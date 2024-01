Für strahlende Zähne muss man nicht zwangsläufig auf eine professionelle Behandlung oder Bleaching zurückgreifen. Mit ein paar einfachen Tipps und natürlichen Methoden kann man Verfärbungen vorbeugen und das Zahnfleisch sowie den Zahnschmelz gesund halten.

…

In diesem Artikel erfährst du, wie du auf natürliche Weise ein weißes und strahlendes Lächeln bekommst und was du beachten solltest, um deine Zähne gesund zu erhalten. Kontaktiere uns gerne, wenn du weitere Fragen hast oder eine praxisnahe Beratung benötigst.

…

Die Gesundheit unserer Zähne ist von großer Bedeutung für unser Wohlbefinden und Selbstvertrauen. Strahlende Zähne verleihen uns ein gewinnendes Lächeln und fördern den Kontakt zu unseren Mitmenschen. Doch wie können wir unsere Zähne auf natürliche Weise gesund und strahlend erhalten? Eine Möglichkeit besteht darin, auf fluoridhaltige Zahnpflegeprodukte zu verzichten.

…

Die Problematik von Fluorid wird in Kapitel 2 dieses Artikels ausführlich behandelt. Stattdessen sollten wir uns auf eine gesunde Ernährung sowie eine regelmäßige Mundhygiene konzentrieren, wie es in den Tipps 1 und 2 beschrieben wird. Um Verfärbungen der Zähne entgegenzuwirken, bietet die Natur zahlreiche Alternativen zu professionellen Behandlungen wie dem Bleaching oder Zahnbleaching an.

…

In Kapitel 3 werden die Grundlagen für eine natürliche Zahnpflege erläutert, darunter auch die Verwendung von natürlichen Zahnaufhellungs-Produkten wie beispielsweise Backpulver oder Kokosöl. Durch diese Maßnahmen können wir nicht nur unser strahlendes Lächeln bewahren, sondern auch unser Zahnfleisch sowie den empfindlichen Zahnschmelz schonen – ganz ohne den Einsatz von künstlichen Zusatzstoffen!

Fluorid ade! Natürliche Wege zu gesunden, strahlenden Zähnen

Einleitung: Warum natürliche Zahnpflege? Die Problematik von Fluorid in Zahnpflegeprodukten Grundlagen für eine natürliche Zahnpflege Tipp 1: Gesunde Ernährung für strahlende Zähne Tipp 2: Regelmäßige Mundhygiene – aber natürlich! Tipp 3: Natürliche Alternativen zu fluoridhaltiger Zahnpasta Fazit: Strahlende Zähne auf natürliche Weise – ein Gewinn für die Gesundheit!

Für ein neues Zahnputzerlebnis – Gesunde Zähne, Gesundes Zahnfleisch ohne giftiges, nervenschädigendes Fluorid! Hier zum Angebot.

1. Einleitung: Warum natürliche Zahnpflege?

Warum sollten wir uns für natürliche Zahnpflege entscheiden? Ganz einfach: Wir alle wollen strahlende, gesunde Zähne und ein strahlendes Lächeln. Doch viele herkömmliche Zahnpflegeprodukte enthalten Fluorid, das in der Praxis oft zu Verfärbungen oder Schäden am Zahnschmelz führen kann.

…

Auch professionelle Behandlungen wie Bleaching oder Zahnbleaching können dem empfindlichen Zahnfleisch schaden. Deshalb ist es wichtig, auf natürliche Weise für die Gesundheit unserer Zähne zu sorgen.

…

In diesem Blogartikel werden wir Tipps geben, wieDu Deine Zähne auf natürliche Weise zum Strahlen bringen kannst – ohne Kontakt mit schädlichem Fluorid oder anderen aggressiven Chemikalien.

2. Die Problematik von Fluorid in Zahnpflegeprodukten

Fluorid ist ein umstrittenes Thema in der Zahnpflege. Während es von vielen Zahnärzten und Fachleuten empfohlen wird, gibt es auch Bedenken hinsichtlich seiner Verwendung. Eine der Hauptproblematiken von Fluorid in Zahnpflegeprodukten ist die mögliche negative Auswirkung auf den Zahnschmelz. Wenn der Schmelz beschädigt wird, können sich Verfärbungen und andere Probleme wie Karies entwickeln.

