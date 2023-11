ADOLF HITLER, “DER FÜHRER” des Dritten Reiches, zu treffen und mit ihm zu sprechen, war natürlich ein herausragender Punkt in meinem beruflichen Programm, als ich nach Deutschland kam.

…

Ich habe bereits darüber berichtet, wie ich an meinem ersten Abend in Berlin Herrn Hewel, einen von Hitlers Vertrauten, traf. Ich habe es nicht versäumt, die Angelegenheit mit ihm zu besprechen, aber seine Reaktion war nicht ermutigend. Er sagte, dass der Führer schon seit langem nur noch sehr wenige Ausländer außer Diplomaten in seiner offiziellen Funktion als Reichskanzler gesehen habe. Seit dem Ausbruch des Krieges sei kein inoffizieller Ausländer mehr empfangen worden, und eine solche Audienz sei auch nicht mehr in Erwägung gezogen worden.

…

Herr Hewel bekundete jedoch sein Interesse an meinen Plänen und versprach, zu sehen, was sich machen ließe.

Janosch Steuwer, Historiker an der Universität Zürich, hat insgesamt 140 Tagebücher aus den Jahren 1933 bis 1939 untersucht und zeigt daran, wie Durchschnittsbürger auf die Herausforderungen des Nationalsozialismus reagierten – hier weiter.

Into The Darkness – Ein unzensierter Bericht aus dem Inneren des Dritten Reiches im Krieg – Kapitel 17, ICH SEHE HITLER

Die Beamten des Auswärtigen Amtes und des Propagandaministeriums, mit denen ich in den nächsten Tagen einleitende Gespräche führte, waren ebenso skeptisch. Sie sagten mir rundheraus, dass eine Audienz zwar im Entferntesten möglich sei, ein Interview aber nicht in Frage käme. Lassen Sie mich erklären, dass die beiden Begriffe im journalistischen Sprachgebrauch eine sehr unterschiedliche Bedeutung haben. Ein Interview wird unter der ausdrücklichen Bedingung gewährt, dass vieles von dem, was gesagt wird, in der Presse veröffentlicht werden darf, auch wenn bestimmte Äußerungen während des Gesprächs als “inoffiziell” zurückgehalten werden können. Bei einer Audienz hingegen ist alles, was gesagt wird, “inoffiziell”, es sei denn, es wird die ausdrückliche Erlaubnis erteilt, bestimmte Äußerungen zu veröffentlichen.

…

Aber es bestand keine Chance, dass mir eine solche Ausnahme gemacht würde, denn als der aktuelle Krieg ausbrach, wurde die Regel aufgestellt, dass jede Audienz beim Führer, die gewährt werden konnte, unter dem klaren Vorbehalt stand, dass kein Wort von ihm zitiert werden durfte. Das schloss Zeitungsleute logischerweise aus, denn für sie hätte eine nicht zitierfähige Audienz keine berufliche Bedeutung.

…

Es sah so aus, als stünde ich vor einer steinernen Wand, aber als ich diese Gespräche analysierte, glaubte ich, einen möglichen Ausweg zu sehen. Nur ein einziger amerikanischer Schriftsteller hatte Hitler in den vorangegangenen zwei Jahren gesehen. Es war Albert Whiting Fox, bekannt für seine Artikel in Zeitschriften und der Presse. Nach drei Monaten unermüdlicher Arbeit hatte Fox Hitler kurz vor dem Krieg gesehen. Und aus dem, was man mir erzählte, schloss ich, dass Fox vor allem deshalb Erfolg hatte, weil es ihm darum ging, ein Bild von Hitler, dem Menschen, und seiner Umgebung zu zeichnen, und nicht darum, die Ansichten des Führers über Politik oder andere kontroverse Themen zu erfahren.

