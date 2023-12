Otto Heger (geb. 28. Dezember 1911 in Auspitz; gest. 29. August 2006 in Linz, Oberösterreich) war ein deutscher Rektor und Offizier der Wehrmacht, er war zuletzt Major der Reserve der Infanterie und Ritterkreuzträger des Sudetenlandes im Zweiten Weltkrieg.

…

Otto Heger wurde 1911 als Sohn des Gendarmeriebeamten Josef Heger in Auspitz, Kreis Znaim in Südmähren, Sudetenland geboren. Von Beruf Rektor, trat er am 6. Februar 1939 in die deutsche Wehrmacht ein.

…

Die 100. Jäger-Division (100. JD) war ein Großverband des Heeres der deutschen Wehrmacht. Sie ging aus der 100. leichten Infanterie-Division hervor. Sie wurde im Deutsch-Sowjetischen Krieg unter anderem in der Schlacht von Stalingrad eingesetzt. Die Infanterie-Division bestand überwiegend aus Österreichern. Der Division unterstand zusätzlich ein kroatisches Infanterie-Regiment. Die Ritterkreuzträger der 1. SS-Panzer-Division „Leibstandarte-SS Adolf Hitler“ gehörten zu den höchstdekorierten Soldaten des Zweiten Weltkrieges. Die Leibstandarte-SS „Adolf Hitler“, kurz LSSAH oder auch LAH, war ein Adolf Hitler persönlich unterstellter Truppenverband der SS, die Leibgarde des Führers. Die Leibstandarte – eine umfassende Chronik – mit Dokumenten, Karten und Fotos reich illustriert. Die Darstellung besticht außerdem durch zahlreiche Erlebnisschilderungen ihrer Soldaten, die die Dramatik und Schrecken der Kämpfe authentisch wiedergeben – hier weiter zur einzigartigen Chronik.

Interview mit Hauptmann Otto Heger, Träger des Deutschen Kreuzes, des Ritterkreuzes und der Ehrenblattspange, Jägerregiment 227,

Leoding, 1989 – Es ist schön, Sie endlich kennenzulernen. Wenn ich darf, würde ich Ihnen gerne ein paar Fragen zu Ihrer Dienstzeit stellen. Darf ich damit beginnen, wie ein Österreicher dazu kam, in der deutschen Armee zu dienen?

…

Otto: Nun, junger Mann, das ist nicht so ungewöhnlich, wie Sie vielleicht denken. Meine Familie stammt aus dem östlichen Teil, der heute nicht mehr existiert. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das Land in die Tschechoslowakei eingegliedert und dann 1938 Teil des neuen Reiches. Ich bin in dieser Region gelandet, weil am Ende des zweiten Krieges alle Deutschen aus diesen Gebieten vertrieben wurden. Österreich ist meine Heimat, also bin ich jetzt in diesem Teil. Wir haben bei den Zwangsumsiedlungen 1945/46 viele Familienmitglieder verloren. Österreich hat viele Gemeinsamkeiten mit Deutschland. Wir sprechen die gleiche Sprache, teilen die gleiche Kultur und sind im Grunde ein Volk. Als Hitler 1933 an die Macht kam, versprach er, alle deutschsprachigen Völker unter einem Reich zu vereinen. 1938 löste er dieses Versprechen ein.

…

Ich bin sogar in die SA eingetreten, weil ich damals auf alles hereingefallen bin. Wir glaubten, dass uns durch Versailles Unrecht widerfahren war und dass Hitler es wieder in Ordnung bringen würde. In der Gegend, aus der ich stamme, war es schon vorher schlecht um die Deutschen bestellt, denn die Tschechen waren der Meinung, wir sollten ihnen die Treue halten, obwohl die Deutschen gezwungen waren, Teil ihres Landes zu sein. Für die Deutschen, die sich immer noch danach sehnten, ein Teil ihrer ehemaligen Nation zu sein, gab es Probleme. Die Tschechen bildeten Schlägertrupps, um gegen Bauern und Unternehmen vorzugehen, die nicht mit ihnen kooperierten. Es war wie eine Mafia, bei der man extra dafür bezahlt, dass die Tschechen einen beschützen. Die Deutschen hatten den besseren Lebensstandard, da sie den größten Teil der Entwicklung und des Baus in diesem Gebiet betrieben. Die Tschechen wollten auf dem Rücken der Deutschen reiten.

