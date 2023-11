ALS DIE ANFÄNGLICHEN WOCHEN MEINES AUFENTHALTES IN DEUTSCHLAND zu Monaten wurden, verwandelte sich die feuchte Kälte des Herbstes in die feuchte Kälte des Winters – des ersten Winters des Zweiten Weltkriegs.

…

Die kürzesten Tage des Jahres rückten näher, und in Norddeutschland sind sie wirklich kurz. Selbst zur Mittagszeit stand die Sonne tief am Himmel – eine Sonne, die nur wenig Licht oder Wärme spendete. Oft wurde die Sonne von Wolken verdeckt. Wenn der Wolkenschleier dicht war, war es fast wie Zwielicht, das bald in die lange Winternacht mit ihrer unvermeidlichen Verdunkelung überging.

Janosch Steuwer, Historiker an der Universität Zürich, hat insgesamt 140 Tagebücher aus den Jahren 1933 bis 1939 untersucht und zeigt daran, wie Durchschnittsbürger auf die Herausforderungen des Nationalsozialismus reagierten – hier weiter.

Into The Darkness – Ein unzensierter Bericht aus dem Inneren des Dritten Reiches im Krieg – Kapitel 18, BERLIN MITTEN IM WINTER

Langsam, aber unaufhaltsam zog sich der verarmende Griff des Krieges immer fester zu und führte zu kumulativem Mangel und Verknappung. Seine einschränkende Präsenz war buchstäblich zu spüren. Dank des bereits beschriebenen effizienten Rationierungssystems merkte man davon nicht viel, wenn es um das Nötigste ging, aber es traf alle Annehmlichkeiten und Luxusgüter. Hier waren Ungewissheit und Enttäuschungen an der Tagesordnung, symbolisiert durch das gefürchtete Wort “Ausverkauft”.

…

Ausverkauft, wie oft sahen Sie dieses Schild! Es war eine mentale Gefahr, die Sie auf Schritt und Tritt verfolgte. Sie hatten eine Zigarettenmarke gefunden, die Ihrem amerikanischen Geschmack entsprach. Da Sie nicht mehr als eine Packung auf einmal kaufen durften, konnten Sie keinen Vorrat anlegen. Plötzlich war diese Marke nirgendwo mehr zu kaufen und man teilte Ihnen mit, dass sie nicht mehr auf dem Markt sei – dauerhaft ausverkauft. Sie entdeckten eine Zigarre, die Ihnen gefiel. Es war unmöglich, eine Kiste zu kaufen, während Ihre tägliche Ration von fünf Zigarren im Oktober auf drei im Dezember und auf zwei pro Tag sank, als ich Berlin verließ.

…

Außerdem bestand die Möglichkeit, dass die Marke schon lange vorher nicht mehr zu haben war. Nehmen wir an, ein paar Freunde wollten zu einem Plausch in Ihr Zimmer kommen. Sie gingen um die Ecke, um für diesen Anlass eine Flasche Weinbrand zu kaufen. Vorübergehend ausverkauft. Dasselbe gilt für Schnaps. Alles, was Sie an diesem Tag in der Spirituosenabteilung kaufen konnten, war ein Wodka-Imitat, hergestellt in Deutschland. Und ich darf hinzufügen, dass Mitte Januar, als die Erkältung am schlimmsten war, harte Spirituosen komplett vom Markt verschwunden waren.

…

Einer der ärgerlichsten Aspekte der Situation war das trügerische Erscheinungsbild der Geschäfte. Sie haben alle eine gute Fassade aufrechterhalten. Die Schaufenster waren mit attraktiven Auslagen gefüllt. Aber gehen Sie hinein und versuchen Sie, etwas davon zu kaufen! Man würde Ihnen sagen, dass es sich nur um Musterstücke handelte, die nicht zu verkaufen waren. Die Läden waren angewiesen worden, ihre Schaufenster auch dann voll mit Waren zu halten, wenn die Bestände fast leer waren, um eine wohlhabende Atmosphäre zu schaffen, die die Moral stärken würde. Es war sehr lehrreich zu beobachten, wie die großen Kaufhäuser Waren fanden, um ihre Theken zu füllen. Das taten sie auch, aber wenn man genau hinsah, stellte man fest, dass ein Großteil der angebotenen Waren aus Dingen bestand, die nur selten nachgefragt wurden oder von offensichtlich schlechter Qualität waren. Schnellverkäufer” waren chronisch knapp, vor allem während der Weihnachtseinkaufszeit. Ich ging einmal in die AWAG, ehemals Wertheim’s, Berlins größtes Kaufhaus, um ein paar Spielsachen für die Kinder einer Familie zu kaufen, die ich in Berlin gut kannte. Es war mindestens zwei Wochen vor Weihnachten, und ich musste feststellen, dass alles, was ich im Auge hatte, längst ausverkauft war.