…

Den Nazifunktionären gefiel diese Idee, denn sie bevorzugten alles, was der Außenwelt die menschliche Seite ihres Führers zeigen würde. Mehr als einer seiner engen Mitarbeiter drückte mir gegenüber sein Bedauern darüber aus, dass die ausländische Öffentlichkeit ihn nur in seiner offiziellen Funktion kannte und dachte – gelegentlich deklamierte er im Radio, aber ansonsten war er eine unnahbare, geheimnisvolle Figur, die von seinen Feinden als finster, ja sogar unmenschlich dargestellt wurde. Tatsächlich sagten diese Informanten weiter, dass sie angesehenen ausländischen Schriftstellern und Journalisten längst die Erlaubnis erteilt hätten, Studien aus erster Hand über Hitler und sein Umfeld zu machen, wenn nicht der Führer selbst dagegen gewesen wäre. Es scheint, dass Hitler es nicht mag, wenn seine intime Persönlichkeit und sein Privatleben auf diese Weise öffentlich gemacht werden. Er empfindet das als würdelos und zieht es vor, in der Außenwelt für das bekannt zu sein, was er offiziell sagt und tut.

…

Als ich erkannte, wie sich diese Beamten fühlten, konzentrierte ich mich auf diesen Punkt. Ich wies darauf hin, dass ich zwar als Journalist nach Deutschland gekommen war, aber auch mit der Absicht, Material für ein Buch und für Vorträge vor der amerikanischen Öffentlichkeit zu sammeln. Für letztere Zwecke war das Verbot, Hitlers Äußerungen zu zitieren, für mich relativ unwichtig. Einem Publikum würde es fast genauso gut dienen, wenn ich die Umstände beschreiben und den Mann selbst so darstellen dürfte, wie ich ihn sah. Auf diese Argumente führe ich vor allem die Audienz zurück, die mir nach zwei Monaten gewährt wurde. Diese Audienz, die einzige, die einem nicht offiziellen Ausländer seit Beginn des Krieges gewährt wurde, wurde mir ausdrücklich nicht in meiner Eigenschaft als Journalist, sondern als Buchautor und öffentlicher Redner gewährt.

…

Der denkwürdige Tag war Dienstag, der 19. Dezember 1939. Kurz vor ein Uhr nachmittags hielt eine glänzende Limousine vor dem Hotel Adlon und ein gut aussehender junger Offizier in taubengrauer Uniform des Auswärtigen Amtes geleitete mich zu dem wartenden Wagen. Als der Wagen die Wilhelmstraße hinunterfuhr, hielt er vor dem Kanzleramt an und hupte einen eigenartigen Ton. Wie die meisten öffentlichen Gebäude, die im Dritten Reich errichtet wurden, ist auch das neue Kanzleramt von außen sehr schlicht gehalten, mit einem hohen, bündig in die Wand eingelassenen Eingang, der normalerweise immer geschlossen ist. Auf die Aufforderung hin öffneten sich jedoch sofort die beiden Hälften des Eingangs, und das Auto fuhr langsam hinein.

…

Was für ein Kontrast zu dem schlichten Äußeren! Ich befand mich in einem großen gepflasterten Innenhof. Gegenüber dem Tor befand sich eine breite Steintreppe, die von zwei beeindruckenden grauen Steinfiguren flankiert wurde. Die Treppe führte hinauf zu einem Eingang. Auf den Stufen standen mehrere Diener in blau-silbernen Uniformen, und in der Nähe des Eingangs befand sich eine Gruppe hoher Offiziere in vorschriftsmäßigen grau-grünen Uniformen. Durch den Eingang erblickte ich ein Foyer, das von Kristalllüstern mit elektrischem Licht erhellt wurde.

…

Ich stieg aus meinem Auto aus, ging die Treppe hinauf, verbeugte mich und salutierte, und betrat das Foyer, wo weitere Diener meinen Hut und meinen Mantel in Empfang nahmen. Hier wurde ich von einem hohen Beamten begrüßt, mit dem ich durch das Foyer in eine prächtige Halle ging, die keine Fenster hatte, aber von oben elektrisch beleuchtet war. Diese hohe Halle aus hellrotem Marmor mit kunstvollen Intarsien erinnerte mich irgendwie an einen altägyptischen Tempel. An seinem anderen Ende führten weitere Stufen hinauf zu einer enorm langen Spiegelgalerie, die von zahlreichen Wandlampen an der linken Wand beleuchtet wurde. Da diese Galerie in einem leichten Winkel angeordnet war, wirkte sie auf mich sehr hell, viel heller, als es bei einer geraden Perspektive der Fall gewesen wäre.