…

Dies wurde den Deutschen übel genommen. Es kam zu Kämpfen und Unruhen, bei denen viele Deutsche in dieser Zeit bis 1938 getötet wurden. Nachdem Hitler dieses Gebiet befreit hatte, wurde der Schuh für die Tschechen andersherum gedreht, aber überraschenderweise wurden sie sehr gut und mitfühlend behandelt. Natürlich wurden alle Kriminellen in die Lager gesteckt, aber es gab keine wirkliche Rache. Als all dies geschah, beschloss ich, dem neuen Reich zu dienen, und wurde nach den erforderlichen Tests in die Armee eingezogen. Mein Bruder und ich gingen beide, um dem Reich zu dienen; er fiel 1944 in Italien im Kampf gegen die Soldaten Ihrer Nation [USA].

…

Wie ich höre, sind Sie Träger des Ritterkreuzes und des Deutschen Kreuzes. Wie haben Sie sich mit diesen Auszeichnungen gefühlt?

…

Otto: Oh ja, diese glänzenden Dinge erregen wirklich Aufmerksamkeit, aber nicht so wie damals im Krieg. Als Offizier war ich ein Anführer meiner Männer und wir haben gemeinsam Schlachten erlebt. Für meine Verwundungen, Führungsqualitäten und Siege erzählen diese Medaillen meine Geschichte. Als Offizier an der Spitze meiner Männer habe ich nur meine Pflicht getan und wollte sie am Leben erhalten, indem ich den Feind überlebte. Diese Auszeichnungen zeugen mehr als alles andere von den Opfern, die meine Männer gebracht haben. Ja, ich wurde 1944 mit dem Ritterkreuz ausgezeichnet, und ich habe das Deutsche Kreuz in Gold. Man könnte sagen, ich war ein gut dekorierter Offizier. Damals waren das alles Ehrenabzeichen, die mit Stolz getragen wurden und die Bewunderung der Menschen genossen. Heute nicht mehr so sehr, wir sind eine aussterbende Rasse, die die Geschichte vergessen wird. Unsere eigenen Verwandten haben kein Interesse daran, unsere Geschichte wieder zu erleben. Viele dieser Orden befinden sich in den Händen ehemaliger Feinde, die sie am Ende des Krieges als Trophäen mitgenommen haben.

…

Ich habe meine Orden während meiner Dienstzeit mit Stolz getragen und fühlte mich geehrt, dass sie mir verliehen wurden. Bei der Verleihung gab es viel Pomp und Aufsehen. Bei der Verleihung des Ritterkreuzes gab es eine große Fanfare, viele der ersten Soldaten hatten Treffen mit Hitler und wurden dann für einen langen Urlaub weg von der Front auf Reisen geschickt. Nicht so bei mir, ich war am Ende mitten im Kampf und musste bei meinen Männern bleiben, es gab keinen langen Urlaub oder eine Tour durch das Heimatland. Gegen Ende des Krieges war es unmöglich, Urlaub zu nehmen, da die Fronten fließend waren und sich oft verschoben und viele Gebiete vom Feind eingenommen wurden.

…

Was halten Sie davon, dass die deutschen Streitkräfte als die Bösen dargestellt werden?

…

Otto: Nun, wenn es von den Siegern des Krieges kommt, dann ist das alles wahr, oder? Ich war auf dem Balkan, als die Partisanen stark waren, sie kämpften als Soldaten in organisierten Brigaden, aber wenn die Menschen ihnen halfen und im Gegenzug Kameraden töteten, welche Möglichkeit gab es da? Ich sah die Grausamkeit der Kämpfe und doch konnten wir nichts dagegen tun, diejenigen, die Verbrechen begingen, kamen als Helden davon.

