Der beste Nachtzug Deutschlands rollt in den Bahnhof Friedrichstraße ein. Zumindest sollte er der beste sein, denn es ist der einzige Zug im Vaterland, der nur aus Schlafwagen besteht, und er verkehrt zwischen Berlin und Wien, den beiden Metropolen des Dritten Reiches.

…

Es war drei Tage vor Weihnachten. Man hatte mich gewarnt, dass der Feiertagsverkehr stark sein würde, und so hatte ich meinen Schlafplatz fast zwei Wochen im Voraus reserviert. Außerdem hatte man mir beim Kauf meiner Fahrkarte versichert, dass es in diesem Luxuszug einen Speisewagen geben würde, so dass ich seit dem Mittagessen nichts mehr gegessen hatte. Da das Essen in Deutschland in diesen Tagen nicht besonders gut ankommt, war ich ordentlich hungrig.

Janosch Steuwer, Historiker an der Universität Zürich, hat insgesamt 140 Tagebücher aus den Jahren 1933 bis 1939 untersucht und zeigt daran, wie Durchschnittsbürger auf die Herausforderungen des Nationalsozialismus reagierten – hier weiter.

Into The Darkness – Ein unzensierter Bericht aus dem Inneren des Dritten Reiches im Krieg – Kapitel 19, VON BERLIN NACH BUDAPEST

Der beste Nachtzug Deutschlands hatte eine halbe Stunde Verspätung, obwohl er in einem Berliner Rangierbahnhof zusammengestellt wurde und nur an zwei Bahnhöfen gehalten hatte, bevor er meinen erreichte. In der Zwischenzeit hatte ich auf dem verdunkelten Bahnsteig gestanden und die Menschenmassen beobachtet, die die ausfahrenden Züge stürmten. Noch nie zuvor war mir der Mangel an rollendem Material in Deutschland so deutlich bewusst geworden. Die Bahnbehörden waren völlig unfähig, den Urlaubsverkehr zu bewältigen. Als der vor mir fahrende Tageszug nach Wien eintraf, war es wie ein verschärfter U-Bahn-Ansturm. Die Waggons, die bereits an den vorherigen Stationen gut gefüllt waren, waren überfüllt. Ich hatte Mitleid mit dieser dicht gedrängten Masse von Menschen, die dazu verdammt waren, die ganze Nacht zu stehen, und dankte meinen Glückssternen, dass mein Zug nur diejenigen mitnahm, deren Plätze gebucht waren.

Schließlich kletterte ich an Bord meines Schlafwagens, fand mein Abteil, deponierte mein Handgepäck und suchte den Portier auf, um nach dem Weg zum Speisewagen zu fragen. Er schüttelte traurig den Kopf.

…

“Heute Abend gibt es keinen, Sir”, antwortete er.

…

“Was?” wetterte ich. “Aber man hat mir versichert…”

…

“Es tut mir leid, Sir, aber wir haben kein Restaurant an Bord.”

…

“Na dann”, sagte ich und klammerte mich an eine letzte Hoffnung, “haben Sie denn nichts in Ihrem Buffet?”

…

“Nichts zu essen, Sir; nur Bier und Spirituosen.”

…

“Nun, was kann ich tun?” fragte ich verzweifelt.

…

“In Berlin gibt es noch einen weiteren Halt, Sir. Wenn Sie sich beeilen, können Sie vielleicht auf dem Bahnsteig etwas bekommen.”

Der Zug fuhr gerade in den Bahnhof ein, also rannte ich die Treppe hinunter und machte mich auf den Weg zu dem schwach beleuchteten kleinen Buffet. Es gab nur verpackte Waren zu sehen! Ich kaufte zwei kleine Schachteln Kekse und sprang mit einem Satz auf den Zug zu, der sich gerade in Bewegung setzte. Diese Kekse, heruntergespült mit zwei Flaschen Bier, waren mein Abendessen.

…

Ein Reisender muss ein Philosoph sein, also sah ich das Positive daran. Mein Fahrzeug war relativ neu, mein Abteil bequem und sauber, und Hunger ist eine gute Soße, selbst für Kekse. Auf halbem Weg zu meinen Überlegungen wurde ich durch laute Stimmen im Korridor gestört. Ich öffnete die Tür und fand mehrere wütende Männer und Frauen, die mit dem Schaffner gestikulierten. Ich erfuhr, dass einer der Schlafwagen bei der Zusammenstellung des Zuges kaputt gegangen und nicht ersetzt worden war, so dass etwa dreißig Passagiere mit einwandfreien Fahrkarten keinen Platz zum Schlafen hatten. Das versöhnte mich mit meinem verlorenen Abendessen wie nichts anderes.

…

Ich legte mich früh schlafen; das Bett war ausgezeichnet und der Wagen gut gefedert; ich schlief lange und gut. Es gibt ein altes Sprichwort, das besagt, dass derjenige, der schläft, auch isst, aber ich widerlegte es, als ich am nächsten Morgen hungrig wie ein Wolf aus meinem Schlummer erwachte. Der beste Nachtzug in Deutschland hatte über zwei Stunden Verspätung, so dass ich wusste, dass ich meinen Anschluss nach Budapest verpassen würde. Aber das war nur eine Kleinigkeit neben der Frage nach dem Essen. Ziemlich verzweifelt fragte ich den Gepäckträger.

…

“Oh, ja, Sir”, antwortete er strahlend. “Wir haben heute Morgen einen angehängt. Der letzte Wagen im hinteren Teil.”