…

Etwa auf halber Strecke der langen Galerie bemerkte ich eine Tür auf der rechten Seite, vor der zwei Diener standen. Ich ging durch diese Tür und fand mich in einem großen Raum wieder, der, wie man mir sagte, das Vorzimmer zum Arbeitszimmer des Führers war. Darin befanden sich etwa ein Dutzend hoher Offiziere, denen ich vorgestellt wurde und mit denen ich mich einige Augenblicke lang unterhielt.

…

Der ganze Aufbau bis jetzt war so großartig und die damit verbundene psychische Atmosphäre so beeindruckend gewesen, dass ich zu diesem Zeitpunkt wirklich nicht wusste, was ich erwarten sollte. Ich hatte das Gefühl, dass ich in die Gegenwart eines römischen Kaisers oder sogar eines orientalischen Potentaten geführt wurde. Mir kam der absurde Gedanke, dass ich Der Führer auf einem Thron sitzend, umgeben von flammenden Hakenkreuzen, vorfinden könnte.

…

In diesem Moment wurde ich seine Gegenwart gebeten. Ich wandte mich nach links, ging durch eine Doppeltür und betrat einen weiteren großen Raum. Zu meiner Rechten, in der Nähe der Tür, standen ein gepolstertes Sofa und mehrere Stühle. Am anderen Ende des Raumes stand ein flacher Schreibtisch, hinter dem sich eine Gestalt erhob, als ich eintrat, und auf mich zukam. Ich sah einen Mann mittlerer Größe, gekleidet in einen schlichten Offiziersmantel ohne Verzierungen außer dem Eisernen Kreuz, schwarze Hosen und reguläre Militärstiefel. Er ging auf mich zu, wo ich in der Nähe der Tür stehen geblieben war, gab mir einen festen Händedruck und ein freundliches Lächeln. Es war der Führer.

…

Einen Moment lang war ich verblüfft über den erstaunlichen Kontrast zwischen dieser einfachen, natürlichen Begrüßung und der schweren Pracht, die ich gerade durchschritten hatte. Ich riss mich zusammen und drückte in meinem besten Deutsch meine Anerkennung für die mir erwiesene Ehre aus, indem ich ihn Exzellenz nannte, wie es für Ausländer üblich ist. Hitler lächelte wieder über meine kleine Rede, deutete auf das Sofa und sagte: “Wollen Sie sich nicht setzen?” und nahm selbst den nächsten Stuhl, der etwa einen Meter von mir entfernt stand. Mein Deutsch machte offensichtlich einen guten Eindruck, denn er lobte mich für meinen Akzent, woraus er schloss, dass ich schon einmal in Deutschland gewesen war. Ich versicherte ihm, dass er damit richtig lag, sagte aber auch, dass ich das Dritte Reich zum ersten Mal sehe. Darauf erwiderte er mit einem leichten Kopfschütteln: “Schade, dass Sie es nicht in Friedenszeiten sehen konnten.”

…

Das etwa zwanzigminütige Gespräch, das auf diese Vorbemerkungen folgte, kann natürlich nicht wiederholt werden, denn ich hatte mein Wort dazu gegeben. Hitler erzählte mir jedoch keine tiefen, dunklen Geheimnisse – Staatschefs tun so etwas nicht mit ausländischen Besuchern. Ich denke, es ist kein Verstoß gegen meine Vereinbarung, wenn ich sage, dass ein Großteil seiner Gespräche weder den Krieg noch die Politik betraf, sondern große Wiederaufbaupläne, die er wegen des Krieges vorübergehend zurückstellen musste. Sein bedauerndes Interesse an diesen Angelegenheiten schien zu zeigen, dass er sie immer noch sehr im Kopf hatte.

…

Noch interessanter als das, was Hitler sagte, waren sein ganzes Auftreten und seine Erscheinung. Ich befand mich hier in einer Privataudienz beim Herrn von Großdeutschland und konnte ihn aus nächster Nähe beobachten. Natürlich verfolgte ich aufmerksam jede seiner Bewegungen und lauschte mit gleicher Aufmerksamkeit seiner Stimme. Lassen Sie mich versuchen, so deutlich wie möglich zu schildern, was ich beobachtet habe.