…

Ich war so wütend über die Art und Weise, wie unsere Feinde den Krieg führten, aber anfangs hatten wir viele Einschränkungen, erst später wurden diese aufgehoben. Diese Maßnahmen waren es, die viele Soldaten, insbesondere die SS, später in Schwierigkeiten brachten. Ich will sagen, dass wir sehr gute Soldaten hatten, die von vielen als die Guten angesehen wurden. Sie verhielten sich anständig und barmherzig. Ich habe in Frankreich gedient und einige sehr freundliche Taten unserer Soldaten gesehen. Ein alter Hase, der ein Veteran des ersten Krieges war, besuchte eine alte Flamme, die er 1916 kennengelernt hatte. Sie lebte immer noch in der Stadt und brauchte Lebensmittel, da die Versorgungskette zusammengebrochen war. Er und seine Kameraden sammelten reichlich Lebensmittel, um sie und die Stadt für viele Tage zu versorgen. Die vielen Gefangenen, die wir machten, wurden von vielen wie lange verlorene Freunde behandelt. Ich sah, wie unsere Männer Karten spielten, Getränke austauschten und Kameradschaft pflegten.

…

Ein französischer Offizier sagte mir, er sei dankbar für die gute Behandlung, denn Frankreich hatte den Konflikt mit seiner Kriegserklärung ausgelöst. Wir tranken ein Glas Wein und tranken auf Frieden und Freundschaft. Können Sie sich vorstellen, dass einige der Franzosen uns zujubelten, als wir durch ihre Städte zogen? Ich war neugierig und fragte, warum. Viele waren verärgert über den Krieg und bewunderten Hitler und die deutsche Wirtschaft. Sie dachten, wir würden ihnen das Gleiche bringen, denn unter Daladier war es schlecht gelaufen und viele hassten ihn. Obwohl ich nicht überall an den Fronten war, kann ich sagen, dass ich Zeuge von freundlichen Handlungen meiner Männer war. Misshandlungen wurden nicht geduldet, und wir waren immer in irgendeiner Form mit Zivilisten zusammen. Wie gesagt, ich war nicht überall, kann also nicht für andere Einheiten sprechen, von denen heute viele des Missbrauchs beschuldigt werden.

…

Sie haben im Osten gedient, was halten Sie von den russischen Soldaten und Zivilisten?

…

Otto: Es sind zwei Gruppen, vergessen Sie das nicht. Die Soldaten haben uns mit Zähigkeit und Tapferkeit bekämpft, die Zivilisten saßen hinter den Linien fest und mussten die Besatzung über sich ergehen lassen. Ich habe den Winter 1941 miterlebt, er war brutal, wie ich mich erinnere. Ich hatte bis dahin noch nie so viel Elend gesehen. Viele Einheiten hatten keine warme Kleidung und die Männer erfroren. Wir mussten in den Hütten mit den Russen leben. Sie gaben oft, was sie konnten. Man sah die Männer in allen möglichen Kleidern, Männer-, Frauen- und Kinderkleidung. Wir trugen alles, um uns vor der Rekordkälte zu schützen. In manchen Nächten fror das Wasser innerhalb einer Minute ein. Auch die Tiere hatten es schwer. Wir mussten Feuer anzünden, um ihr Wasser und unsere Motoren zu erwärmen.

…

Viele Zivilisten, die während der Kämpfe vertrieben worden waren, kehrten nun zurück, und wir konnten nicht anders, als auch in ihr Elend hineingezogen zu werden. Ich hörte viele Geschichten von ihnen, wie sie sich bei den rückwärtigen Soldaten einquartierten, kochten und die Kranken pflegten. Die Russen haben nach dem Krieg eine andere Geschichte erzählt. Sie sagten, die deutschen Streitkräfte und unsere Verbündeten hätten viele Zivilisten getötet und missbraucht und dabei Millionen von Menschen umgebracht. Wenn dies der Fall war, weiß ich nicht, wie oder wann, denn wir waren zu sehr mit dem Krieg beschäftigt, um uns über das Töten von Zivilisten Gedanken zu machen. Selbst bis 1944 hatten wir ein gutes Verhältnis zu ihnen, die Bauern tauschten immer mit uns, damit wir Milch, Eier oder Gemüse bekamen. Es ist mir ein Rätsel, warum ich nie etwas von dieser Misshandlung gesehen habe, die angeblich unter unseren Männern grassieren sollte.