Wie elektrisiert schritt ich eine lange Reihe von Wagen ab, bis ich das Restaurant erreichte. Natürlich wusste ich schon im Voraus, dass ich nicht mehr als Brötchen, Butter und Imitationskaffee bekommen würde. Doch nach zwei Monaten in Deutschland machte mir das nichts aus. Unbekümmert zückte ich meine Essenskarten, und da ich ein wenig voraus war, riss ich leichtsinnigerweise eine doppelte Portion Butter ab. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt kam der Kellner auf mich zu. Er sah sich meinen Stapel Coupons an und schüttelte den Kopf.

…

“Tut mir leid, Sir”, verkündete er, “aber wir haben keine Butter – und auch keine Brötchen; nur geschnittenes Brot.”

…

“Na gut”, seufzte ich, “bringen Sie mir etwas Honig oder ein Stückchen Marmelade.”

…

“Tut mir leid, Sir”, kam die Antwort, “Sie sind ein bisschen spät dran, also sind Honig und Marmelade auch aus.”

…

Mein berühmtes Frühstück beschränkte sich also auf drei Scheiben trockenes Brot, die in die Ersatzmischung getaucht wurden, die von deutschen Geistern als West-Wall-Kaffee bezeichnet wird, weil sie “nicht einnehmbar” ist!

…

Der beste Nachtzug in Deutschland kam mit fast drei Stunden Verspätung in Wien an. Ich hatte sieben Stunden Aufenthalt, bevor der nächste Zug nach Budapest, Ungarn, um sechs Uhr am Abend abfuhr. Der Tag war kalt und neblig, und mir war kalt und ich hatte Hunger. Ich kannte Wien von früher und war schon einmal dort gewesen, also machte ich einen langen Spaziergang, um mich ein wenig zu bewegen, und kehrte schließlich in einem kleinen Lokal ein, an das ich mich erinnerte, um ein frühes Mittagessen zu bekommen.

…

Eine Stunde vor der Zugfahrt schlenderte ich zum Bahnhof hinüber. Das war eine gute Vorahnung, wie sich später herausstellen sollte! Zunächst einmal musste ich meine Reichsmark einzahlen, bevor ich Deutschland verließ, und das dauerte eine Weile, weil ich in der Schlange warten musste. Das eigentliche Problem entstand jedoch, als ich meine Fahrkarte am Tor abgab. Im Wartesaal dahinter sah ich eine dicht gedrängte Menschenmenge.

“Was ist denn los?” fragte ich den Fahrkartenkontrolleur.

…

“Passkontrolle”, antwortete er kurz.

…

“Aber ich dachte, das macht man an der Grenze”, sagte ich bestürzt.

…

“Hier wird das so gemacht”, bellte er. “Gehen Sie weiter! Blockieren Sie nicht das Tor.”

…

Mit einer Tasche in der einen und meiner Schreibmaschine in der anderen Hand stürmte ich hinter die Menge und bahnte mir einen Weg zur Presse. Als ich den Hals reckte, erblickte ich zwei Beamte, die hinter einem langen Tisch die Pässe prüften. Nur zwei von ihnen, um mit diesem Mob fertig zu werden! Und wie gemächlich sie dabei vorgingen! Langsam überprüften sie jeden Pass, der ihnen von frenetischen Händen vor die Nase gehalten wurde, machten sich zahlreiche Notizen und stellten ab und zu Fragen. Verärgert über diese Überlegungen warf ich einen Blick auf die Bahnhofsuhr und sah, dass es bereits Viertel vor sechs war. Allmählich drängte ich nach vorne, und einer der Beamten nahm meinen Pass, scannte ihn und gab sein OK. Mit vier Minuten Vorsprung eilte ich zum Zug und fand ein Abteil. Ich lehnte mich aus dem Fenster und rief den Schaffner an.

…

“Wie lange wird sich der Zug wegen der Leute im Kontrollraum verspäten?” erkundigte ich mich.

…

Er sah mich ernst an. “Wir fahren um Punkt sechs Uhr ab”, war seine knappe Antwort.

…

Und tatsächlich, pünktlich zur vollen Stunde ertönte seine Pfeife und der Zug setzte sich in Bewegung, wobei die Unglücklichen vergeblich den Bahnsteig entlang rannten. Ich möchte gar nicht daran denken, wie viele Menschen zurückgelassen wurden, die gezwungen waren, die Nacht in einer fremden Stadt zu verbringen, vielleicht mit unzureichenden Geldmitteln und sehr wahrscheinlich mit Familien, die sich ängstlich fragten, was mit ihnen geschehen war, da keine privaten Telegramme über die Grenze geschickt werden können.

…

Dieser Zug war schnell und hielt sich an den Fahrplan. Von Wien bis zur ungarischen Grenze sind es nur etwa fünfzig Meilen, und in der Zwischenzeit wurden Sie von verschiedenen Beamten kontrolliert, die Ihr Gepäck durchsuchten, Ihr Geld überprüften und Ihren Reisepass ein zweites Mal kontrollierten.

…

Bis wir die Grenze erreichten, waren die Fenster natürlich fest verschlossen. Dann hielt der Zug an, fuhr los und hielt noch einmal an. Vorsichtig spähte ich durch eine Ecke des Vorhangs. Wir befanden uns in einem strahlend beleuchteten Bahnhof mit dem großen Neonschild Hegyeshalom. Auf dem Bahnsteig standen Polizisten und Bahnbeamte in seltsamen Uniformen. Durch die nicht abgedeckten Fenster des Bahnhofs konnte ich ein Restaurant sehen, dessen Theken mit Lebensmitteln beladen waren. Ich war in Ungarn, einem Land des Friedens und des Überflusses! Als ich in meinem Abteil aufstand, rief ich dreimal laut “Ellyens! Das ist das ungarische Wort für “Hurra!