…

Es gibt bestimmte Details von Hitlers Aussehen, die man auf Fotos nicht erahnen kann. Er hat einen mittleren Teint und blond-braunes Haar von neutralem Farbton, das keine Anzeichen von Grau aufweist. Seine Augen sind sehr dunkelblau. Übrigens trägt er nicht mehr den Schnurrbart eines Karikaturisten. Er ist jetzt der übliche “Zahnbürsten”-Typ, sowohl in Größe als auch in Länge. Wie bereits erwähnt, ist seine Uniform sehr schlicht und anscheinend aus Standardmaterial.

…

Im normalen Gespräch ist Hitlers Stimme klar und gut moduliert. Während der gesamten Audienz sprach er etwas schnell, aber nie hastig und in einem gleichmäßigen Ton. Nur gelegentlich konnte ich eine Spur seines österreichischen Akzents erkennen. Die Audienz war kein Monolog. Obwohl er natürlich die meiste Zeit sprach, gab Hitler mir reichlich Gelegenheit, Fragen zu stellen und meine Meinung zu äußern. Er hat zu keinem Zeitpunkt seine Stimme scharf erhoben. Nur wenn er über den Krieg sprach, wurde sie von Emotionen erfüllt, und dann senkte er seine Stimme fast auf ein intensives Flüstern. Er machte praktisch keine Gesten und saß meist ruhig da, eine Hand auf der Armlehne seines Stuhls, die andere entspannt in seinem Schoß.

…

Hitlers gesamtes Erscheinungsbild war das eines Mannes in guter Gesundheit. Er sah nicht einen Tag älter aus als seine fünfzig Jahre. Er hatte eine gute Gesichtsfarbe, seine Haut war klar und faltenfrei, sein Körper war fit und nicht übergewichtig. Er zeigte keine sichtbaren Anzeichen nervlicher Anspannung, wie z.B. eingefallene Augen, hagere Falten oder zuckende körperliche Reaktionen. Im Gegenteil, sein Aussehen, seine Stimme und sein Auftreten vermittelten einen Eindruck von Ruhe und Gelassenheit. Ich bin mir durchaus bewusst, dass diese Beschreibung weder mit den gängigen Vorstellungen noch mit den Berichten anderer Personen übereinstimmt, die ihn gesehen und mit ihm gesprochen haben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Berichte genauso wahr sind wie meine, da Hitler ein Mann mit vielen Stimmungen sein soll. Vielleicht habe ich ihn an einem seiner guten Tage gesehen; vielleicht wollte er einen besonderen Eindruck bei mir hinterlassen. Alles, was ich tun kann, ist, genau zu beschreiben, was ich selbst gesehen und gehört habe.

…

Drei weitere Personen waren bei dieser Audienz anwesend. Zunächst einmal war da Herr Schmidt, der offizielle Dolmetscher, der bei allen Treffen des Führers mit Ausländern anwesend ist und der als Meister vieler Sprachen gilt. Diesmal wurden seine Dienste nicht benötigt, und so saß Herr Schmidt ruhig neben mir auf dem Sofa, ohne die ganze Zeit ein Wort zu sagen. Ebenso schweigsam waren die beiden anderen, die in einigem Abstand auf Stühlen saßen. Es waren Außenminister von Ribbentrop und Herr Hewel, der viel dazu beigetragen hatte, die Audienz zustande zu bringen. Hitler beendete das Gespräch, indem er aufstand, mir noch einmal die Hand schüttelte und mir für die restliche Zeit meines Aufenthalts in Deutschland viel Erfolg wünschte. Dann wandte er sich wieder seinem Schreibtisch zu, wohin von Ribbentrop bereits gegangen war und wo zwei weitere Männer standen. Irgendwann während des Gesprächs war ein Foto von Hitler und mir im Gespräch gemacht worden. Dies geschah so unauffällig, dass ich es in diesem Moment nicht bemerkte. Das erste, was ich davon erfuhr, war, als mir eine Kopie mit den Glückwünschen des Führers als Andenken an diesen Anlass überreicht wurde. Da es mir mit dem ausdrücklichen Hinweis gegeben wurde, dass es nicht zur Veröffentlichung bestimmt sei, kann ich es hier nicht abdrucken, wie ich es gerne getan hätte. Ich bedaure das, denn es zeigt eine interessante Pose und hätte sehr geholfen, das zu veranschaulichen, was ich zu beschreiben versucht habe.

