedünsteten Zwiebeln, Kohl und Kartoffeln, garniert mit einer einzigen Miniatur-Frikadelle aus billigstem Hamburger. In Privathaushalten sind Familien nicht gesetzlich gezwungen, sich auf ein eingängiges Essen zu beschränken. Sie können tatsächlich essen, was sie wollen. Aber sie sind praktisch gezwungen, in jedem Fall ihre Geldspende zu leisten. An der Tür steht immer ein Braunhemd, und die Opfergabe wird nach Tarifen berechnet, die sich nach dem sozialen Status der Familie und dem bekannten Lebensstandard richten.

…

Letzteres erfährt der Ausländer nur, wenn er zufällig deutsche Freunde hat, die ihm etwas erzählen. Alles, was er normalerweise weiß, sind die Spendendosen, die Lotterieverkäufer und die traurige Erfahrung eines Ein-Gericht-Mittagessens in einem Restaurant oder Hotel. Er erfährt vielleicht, dass die jährlichen Spenden an die Winterhilfe im Durchschnitt weit über 400.000.000 Reichsmark betragen – fast $ 200.000.000 nach dem offiziellen Wechselkurs. Der Ausländer mag sich wundern, dass eine so gewaltige Summe mit den Methoden, die er beobachtet hat, aufgebracht werden konnte. In der Tat ist das nicht der Fall. Das meiste Geld kommt über eine sorgfältig ausgearbeitete Liste von Beiträgen herein, die von Unternehmen, Firmen und Privatpersonen erhoben werden, von den reichsten bis hin zu den ärmsten Bauern und Arbeitern.

…

Ihre Nazi-Bekannten werden Ihnen das wahrscheinlich nicht sagen. Und wenn doch, dann werden sie Ihnen mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass es sich dabei lediglich um patriotische Vorschläge für freiwillige Beiträge handelt, die richtig gestaffelt sind. Technisch gesehen sagen sie die Wahrheit, denn Winterhilfswerke sind rechtlich gesehen “freiwillig”. In den ersten Tagen des Naziregimes haben viele Menschen dies wörtlich genommen und sich geweigert, ihren Beitrag zu leisten. Das hätte jedoch unangenehme Konsequenzen nach sich ziehen können, so dass das vorgeschriebene Teilen inzwischen fast überall üblich ist.

…

Hier stoßen wir wieder auf das, was ich bereits als Kardinalaspekt von Nazi-Deutschland bezeichnet habe – die Tatsache, dass das, was der Ausländer sieht und beiläufig erfährt, nur ein kleiner Hinweis darauf sein kann, was hinter den Kulissen vor sich geht.

…

So viel zu der Art und Weise, wie die Gelder für die Winterhilfe aufgebracht werden. Wie werden sie ausgegeben? Das ist ein umstrittener Punkt.

…

Die Nazis versichern Ihnen, dass diese riesigen Summen effizient verwaltet werden und alle für die von den Spendern beabsichtigten Zwecke verwendet werden. Sie weisen darauf hin, dass der größte Teil der Arbeit von unbezahlten Freiwilligen geleistet wird, so dass der Verwaltungsaufwand gering sein sollte. Das mag stimmen, aber es gibt keine Möglichkeit, solche Behauptungen zu überprüfen, da keine detaillierten, geprüften Bilanzen veröffentlicht werden. Einige ausländische Beobachter sagen Ihnen, dass die Mittel der Winterhilfe für andere Zwecke verwendet wurden, ähnlich wie die noch umfangreicheren Mittel der Arbeitsfront, wie einige ausländische Kritiker des Naziregimes behaupten.

…

Ich weiß nicht, wo die Wahrheit in dieser Angelegenheit liegt, daher spreche ich diesen Punkt lediglich an, um ein ausgewogenes Bild zu vermitteln. Nach dem, was ich gesehen und erfahren habe, habe ich den Eindruck, dass ein Großteil der Mittel der Winterhilfe tatsächlich für die Armen und Bedürftigen ausgegeben wird und dass die Einrichtung in vielerlei Hinsicht viel Gutes tut. Lassen Sie uns also einen Blick auf die Winterhilfe werfen, um zu sehen, was sie ist, wie sie funktioniert und was sie bewirkt.