…

Nun waren diese Vorkommnisse keine wirklichen Schwierigkeiten. Sie waren lediglich ein Ärgernis. Aber wenn man sie mehrmals am Tag zusammen mit Dingen wie zerkratzten Gerichten auf den Speisekarten von Restaurants oder Hotels, fehlenden Taxis und der ständigen Angst, ein Kleidungsstück zu verlieren oder zu verschleißen, das nicht ersetzt werden kann, erlebt, gerät man in einen chronischen Zustand der Irritation, der an den Nerven zerrt. Die meisten Ausländer, die ich traf, mit Ausnahme einiger weniger alter Hasen, die durch und durch “gesalzen” waren, erzählten mir, dass ihre Gemütslage langsam aber sicher ruiniert wurde. Das gilt vor allem für Amerikaner, die nach einigen Monaten Aufenthalt in Deutschland schnell gereizt und nervös werden.

…

All dies gilt insbesondere für Ausländer. Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass die Deutschen, die schon lange durch das Unglück abgehärtet sind, nicht in demselben Maße betroffen sind. Aber auch sie spürten den düsteren Sog, der ihren Lebensstandard nach unten drückte. Keine Klasse war davon ausgenommen. In der Tat traf die Nivellierung des Krieges die Armen weniger offensichtlich als die Reichen und Wohlhabenden. Ich ging in Häuser, die alle Anzeichen von Reichtum und Komfort aufwiesen. Auf den ersten Blick hatte sich nichts verändert. Aber diese Familien konnten sich nicht mehr so gut amüsieren, weil sie nur wenige Luxusgüter kaufen konnten, die über ihre Lebensmittelrationen hinausgingen; sie konnten ihre feine Wäsche nicht mehr auspacken, weil sie keine Seife mehr hatten, um sie zu waschen, wenn sie schmutzig war; sie mussten die U-Bahn benutzen oder zu Fuß gehen, weil ihre schönen Autos entweder von der Regierung beschlagnahmt worden waren oder wegen Benzinmangels stehen blieben. Und haben sie das nicht gehasst!

…

In solchen Haushalten hörte ich die bittersten Klagen.

…

Die Weihnachtszeit war besonders aufschlussreich. Sie hat gezeigt, wie gering der Spielraum ist, den das deutsche Volk jetzt für gute Laune hat. Das Weihnachtsfest liegt den Deutschen besonders am Herzen. Selbst die Ärmsten bemühen sich, ein richtiges Fest zu feiern, vor allem für die Kinder. Ich habe bereits beschrieben, wie die Regierung ihren Teil dazu beigetragen hat, indem sie den Männern erlaubte, eine Weihnachtskrawatte und den Frauen ein Paar Strümpfe zu kaufen, ohne auf ihre Kleiderkarten zurückzugreifen. Weitere offizielle Erleichterungen waren eine leichte Anhebung der Lebensmittelrationen für den Monat Dezember und eine besondere Lebensmittelzulage für die Weihnachtswoche. Diese großzügige Freigabe belief sich pro Person auf etwa ein Achtel Pfund Butter, die gleiche Menge Ersatzhonig, ein zusätzliches Ei und ein wenig Schokoladenkuchen und Süßigkeiten! Schließlich gab es eine vorübergehende Erhöhung der Zuckerration und die Erlaubnis, bestimmte Aromaextrakte und Gewürze zu kaufen. Da die reguläre Brotmehlration bereits reichlich war, konnten die deutschen Hausfrauen ihre traditionellen Weihnachtskuchen und Marzipan backen – in Maßen. Gekaufte Süßigkeiten waren jedoch rar. In der Nähe meines Hotels gab es einen Kuchen- und Süßwarenladen, und ich bemerkte die tägliche Schlange von Menschen, die eifrig darauf warteten, während der kurzen Zeit, in der der Laden geöffnet war, hineinzukommen. Wenn der Tagesvorrat ausverkauft war, schloss das Geschäft für diesen Tag.