…

Aus dieser Audienz ergeben sich zwei herausragende Gegensätze. Erstens, wie bereits angedeutet, der zwischen der großartig inszenierten Annäherung und der einfachen, undramatischen, fast sachlichen Begegnung mit dem Mann selbst. Sehr wahrscheinlich war auch dieser Kontrast eine bewusste Inszenierung. Auf jeden Fall hatte er eine beeindruckende Wirkung.

…

Der zweite bemerkenswerte Kontrast, der mir auffiel, war der zwischen dieser Audienz mit Hitler und einer, die ich vor Jahren mit seinem Diktatorenkollegen Mussolini hatte. Die beiden Audienzen waren völlig gegensätzlich. Um Mussolini im Palazzo Venezia zu erreichen, braucht es nicht viel Bühnenbild. Der dramatische Aufbau beginnt erst, wenn Sie durch eine kleine Vorzimmertür gehen und sich in einem riesigen Raum befinden, der durch halb geschlossene Jalousien verdunkelt ist und in dem es außer einem Schreibtisch und ein paar Stühlen am anderen Ende des Raumes keine Möbel gibt. Hinter dem Schreibtisch erhebt sich Mussolini, genau wie Hitler, aber da endet die Ähnlichkeit abrupt, denn anstatt einem entgegenzukommen, muss man den ganzen Weg durch den Raum zu ihm gehen.

…

Allerdings spüren Sie von Anfang an, dass Mussolini sehr menschlich ist. Sie spüren, dass er sich für Sie als Person interessiert. Sie spüren auch, dass er versucht, Ihnen nicht nur seine Ideen, sondern auch sich selbst zu verkaufen. Er möchte Ihr Interesse und Ihre Bewunderung gewinnen, und um das zu erreichen, setzt er die Künste eines fertigen Schauspielers ein – er benutzt seine großen, einnehmenden Augen, reckt sein Kinn vor und versucht, Sie halb zu hypnotisieren. Das ist alles sehr faszinierend. Für einen Angelsachsen ist es vielleicht ein bisschen zu offensichtlich. Aber es schmeichelt Ihrem Ego, das ist dasselbe.

…

Bei Hitler ist das nicht der Fall. Obwohl er immer freundlich und höflich ist, macht er keine offensichtlichen Versuche, Sie zu beeindrucken oder zu gewinnen. Wenn er spricht, haben seine Augen einen weit entfernten Blick, und manchmal neigt er den Kopf und spricht abstrakt, fast wie zu sich selbst. Was auch immer er für seine Freunde und Vertrauten sein mag, ich hatte das Gefühl, dass Hitler, so sehr er sich auch für die Menschen insgesamt interessieren mag, sich nicht für den durchschnittlichen Menschen als solchen interessiert. Das ist natürlich nur ein persönlicher Eindruck. Schließlich war ich nur ein ausländischer Journalist, der ihm und seinen Plänen nichts bedeutete und den er nur auf Anraten seiner Untergebenen gesehen hatte. Aber das Gleiche galt für Mussolini, der ein persönliches Interesse gezeigt hatte.

…

Ein weiterer Faktor: persönlicher Charme. Mussolini hat ihn. Zumindest lässt er ihn selbst bei zufälligen Zuhörern aufblitzen. Ich spürte seine magnetische Aura, als ich nur zwei Meter von ihm entfernt war.

…

Bei Hitler habe ich keine derartige psychische Reaktion verspürt, und auch sein Gespräch hat mich nicht emotional “angehoben”. Das war vielleicht das Überraschendste an meiner ganzen Audienz mit ihm, denn alles, was man mir gesagt hatte, deutete auf das genaue Gegenteil hin. Schon an meinem ersten Abend in Berlin hatte Herr Hewel mir vom inspirierenden Wert des persönlichen Kontakts mit dem Führer vorgeschwärmt, und alle, die eng mit ihm verbunden waren, sprachen in gleicher Weise. Dr. Ley zum Beispiel beschrieb ausführlich die Notwendigkeit eines ständigen persönlichen Kontakts mit Hitler, nicht nur, um spezifische Ratschläge zu erhalten, sondern vor allem, um die ständigen kreativen Ausstrahlungen des konstruktiven Genies des Führers aufzunehmen und sich von ihm inspirieren zu lassen. Ley sagte zum Beispiel, dass Hitler einmal zu ihm gesagt habe: “Wenn Sie warten, bis ich Sie zu etwas auffordere, dann ist es schon zu spät.” Tatsächlich trifft sich der innere Kreis der Nazis fast jeden Tag mit Hitler, vor allem zur Mittagszeit. Die Mittagspause im offiziellen Leben Berlins ist zugegebenermaßen auf diese Mittagszeit abgestimmt.