…

Es gibt jedoch viele natürliche Wege, um strahlende Zähne zu bekommen, ohne auf Fluorid zurückgreifen zu müssen. Gesunde Ernährung und regelmäßige Mundhygiene sind wichtige Tipps für ein strahlendes Lächeln. Natürliche Alternativen zur fluoridhaltigen Zahnpasta können ebenfalls helfen, die Zähne weißer zu machen und das Zahnfleisch gesund zu halten.

…

Professionelle Behandlungen wie zahnaufhellende oder bleaching-Behandlungen sollten jedoch nur in Absprache mit dem Zahnarzt erfolgen, um sicherzustellen, dass keine Schäden am Zahnschmelz entstehen. Insgesamt kann eine natürliche Zahnpflege dazu beitragen, dass die Zähne gesünder und strahlender aussehen – ganz ohne Fluorid!

3. Grundlagen für eine natürliche Zahnpflege

Eine natürliche Zahnpflege ist der Schlüssel zu strahlenden Zähnen und einem gesunden Lächeln. Im Gegensatz zur professionellen Behandlung in der Zahnarztpraxis oder dem Einsatz von Bleaching-Produkten, die den Zahnschmelz schädigen können, setzen natürliche Tipps auf schonende Methoden, um Verfärbungen zu reduzieren und weiße Zähne zu erhalten.

…

Eine gesunde Ernährung mit viel Obst und Gemüse sowie regelmäßige Mundhygiene sind dabei die Grundlagen für eine strahlende Zahnreihe. Natürliche Alternativen zur fluoridhaltigen Zahnpasta wie beispielsweise Kokosöl oder Backpulver helfen ebenfalls dabei, das Lächeln auf natürliche Weise weißer zu machen und das Zahnfleisch gesund zu halten.

4. Tipp 1: Gesunde Ernährung für strahlende Zähne

Wer wünscht sich nicht strahlend weiße Zähne? Doch statt teurer Behandlungen und zahnaufhellender Bleachings kann man auch auf eine gesunde Ernährung setzen. Eine ausgewogene und vitaminreiche Kost versorgt den Körper mit allen wichtigen Nährstoffen, die auch das Zahnfleisch stärken und den Zahnschmelz schützen. Knuspriges Obst und Gemüse wie Äpfel, Karotten oder Sellerie helfen dabei, Verfärbungen der Zähne zu reduzieren, indem sie Plaque sanft entfernen.

…

Auch Milchprodukte -wenn man sie verträgt- wie Joghurt oder Käse, sind wahre Wundermittel für strahlendes Lächeln: Sie enthalten viel Calcium und Phosphat, die den Zahnschmelz stärken und somit vor Karies schützen. Wer also regelmäßig auf eine gesunde Ernährung achtet, tut nicht nur seinem Körper etwas Gutes, sondern sorgt auch für natürliche Weiße seiner Zähne – ganz ohne professionelle Hilfe in der Zahnarztpraxis oder riskantes Zahnbleaching.

5. Tipp 2: Regelmäßige Mundhygiene – aber natürlich!

Für strahlende Zähne ist eine regelmäßige Mundhygiene unerlässlich. Aber natürlich bedeutet das nicht, dass man zu aggressiven Bleaching-Produkten greifen oder gar professionelle Behandlungen in der Zahnarztpraxis in Anspruch nehmen muss. Viel wichtiger sind gesunde Gewohnheiten im Alltag, wie zum Beispiel das gründliche Putzen der Zähne zweimal täglich sowie die Verwendung von sanften Produkten ohne schädliches Fluorid.

…

Auch eine schonende Zahnaufhellung durch natürliche Alternativen kann helfen, um unschöne Verfärbungen zu reduzieren und ein weißes Lächeln zu fördern. Dabei sollte jedoch immer darauf geachtet werden, dass auch das empfindliche Zahnfleisch und der schützende Zahnschmelz geschont werden. Mit diesen Tipps für eine natürliche Mundhygiene steht einem strahlenden und gesunden Gebiss nichts mehr im Wege!

6. Tipp 3: Natürliche Alternativen zu fluoridhaltiger Zahnpasta

Eine gesunde und natürliche Zahnpflege ist der beste Weg zu strahlend weißen Zähnen. Wer auf fluoridhaltige Zahnpasta verzichten möchte, hat viele Alternativen zur Verfügung. Zum Beispiel gibt es spezielle Zahnpasten ohne Fluorid, die dennoch für eine gründliche Reinigung sorgen und Verfärbungen vorbeugen können.