…

Wenn man aus dem kriegsgeplagten Deutschland nach Ungarn kommt, geht man buchstäblich von der Dunkelheit ins Licht. Mit jedem Kilometer, den der Zug in Richtung Budapest, der ungarischen Hauptstadt, zurücklegte, wurde mir das immer deutlicher bewusst.

…

Zuallererst gab es eine Mahlzeit im Speisewagen, die mir, der ich an die deutsche Küche gewöhnt war, wie ein Abendessen für die Götter vorkam: ein großer Korb mit knusprigem Vollkornbrot, Butter etc., ein Fleischgericht mit Sauerrahmsoße und so weiter bis hin zu einer Tasse gutem, starkem Kaffee. Solche Speisen mögen für amerikanische Leser nicht verblüffend klingen – aber wenn Sie nur ein paar Monate in Deutschland im Krieg gelebt haben, werden Sie es verstehen.

…

Ein weiteres Wunder war die Annäherung an Budapest – eine großartige Stadt, die mit Lichtern glitzert und funkelt. Für jemanden, der frisch aus dem verdunkelten Deutschland kam, schien es wie im Märchenland. Und dann die Taxifahrt durch die hell erleuchteten Straßen, in denen sich die Weihnachtseinkäufer vor den verlockenden Schaufenstern drängten – es schien einfach zu schön, um wahr zu sein. Eine erholsame Nachtruhe in einem ausgezeichneten Hotel, gefolgt von einem Frühstück, das sich durch so unerhörte Köstlichkeiten wie Orangensaft, Eier und Kaffee mit Schlagsahne auszeichnete, machte mein Gefühl der Befreiung komplett.

Auf den ersten Blick erschien mir das neutrale Ungarn so friedlich und normal wie Amerika. Aber natürlich wurde mir klar, dass Ungarn nicht unsere gesegnete Isolation genießt, da es mitten im kriegsgeschüttelten Europa liegt. Inwieweit war das Alltagsleben des Landes von dem Sturm betroffen, der jenseits seiner Grenzen tobte, und wie sahen seine Aussichten für die nahe Zukunft aus? Das waren die beiden Fragen, denen ich nachgehen wollte, als ich am nächsten Morgen mein Hotel verließ und die majestätische Promenade an der breiten Donau entlangging, um meinen ersten Termin wahrzunehmen.

…

Ich war froh, in Ungarn zu sein, nicht nur um Urlaub zu machen, sondern auch aus beruflichen Gründen. Ungarn ist die Schlüsselnation in der gesamten mitteleuropäischen Kleinstaatenkonstellation, und Budapest ist ein idealer Aussichtspunkt, von dem aus man die gesamte mitteleuropäische Situation überblicken kann, einschließlich Deutschland und Italien. Da Ungarn neutral ist, können Sie alle Arten von Ausländern treffen, einschließlich beider Kriegsparteien, und ihre jeweiligen Standpunkte kennenlernen.

…

Während meines zehntägigen Aufenthalts habe ich eine beträchtliche Anzahl wichtiger ungarischer und ausländischer Persönlichkeiten getroffen und mit ihnen gesprochen, darunter Premierminister Graf Teleky, Außenminister Graf Csaky, Ex-Premier Bethlen, Tibor Eckhard, ein wichtiger Parlamentarier, und andere prominente Persönlichkeiten des ungarischen Nationallebens. Graf Csaky war der einzige unter den Genannten, den ich früher nicht gekannt hatte, und da die Ungarn ein warmherziges Volk sind, das unterbrochene Freundschaften leicht wieder aufnimmt, war das nicht nur angenehm, sondern auch lohnend.

…

Eine der charmantesten Eigenschaften der Ungarn ist ihre Ungezwungenheit. Das gilt für alle Bevölkerungsschichten und ist vor allem darauf zurückzuführen, dass der gesamte Geist des Landes zutiefst aristokratisch ist. Die Ungarn betrachten sich selbst als eine Herrenrasse, die ihren Nachbarn auf dem Balkan von Natur aus überlegen ist. Das mag für die Nachbarn nicht so angenehm sein, aber es fördert gute soziale Beziehungen und nationale Solidarität untereinander und ist angenehm für ausländische Besucher. Ich habe noch nie einen Ungarn mit einem Minderwertigkeitskomplex gesehen. Ob Adliger oder Taxifahrer, sie respektieren sich selbst und einander, ohne herablassend oder unterwürfig zu sein. Das ist ein Vorteil einer aristokratischen Gesellschaft, in der jeder genau weiß, wo er auf der sozialen Skala steht. Ungarn ist daher fast frei von den Plagen anderer Länder – der vulgären Prahlerei der Plutokraten und der ostentativen Vulgarität der Proletarier.

…

Die Spitze der ungarischen Gesellschaftspyramide ist die Aristokratie. Es ist eine echte Aristokratie, die das Land tatsächlich regiert. Diese herrschende Klasse beschränkt sich nicht auf den Adel mit Titel, sondern umfasst auch die sehr zahlreichen Adeligen. Diese beiden Gruppen haben ein starkes Gefühl des gegenseitigen Zusammenhalts, das am besten durch die Art und Weise veranschaulicht wird, wie sie sich gegenseitig in der vertrauten zweiten Person Singular ansprechen – das ungarische Äquivalent zum deutschen Du.