…

Das eigentliche Weihnachtsfest in Deutschland habe ich nicht miterlebt, weil ich die Feiertage in Ungarn verbracht habe. Aber da ich bis zum 22. Dezember in Berlin war, habe ich alle Vorbereitungen gesehen. Sie waren ziemlich erbärmlich. In den Kaufhäusern drängten sich die Kunden in Scharen um die Ladentische und suchten nach Weihnachtsgeschenken. Das meiste, was angeboten wurde, war eindeutig ungeeignet für diesen Zweck. Trotzdem wurden die unwahrscheinlichsten Artikel gekauft, weil es nichts Besseres gab. Jeder schien genug Geld zu haben. Das Problem war, dass ihre Reichsmark einfach nicht mit dem zusammenpassten, was sie suchten. Das ist typisch für das, was in Deutschland die ganze Zeit passiert. Es ist eine Art umgekehrte Inflation. Die Geldmenge nimmt nicht nennenswert zu, aber das, was man damit kaufen kann, schwindet.

…

Das ist der Grund, warum die Deutschen dazu neigen, so viel für Vergnügungen aller Art auszugeben. Trotz der Verdunkelung und des eingeschränkten Verkehrs sind die Kinos, Theater und die Oper bis auf den letzten Platz gefüllt. Dasselbe gilt für Cafés, Bars und Nachtclubs, wo die Deutschen ihre Sorgen je nach Geldbeutel in Bier, Schnaps oder Champagner ertränken. Die Deutschen trinken heute viel mehr als sonst, so dass das Nachtleben schrill und ausgelassen ist. Ich habe viel Trunkenheit gesehen, und ich darf hinzufügen, dass der Deutsche, wenn er sich aufmacht, ernsthaft zu trinken, eine gute Arbeit leistet. Selten bekommt er einen Tobsuchtsanfall. Normalerweise wird er einfach rührselig, bis er entweder auf den Boden oder in die Gosse sinkt, wie es der Zufall will.

…

Einer der Nachteile einer großen Zeit in Berlin ist, dass Sie früh aufhören müssen, wenn Sie nicht in der Nähe Ihres Zuhauses sind. Andernfalls finden Sie keinen Rücktransport. Die U-Bahnen und die meisten Straßenbahnen halten um 1.00 Uhr nachts, und die Busse fahren sogar noch früher ab, während es praktisch keine Taxis gibt. Ich erinnere mich an ein ergreifendes Ereignis, als ich den Fahrplan vergaß. Ich kam bei strömendem Regen aus einem Nachtclub, drei Meilen von meinem Hotel entfernt und hatte nicht die geringste Ahnung, wie ich zu Fuß dorthin kommen sollte. Natürlich gab es keine Taxis, denn ein Chauffeur, den die Polizei beim Parken oder Fahren in der Nähe eines Vergnügungsortes entdeckt, verliert seine Lizenz. Der Freund, der mich dorthin gebracht hatte, blieb bei mir, als wir auf der Suche nach einem Transportmittel durch die nassen Straßen streiften. Endlich kam ein Taxi in Sicht und mein Begleiter brachte es mit einem Schrei zum Stehen: “Hier ist ein Ausländer! Ein Amerikaner! Er hat ein Recht darauf, zu fahren!”

…

Nach einem harten Arbeitstag hatte ich nicht immer Lust, den Abend schreibend in meinem Zimmer zu verbringen. Das Gleiche galt für andere ausländische Journalisten, die in Hotels in der Innenstadt wohnten oder nachts in Büros in der Innenstadt arbeiteten. Einige Monate vor meiner Ankunft in Berlin hatte das Propagandaministerium versucht, dem ausländischen Pressekorps zu helfen, indem es einem bestimmten Restaurant, der Taverne, besondere Privilegien einräumte, um es zu einem abendlichen Treffpunkt für Zeitungsleute zu machen. Man konnte dort bestimmte Speisen wie Eierspeisen bekommen, die anderswo nicht zu bekommen waren, und Taxis durften draußen stehen. Außerdem war das Lokal mit einer Reihe regelmäßiger “Damen” ausgestattet, denen die Journalisten den Spitznamen “Himmlers Mädels” gaben, weil sie als Gestapo-Agenten (politische Geheimpolizei) darauf warteten, die Unvorsichtigen zu vögeln und ihnen Informationen zu entlocken. Doch die Prostituierten in der Taverne, die hohen Preise und der Lärm gingen den nordeuropäischen und amerikanischen Korrespondenten bald auf die Nerven.