…

Selbst bei den Gefangenen sah ich Mitgefühl. Sie bekamen von vorbeigehenden Soldaten Wasser oder einen Bissen Brot. Soldaten, die im Kampf sind, sehen ihren Feind als gleichwertigen Krieger an, der Respekt verdient, auch wenn seine Ideologie fehlerhaft ist. Aber natürlich weiß ich, dass es Hitzköpfe gab, die gibt es in jeder Armee, man musste sie im Auge behalten. Die Russen benutzten explodierende Kugeln, die sehr schwere Verletzungen verursachen; wenn ein Gefangener mit diesen Kugeln erwischt wurde, wurde er manchmal erschossen. Ich sollte auch sagen, dass es einem politischen Offizier, der gefangen genommen wurde, nicht gut erging. Viele von ihnen waren Juden und wurden entweder von unseren Sicherheitsleuten erschossen oder von Hilfstruppen zum Prozess und zur Hinrichtung abgeholt. Wir sahen, wie sowohl die Russen als auch die Ukrainer mit den gefangenen Bolschewiken umgingen. Sie hassten sie mit Leidenschaft. Ich will sagen, dass einige von ihnen, so abstoßend es auch war, ihr Schicksal verdienten, es gab Grausamkeiten, die es verdienten, bestraft zu werden. Lassen Sie mich Ihnen von diesem Erlebnis erzählen, damit Sie es verstehen.

…

Es gab ein Dorf, in dem wir während des Vormarsches 1942 eine Rast einlegten. Es war leer, aber als die Einwohner sahen, dass wir uns dort niederließen, kamen sie zurück. Eines Tages griffen uns die Sowjets an und beschossen das Dorf als erstes, um uns zu überraschen. Niemand konnte das Dorf gefahrlos verlassen, da er sonst getroffen werden konnte. Wir wurden zurückgedrängt, und die Vorsehung hat mich gerettet. Während wir unsere wichtigen Dokumente holten, brach ein einsamer Russe aus einer Baumreihe hervor und stand keine 15 Meter von mir entfernt; er schoss mit seiner Maschinenpistole auf mich, die nach einem Schuss klemmte. Eine Kugel durchschlug die Seite meines Mantels und verfehlte mich nur um Zentimeter. Ein Soldat in der Nähe rettete mich vor einem weiteren Durchschuss. Als wir das Dorf zurückeroberten, hatten die Sowjets es niedergebrannt. Wir sahen, dass die Männer in den Hinterkopf geschossen und auf der Straße liegen gelassen worden waren. Ein überlebender Junge erzählte uns, dass ein politischer Offizier sie erschossen hatte, weil sie uns geholfen hatten, um ein Exempel zu statuieren. Das gab den Ton an für das, was später kam, als sie zur Bestrafung an andere übergeben wurden.

…

Was halten Sie von den Behauptungen der Alliierten, bezüglich der von den deutschen Streitkräften begangenen Kriegsverbrechen? Glauben Sie, dass sie gerechtfertigt sind?

…

Otto: Krieg ist Krieg, er ist eine schreckliche Sache und es passieren schlimme Dinge. Gleich nach dem Krieg wurden Kommissionen gebildet, um die Klagen zu untersuchen, die aus ganz Europa eingingen. Die Sowjetunion verbreitete viele Behauptungen, die weitgehend zurückgewiesen oder widerlegt wurden. Die im Westen erhobenen Vorwürfe wurden von vielen untersucht und einige erwiesen sich entweder als berechtigte Repressalien oder als Unfälle und nicht als Terrorakte. Die Männer, die sich solcher Taten schuldig gemacht haben, wurden bestraft, viele von ihnen wurden inhaftiert oder hingerichtet. Wenn deutsche Waffen schuldig sind, aus Wut unschuldige Zivilisten absichtlich zu töten, dann tragen wir die Schande. Ich glaube, es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir den strikten Befehl hatten, Zivilisten gut zu behandeln. Wenn es Repressalien gab, mussten sie nach den Regeln des Krieges ausgeführt werden.