…

Die Winterhilfe begann im Herbst 1933 – dem ersten Jahr des Nazi-Regimes. Es war eine schreckliche Zeit, mit über 7.000.000 registrierten Arbeitslosen und 17.000.000 Bedürftigen. Zu letzteren zählten sowohl Arbeitslose als auch arbeitsfähige Menschen, insbesondere alte und sehr junge Menschen. Der vorangegangene Winter, der letzte unter der Weimarer Republik, war düster gewesen. Die staatliche Sozialhilfe hatte es den Armen zwar ermöglicht, Leib und Seele zusammenzuhalten, aber das war auch schon alles; und die Aussichten für den kommenden Winter waren ebenso düster.

…

Dann ergriff der Führer das Wort. Sein Wort lautete: “Niemand soll unter Hunger und Kälte leiden!” Also kündigte Hitler eine neue, von der Partei geleitete Organisation an, die den Namen Winterhilfe tragen sollte. Sie war kein Ersatz für die staatliche Hilfe, sondern eine Ergänzung dieser Hilfe, um die Kluft zwischen dem geringen Minimum an staatlicher Wohltätigkeit und einem etwas erträglicheren Lebensstandard zu überbrücken. Ziel war es, Kohle und Kleidung bereitzustellen, die ausreichten, um einen Haushalt einigermaßen warm und anständig gekleidet zu halten; etwas mehr Lebensmittel zu liefern; Weihnachtsessen, Bäume und Kinderspielzeug zur geliebten Weihnachtszeit zu verteilen. Sie versprach sogar, einzugreifen und unerwartete Unfälle und Unglücke zu lindern, an denen die Opfer keine Schuld trugen.

…

Schon in dieser ersten Saison hat die Winterhilfe “geliefert”. Die Partei stand bis zum letzten Mann, zur letzten Frau und zum letzten Kind hinter ihr. Mehr als eine Million freiwillige Helfer stellten ihre Dienste zur Verfügung. Riesige Mengen an Lebensmitteln, Treibstoff und Kleidung wurden mobilisiert und verteilt. Die Herzen der Armen wurden erheitert und dem neuen Regime gegenüber erwärmt. Das war die Absicht, denn die Winterhilfe wurde offiziell beschrieben als: “Das Instrument, das es uns ermöglicht, einen umfassenden Appell an den Geist der nationalen Solidarität zu richten.” Kurz gesagt, eine äußerst effektive Form der innenpolitischen Propaganda.

Je mehr ich mich mit der Winterhilfe beschäftigte, desto mehr erschien sie mir als eine erstaunliche Kreuzung zwischen der Heilsarmee und Tammany Hall. Es wäre unfair, die ganze Sache nur als kaltblütige Politik abzutun. All der gute Wille, der mobilisiert wird, die selbstlose Arbeit, die gespendet wird, die Güter, die an bedürftige Menschen verteilt werden – all das ist echt, unabhängig von den politischen Motiven, die dahinter stehen. Stellen Sie sich vor, was es für zahllose “vergessene Männer” und Frauen bedeutet, auf diese Weise ein wenig über die Grenze des Elends gehoben zu werden; dass ihr tristes Leben unerwartet aufgehellt wird, besonders zur Weihnachtszeit. Vielleicht haben nicht alle Armen gleichermaßen Anteil an diesen Vorteilen; vielleicht bekommen gute Parteimitglieder das Beste von dem, was es gibt, während Ex-Kommunisten oft übersehen werden. Nichtsdestotrotz bekommen so viele arme Menschen etwas, dass die Wirkung auf das Volksempfinden groß und kumulativ ist. Und die Tendenz muss dahin gehen, das Wohlwollen der Bevölkerung für das Nazi-Regime zu gewinnen. Es sind die kleinen Dinge, die zählen, wenn es darum geht, die Gunst der Bevölkerung zu gewinnen und zu erhalten. Die Tammany in New York hat das schon vor langer Zeit gelernt; und die Nazis sind genauso clever und weitaus effizienter, als die Tammany es sich je hätte träumen lassen.