…

Das Propagandaministerium, das unsere Beschwerden hörte, fand bald einen neuen Ort für uns, der äußerst zufriedenstellend war. Es handelte sich um einen privaten Speisesaal im Auslands Club, einer wirklich vornehmen Einrichtung am Leipziger Platz. Hier war das Essen ausgezeichnet, der Service schnell und die Preise erstaunlich moderat, wenn man bedenkt, was man für sein Geld bekam. Dementsprechend machten wir Amerikaner zusammen mit den besten nordeuropäischen Korrespondenten unser Quartier zu einem echten Club, speisten dort häufig und verbrachten die Abende im Gespräch. In dunklen, kalten Winternächten kann ich nicht beschreiben, wie dankbar ich für diesen gemütlichen Zufluchtsort war.

…

In vielerlei Hinsicht ist das Leben des ausländischen Pressekorps in Berlin hart, sowohl beruflich als auch persönlich. Ich kann meine amerikanischen Kollegen nicht hoch genug loben, die bei der schwierigsten und zugleich undankbarsten Aufgabe, die es heute in Europa gibt, gute Arbeit leisten. Ich habe bereits die technische Seite unserer beruflichen Existenz und die im Allgemeinen guten Beziehungen zwischen ausländischen Journalisten und den Beamten, mit denen sie regelmäßig zu tun haben, beschrieben. Das einzige Mal, dass diese Beziehungen angespannt zu werden drohten, war, als der Russisch-Finnische Krieg ausbrach. Der Einmarsch von Rotrussland in Finnland löste in der ausländischen Presse stürmische Reaktionen aus, und die Haltung der deutschen Regierung in dieser Angelegenheit trug nicht gerade zu unserer Beruhigung bei. Da dies ein gutes Beispiel für die Propagandamethoden der Nazis ist, sowohl gegenüber Ausländern als auch gegenüber der eigenen Bevölkerung, lohnt es sich, es im Detail zu beschreiben.

…

Der grundsätzliche Standpunkt der Regierung war, dass sie objektiv eine Angelegenheit beobachtete, die sie nichts anging. Zunächst tat sie ihr Bestes, um die Angelegenheit herunterzuspielen. Während der diplomatischen Krise, die dem Krieg vorausging, und sogar nachdem die Kämpfe tatsächlich begonnen hatten, weigerten sich die Regierungssprecher in unseren täglichen Pressekonferenzen, die Dinge ernst zu nehmen und sagten eine friedliche Lösung voraus. Die deutschen Zeitungen brachten entweder kurze Artikel in unauffälligen Ecken unter oder druckten überhaupt nichts. Erst als der Krieg in vollem Gange war, unternahmen sie auch nur den Versuch, die Nachrichten zu präsentieren.

…

Bei dem Versuch, die öffentliche Meinung in Deutschland zu beeinflussen, war es aufschlussreich zu sehen, wie sich die offiziellen Thesen von Tag zu Tag veränderten. Zuerst wurde uns gesagt, dass Sowjetrussland lediglich seinen Zugang zur Ostsee sichern wollte und dass die finnische Regierung sehr töricht war, als sie sich weigerte, Moskaus gemäßigte Forderungen zu erfüllen. Man sagte uns auch, dass diese Forderungen durch Geographie, Geschichte, Strategie und was weiß ich noch alles gerechtfertigt seien. Als nächstes wurde behauptet, dass Russland versuche, die Fesseln abzustreifen, die ihm nach dem Ersten Weltkrieg durch ungerechte Verträge auferlegt wurden, die ein “östliches Versailles” darstellten. Wenn Finnland voreilig versuchte, dieses unerträgliche Diktat aufrechtzuerhalten, müsse es die logischen Konsequenzen seiner Torheit tragen. Das letzte Glied in dieser Argumentationskette brachte England ins Spiel. In den Zeitungen wurde zunächst angedeutet und dann offen erklärt, dass die britische Diplomatie hauptsächlich, wenn nicht sogar vollständig, für Finnlands hartnäckigen Widerstand gegen den russischen Druck verantwortlich sei.

…

Nun, wenn man nur diese Seite hörte und wenn man entweder vergaß oder nicht wusste, was in der Vergangenheit geschehen war, konnte die offizielle deutsche These vielleicht vernünftig erscheinen. Ansonsten klang sie ziemlich dünn. Wenn Sie gut informierte Deutsche, die keine Beamten waren, darauf ansprachen, zuckten sie missbilligend die Schultern und gaben dann eine verständlichere Erklärung ab.