…

Obwohl Ungarn nach außen hin normal wirkte, empfand ich es innerlich als nervös, was angesichts der heiklen internationalen Lage des Landes nur natürlich war. Alle Persönlichkeiten, mit denen ich mich unterhielt, plauderten frei, baten mich aber, sie nicht direkt zu zitieren.

…

In einem Punkt waren sie sich alle einig: Die Ungarn sind untereinander völlig friedlich. Drohende Gefahren aus dem Ausland haben ein instinktiv patriotisches Volk geeint. Die Innenpolitik ist vertagt, und die derzeitige Regierung scheint nicht nur die Unterstützung der Bevölkerung zu haben, sondern auch das Vertrauen der Bevölkerung in ihre Fähigkeit, die Nation sicher zu führen und ihre besten Interessen zu fördern. Obwohl die ungarische Armee auf Kriegsfuß stand, als ich dort war, hatte es keine allgemeine Mobilisierung gegeben. In der Hauptstadt selbst sah ich relativ wenige Soldaten. Der Großteil der Truppen war im Norden und Osten, entlang der am stärksten bedrohten Grenzen, stationiert. Die Abwesenheit von Soldaten in der Hauptstadt war an sich schon ein starkes Indiz für die innenpolitische Ruhe, die dort herrschte. Alle versicherten mir, dass die lokale Nazibewegung, die früher so stark war, dass sie gefährlich werden konnte, seit Beginn des Krieges stark zurückging und ihre Führer waren diskreditiert.

…

Ungarn ist ein Agrarland, das alle Grundnahrungsmittel in Hülle und Fülle produziert und große Überschüsse für den Export hat. Importierte Lebensmittel wurden jedoch immer knapper. Dies war vor allem auf Devisenschwierigkeiten zurückzuführen. Die ungarische Währung war immer noch stabil, aber die Kriegsausgaben belasteten die Staatskasse schwer, und eine umsichtige Regierung wollte kein Risiko eingehen. Also wurden Importe aller Art eingeschränkt. Das traf den Durchschnittsbürger in Bereichen wie Kaffee und Kleidung. Die Ungarn sind große Kaffeetrinker, und jeder plötzliche Mangel an diesem geschätzten Getränk würde sie hart treffen. Die Regierung rationierte den Kaffee daher auf indirekte Weise, vor allem durch die Erhebung einer hohen Kriegssteuer und die Beschränkung des Verkaufs. Als ich dort war, konnte man eine Tasse Kaffee bekommen, aber zum doppelten Preis wie früher. Die Regierung hatte auch die Einfuhr oder Herstellung von Stoffen aus reiner Wolle verboten. Dies betraf jedoch nur die reicheren Leute, die sich Kleidung aus reiner Wolle leisten konnten.

…

Die Wiederausfuhr von importierten Artikeln war verboten, und dieses Verbot wurde streng durchgesetzt. Man erzählte mir fröhlich von einem aktuellen Fall. Anscheinend hatte eine Gruppe deutscher Geschäftsleute, die zu Besuch waren, alles Mögliche mitgebracht, was im Vaterland verboten war, von brasilianischem Kaffee bis hin zu amerikanischem Rasierschaum und Zahnpasta. An der Grenze entdeckten die ungarischen Zollbeamten die Beute und beschlagnahmten sie prompt!

Dieser kleine Zwischenfall wirft eine der brennenden Fragen auf, die das ungarische Volk bewegt – seine Beziehungen zu Deutschland. In normalen Zeiten sind die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Ungarn und dem Reich nicht nur eng, sondern auch von gegenseitigem Nutzen. Deutschland bietet, insbesondere seit der Annexion des benachbarten Österreichs, den besten natürlichen Markt für ungarische Lebensmittel und andere Rohstoffe, während Deutschland in der Lage ist, Ungarn zu ungewöhnlich günstigen Bedingungen mit Industrieerzeugnissen zu beliefern.

…

Aber derzeit sind die Bedingungen nicht normal. Die deutsche Industrie ist durch den Krieg so stark geschädigt, dass sie Ungarn in vielen Bereichen nicht mehr mit der gewünschten Quantität und Qualität von Industriegütern versorgen kann. Auf der anderen Seite wächst der deutsche Bedarf an ungarischen Produkten sprunghaft an. Diese große Diskrepanz zwischen Nachfrage und Angebot hat zu wachsenden wirtschaftlichen Spannungen zwischen den beiden Nationen geführt, was erhebliche politische Auswirkungen hat. Die Ungarn haben nicht die Absicht, sich ganz in die wirtschaftliche Sphäre Deutschlands fallen zu lassen. Sie wissen, dass sie in diesem Fall bald von den dringenden wirtschaftlichen Bedürfnissen Deutschlands im Krieg ausgesaugt werden, ohne dass sie selbst davon profitieren können. Das ist es, was mit dem deutschen Protektorat Böhmen-Mähren geschehen ist, und was mit der Slowakei geschehen könnte. Die schlauen Ungarn wollen nicht nachziehen.