…

Was wir als Tammany-Salvation-Army-Technik bezeichnen können, zeigt sich in allem, was die Winter-Hilfe tut. Stellen Sie sich einen typischen Fall vor. Ein freiwilliger Helfer der Winterhilfe betritt eine schäbige Mietskaserne im ärmsten Teil des Berliner East Ends. Er oder sie bringt der Familie einen Korb mit Lebensmitteln, ein Paket mit Kleidung, einen winzigen Weihnachtsbaum oder Brennstoffscheine für den nächsten Kohlehändler. “Guten Morgen!”, lautet die fröhliche Begrüßung. “Ich bringe Ihnen dies mit den Grüßen des Führers!” Dann folgt ein freundliches Gespräch. Beim Verlassen der Wohnung streckt der Besucher den Arm zum Gruß aus und sagt das Unvermeidliche: Heil Hitler! Ist es nicht fast unvermeidlich, dass das antwortende “Heil” spontan aus dankbaren Herzen kommt?

…

Das ist die Winter-Hilfe und was sie bedeutet. Betrachten wir nun die noch größere Sozialeinrichtung, von der die Winterhilfe selbst ein Teil ist. Diese riesige Einrichtung hat einen entsetzlichen Titel und bedeutet im teutonischen Kauderwelsch: Nationalsozialistische Volkswohlfahrt! Das ist selbst den Deutschen zu viel, deshalb sprechen sie immer von der NSV.

…

Obwohl die NSV im Wesentlichen ein Unternehmen der Partei ist, ist sie technisch gesehen eine freiwillige Organisation, die von fast 11.000.000 Mitgliedern getragen wird, die einen Mindestbeitrag von einer Reichsmark pro Monat zahlen. Sie hat mehr als 1.000.000 aktive Mitarbeiter, von denen nur etwa 20.000 bezahlt werden, wobei es sich um ausgebildete Fachleute für soziale Dienste in verschiedenen Bereichen handelt. Die überwiegende Mehrheit der NSV-Mitarbeiter arbeitet in ihrer Freizeit, und sie tun dies großzügig – viele von ihnen bis zu drei Stunden pro Tag. Wie alles in Nazi-Deutschland ist auch die NSV von einer obersten Zentrale in Berlin über regionale, provinzielle und lokale Unterzentralen bis hin zur letzten Einheit, dem so genannten “Block” mit vierzig oder fünfzig Familien, durchorganisiert. Es besteht kein Zweifel daran, dass die NSV allgemein beliebt ist, denn sonst wäre es schwer vorstellbar, dass 11.000.000 Menschen regelmäßig Beiträge zahlen und über 1.000.000 das ganze Jahr über so großzügig ihre Zeit zur Verfügung stellen. Bloßer Zwang könnte das nicht bewirken. Was ist also der Grund dafür? Die Antwort auf diese Frage erfordert das Verständnis eines sozialen Gefüges und einer Lebenseinstellung, die sich grundlegend von der unseren unterscheidet.

…

Zunächst einmal sollten wir uns darüber im Klaren sein, dass die NSV, ebenso wie die ihr angeschlossene Winterhilfe, kein Ersatz für die staatliche Hilfe für Arme und Bedürftige ist. In Deutschland ist völlige Mittellosigkeit seit langem eine Seltenheit, und zwar dank des Systems der Sozialfürsorge, das vor mehr als einem halben Jahrhundert im alten Kaiserreich eingeführt und sowohl unter der Weimarer Republik als auch unter dem jetzigen Nazi-Regime ausgebaut wurde. Die meisten Deutschen sind somit gesetzlich vor bitterer Armut und regelrechtem Hungertod geschützt. Die NSV ergänzt die staatliche Hilfe auf verschiedene Weise. Und zwar nicht in unserem Sinne von “Wohltätigkeit”, sondern als eine Pflicht, die die sozialisierte Nation, die fast mystische Gemeinschaft, jedem ihrer Mitglieder schuldet.

…

Ein weiterer wichtiger Punkt, den es zu verstehen gilt, ist, dass die NSV trotz aller Hilfe, die sie den Armen und Schwachen zukommen lässt, noch mehr daran interessiert ist, den Fitten und Starken zu helfen, fitter und stärker zu werden. Sie versucht, den Einzelnen mit Energie zu versorgen, indem sie ihm ständig das Gefühl gibt, dass er organisch Teil der ganzen Nation ist und dass er buchstäblich die ganze Nation hinter sich hat – solange er seinerseits seine Pflicht tut und versucht, der Nation zu dienen, deren integraler Bestandteil er ist.