…

“Was sollen wir denn tun?”, fragten sie dann. “Was können wir unter den gegebenen Umständen tun? Wir befinden uns hier in einem Kampf auf Leben und Tod mit Großbritannien und Frankreich. Wollen Sie, dass wir Russland beleidigen und uns vielleicht wie im letzten Krieg wiederfinden – zwischen zwei Fronten?”

Die meisten Deutschen schienen also der Meinung zu sein, dass ihre Regierung das Beste aus einer schlechten Sache machte. Aber in privaten Gesprächen gaben intelligente Deutsche zu, dass es ein schlechtes Geschäft war. Und sie zeigten auch keine Liebe für Sowjetrussland. Machen Sie da keinen Fehler.

…

Die ausländischen Einwohner Berlins sympathisierten praktisch geschlossen für Finnland und verurteilten die Sowjets. Vor allem die Amerikaner waren wütend. Wir machten unseren Gefühlen unter anderem dadurch Luft, dass wir unsere Gläser zu einem Toast erhoben: Skoal Finnland! anstießen, wann immer wir einen Schluck nahmen. Wir Zeitungsleute taten dies besonders gern in der Bar des Kaiserhofs. Sie werden sich erinnern, dass das Hotel Kaiserhof die gesellschaftliche Hochburg der Nazis ist, und zur Cocktailstunde ist die Bar, ein großer Raum mit vielen Tischen, oft mit Parteibonzen gefüllt. Wir Journalisten schlichen oft dorthin, um nach unserer Pressekonferenz am Nachmittag im Propagandaministerium gegenüber dem Hotel am Wilhelmsplatz etwas zu trinken und zu plaudern. Wir waren uns also eines distinguierten Publikums sicher, als wir unsere Gläser erhoben und unseren trotzigen Toast aussprachen. Für den Fall, dass ein Nazi protestieren würde, hatten wir unsere Antwort schon parat, indem wir darauf hinwiesen, dass die deutsche Regierung offiziell ihre völlige Objektivität gegenüber dem russisch-finnischen Konflikt betont hatte und dass es daher kein Verstoß gegen die Etikette war, wenn wir unsere Sympathien zeigten. Die Nazis müssen dies erkannt haben, denn abgesehen von ein paar strengen Blicken gab es keine Einwände. Ich kann mir sogar vorstellen, dass solche Demonstrationen der Pressevertreter vieler neutraler Nationen einigen unserer Nazi-Zuhörer ein Gefühl der moralischen Isolation vermittelt haben, das nicht angenehm gewesen sein kann.

…

Der interessanteste Aussichtspunkt, von dem aus man sowohl die offizielle als auch die ausländische Haltung beobachten konnte, waren die täglichen Pressekonferenzen im Außenministerium, die ich bereits beschrieben habe. Wann immer die finnische Frage aufkam, was häufig der Fall war, wurde die normalerweise herzliche Atmosphäre etwas angespannt. Natürlich herrschte auf beiden Seiten tadellose Höflichkeit. Aber die Presseanfragen waren scharfsinnig, während die offiziellen Antworten oft einen sauren Beigeschmack hatten.

…

Ich beneidete den Regierungssprecher in jenen Tagen gewiss nicht. Normalerweise war das Dr. Braun von Stumm, ein fähiger Mann, wenn auch mit eigenem Temperament. Er brauchte sein ganzes Können, denn er musste ein etwas verworrenes offizielles Protokoll führen und Fragen ausweichen oder parieren, die ihm von klugen, schlagfertigen Männern und Frauen zu einem äußerst heiklen Thema gestellt wurden. Und die Anspannung war ihm sichtlich anzumerken. Als sich die Fragen häuften, wurde er rot und ich konnte sehen, wie er sich sowohl geistig als auch körperlich wand. Mehr als einmal erinnerte er mich in jenen Tagen an den Stier in einer spanischen Corrida, der von den Stacheldrahtpfeilen der flinken Banderilleros gestochen wurde. Wenn er der Meinung war, dass die Angelegenheit weit genug fortgeschritten war, verkündete er unwirsch, dass das russisch-finnische Thema für den heutigen Tag erschöpft sei und wir unsere Fragen auf andere Themen verlagern sollten.