…

Ungarn kann jedoch keine allzu starre Haltung gegenüber seinem riesigen Nachbarn einnehmen. Solange Deutschland im Rahmen der bestehenden Vereinbarungen erhebliche Mengen an Nahrungsmitteln und Industrierohstoffen aus Ungarn beziehen kann, liegt es im Interesse der Deutschen, dass Ungarn neutral und friedlich bleibt. Je normaler das Leben in Ungarn ist, desto besser wird sein Wirtschaftssystem funktionieren und desto mehr wird es produzieren. Aber Deutschland verlangt einen großen Teil des entstehenden Überschusses, auch wenn das Reich ihn im Moment nicht durch einen vollständigen Warenaustausch bezahlen kann. Die Ungarn wissen, dass sie den Deutschen auf halbem Wege entgegenkommen müssen oder höchst unangenehme Konsequenzen riskieren. Also verkaufen sie weiterhin in großem Umfang an das Reich, obwohl dies einen weiteren Anstieg der deutschen Sollsalden bedeutet. Sie sind der Meinung, dass ein verdeckter Tribut seinen Preis wert ist, solange er sich in Grenzen hält. Ein ungarischer Staatsmann sagte mir ganz offen: “Wir wissen, dass das bedeutet, dass wir noch mehr gesperrte Mark auftürmen müssen, aber – besser wir bekommen Mark als Soldaten!”

…

Keiner der Ungarn, mit denen ich sprach, schien mir pro-deutsch zu sein. Aber es klang auch keiner von ihnen pro-alliiert. England wurde heftig dafür kritisiert, dass es schon damals die für Ungarn bestimmten Waren auf den Schiffen aufhielt, die von der britischen Seeblockade aufgehalten wurden. Sie alle wollten sich aus dem Krieg heraushalten, wenn es menschenmöglich war, und äußerten keine starken ideologischen Präferenzen. Vor allem hielten sie den Ausgang des Krieges für höchst ungewiss und einen vollständigen Sieg für Deutschland oder die Alliierten für unwahrscheinlich.

…

Eine herausragende Persönlichkeit – ich bin verpflichtet, keine offensichtlichen Hinweise auf ihre Identität zu geben – drückte diesen Standpunkt wie folgt aus: “Die Chancen stehen gut, dass die militärische Pattsituation im Westen darauf hindeutet, dass dieser Krieg mit einem Unentschieden enden wird. Aber ein solcher Frieden könnte nur ein Waffenstillstand sein, auf den in nicht allzu ferner Zukunft ein neuer Krieg folgt. Es kann zwanzig oder dreißig Jahre dauern, bis unser armer alter Kontinent eine echte Einigung erzielen kann. Es gibt so viele Probleme, die gelöst werden müssen – zum Beispiel das Problem mit Russland, das in letzter Zeit noch komplizierter geworden ist. Großbritannien scheint nicht zu begreifen, dass achtzig Millionen Deutsche im Herzen Europas eine Hoffnung auf eine angemessene Zukunft erhalten müssen. Solange sie diese nicht bekommen, werden sie ständig Ärger machen, auch wenn die Alliierten den Krieg gewinnen und Deutschland zerschlagen wird.

…

Die größte Gefahr in diesem Krieg, sollte er sich übermäßig in die Länge ziehen, ist die Absenkung des deutschen Lebensstandards auf das Niveau der Russen. In diesem Fall könnten die beiden Völker tatsächlich dauerhaft zusammenfinden – was eine schreckliche Gefahr für die westliche Zivilisation wäre. Aber nur wenige Engländer können sich das vorstellen, und noch weniger Franzosen. Vor allem die Franzosen scheinen Deutschland ‘fertigmachen’ zu wollen – was natürlich unmöglich ist.”

Die einzige prominente Person, mit der ich gesprochen habe, die einen Sieg der Alliierten für fast sicher hielt, war ebenso pessimistisch, was die endgültigen Folgen anging. Der Grund für seinen Pessimismus war, dass er glaubte, die Deutschen könnten so lange durchhalten, dass sowohl die Sieger als auch die Besiegten ruiniert sind und in gemeinsamer Anarchie versinken.

…

Ein anderer politischer Führer gab mir einige interessante Seitenblicke auf Hitler und seine Außenpolitik. Dieser Mann hatte den zukünftigen Führer gleich zu Beginn seiner politischen Karriere kennengelernt. Meinem Informanten erschien Hitler damals als ein fanatisch intensiver, einfältiger Mann, der in seiner Bildung und seinen Ansichten eingeschränkt war. Sein Hauptkritikpunkt an Hitler war, dass der Führer zwar die Technik der Politik in einem erstaunlichen Maße erlernt hat, aber kein angemessenes Verständnis für die größeren Aspekte seines Handelns entwickelt hat. Meinem Informanten zufolge beging Hitler seinen großen Fehler, als er sein Abkommen mit Stalin schloss und dann in Polen einmarschierte. Hätte er das russische Abkommen als Instrument des diplomatischen Drucks genutzt, hätten die Polen bald alles tun müssen, was Hitler wollte, und es hätte keinen Krieg geben müssen.

…

Was die Ungarn in der Außenpolitik am meisten interessiert, sind die Beziehungen zu ihren mitteleuropäischen Nachbarn. In den Friedensverträgen, die auf den Großen Krieg folgten, verlor Ungarn große Teile seines Territoriums an die Tschechoslowakei, Jugoslawien und Rumänien; und von den Einwohnern dieser verlorenen Gebiete waren mindestens 3.000.000 Ungarn. Die verlorenen Blutsbrüder zurückzuerobern, war die große Leidenschaft dieses äußerst patriotischen Volkes. Dies geschah zu einem großen Teil, was ihre Ansprüche gegenüber der Tschechoslowakei betraf, als dieses Land von den Deutschen erobert wurde und Ungarn einen Anteil zugesprochen bekam. Ungarn hat seine Ansprüche gegenüber Jugoslawien vorerst zurückgestellt, weil beide Länder aus verschiedenen Gründen Frieden in Mitteleuropa wollen. Ungarns Hauptziel ist es, die Ungarn im gebirgigen Transsylvanien zurückzuerobern, das es an Rumänien verloren hat. Das bleibt ein brennendes Thema in den Herzen aller Ungarn. Eine der mächtigsten Organisationen in Ungarn ist heute die Revisionistische Liga, deren Mitarbeiter ausschließlich aus siebenbürgischen Exilanten bestehen, die sich kontinuierlich für die Wiedervereinigung von mindestens 1.500.000 Ungarn mit ihrer Heimat einsetzen. Ich habe mich ausführlich mit Dr. André Fall, dem Leiter der Liga, und seinen Kollegen über diese Frage unterhalten.