…

Im Sozialdienstsystem der Nazis hat die Winterhilfe spezielle Funktionen. Sie befasst sich vor allem mit der Linderung vorübergehender Schwierigkeiten und vorübergehender Schwächen oder Zusammenbrüche der Moral. Die NSV kümmert sich um den langen Atem und befasst sich mit sozialen Problemen, die erst in ferner Zukunft lösbar sind.

…

Eines der Axiome des Nationalsozialismus ist, dass die Familie und nicht das Individuum die wahre Einheit der Gesellschaft ist. Aus diesem Grund versucht die NSV auf verschiedene Weise, den Einzelnen in gesunde, wohlhabende und fruchtbare Familien zu integrieren. Deshalb setzt sie sich besonders für das Wohl von Müttern und Kindern ein. Die größte und wichtigste Abteilung ist die Abteilung Mutter und Kind. Die Größe dieser speziellen Organisation wird deutlich, wenn man erfährt, dass sie etwa 26.000 Büros in allen Teilen des Reiches unterhält, die über medizinisches Personal verfügen und von etwa 230.000 Heimerzieherinnen, Kindergärtnerinnen, Gemeindeschwestern und Krankenschwestern unterstützt werden. Ihre Aktivitäten sind vielfältig, doch ihr Ziel ist nicht klinisch, sondern eher untersuchend und erzieherisch.

…

Mutter-und-Kind-Stationen sind weder Krankenhäuser noch Sanatorien. Wenn schlechte Bedingungen festgestellt werden, werden sie an Krankenhäuser oder staatliche Wohltätigkeitsorganisationen übergeben. Aber Millionen von Müttern haben diese Stationen besucht, oder die Mitarbeiter der Stationen haben die Mütter in ihren Häusern besucht. So werden zum Beispiel alle Kleinkinder bis zum Alter von zwei Jahren medizinisch untersucht und die Eltern erhalten Ratschläge für die richtige Pflege und Ernährung. Über angeschlossene Organisationen vervollständigen die Stationen ihre präventive und erzieherische Arbeit, indem sie Müttern und Kindern, die es am nötigsten haben, eine besondere Betreuung, Urlaub, den Besuch von Kindergärten usw. ermöglichen.

…

Ein bemerkenswertes Beispiel für die sorgfältige Art und Weise, in der die NSV versucht, die öffentliche Gesundheit zu fördern, ist ihre spezielle Unterabteilung namens Bettenaktion. Die medizinische Forschung hat festgestellt, dass nichts so wichtig für die Gesundheit und die persönliche Leistungsfähigkeit ist wie ein guter, erholsamer Schlaf. Die Unterabteilung “Bettenaktion” sorgt dafür, dass jeder Einzelne sein eigenes Bett hat – und zwar ein bequemes, hygienisches Bett. In den letzten Jahren wurden nach offiziellen Angaben 1.000.000 Betten kostenlos an Personen verteilt, die nicht in der Lage sind, sie zu bezahlen.

…

Ein weiterer wichtiger Bereich ist die Wiederherstellung der Normalität in notleidenden oder deprimierten Gebieten. Bestimmte abgelegene Regionen, wie die niederbayerischen Berggebiete und das Eifeler Hügelland im Rheinland, waren chronisch verarmt und nicht in der Lage, ihren Zustand aus eigenen mageren Mitteln zu verbessern. Die NSV hat diese anormalen Bezirke mit allen möglichen Hilfen versorgt, bis sich einige von ihnen heute nach offiziellen Angaben ziemlich verändert haben.

Wie die anderen quasi-öffentlichen Einrichtungen des Dritten Reiches gibt die NSV eine enorme Menge an Aufklärungsliteratur über ihre eigenen Aktivitäten heraus.

…

Broschüren, Pamphlete, illustrierte Blätter und kleine Karten werden gedruckt und kostenlos oder zu sehr geringen Kosten an die Öffentlichkeit verteilt. In der Berliner Zentrale gibt es eine Dauerausstellung mit großen beleuchteten Wandkarten, farbigen Karten, Miniaturmodellen und einem fast einstündigen Stereoskopie-Vortrag. Der Beauftragte für Außenbeziehungen, Erich Haasemann, führte mich durch die Ausstellung, erklärte mir alles im Detail und lud mich ein, einige der Berliner Aktivitäten zu besuchen. Das interessanteste davon war das Vertriebszentrum, das ich am nächsten Morgen besuchte.