…

Ich versuche jetzt nicht, diesen scheinbaren Widerspruch zwischen meinem persönlichen Eindruck und dem aller privilegierten Nazis zu erklären. Zunächst dachte ich, ihre Aussagen zu diesem Thema seien eine Art “Parteilinie”. Doch der Gedanke wurde auf so viele verschiedene Arten und mit so unterschiedlichen Details ausgedrückt, dass ich geneigt bin zu glauben, dass sie wirklich meinten, was sie sagten. Es ist einfach eines dieser Rätsel, auf die man im heutigen Deutschland so oft stößt. Wie das Dritte Reich, das er geschaffen hat, lässt auch das, was Sie zunächst in Hitler sehen, keineswegs auf das schließen, was dahinter liegt.

…

Ein letzter Aspekt, der mit diesem Publikum zusammenhängt – seine starre Verschwiegenheit. Lange bevor ich Hitler sah, musste ich mein Ehrenwort geben, dass alles, was er sagen würde, wenn ich ihn sehen würde, peinlich genau “inoffiziell” bleiben würde. Als der Zeitpunkt der Audienz näher rückte, sagten alle Beteiligten zu mir im Wesentlichen: “Wissen Sie, indem wir Sie empfehlen, haben wir uns gewissermaßen für Sie verbürgt. Sollte es zu einem Missverständnis Ihrerseits kommen, wäre das äußerst peinlich für uns.” Mir wurde zu verstehen gegeben, dass der Führer eine klare Einstellung zu diesem Thema hatte.

…

Der Höhepunkt kam, als ich nach meiner Audienz ins Adlon zurückkehrte und eine Nachricht von Herrn von Ribbentrop vorfand, in der er mir mitteilte, dass er mich noch am selben Nachmittag sehen wolle. Zur verabredeten Stunde empfing er mich und kam ohne Umschweife zur Sache.

…

“Sie verstehen natürlich, Dr. Stoddard”, sagte er, “dass das heutige Interview mit dem Führer in keiner Weise zitiert werden darf.”

…

Ich war leicht verärgert. “Herr Minister”, antwortete ich, “lange vor dieser Audienz habe ich Ihre Untergebenen und die Beamten im Propagandaministerium über meine journalistische Erfahrung und meine Zuverlässigkeit bei der Wahrung eines Vertrauens und der Einhaltung meines gegebenen Wortes informiert. Ich gehe davon aus, dass Ihre Untergebenen Sie wohlwollend informiert haben.”

…

“Natürlich, natürlich”, antwortete von Ribbentrop eilig, “aber…”

…

Auch das ist nicht die ganze Geschichte. Drei Tage nach meiner Audienz bei Hitler reiste ich zu einem Weihnachtsurlaub nach Budapest in Ungarn. Magyarische Zeitungskollegen von mir in Berlin hatten ihren Redakteuren telefonisch mitgeteilt, dass ich kommen würde, und natürlich hatte mich die Audienz zu einer “Nachricht” gemacht. Zwei Redakteure führender Budapester Zeitungen luden mich zu einem feinen Mittagessen ein, nach dem sie mich mit der einleitenden Bemerkung interviewten: “Jetzt wollen wir alles über Ihr Interview mit Hitler hören.”

…

“Meine Herren”, musste ich ihnen sagen, “bevor ich ein weiteres Wort sage, verstehen Sie bitte, dass es sich nicht um ein Interview, sondern um eine Audienz handelte, und dass alles, was gesagt wurde, ‘inoffiziell’ war. Sie müssen mir Ihr Wort geben, dass Sie, egal was ich sage, diese Erklärung im Wortlaut veröffentlichen werden. Wenn Sie einverstanden sind, werde ich Ihnen sagen, wie der Führer aussah und unter welchen Umständen ich ihn gesehen habe.”