…

Auch Mundspülungen auf natürlicher Basis können helfen, das Zahnfleisch zu stärken und den Zahnschmelz zu schützen. Darüber hinaus kann man auch auf professionelle Behandlungen wie Zahnbleaching oder eine zahnaufhellende Praxis-Kontakt-Behandlung zurückgreifen, um ein strahlendes Lächeln zu erzielen. In jedem Fall sollten jedoch auch die Tipps für eine gesunde Ernährung und regelmäßige Mundhygiene befolgt werden, um langfristig schöne und gesunde Zähne zu erhalten.

7. Fazit: Strahlende Zähne auf natürliche Weise – ein Gewinn für die Gesundheit!

Nachdem wir uns mit den Problemen von Fluorid in Zahnpflegeprodukten und den Grundlagen für eine natürliche Zahnpflege auseinandergesetzt haben, ist es an der Zeit, auf das Ergebnis zu schauen: strahlende Zähne auf natürliche Weise. Denn wer wünscht sich nicht ein blendendes Lächeln? Dabei müssen Verfärbungen oder gar Behandlungen wie das Bleaching oder professionelle Zahnaufhellung nicht sein.

…

Eine gesunde Ernährung und regelmäßige Mundhygiene sind die wichtigsten Tipps für weiße Zähne. Aber auch natürliche Alternativen zu fluoridhaltiger Zahnpasta können helfen. Denn ein strahlendes Lächeln kommt nicht nur von weißen Zähnen, sondern auch von gesundem Zahnfleisch und starkem Zahnschmelz. Und wenn doch mal der Kontakt zum Zahnarzt notwendig ist, kann er weitere Möglichkeiten zur Pflege und Verschönerung Ihrer Zähne aufzeigen – ohne dabei auf Fluorid zurückzugreifen.

…

Insgesamt gilt: Strahlende Zähne sind ein Gewinn für die Gesundheit und geben Ihnen mehr Selbstbewusstsein im Alltag.

…

Artikel-Hinweis: Strahlende Zähne ganz ohne Chemie: Wie Sie mit natürlicher Zahnpflege Ihr Lächeln aufpolieren

Hier zum Artikel.

…

Hier findest du Fragen aus den “Menschen fragen auch”-Fragen von Google.

Wie bekommt man strahlend weiße Zähne?

Um strahlend weiße Zähne zu bekommen, gibt es verschiedene Methoden und Produkte auf dem Markt. Die einfachste und kostengünstigste Methode ist eine gute Mundhygiene. Regelmäßiges und gründliches Zähneputzen mit einer fluoridhaltigen Zahnpasta entfernt Plaque und Verfärbungen auf den Zähnen. Eine zusätzliche Reinigung mit Zahnseide oder Interdentalbürsten hilft dabei, auch schwer zugängliche Stellen sauber zu halten.

…

Für ein schnelleres Ergebnis gibt es spezielle Zahnaufhellungsprodukte wie Bleaching-Gele oder -Streifen, die man zu Hause anwenden kann. Dabei sollte man jedoch darauf achten, dass diese Produkte nicht zu oft verwendet werden, da sie die Zahnoberfläche langfristig schädigen können. Eine weitere Möglichkeit sind professionelle Zahnaufhellungen beim Zahnarzt. Hierbei wird ein Bleichmittel auf die Zähne aufgetragen und mittels UV-Licht aktiviert.

…

Diese Methode ist effektiver als die Heimanwendung, aber auch deutlich teurer. Zusätzlich kann man durch eine gesunde Ernährung das Erscheinungsbild der Zähne verbessern. Obst und Gemüse wie Äpfel, Karotten oder Brokkoli enthalten viele Ballaststoffe und helfen dabei, Plaque von den Zähnen zu entfernen. Insgesamt gilt jedoch: Strahlend weiße Zähne sind nicht das Wichtigste im Leben und sollten niemals übertrieben angestrebt werden. Eine natürliche Farbe der Zähne ist gesundheitlich unbedenklich und oft schöner anzusehen als ein unnatürlich weißes Lächeln.

Was kann man gegen Zahnverfärbungen tun?