…

Ein weiterer herausragender Aspekt des Berliner Lebens sollte in das Bild mit einbezogen werden. Das war die große Kälte. Zusätzlich zu einem ungewöhnlich rauen Herbst begann sie etwa Mitte Dezember. Von da an rollte eine Kältewelle nach der anderen über uns hinweg, frisch aus den russischen Steppen. Morgen für Morgen lagen die Temperaturen unter Null Grad Fahrenheit. Mit einem Anstieg von nur ein paar Grad während des kurzen Wintertages blieb die Kälte beständig und hielt uns fest im Griff. Da es sich um eine feuchte Kälte handelte, war ihre Durchschlagskraft weitaus größer als bei unserem Winterwetter.

Diese Kältewellen erfassten ganz Europa. In Ungarn fand ich sogar noch niedrigere Temperaturen vor, allerdings bei trockenerer Luft, und ich beobachtete, wie sich die mächtige Donau während der Weihnachtszeit mit Eisschollen füllte, bis sie am Neujahrstag fest zugefroren war.

Der härteste Schlag, den der harte Winter Europa versetzt hat, war die fast vollständige Einstellung der Binnenschifffahrt. Wir in Amerika nutzen unsere Flüsse vergleichsweise wenig. Europa hingegen ist mit einem ineinander greifenden System von schiffbaren Flüssen und Kanälen überzogen, auf denen ein Großteil der langsamen Fracht mit Lastkähnen transportiert wird. Zum Jahreswechsel war dieses gesamte System zugefroren, so dass der Frachtverkehr auf dem Wasser lahm gelegt war. Das bedeutete eine enorme Belastung für die ohnehin schon überlasteten Eisenbahnlinien und die streng rationierten Lastkraftwagen, die mit Benzin betrieben wurden.

…

Nirgendwo waren die Schläge des Winters härter als in Berlin, einer der großen Metropolen der Welt mit einer Bevölkerung von mehr als vier Millionen Menschen. Selbst in normalen Zeiten erfordert dies ein ausgeklügeltes Versorgungssystem, das zu einem großen Teil aus Wasser besteht. So erfuhr ich zum Beispiel, dass 40 Prozent der Berliner Kohle normalerweise per Binnenschiff geliefert werden. Die plötzliche Krise, die durch den Beginn der großen Kälte Mitte Dezember ausgelöst wurde, war umso ernster, als die strenge Rationierung von Lebensmitteln und Brennstoffen für drei Monate es den Sparsamen und Vorausschauenden unmöglich gemacht hatte, Vorräte anzulegen.

…

Der Regierung gebührt große Anerkennung für die Art und Weise, wie sie die Situation gemeistert hat. Es wurden wahrhaft heldenhafte Anstrengungen unternommen, und die Katastrophe wurde abgewendet. Dennoch war weit verbreitetes Leid unvermeidlich. Da ich in einem der führenden Hotels Berlins wohnte, bekam ich persönlich von all dem wenig mit. Das Adlon war weiterhin gut geheizt, und ich konnte keinen spürbaren Unterschied in der Qualität meines Essens feststellen. Aber als ich unmittelbar nach Neujahr nach Berlin zurückkehrte, hörte ich überall traurige Geschichten über schlecht geheizte Häuser oder Wohnungen und magere Haushaltsmenüs. Selbst Kartoffeln und Kohl wurden knapp, weil sie auf dem Weg zum Markt erfroren und verdorben waren. Die Zugfahrpläne wurden bis auf die Knochen gekürzt. Als ich Deutschland Ende Januar mit dem berühmten Flieger, dem Berlin-Rom-Express, verließ, war meine Reise voller unangenehmer Zwischenfälle. Ich hatte das Gefühl, dass ich gerade noch rechtzeitig wegkam, und was ich hinterher erfuhr, rechtfertigte meine Vorahnung voll und ganz.

…

Ein amüsanter Aspekt der winterlichen Szene waren die riesigen Überschuhe, die an Polizisten ausgegeben wurden, die vor öffentlichen Gebäuden Dienst taten. Ich nehme an, dass sie mit Filz, Stroh oder einem anderen kältebeständigen Material gestopft waren. Jedenfalls watschelten die Schupos wie riesige Enten über ihre kurzen Wege und schienen etwas verlegen zu sein, wenn Passanten einen Blick auf ihre Fußbekleidung warfen.