…

Es besteht kein Zweifel daran, dass Ungarn alles tun würde, um Siebenbürgen zurückzuerobern, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet, und seine Staatsmänner verfolgen mit Luchsaugen jeden Zug auf dem diplomatischen Schachbrett in diesem Sinne. Im Moment sind sie jedoch der Meinung, dass diese Frage der allgemeinen Situation untergeordnet werden muss, insbesondere der Gefahr, die von Russland ausgeht und die ihrer Meinung nach nicht nur Ungarn, sondern auch die übrigen kleinen Nationen Mitteleuropas, einschließlich Rumäniens, bedroht.

…

Es ist das Schreckgespenst Russland, das in den Köpfen der Ungarn herumspukt. Ich konnte in Budapest nur selten über Politik sprechen, ohne dass dieses düstere Thema aufkam. Die meisten Ungarn glauben, dass Stalin ein Auge auf Mitteleuropa geworfen hat und einen Angriff auf dessen Vorherrschaft plant. Einige glauben, dass der Angriff bald kommen wird. Und man ist sich allgemein einig, dass ein solcher russischer Angriff ganz Mitteleuropa in Flammen setzen würde.

…

Die Furcht vor Russland ist für die Ungarn nichts Neues. Vor dem Ersten Weltkrieg hat sich das zaristische Russland gegenüber den slawischen Völkern Mitteleuropas und des Balkans als großer Bruder aufgespielt, und das Endziel dieser Politik war eine große “panslawische” Föderation mit Russland als natürlichem Oberhaupt. Aber das hätte die Zerstörung Ungarns bedeutet. Das Volk der Ungarn, tapfer, energisch, aber nicht sehr zahlreich, liegt in der Mitte des Donautals und trennt damit die Slawen im Norden und Osten von denen im Westen und Süden. Sollte das panslawische Ideal jemals verwirklicht werden, könnten die Ungarn praktisch ausgelöscht werden.

…

Als Russland während des Großen Krieges bolschewistisch wurde, wich der Panslawismus der kommunistischen Politik der Weltrevolution. Das beendete jedoch nicht die Fehde zwischen Russen und Ungarn. Tatsächlich wurde das vom Krieg zerrissene Ungarn bald von bolschewistischen Agenten überrannt, die eine lokale kommunistische Revolution unter der Führung des berüchtigten Bela Kun niederschlugen. Dieses kommunistische Regime wurde bald darauf von Admiral Horthy gestürzt, der eine konservative Regierung bildete, die Ungarn seither regiert hat.

…

Dies war ein schwerer Schlag für Sowjetrussland, der nie vergessen wurde. Moskau betrachtet das konservative Ungarn und seine aristokratischen Herrscher als ein Bollwerk der Reaktion und würde nichts lieber tun, als seinen Sturz herbeizuführen.

…

Solange Russland durch einen starken polnischen Pufferstaat von Mitteleuropa abgeschottet war, hatte Ungarn von Moskau wenig zu befürchten. Aber die Aufteilung Polens zwischen Sowjetrussland und Nazideutschland zu Beginn dieses Krieges gab den Sowjets eine gemeinsame Grenze mit Ungarn. Das war eine bedrohliche Veränderung für die Ungarn. Zwar verlief die neue Grenze entlang des Kammes der zerklüfteten Karpaten und war daher leicht zu verteidigen. Aber weiter östlich werden die Karpaten rumänisch. Hier berühren wir die heikle Frage, die nicht nur Rumänien und Ungarn belastet, sondern sie auch daran hindert, sich gegen die russische Gefahr, die sie beide bedroht, wirksam zusammenzuschließen.

…

Ungarische Spitzenpolitiker, mit denen ich gesprochen habe, gaben zu, dass diese Unfähigkeit Ungarns und Rumäniens, eine gemeinsame Politik gegen eine mögliche russische Aggression zu verfolgen, letztlich für beide von ihnen fatal sein könnte. Aber eine solche Verständigung war unmöglich ohne eine vorherige Regelung der siebenbürgischen Frage in einem für die ungarischen Bestrebungen günstigen Sinne. Wie eine bedeutende Persönlichkeit mir gegenüber freimütig äußerte: “Keine ungarische Regierung könnte Rumänien offen helfen, wenn Siebenbürgen nicht zuerst abgetreten wird. Das Volk reißt dann jeden Staatsmann in Stücke, der das tut. Eine wohlwollende Neutralität wäre das Äußerste, was wir riskieren könnten.”

…

Russland hat ein Hühnchen mit Rumänien zu rupfen, seit das Land die Provinz Bessarabien erobert hat, während Russland in den Wirren der Revolution war. Russland hat sich nie mit dem Verlust Bessarabiens versöhnt und möchte es zweifellos gerne wieder zurückerhalten. Einige meiner ungarischen Informanten glaubten nicht, dass Russland gegen Rumänien Krieg führen möchte, nur um diese Provinz zurückzugewinnen. Ein Einmarsch in Bessarabien wäre daher der erste Schritt auf dem Weg zu dem größeren Ziel der Vorherrschaft auf dem Balkan.