Zahnverfärbungen können durch verschiedene Ursachen entstehen. Eine Möglichkeit, um Zahnverfärbungen vorzubeugen, ist eine regelmäßige Zahnpflege. Dabei sollte zweimal täglich für mindestens zwei Minuten die Zähne gründlich geputzt werden. Auch die Verwendung von Zahnseide und Mundspülungen kann helfen, Plaque und Verfärbungen zu reduzieren. Eine weitere Möglichkeit ist eine gesunde Ernährung mit wenig Zucker, Kaffee und Tee sowie dem Verzicht auf Tabakprodukte.

…

Auch regelmäßige Kontrollen beim Zahnarzt können helfen, Verfärbungen frühzeitig zu erkennen und behandeln zu lassen. Sollte es dennoch zu Verfärbungen kommen, gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Behandlung. Eine professionelle Zahnreinigung beim Zahnarzt kann helfen, hartnäckige Verfärbungen zu entfernen. Auch das Bleichen der Zähne mit speziellen Gels oder Schienen kann eine Option sein.

…

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das Bleichen der Zähne nicht für jeden geeignet ist und auch Nebenwirkungen haben kann. Deshalb sollte man sich vor einer solchen Behandlung gut informieren und beraten lassen. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass man gegen Zahnverfärbungen vorbeugen kann durch eine gute Zahnpflege sowie eine gesunde Ernährung und den Verzicht auf Tabakprodukte. Sollte es dennoch zu Verfärbungen kommen, gibt es verschiedene Behandlungsmöglichkeiten wie eine professionelle Reinigung oder das Bleichen der Zähne unter Berücksichtigung möglicher Risiken.

Warum sind meine Zähne gelb obwohl ich sie putze?

Es gibt verschiedene Gründe dafür, warum Zähne gelb werden können, obwohl sie geputzt werden. Eine mögliche Ursache könnte der Konsum von bestimmten Lebensmitteln und Getränken sein, wie zum Beispiel Kaffee, Tee oder Rotwein. Diese können Verfärbungen auf den Zähnen hinterlassen und diese gelblich erscheinen lassen. Eine weitere Ursache könnte eine schlechte Mundhygiene sein.

…

Selbst wenn man seine Zähne regelmäßig putzt, kann es sein, dass man nicht alle Stellen erreicht und somit Bakterien und Plaque zurückbleiben. Diese können zu Verfärbungen führen.

…

Auch das Rauchen kann zu gelben Zähnen führen. Der Tabakkonsum kann die Zähne stark verfärben und auch das Zahnfleisch schädigen. Manchmal können auch bestimmte Krankheiten oder Medikamente zu gelben Zähnen führen. Hier ist es wichtig, mit einem Arzt oder Zahnarzt Rücksprache zu halten.

…

Um gelbe Zähne zu vermeiden oder wieder loszuwerden, gibt es verschiedene Möglichkeiten wie zum Beispiel eine professionelle Zahnreinigung beim Zahnarzt oder das Aufhellen der Zähne durch spezielle Produkte. Es ist jedoch wichtig darauf zu achten, dass diese Maßnahmen schonend für die Zahngesundheit sind und keine langfristigen Schäden verursachen.

Wie bekomm ich die braunen Ablagerungen von den Zähnen weg?

Um braune Ablagerungen von den Zähnen zu entfernen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist eine professionelle Zahnreinigung beim Zahnarzt. Dabei werden die Zähne gründlich gereinigt und poliert. Eine regelmäßige professionelle Zahnreinigung kann helfen, die Entstehung von braunen Ablagerungen zu verhindern.

…

Eine weitere Möglichkeit ist das regelmäßige Putzen der Zähne mit einer elektrischen Zahnbürste und einer speziellen Zahnpasta gegen Verfärbungen. Hierbei sollten die Zähne mindestens zweimal täglich für jeweils zwei Minuten geputzt werden. Auch die Verwendung von Mundspülungen kann helfen, braune Ablagerungen zu entfernen und vorzubeugen. Es sollten jedoch nur Mundspülungen verwendet werden, die vom Zahnarzt empfohlen wurden.

…

Zusätzlich können auch Hausmittel wie eine Mischung aus Backpulver und Wasser oder das Reiben der Zähne mit einer Erdbeere helfen, braune Ablagerungen zu entfernen. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass diese Methoden nicht zu oft angewendet werden, da sie den Zahnschmelz angreifen können.

…

Es ist wichtig, regelmäßig auf eine gute Mundhygiene zu achten und bei Bedarf professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um braune Ablagerungen von den Zähnen effektiv zu entfernen und vorzubeugen.