…

Eine Frau, die ich in den 50er Jahren kennenlernte und die mit uns aus Russland floh, erzählte mir, dass sie nichts von den Verbrechen sah, von denen die Alliierten sprachen. Sie sagte, sie sei in Kiew gewesen und habe nur freundliche Behandlung durch alle deutschen Soldaten gesehen, sogar durch die WaffenSS. Ich muss sagen, dass ich auch nie eine Misshandlung von Zivilisten gesehen habe, egal an welcher Front. Es gab Zeiten, in denen wir ihnen Unannehmlichkeiten bereiteten, weil wir ihre Häuser besetzen mussten, aber das war nur aus der Not heraus. Jeder Soldat in meiner Einheit, der Zivilisten bestahl, wurde streng gemaßregelt und musste das Doppelte zurückzahlen. Wir hatten keine großen Probleme.

…

Die einzigen Probleme, mit denen ich zu tun hatte, waren sexueller Natur, denn die Männer verliebten sich in die Frauen, ob verheiratet oder nicht. Wir mussten aufpassen, dass wir nicht den Eindruck erweckten, dass unsere Männer frei herumlaufen durften. Diebstahl, Körperverletzung, Ehebruch und Plünderung waren nicht erlaubt und wurden bestraft, wenn sie entdeckt wurden. Ich kann zwar nicht genau sagen, ob sich alle deutschen Einheiten so verhielten, aber ich weiß, dass mein Kommando es tat. Es ist beschämend, dass ein paar faule Äpfel das ganze Fass zum Überlaufen bringen können.

…

Glauben Sie, dass Ost- und Westdeutschland jemals wieder vereint sein werden?

…

Otto: Oh je, das ist die große Frage, die wir alle beantworten müssen. Kohl hat gute Arbeit geleistet, um die Beziehungen aufrechtzuerhalten, und wir haben den Wunsch nach einer Wiedervereinigung gesehen. Ihr Präsident Reagan hat viel Gutes für Deutschland getan. Er hat dazu aufgerufen, die Mauer niederzureißen und das böse Imperium friedlich zu stürzen. Die Menschen wollen Frieden und keinen Krieg mehr. Damit könnte etwas geschehen, denn im Osten gibt es bereits Unruhen. Wenn Deutschland wiedervereinigt wird, wäre das eine gute Sache für uns, aber wir werden in Europa nie wieder so aufsteigen wie früher.

Hier das Interview als Pdf downloaden und sichern – Hier gehts zum Telegram-Kanal: Verborgene Helden>>>.

…

Hier findet man alle Zeitzeugen-Interviews der Verborgenen Helden>>>.

Für die Verteidigung des Murübergangs wurde Albert Stenwedel, kurz vor der bedingungslosen Kapitulation am 3. Mai 1945, als einer der Letzten mit dem Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes ausgezeichnet. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges Vorsitzender des Kameradschaftskreises der Waffen-SS, pflegte der Zeit seines Lebens den Kontakt zu ehemaligen Kameraden und anderen hochdekorierten Angehörigen der Waffen-SS und Wehrmacht. Albert Stenwedel verstarb am 29. Juli 1997 im Alter von 89 Jahren in seiner Heimatstadt Hamburg. Hier seine Geschichte…

Monte Cassino – Ein Rückblick. Die 44. Infanterie-Division “Hoch- und Deutschmeister” im Abwehrkampf – hier weiter.

Das perfekte Spannbetttuch für all diejenigen, die nachts nicht länger »unter Strom stehen« wollen und das einzigartige Erlebnis des geerdeten Schlafens hautnah erleben möchten – hier weiter.

Die Odal-Rune, Symbol der 7. SS-Freiwilligen-Gebirgsdivision Prinz Eugen, steht für das Erbe der Vorfahren, Tradition und Beständigkeit. Nachdem im Frühjahr 1942 die Aufstellung einer neuen SS-Division aus Angehörigen der deutschen Volksgruppen im Banat, Siebenbürgen und Ungarn genehmigt worden war, begannen die Rekrutierungsmaßnahmen für die Division Prinz Eugen. Bis Februar 1944 meldeten sich mehr als 22.000 Freiwillige über 90 Prozent davon Volksdeutsche , die ausschließlich im Raum Serbien, Bosnien, Montenegro und Kroatien gegen Partisanen eingesetzt wurden – hier weiter.