…

Dieses Zentrum ist in einem alten, mehrstöckigen Gebäude im Marktviertel in der Nähe des Alexanderplatzes untergebracht. Es liegt also in der Nähe der Arbeiterviertel. Hierher kommen die Bedürftigen mit ihren Verteilungszertifikaten – eine Art Gutschein, mit dem sie die benötigten Artikel, sowohl Kleidung als auch Möbel, erhalten können. Sie erhalten diese Gutscheine auf Empfehlung ihres Blockwarts, des Beamten, der sich um jeden Block mit vierzig Familien kümmert. Übrigens gibt es im Großraum Berlin fast 450.000 solcher Einheiten.

…

Der Blockwart macht es sich zur Aufgabe, die Lebensumstände jeder Familie in seiner Wohneinheit genau zu kennen. Er besucht sie häufig in ihren Häusern, und sie teilen ihm ihre Sorgen und Bitten um Hilfe mit. So funktioniert es: Ein Arbeiter im Freien braucht eine neue Jacke mit Schafsfellfutter. Er zeigt seine alte Jacke dem Blockwart, der sieht, dass sie nicht mehr brauchbar ist. “Stimmt”, sagt der Blockwart, “Sie brauchen eine neue Jacke, wenn Sie in diesen kalten Wintertagen bei Ihrer Arbeit effizient sein wollen. Wenn Sie krank werden und vielleicht im Krankenhaus landen, wäre das ein schlechtes Geschäft für die Nation. Hier sind Sie also. Suchen Sie sich morgen nach der Arbeit eine im Zentrum aus.” Unser Arbeiter geht hinunter, legt seinen Schein vor und wird in die entsprechende Abteilung geführt, wo Hunderte von Jacken in allen Größen an langen Regalen hängen. Wie in allen Abteilungen gibt es sie in verschiedenen Stilen und Farben. Damit soll ein einheitliches Erscheinungsbild vermieden werden. Das fördert die Moral, weil es dem persönlichen Geschmack entspricht und die Selbstachtung des Trägers stärkt. Wären alle NSV-Empfänger gleich gekleidet, hätten sie ein deprimierendes “institutionelles” Aussehen. Es ist wirklich außergewöhnlich, wie sorgfältig solche psychologischen Faktoren durchdacht wurden!

…

Ich bin eine Stunde lang durch das Lagerhaus gestreift und habe mir die riesigen Bestände an Kleidung, Schuhen, Betten und Kinderwagen angesehen. Alles schien von guter Qualität zu sein, gut verarbeitet und von überraschend geschmackvollem Aussehen. Ich wurde gebeten, darauf zu achten, dass es von allem ein komplettes Sortiment gab, einschließlich der ungewöhnlichsten “Sondergrößen”, die vielleicht nicht einmal im Handel hergestellt werden, geschweige denn in normalen Geschäften erhältlich sind. Zum Beispiel wurde mir ein Paar Stiefel gezeigt, die so groß waren, dass es unmöglich schien, dass ein Mensch so große Füße haben könnte. Dennoch wurde mir gesagt, dass es einige wenige davon gab. Diese Personen waren bekannt. Die NSV war also auf sie vorbereitet.

…

Die NSV stellt seine Vorräte nicht selbst her. Sie werden auf dem freien Markt eingekauft, aber sie müssen von lokalen Herstellern produziert werden. Die Preise sind daher nicht unbedingt wettbewerbsfähig – zumindest nicht im nationalen Maßstab. Die Idee ist, die Arbeit zu verteilen und das lokale Geld im Land zu halten.

Dies sind nur die Schlaglichter auf ein Thema mit vielen Verzweigungen. Sie reichen jedoch aus, um eine allgemeine Vorstellung von der Bedeutung der NSV im nationalsozialistischen System und von ihrem Einfluss auf die Bevölkerung zu vermitteln. Solche Sozialleistungen tragen dazu bei, die Unterstützung der Bevölkerung für das NS-Regime zu gewinnen und die Massen mit Bedingungen zu versöhnen, die andernfalls zu Unzufriedenheit und sogar revolutionären Unruhen führen könnten.