…

Quelle: heilpower.com

Gesunde Zähne, Gesundes Zahnfleisch ohne giftiges, nervenschädigendes Fluorid! Für die Zahnpasten und – pulver werden unterschiedliche Inhaltstoffe natürlichen Ursprungs verwendet, wie: ultrafeine Mineralerde, Tonerde, superfeines Bentonit, grüne ultrafeine, französische Heilerde, Meersalz, Natron, Schlemmkreide, Steinsalz, Xylitol, Aktivkohle, Kokosöl, Moringa, Kurkuma, Salbei, Minze, Zimt, Nelken und reine ätherische Öle. Für die Mundspülung: Wasser (Osmose), Trägeröle, Salz, Xylitol und reine ätherische Öle. Hier zum Angebot.

Der “Nasefrei”-Pollenflug- und Erkältungs-Stift ist ein Inhalierstift der zur Verbesserung des Befindens bei Pollenflug und erkältungsbedingtem Schnupfen oder einer verstopften Nase beiträgt.

Im vorteilhaften Doppelpack erhältlich: 10,- € inkl. Versand – hier zum Angebot.

Schneller und effektiver Kampf gegen Herpes. Das Anti-Herpes-Heil-Set besteht aus drei Komponenten: hochwirksames Konzentrat, Roll-on und Sprühflasche – hier zum Angebot.

Unsere Sonnenschutzpflege basiert auf ausgewählten hochwertigen Ölen und bietet einen gesunden Schutz vor Sonnenbrand, eine schöne Intensivierung der Bräune mit pflegenden Eigenschaften gegen die Hautalterung. Aus rein natürlichen Zutaten, ohne giftige Chemikalien! Hier zum Angebot.

Mit der Heilkraft von Mutter Natur: gewebsverdichtend, fördert die Wundheilung, Stärkung der Zellmembranen, entzündungshemmend, juckreizstillend, antibakteriell, beruhigend, antiseptisch, antibiotisch, wirkt zellschützend, unterstützt die Regeneration der Haut, Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der Haut. Erhältlich in 30 ml und 60 ml – Hier zum Angebot.

Die Solfeggio 111 Hz Frequenz ist eine der wenigen Frequenzen, die einen direkten Einfluss auf den menschlichen Geist und Körper haben. Diese Frequenz wird auch als die “Spiritual Frequency” bezeichnet und hat eine starke Wirkung auf das menschliche Bewusstsein. Es ist eine spezielle Frequenz, um das Gleichgewicht in unserem Inneren wiederherzustellen und eine tiefere Harmonie zu erreichen. Durch das Anhören dieser Frequenz können wir negative Blockaden auflösen und unseren Körper und Geist auf eine höhere Ebene bringen.

CD-Die Frequenz von 111 Hz ist der Schlüssel zu einem gesunden und glücklichen Leben.

Hier zum Angebot.

Sie ist die wahre Evolution des Menschen und die gewünschte Einheit, die unsere DNA zu ihren Ursprung bringen wird. Das Tor öffnet sich mit diesem Klang. Musik in 528 Hz hat eine entspannende, als auch heilsame Wirkung auf Körper, Geist und Seele. Musik in 528 Hertz-Frequenz öffnet das Herz und verbindet uns.

Hier zur 528 Hertz-Musik.

Energie und Schutz vor Strahlenbelastung sind in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Eine Möglichkeit, diese Aspekte in Einklang zu bringen, sind Orgoniten. Doch was sind Orgoniten überhaupt und wie funktionieren sie? In diesem Blogartikel erfährst du alles über die positiven Auswirkungen von Orgoniten auf die Gesundheit, die verschiedenen Arten von Orgoniten und wo man hochwertige Produkte kaufen kann – hier weiter.

Zaubernuss-Salbe (Hamamelis) bietet schnelle und ideale Hilfe bei: lästiges Brennen und Jucken im Afterbereich, Hämorrhoiden, Schleimhautentzündungen, Venen- und Krampfaderleiden, leichteren Hautverletzungen, Neurodermitis, stillt Blutungen – hier zum Angebot.

Das perfekte Spannbetttuch für all diejenigen, die nachts nicht länger »unter Strom stehen« wollen und das einzigartige Erlebnis des geerdeten Schlafens hautnah erleben möchten – hier weiter.