…

Nur wenige Ungarn glaubten, dass Rumänien sich lange allein gegen Russland verteidigen könnte. Sie hatten eine schlechte Meinung von der rumänischen Armee und hielten die interne Situation für äußerst instabil. Wie es eine Persönlichkeit ausdrückte: “Im Moment hängt alles in Rumänien von einem Mann ab – König Carol. Sollte er verschwinden, könnte alles passieren.” Außerdem gab es guten Grund zu der Annahme, dass Bulgarien in dem Moment, in dem Russland von Osten her zuschlug, von Süden her zuschlagen würde, um seine verlorene Provinz Dobrudscha zurückzuerobern, die ebenfalls von Rumänien als Kriegsbeute genommen wurde. Sollte Rumänien plötzlich zusammenbrechen, wie Polen, könnten die russischen Armeen schnell Siebenbürgen besetzen, eine natürliche Festung, von der aus sie das Donautal beherrschen könnten.

…

Das ist die größte Gefahr, die Ungarn droht. Und die Ungarn haben mir versichert, dass sie bereit sind, auch gegen die größten Widerstände zu kämpfen, um diese Gefahr abzuwenden. Sollte Russland mit Bessarabien aufhören, könnte sich Ungarn nicht bewegen. Aber in dem Moment, in dem die russischen Truppen weiter vorrücken, wird die ungarische Armee zuschlagen und Siebenbürgen besetzen. Zumindest zu Beginn würde dies einen Krieg gegen Rumänien und nicht gegen Russland bedeuten. Aber die Ungarn würden dies als präventive Besetzung betrachten, um eine russische Invasion zu verhindern. Sollte Ungarn untätig bleiben, wäre es bald der Gnade Russlands ausgeliefert, denn seine derzeitige Ostgrenze ist eine willkürlich gezogene Linie über offenes Land, die nicht gegen einen mächtigen Gegner verteidigt werden könnte.

…

Sollte Ungarn unter diesen Umständen Siebenbürgen besetzen, stellen Sie sich das diplomatische Wirrwarr vor, das sich daraus ergeben könnte! Großbritannien und Frankreich haben Rumänien einen Garantievertrag gegeben, der demjenigen ähnelt, den sie Polen gegeben haben. Sie wichen der Besetzung Ostpolens durch Stalin aus, weil sie damals nicht gegen Russland kämpfen wollten. Aber könnten sie einen direkten russischen Angriff auf Rumänien ignorieren? Und wenn sie Russland den Krieg erklärten, was würden sie tun, wenn Ungarn eine Kriegshandlung gegen Rumänien beging – um besser gegen Russland kämpfen zu können -, gegen das Großbritannien und Frankreich zumindest technisch Feindseligkeiten begonnen hatten?

…

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als riskiert Ungarn den sicheren Untergang, wenn es sich im Alleingang gegen den russischen Koloss stürzt. Die Ungarn sind jedoch der Meinung, dass sie nicht allein dastehen werden. Sie glauben, dass Mussolini eine russische Vorherrschaft auf dem Balkan und in Mitteleuropa nicht dulden könnte. Deshalb rechnet Ungarn mit italienischer Hilfe. Tatsächlich erfuhr ich aus einer scheinbar zuverlässigen Quelle, dass schon damals eine große Anzahl italienischer Flugzeuge und Piloten diskret “irgendwo in Ungarn” versteckt waren, bereit für alle Eventualitäten.

…

Wenn Mussolini das tut, was die Ungarn von ihm erwarten, sehen wir ein weiteres erstaunliches diplomatisches Wirrwarr. Hier hätten wir Ungarn, Italien, Großbritannien und Frankreich, die alle gegen Russland kämpfen würden. Wie könnten die Beziehungen dieses einzigartigen Quartetts untereinander aussehen? Denken Sie daran, dass Ungarn auch gegen Rumänien kämpfen würde, und zwar unter Missachtung einer anglo-französischen Garantie, während Italien zumindest nominell mit Deutschland, dem Partner der Achsenmächte, aber dem anglo-französischen Erzfeind, auf gutem Fuß steht.

…

Das waren die diplomatischen und militärischen Kreuzworträtsel, mit denen sich meine ungarischen Informanten in jenen knackigen Wintertagen meines Aufenthalts in Budapest beschäftigten. Sie waren eifrige Analytiker, doch irgendwie glaubte ich persönlich nicht, dass Stalin die große Show abzieht, die sie erwarten – zumindest nicht in nächster Zeit. Der Hauptgrund für meine Skepsis war, dass ich direkt aus Deutschland gekommen war. Und nach zwei Monaten intensiver Studien und Beobachtungen war ich mir in einem Punkt sicher: Deutschland wollte nicht, dass der Krieg auf Mitteleuropa und den Balkan übergreift. Und warum nicht? Weil Deutschland dort isst.

…

Die meisten Lebensmittel und ein großer Teil der Rohstoffe, die Deutschland auf dem Landweg importieren kann, kommen aus genau diesen Regionen. Solange die Nationen dort in Frieden leben, ist ihr Wirtschaftsleben ziemlich normal, und sie haben daher große Überschüsse für den deutschen Markt. Aber sobald dort ein Krieg ausbricht, hören die Exporte nach Deutschland auf. Und es wird den Deutschen nicht viel helfen, wenn ihre Armeen die gesamte Region überrennen, denn sie würde dabei so verwüstet, dass selbst die deutsche Effizienz ein oder zwei Jahre bräuchte, um die Dinge wieder so gut zum Laufen zu bringen, wie sie heute laufen.