…

Die Berliner haben ihren sprichwörtlichen Witz und ihren bissigen Sinn für Humor nicht gänzlich verloren. Flüche über das Wetter wurden oft mit Scherzen vermischt. Den besten Witz, den ich gehört habe, hat der Garderobenmann im Auslandsclub erzählt. Als ich an einem bitteren Dezemberabend zum Essen kam, teilte ich ihm meine Meinung über das Wetter in Form eines lauten “Brrrh!” mit. Blitzschnell antwortete er mit einem verschmitzten Augenzwinkern: “Ja. Der erste Export aus Russland!”

Um die Wahrheit zu sagen, hatte ich dieses Berliner Leben zu Kriegszeiten ein wenig satt. Die härteste Arbeit lag noch vor mir, und ich hatte noch viel Zeit vor mir, um sie zu bewältigen. Ich brauchte eine Pause, und ich konnte mir keinen besseren Ort vorstellen als Budapest, Ungarn, eine Stadt, die ich schon immer mochte und wo ich alte Freunde habe. Also verließ ich drei Tage vor Weihnachten Berlin, um in einem Land Urlaub zu machen, in dem ich zumindest für kurze Zeit den Verdunkelungen, Essensrationen und so weiter entkommen konnte.

Zahlreiche einprägsame Erinnerungen der Autorin Elke Siems-Klappenbach zeigen den Alltag einer kinderreichen Familie im Dritten Reich – hier weiter.

Der Shop liefert auch in Deutschland aus und bietet ein breites Spektrum an Produkten an, darunter

natürliche Heilmittel, Heilsteine, Heilstein-Set’s, Heilstein Energie-Armbänder, Heilfrequenzen auf CD, Heilkräuter-Räuchermischungen, Bücher & Orgoniten nach Wilhelm Reich.

Die Tatsache, dass die Rote Armee in den Jahren 1940/1941 durch Stalin für eine Offensive nach Deutschland bereitgestellt wurde und der Angriff der Wehrmacht ein Präventivschlag war, ist durch eine Vielzahl von Historikern, so auch durch den Verfasser der Studie „Deutschland im Visier Stalins“, beweiskräftig nachgewiesen. Vertreter der etablierten Geschichtsschreibung, die dem kaum noch sachliche Argumente entgegenzusetzen haben, behaupten, es könne ja gar kein Präventivschlag gewesen sein, da die deutsche Seite von diesen Vorbereitungen der Roten Armee keine Kenntnisse hatte. Benrd Schwipper beweist, dass die Führung des Deutschen Reiches, über die Vorbereitung des Angriffes der Roten Armee 1941, vollständig informiert waren – hier zu Band I und – Band II.

Seit Jahrzehnten stehen sich etablierte Geschichtsschreibung und moderne Zeitgeschichtsforschung in der Frage »Überfall« oder »Präventivschlag« unversöhnlich gegenüber. Dr. Bernd Schwipper, Generalmajor a. D. hat viele Jahre zu diesem Thema geforscht. Dank seiner intimen Kenntnisse der russischen Archive, der russischen Sprache sowie der militärischen Strukturen der Roten Armee, konnte er das 1939 beginnende Vorrücken der Sowjetunion nach Westen explizit nachvollziehen – Ein Knüller der Zeitgeschichtsforschung – hier weiter.

Zwischen März und November 1945 folgte George Orwell, als Kriegsberichterstatter den alliierten Streitkräften durch Deutschland und Österreich. Seine Reportagen schildern frei von Triumph oder Hass, welche Zerstörung der Krieg über Städte, Länder und Menschen gebracht hat. Orwell, 1945: »Die Leute zu Hause haben keine Ahnung, wie das hier aussieht« Erstmals geschlossen in deutscher Übersetzung verfügbar – hier weiter.

mit Dokumenten, Karten und Fotos reich illustriert. Die Darstellung besticht außerdem durch zahlreiche Erlebnisschilderungen ihrer Soldaten, die die Dramatik und Schrecken der Kämpfe authentisch wiedergeben – hier weiter zur einzigartigen Chronik.

Hier werden die Erinnerungen zweier junger Männer wiedergegeben, die als 17-Jährige in die Wehrmacht beziehungsweise Waffen-SS eintraten – hier weiter.

Gudrun Eussner, geboren in einem Lebensborn-Heim schreibt: “…Als ich elf Jahre alt bin, vergisst meine Mutter zu Hause ihren Schlüsselbund. Ich kann nicht widerstehen, endlich zu lesen, was ich nicht lesen soll, öffne die verbotene Stahlkassette und lese alles, was darin liegt. Den Satz auf der letzten Seite der Urkunde über meine Geburt in einem Heim des Vereins Lebensborn e.V. habe ich entweder nicht gelesen oder gelesen, nicht verstanden und deshalb vergessen. Das ändert sich 60 Jahre später…“- Ein Lebensbornkind fordert Auskunft – hier weiter.