“HeilPower Basenbad mit Fichtennadel und Lavendel” ist ein Wellness-Produkt, das speziell auf die Bedürfnisse von Körper, Geist und Seele abgestimmt ist.

Das HeilPower Basenbad enthält eine perfekte Kombination aus Totes-Meer-Salz, Natron, gemahlenen Tannen-, Fichten- und Kiefernadeln, gemahlenen Lavendelblüten, Mandelöl und reinem ätherischen Fichtenöl.

HeilPower Basen-Wald-Bad praktisch im wiederverwendbaren Drahtbügelglas

👇👇👇

Hier zum Basenbad»»».

Orgonit Schlüsselanhänger mit Baum des Lebens-als Schutz für unterwegs

Dieser schützende Orgonit-Schlüsselanhänger mit “Baum des Lebens” gilt wie alle Orgonit-Produkte als spirituelles Heilmittel und bietet Schutz vor elektromagnetischer Strahlung. Der Lebensbaum symbolisiert Wachstum, Kraft, Entwicklung, Gesundheit, Heilung, Unsterblichkeit und den Kreislauf des Lebens.Hier zum Angebot.

Arnica-Salbe wird traditionell zur Linderung von Schmerzen, Entzündungen und zur Regeneration von Gewebe verwendet. Die Salbe wird aus der Arnica-Pflanze hergestellt und ist aufgrund ihrer entzündungs-hemmenden und schmerzlindernden Eigenschaften beliebt. Hier zum Angebot.

Eine Fichtenharz-Pechsalbe wird häufig als Naturheilmittel zur Behandlung von verschiedenen Hautproblemen eingesetzt. Insbesondere hat sie sich als wirksam bei der Behandlung von Nagelpilz erwiesen, wie die Erfolgsgeschichte einer Betroffenen zeigt. Hier weiterlesen.

Gesunde Zähne, Gesundes Zahnfleisch ohne giftiges, nervenschädigendes Fluorid! Für die Zahnpasten und – pulver werden unterschiedliche Inhaltstoffe natürlichen Ursprungs verwendet, wie: ultrafeine Mineralerde, Tonerde, superfeines Bentonit, grüne ultrafeine, französische Heilerde, Meersalz, Natron, Schlemmkreide, Steinsalz, Xylitol, Aktivkohle, Kokosöl, Moringa, Kurkuma, Salbei, Minze, Zimt, Nelken und reine ätherische Öle. Für die Mundspülung: Wasser (Osmose), Trägeröle, Salz, Xylitol und reine ätherische Öle. Hier zum Angebot.

Bärlauch-Salbe ist ein traditionelles Heilmittel, das seit Jahrhunderten zur Behandlung von Hautkrankheiten verwendet wird. Es wird angenommen, dass die Wirkstoffe der Salbe die Symptome von Hautkrankheiten lindern und die Regeneration der Haut fördern, was zu einer schnelleren Heilung führt. In diesem Artikel werden wir uns die Wirkung von Bärlauch-Salbe auf Hautkrankheiten und die Möglichkeiten, wie sie helfen kann, genauer ansehen – hier weiterlesen.

Bärlauch-Salbe unterstützend bei Akne, Ekzemen und Geschwüren, bei trockenen Hautstellen, Neurodermitis und Schuppenflechte. Von Hand gemachte Bärlauch-Salbe aus reinsten Zutaten. Wirkt adstringierend, antibiotisch und entzündungshemmend – hier zum Angebot.

Grundsätzlich gilt für jede Salbe: Nehmen Sie eine Spatel, um die nötige Menge aus dem Salben-Tiegel zu entnehmen.

Vermeiden sie auf alle Fälle mit Ihren Fingern die Salbe zu entnehmen!

Die Finger können fettig sein und die Salbe dadurch mit Bakterien verunreinigt werden!

Dieser Wegweiser ist all jenen Seelen gewidmet, die sich dafür entschieden haben, jetzt und hier mit dabei zu sein, auf dem Weg in die Neue Zeit, um diese bewusst mitzugestalten in Liebe, Frieden, Freude und Harmonie – mit allen und allem was ist. Tiefere Einsichten werden dann auftauchen, wenn wir diesen Wegweiser befolgen und lernen unserer Intuition zu vertrauen in dem Wissen, dass wir, zu dem was jetzt notwendig ist, geführt werden. Bonus: inklusive persönlicher Widmung von der Autorin – Hier zum Angebot.