…

Können wir uns unter diesen Umständen vorstellen, dass Deutschland tatenlos zusieht, wie Russland etwas beginnt, was für das Reich eine totale Katastrophe wäre? Wir wissen, dass Berlin und Moskau eine ziemlich klare Abmachung haben. Es ist fast unvorstellbar, dass die deutsche Regierung nicht genügend Druck auf Stalin ausüben kann, um ihn von einer Politik abzuhalten, die sich für Deutschland als fatal erweisen könnte.

…

Das waren jedenfalls die Argumente, die ich in den letzten Tagen des Dezembers 1939 gegenüber ungarischen Freunden und Bekannten vorbrachte. Und während ich diese Zeilen im folgenden Frühjahr schreibe, scheinen sie immer noch gültig zu sein. Das bedeutet jedoch nicht, dass Ungarn sicher sein kann, seine Neutralität aufrechtzuerhalten, da es sich an einem mitteleuropäischen Scheideweg befindet, mit all seinen latenten Gefahren. Kein Wunder, dass meine Budapester Freunde nervös waren. Je länger ich in dieser charmanten Hauptstadt verweilte, desto mehr hatte ich das Gefühl, dass ihre friedliche und äußerst angenehme Existenz fast jeden Tag erschüttert werden könnte.

…

Doch im Moment verlief das Alltagsleben reibungslos, und die Menschen machten auf die vergnügungssüchtige ungarische Art das Beste daraus. Am Silvesterabend, wenn ganz Budapest zu einer großen Feier zusammenkommt, traf ich mich mit Zeitungskollegen in ihrem Lieblingslokal, um zu feiern.

…

Von außen war es ein unprätentiöses Lokal, aber es hatte einen Innenraum, dessen Wände mit ungarischen Szenen aus dem ländlichen Raum geschmückt waren, die von einheimischen Künstlern gemalt wurden; belebt von einem Zigeunerorchester. Und wie diese Tziganes spielen konnten! Die letzten Stunden des alten Jahres vergingen nur allzu schnell mit gutem Essen, feinem Wein, geistreichen Gesprächen und viel Heiterkeit. Als die Mitternachtsstunde schlug, erschien ein Schornsteinfeger mit seinem traditionellen Besen aus kleinen Zweigen, und jeder von uns brach sich ein Stück ab, um Glück zu haben. Nach ihm kam ein weiterer Mann, der ein Spanferkel auf dem Arm trug. Um das Glück im kommenden Jahr zu sichern, versuchte jeder, das kleine Tier zu berühren und wenn möglich an seinem lockigen Schwanz zu ziehen.

…

Meine Freunde und ich machten uns dann auf den Weg zu einem Spaziergang entlang der Alleen, voll von den Feiernden, ausgestattet mit Blechhörnern und Rasseln, Papiermützen über ihren gewöhnlichen Kopfbedeckungen tragend, mit Abzeichen geschmückt und mit Luftschlangen, meist in den Nationalfarben Rot, Weiß und Grün, winkend.

…

Es gab jede Menge Trunkenheit, aber alles war gutmütig. Alle amüsierten sich königlich und das Wetter trug seinen Teil dazu bei – knackig, aber nicht zu kalt und mit leichtem Schneegestöber, das genau den richtigen saisonalen Touch gab.

…

Wir landeten in einer Espresso-Bar. Diese typischen Budapester Einrichtungen sind kleine Kaffeehäuser, in denen man das köstliche Getränk mit Hilfe von Dampf zubereitet, der durch pulverisierten Kaffee geleitet, dann in kleinen Tassen serviert wird. Das Verfahren extrahiert jedes bisschen Aroma und macht das Getränk stark genug, um Ihnen den Kopf abzuschlagen. Es passt aber auch gut nach einem langen Abend. Einer aus unserer Gruppe, ein junger Mann von der Revisionistischen Liga, hatte ihn offenbar nötig, denn als wir das Lokal betraten, verkündete er mit lauter Stimme, er sei Siebenbürger. Daraufhin applaudierten alle, auch die Kellnerinnen, laut und riefen lachend: Ellyen!

…

Der Silvesterabend markierte sowohl den Abschluss als auch den Höhepunkt meines Budapester Intermezzos. Kurz nach Mittag des Neujahrstages fand ich mich in einem Zugabteil in Richtung Wien wieder. Ich gebe zu, dass ich es bedauerte, als ich die Grenze überquerte, das fröhliche, freundliche, neutrale Ungarn hinter mir ließ und erneut in den Schatten des Krieges trat.

…

Übrigens war ich bei meiner Wiedereinreise nach Deutschland mit allerlei Essbarem ausgestattet – geräucherte und gewürzte Würste, ein wertvolles Kilo Butter und eine Flasche des besten Baratsk, Aprikosenschnaps, einer ungarischen Spezialität. Diese Luxusgüter sollten mir in Berlin ein wenig helfen. Aber für meinen unmittelbaren Bedarf hatte ich mehrere große Schinkenbrote mitgenommen. Ich hatte nicht vor, ein zweites Mal ohne Essen in den “besten Nachtzug Deutschlands” zu steigen, mit dem ich noch am selben Abend in Wien weiterfahren wollte. Aber ich hatte den Lacher auf meiner Seite. Dieses Mal hatte der berühmte Express einen Speisewagen!