…

Sie stimmten zu, und wie gute magyarische Gentlemen taten sie genau das, was sie versprochen hatten. Ihre Presseberichte wurden natürlich umgehend nach Berlin weitergeleitet. Ich wusste nichts davon, bis ich zehn Tage später zurückkam. Dann erfuhr ich es, denn die Beamten empfingen mich mit ungewöhnlicher Herzlichkeit. “Was für schöne Erklärungen Sie in Budapest abgegeben haben”, war der allgemeine Tenor.

…

Von da an schienen mir alle Türen offen zu stehen. In meinem letzten Monat in Berlin bekam ich meine wichtigsten Interviews. Das scheint darauf hinzudeuten, dass es in Deutschland wie auch anderswo eine gute Sache ist, zumindest als Journalist die Treue zu halten.

Zwischen März und November 1945 folgte George Orwell, als Kriegsberichterstatter den alliierten Streitkräften durch Deutschland und Österreich. Seine Reportagen schildern frei von Triumph oder Hass, welche Zerstörung der Krieg über Städte, Länder und Menschen gebracht hat. Orwell, 1945: »Die Leute zu Hause haben keine Ahnung, wie das hier aussieht« Erstmals geschlossen in deutscher Übersetzung verfügbar – hier weiter.

mit Dokumenten, Karten und Fotos reich illustriert. Die Darstellung besticht außerdem durch zahlreiche Erlebnisschilderungen ihrer Soldaten, die die Dramatik und Schrecken der Kämpfe authentisch wiedergeben – hier weiter zur einzigartigen Chronik.

Hier werden die Erinnerungen zweier junger Männer wiedergegeben, die als 17-Jährige in die Wehrmacht beziehungsweise Waffen-SS eintraten – hier weiter.

Gudrun Eussner, geboren in einem Lebensborn-Heim schreibt: “…Als ich elf Jahre alt bin, vergisst meine Mutter zu Hause ihren Schlüsselbund. Ich kann nicht widerstehen, endlich zu lesen, was ich nicht lesen soll, öffne die verbotene Stahlkassette und lese alles, was darin liegt. Den Satz auf der letzten Seite der Urkunde über meine Geburt in einem Heim des Vereins Lebensborn e.V. habe ich entweder nicht gelesen oder gelesen, nicht verstanden und deshalb vergessen. Das ändert sich 60 Jahre später…“- Ein Lebensbornkind fordert Auskunft – hier weiter.

Einzelheiten aus der Kriegszeit, wie die zahlreichen deutschen Friedensinitiativen, die deutschen Konzentrationslager, die unberechtigten Vorwürfe gegen die deutsche Wehrmacht sowie die Kriegsverbrechen der Alliierten, werden hier aufgedeckt>>>.

Zahlreiche einprägsame Erinnerungen der Autorin Elke Siems-Klappenbach zeigen den Alltag einer kinderreichen Familie im Dritten Reich – hier weiter.

Der Shop liefert auch in Deutschland aus und bietet ein breites Spektrum an Produkten an, darunter

natürliche Heilmittel, Heilsteine, Heilstein-Set’s, Heilstein Energie-Armbänder, Heilfrequenzen auf CD, Heilkräuter-Räuchermischungen, Bücher & Orgoniten nach Wilhelm Reich.

Die Tatsache, dass die Rote Armee in den Jahren 1940/1941 durch Stalin für eine Offensive nach Deutschland bereitgestellt wurde und der Angriff der Wehrmacht ein Präventivschlag war, ist durch eine Vielzahl von Historikern, so auch durch den Verfasser der Studie „Deutschland im Visier Stalins“, beweiskräftig nachgewiesen. Vertreter der etablierten Geschichtsschreibung, die dem kaum noch sachliche Argumente entgegenzusetzen haben, behaupten, es könne ja gar kein Präventivschlag gewesen sein, da die deutsche Seite von diesen Vorbereitungen der Roten Armee keine Kenntnisse hatte. Benrd Schwipper beweist, dass die Führung des Deutschen Reiches, über die Vorbereitung des Angriffes der Roten Armee 1941, vollständig informiert waren – hier zu Band I und – Band II.