Zwischen März und November 1945 folgte George Orwell, als Kriegsberichterstatter den alliierten Streitkräften durch Deutschland und Österreich. Seine Reportagen schildern frei von Triumph oder Hass, welche Zerstörung der Krieg über Städte, Länder und Menschen gebracht hat. Orwell, 1945: »Die Leute zu Hause haben keine Ahnung, wie das hier aussieht« Erstmals geschlossen in deutscher Übersetzung verfügbar – hier weiter.

Seit Jahrzehnten stehen sich etablierte Geschichtsschreibung und moderne Zeitgeschichtsforschung in der Frage »Überfall« oder »Präventivschlag« unversöhnlich gegenüber. Dr. Bernd Schwipper, Generalmajor a. D. hat viele Jahre zu diesem Thema geforscht. Dank seiner intimen Kenntnisse der russischen Archive, der russischen Sprache sowie der militärischen Strukturen der Roten Armee, konnte er das 1939 beginnende Vorrücken der Sowjetunion nach Westen explizit nachvollziehen – Ein Knüller der Zeitgeschichtsforschung – hier weiter.

Einzelheiten aus der Kriegszeit, wie die zahlreichen deutschen Friedensinitiativen, die deutschen Konzentrationslager, die unberechtigten Vorwürfe gegen die deutsche Wehrmacht sowie die Kriegsverbrechen der Alliierten, werden hier aufgedeckt>>>.

Die Tyler-Kent-Affäre entlarvte F.D. Roosevelt und W. Churchill als Kriegstreiber – hier zum Artikel>>>. Germaniam esse delendam – Alliierte Ausrottungs- und Vernichtungspläne gegen Deutschland – hier weiter.

Die Tatsache, dass die Rote Armee in den Jahren 1940/1941 durch Stalin für eine Offensive nach Deutschland bereitgestellt wurde und der Angriff der Wehrmacht ein Präventivschlag war, ist durch eine Vielzahl von Historikern, so auch durch den Verfasser der Studie „Deutschland im Visier Stalins“, beweiskräftig nachgewiesen. Vertreter der etablierten Geschichtsschreibung, die dem kaum noch sachliche Argumente entgegenzusetzen haben, behaupten, es könne ja gar kein Präventivschlag gewesen sein, da die deutsche Seite von diesen Vorbereitungen der Roten Armee keine Kenntnisse hatte. Benrd Schwipper beweist, dass die Führung des Deutschen Reiches, über die Vorbereitung des Angriffes der Roten Armee 1941, vollständig informiert waren – hier zu Band I und – Band II.

Hier werden die Erinnerungen zweier junger Männer wiedergegeben, die als 17-Jährige in die Wehrmacht beziehungsweise Waffen-SS eintraten – hier weiter.

2016 erschien der Bestseller Beuteland, der in der Zwischenzeit den Status eines unerreichten Standardwerks erlangt hat. Zeit also für Bruno Bandulet, seinen Bestseller fortzuschreiben. Er widerlegt gängige Legenden und Märchen mit Zahlen, Daten und Fakten. So zum Beispiel, dass Deutschland ein reiches Land sei. Während das Pro-Kopf-Vermögen in Deutschland bei umgerechnet 60.600 Dollar liegt, kommen die vermeintlich armen Italiener auf 112.000 Dollar, die Schweizer sogar auf 168.000 Dollar. Über allem liegt der Schleier einer ideologiegeladenen Propaganda, die den Erhalt von Macht und Pfründen absichert, die falsches Bewusstsein schafft und deren Methoden in diesem Buch akribisch aufgedeckt werden – hier weiter.

Der Alleskönner – stabil verarbeitet und vielseitig einsetzbar! Feste und doch flexible Gewebeplanen gehören seit Langem zur Grundausstattung von Bushcraftern und Expeditionsteams. Tarps garantieren ein naturnahes Erlebnis und bieten doch guten Schutz. Im Vergleich zu einem Zelt sind sie deutlich vielseitiger – hier weiter.

Die BioMat der Firma Richway gehört zu den innovativsten Produkten im Bereich der Stabilisierung und Restauration von gesunder Vitalität. Sie erzeugt Wärme sowie eine völlig natürliche Heilenergetik in jeder Zelle des Körpers – hier weiter.