Einzelheiten aus der Kriegszeit, wie die zahlreichen deutschen Friedensinitiativen, die deutschen Konzentrationslager, die unberechtigten Vorwürfe gegen die deutsche Wehrmacht sowie die Kriegsverbrechen der Alliierten, werden hier aufgedeckt>>>.

Als Sanitätsoffizier im Russlandfeldzug – hier weiter.

Verwendung bei rauer, rissiger Haut und trockenen Hautstellen. Ringelblumen-Salbe eignet sich hervorragend zur Narbenpflege, bei Brandwunden, Sonnenbrand, Schürfwunden, Ekzemen, Warzen, Schnittwunden, Blutergüssen, Gelenkbeschwerden, bei Schwellungen und bei wundem Baby-Popo.

Handgemachte Ringelblumen-Salbe aus reinsten Zutaten wirkt entzündungshemmend und antibakteriell. Hier zum Angebot.

Dieses altbekannte Hausmittel sollte in keinem Haushalt fehlen und wird insbesondere im Alpenraum schon seit vielen Generationen hergestellt und angewandt. Die Salbe ist im Handel selten zu finden. Als Salbe verarbeitet hilft das Harz der Fichte gegen viele Beschwerden wie Wunden, Muskelschmerzen und Gelenkentzündungen, Rheuma, Gicht u. als Zugsalbe. Zutaten: 50%Fichtenharz, Ringelblume, Lavendelöl, Olivenöl, Mandelöl, Bienenwachs, Vitamin E – hier zum Angebot.

Unsere Lavendel-Salbe ist mehr als nur ein Anti-Stress-Mittel – sie bietet eine Vielzahl von Vorteilen für deine Haut und dein Wohlbefinden. Ob bei Hautirritationen, unreiner oder gereizter Haut, Akne, Juckreiz, Psoriasis, Abszessen, Insektenstichen – besonders bei Mückenstichen – oder Sonnenbrand, unsere Lavendel-Salbe kann helfen, deine Haut zu beruhigen und zu pflegen. Hier zum Angebot.

In den Jahren 2006 bis 2010 haben wir vier Bände des Großen Wendig Richtigstellungen zur Zeitgeschichte mit einem gesonderten Registerband herausgebracht. Darin wurden knapp 1000 Richtigstellungen zur Zeitgeschichte seit 1870 auf rund 3600 Seiten vorgenommen. Wir sahen damit die von uns selbst gestellte Aufgabe als erfüllt an, ein Nachschlagewerk gegen die zahlreichen in der Öffentlichkeit verbreiteten Fälschungen und Lügen zur Zeitgeschichten anzubieten. Wenn wir uns dann nach Jahren nun doch veranlaßt sahen, noch einen Band 5 nachzuschieben, so hatte das mehrere Gründe – hier weiter.

Es ging und geht in der Ukraine-Krise, nur um geopolitische Machtinteressen. Was mit den Menschen und dem Land passiert, ist den amerikanischen Imperialisten und ihren europäischen Lakaien völlig egal. Dabei erwähne ich nur am Rande, dass von Washington nach dem Putsch 2014 sofort das ganze Gold der Ukraine gestohlen wurde. Man spricht von 42,3 Tonnen die auf Anweisung der „neuen Führung“ in die USA geschafft wurden – hier weiter.

Die Geschichtswissenschaftler, die das Thema Erdöl zu einem der Schwerpunkte ihrer Betrachtung des 2. Weltkriegs machen, sind sich einig: die Verfügung oder Nichtverfügung über diesen allesentscheidenden Rohstoff wirkte sich ausschlaggebend auf das Schicksal der Kriegsparteien und damit auf den Ausgang dieses weltumspannenden Kampfes im Allgemeinen aus – hier weiter.

Hier findet man alle Zeitzeugen-Interviews der Verborgenen Helden>>>.

Die Tyler-Kent-Affäre entlarvte F.D. Roosevelt und W. Churchill als Kriegstreiber – hier zum Artikel>>>. Germaniam esse delendam – Alliierte Ausrottungs- und Vernichtungspläne gegen Deutschland – hier weiter.