Seit Jahrzehnten stehen sich etablierte Geschichtsschreibung und moderne Zeitgeschichtsforschung in der Frage »Überfall« oder »Präventivschlag« unversöhnlich gegenüber. Dr. Bernd Schwipper, Generalmajor a. D. hat viele Jahre zu diesem Thema geforscht. Dank seiner intimen Kenntnisse der russischen Archive, der russischen Sprache sowie der militärischen Strukturen der Roten Armee, konnte er das 1939 beginnende Vorrücken der Sowjetunion nach Westen explizit nachvollziehen – Ein Knüller der Zeitgeschichtsforschung – hier weiter.

Als Sanitätsoffizier im Russlandfeldzug – hier weiter.

Verwendung bei rauer, rissiger Haut und trockenen Hautstellen. Ringelblumen-Salbe eignet sich hervorragend zur Narbenpflege, bei Brandwunden, Sonnenbrand, Schürfwunden, Ekzemen, Warzen, Schnittwunden, Blutergüssen, Gelenkbeschwerden, bei Schwellungen und bei wundem Baby-Popo.

Handgemachte Ringelblumen-Salbe aus reinsten Zutaten wirkt entzündungshemmend und antibakteriell. Hier zum Angebot.

Dieses altbekannte Hausmittel sollte in keinem Haushalt fehlen und wird insbesondere im Alpenraum schon seit vielen Generationen hergestellt und angewandt. Die Salbe ist im Handel selten zu finden. Als Salbe verarbeitet hilft das Harz der Fichte gegen viele Beschwerden wie Wunden, Muskelschmerzen und Gelenkentzündungen, Rheuma, Gicht u. als Zugsalbe. Zutaten: 50%Fichtenharz, Ringelblume, Lavendelöl, Olivenöl, Mandelöl, Bienenwachs, Vitamin E – hier zum Angebot.

Unsere Lavendel-Salbe ist mehr als nur ein Anti-Stress-Mittel – sie bietet eine Vielzahl von Vorteilen für deine Haut und dein Wohlbefinden. Ob bei Hautirritationen, unreiner oder gereizter Haut, Akne, Juckreiz, Psoriasis, Abszessen, Insektenstichen – besonders bei Mückenstichen – oder Sonnenbrand, unsere Lavendel-Salbe kann helfen, deine Haut zu beruhigen und zu pflegen. Hier zum Angebot.

In den Jahren 2006 bis 2010 haben wir vier Bände des Großen Wendig Richtigstellungen zur Zeitgeschichte mit einem gesonderten Registerband herausgebracht. Darin wurden knapp 1000 Richtigstellungen zur Zeitgeschichte seit 1870 auf rund 3600 Seiten vorgenommen. Wir sahen damit die von uns selbst gestellte Aufgabe als erfüllt an, ein Nachschlagewerk gegen die zahlreichen in der Öffentlichkeit verbreiteten Fälschungen und Lügen zur Zeitgeschichten anzubieten. Wenn wir uns dann nach Jahren nun doch veranlaßt sahen, noch einen Band 5 nachzuschieben, so hatte das mehrere Gründe – hier weiter.

Es ging und geht in der Ukraine-Krise, nur um geopolitische Machtinteressen. Was mit den Menschen und dem Land passiert, ist den amerikanischen Imperialisten und ihren europäischen Lakaien völlig egal. Dabei erwähne ich nur am Rande, dass von Washington nach dem Putsch 2014 sofort das ganze Gold der Ukraine gestohlen wurde. Man spricht von 42,3 Tonnen die auf Anweisung der „neuen Führung“ in die USA geschafft wurden – hier weiter.

Die Geschichtswissenschaftler, die das Thema Erdöl zu einem der Schwerpunkte ihrer Betrachtung des 2. Weltkriegs machen, sind sich einig: die Verfügung oder Nichtverfügung über diesen allesentscheidenden Rohstoff wirkte sich ausschlaggebend auf das Schicksal der Kriegsparteien und damit auf den Ausgang dieses weltumspannenden Kampfes im Allgemeinen aus – hier weiter.

Hier findet man alle Zeitzeugen-Interviews der Verborgenen Helden>>>.

Die Tyler-Kent-Affäre entlarvte F.D. Roosevelt und W. Churchill als Kriegstreiber – hier zum Artikel>>>. Germaniam esse delendam – Alliierte Ausrottungs- und Vernichtungspläne gegen Deutschland – hier weiter.