Verwendung bei rauer, rissiger Haut und trockenen Hautstellen. Ringelblumen-Salbe eignet sich hervorragend zur Narbenpflege, bei Brandwunden, Sonnenbrand, Schürfwunden, Ekzemen, Warzen, Schnittwunden, Blutergüssen, Gelenkbeschwerden, bei Schwellungen und bei wundem Baby-Popo.

Handgemachte Ringelblumen-Salbe aus reinsten Zutaten wirkt entzündungshemmend und antibakteriell. Hier zum Angebot.

Dieses altbekannte Hausmittel sollte in keinem Haushalt fehlen und wird insbesondere im Alpenraum schon seit vielen Generationen hergestellt und angewandt. Die Salbe ist im Handel selten zu finden. Als Salbe verarbeitet hilft das Harz der Fichte gegen viele Beschwerden wie Wunden, Muskelschmerzen und Gelenkentzündungen, Rheuma, Gicht u. als Zugsalbe. Zutaten: 50%Fichtenharz, Ringelblume, Lavendelöl, Olivenöl, Mandelöl, Bienenwachs, Vitamin E – hier zum Angebot.

Unsere Lavendel-Salbe ist mehr als nur ein Anti-Stress-Mittel – sie bietet eine Vielzahl von Vorteilen für deine Haut und dein Wohlbefinden. Ob bei Hautirritationen, unreiner oder gereizter Haut, Akne, Juckreiz, Psoriasis, Abszessen, Insektenstichen – besonders bei Mückenstichen – oder Sonnenbrand, unsere Lavendel-Salbe kann helfen, deine Haut zu beruhigen und zu pflegen. Hier zum Angebot.

2023 besaß Deutschland, größte Volkswirtschaft Europas und viertgrößte der Welt, mehr denn je einen unvergleichlich hohen Beutewert: als Hauptfinanzier der EU und ihrer monströsen Bürokratie und Umverteilung. Als Kreditgeber der letzten Instanz und Garant der nur notdürftig zusammengehaltenen Eurozone. Als verlockendes Fluchtziel für Migranten aus aller Welt. Als unentbehrliche logistische Drehscheibe für die Kriege der USA. Als Absatzmarkt für das teuerste Erdgas, das die Bundesrepublik je bezog. Als Geldquelle für die Profiteure der Energiewende und ihrer Lobby. Und nicht zuletzt als Verfügungsmasse einer links-grünen politischen Klasse, die sich den Staat zur Beute gemacht hat – hier mehr dazu.

Bis zu 2 Millionen Tote und der Untergang bedeutender deutscher Kulturlandschaften, das ist und bleibt die Bilanz der Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg! Ein trauriges Kapitel in dieser gewaltigen Tragödie ist der komplette Untergang Tausender Dörfer in Schlesien, Pommern und Ostpreußen. Allein im Sudetenland sind 2400 einst deutsche Orte von der Landkarte verschwunden. In etwas geringerem Umfang sind auch in den heute polnischen Teilen Pommerns, Brandenburgs, Schlesiens und Ostpreußens ehemals deutsche Dörfer untergegangen. Aber das ist heute tabu, niemand soll an solche Abgründe erinnern – hier weiter.

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

Albrecht Müller beschreibt gängige Methoden der Manipulation sowie Fälle gelungener oder versuchte Meinungsmache und analysiert die dahintersteckenden Strategien. Es ist an der Zeit, skeptischer zu werden, nur noch wenig zu glauben und alles zu hinterfragen. Es ist an der Zeit, wieder selbst zu denken. Wie man Manipulationen durchschaut, erfährst Du hier.

Zeolith ist ein Meister der Entgiftung. Die fein vermahlene Mineralerde verfügt gleich über mehrere Mechanismen, mit denen sie den menschlichen Körper von Giften befreien kann. Ähnlich wie ein Schwamm bindet Zeolith Giftstoffe an sich: Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte, Schimmelpilzgifte und viele mehr. Zeolith – Der Meister der Entgiftung zur Darmsanierung, zur Reinigung des Blutes, Regeneration der Darmschleimhaut, Aktivierung des Immunsystems, Entsäuerung, Bekämpfung von Pilzinfektionen, Hemmung von Entzündungen uvm. – hier weiter.