FBI-Akten, die letzte Woche in das Online-Archiv der Behörde hochgeladen wurden, enthalten Details über die seltsame Karriere des US-Kongressabgeordneten Sam Dickstein, einem der führenden Juden in der amerikanischen Politik der 1930er und 1940er Jahre, von dem jetzt bekannt ist, dass er ein bezahlter Agent Moskaus war.

…

Dickstein führte in den 1930er Jahren eine Kampagne gegen Deutsch-Amerikaner, die er beschuldigte, “Nazi-Agenten” zu sein. Dann war er einer der ersten, der propagandistische Geschichten über den angeblichen Massenmord an Juden in deutschen Lagern verbreitete (Behauptungen, die später als “Holocaust” bekannt wurden). Und in den 1930er und 1940er Jahren setzte er sich federführend für eine verstärkte jüdische Einwanderung in die Vereinigten Staaten ein und verurteilte gleichzeitig die britische Politik in Palästina.

Hitlers Atombombe: die neuesten Fakten, Indizien und Beweise – Die Autoren thematisieren einmal mehr die Frage, warum Hitler die Bombe im Krieg nicht einsetzte. Die Antwort: Die Alliierten hatten für diesen Fall gedroht, Millionen Deutsche mit Giftgas zu töten. Neue Beweise dafür lassen sich aus einem Zwischenfall im Hafen von Bari ableiten, über den einst sogar ‘Der Spiegel’ berichtete. In der italienischen Stadt wurden große Mengen Giftgas für einen Angriff auf Deutschland per Schiff angelandet – hier weiter.

Codename CROOK – wie ein führender “Anti-Nazi” für Moskau spionierte

Im Rahmen dieser Bemühungen hielt Dickstein bereits im Frühjahr 1939 (lange bevor die meisten “Holocaust”-Propagandaaktionen begannen) Anhörungen im Kongress ab, bei denen er den amerikanischen Journalisten Quentin Reynolds zu seiner Berichterstattung aus Deutschland befragte. Er fragte Reynolds: “Erwarten Sie, dass es ein weiteres Pogrom geben wird?”

…

Reynolds antwortete: “Ich denke nicht nur darüber nach, sondern ich bin überzeugt, dass das vollständige Pogrom nicht mehr weit entfernt ist.”

…

Dickstein fragte noch einmal nach: “Mit anderen Worten: Es wird ein neues Gemetzel geben?”

…

Reynolds antwortete: “Ja, daran gibt es keinen Zweifel.”

…

Dickstein warf ein: “Vernichtung!”

…

Reynolds antwortete: “Ja, ein komplettes Pogrom.”

…

Diese von Dickstein initiierte Aussage im US-Kongress gilt als eines der ersten Beispiele für die Holocaust-Propaganda, bei der Juden und ihre Verbündeten nicht mehr nur über Verfolgung klagten, sondern von “Vernichtung” sprachen.

…

Inzwischen ist bekannt, dass Dickstein zum Zeitpunkt dieser Aussage selbst ein bezahlter Agent des Geheimdienstes NKWD (später KGB) des Kreml war. Er war so gierig in seinen Zahlungsforderungen, dass seine sowjetischen Vorgesetzten ihn privat mit dem Codenamen ZHULIK (“Gauner”) ansprachen. Die Geschichte von Dicksteins Diensten für Moskau wurde erstmals in den 1990er Jahren aufgedeckt, als einige Akten aus dem KGB-Archiv für westliche Forscher zugänglich wurden.

…

Der größte Teil der weniger informativen Dickstein-Akte des FBI wurde 2015 im Rahmen des US Freedom of Information Act freigegeben und letzte Woche auf der FBI-Website veröffentlicht.

…

Der Sohn eines Rabbiners kam 1887 als Zweijähriger mit seiner Familie in die USA, nachdem er in Vilnius, Litauen, geboren worden war. Die Dicksteins ließen sich in einem jüdischen Viertel von New York nieder, und wie viele seiner Glaubensgenossen besuchte der junge Sam Dickstein das New Yorker City College und später die Law School und trat 1908 in die Anwaltskanzlei Hyman & Gross ein.

…

Als junger Politiker, der sich in der Demokratischen Partei New Yorks hochgearbeitet hatte, war Dickstein ein entschiedener Befürworter des Eintritts der USA in den Ersten Weltkrieg und gewann unter anderem wegen dieser kriegsbefürwortenden Haltung 1919 die Wahl in die New York State Assembly und 1922 in den US-Kongress. Schon bald spezialisierte er sich auf Einwanderungsfragen – sowohl bei der Förderung der Interessen von Juden als auch bei der Bekämpfung nicht-jüdischer Deutscher – und erhielt den einflussreichen Posten des Vorsitzenden des Einwanderungsausschusses des Repräsentantenhauses.

…

In den frühen 1930er Jahren begann Dickstein (auf Betreiben jüdischer Lobbygruppen), auf eine Untersuchung des “Antisemitismus” zu drängen und behauptete, dass diejenigen, die sich den Aktivitäten des organisierten Judentums widersetzten, “Nazi-Agenten” seien. Berühmt wurde er vor allem dadurch, dass er 1934 einen Kongressbeschluss zur Einrichtung eines Sonderausschusses für “unamerikanische Aktivitäten” einbrachte, der speziell gegen “Nazi-Propaganda” vorgehen sollte, die von “ausländischen Subversiven” verbreitet wurde.

…

Zur gleichen Zeit profitierte Dickstein selbst von einem lukrativen Nebengeschäft: Er verkaufte seinen Einfluss an potenzielle jüdische Einwanderer. Im Jahr 1939 erhielt das FBI Informationen, dass Dickstein “ein sehr großes Geschäft betreibt, das im Wesentlichen darin besteht, dass er behauptet, jüdischen Flüchtlingen bei der Einreise in dieses Land helfen zu können. Sein Honorar für diese ‘Hilfe’ beträgt 1.000 Dollar pro Person.”

…

(Der Autor dieses Blogs weiß von parallelen Gaunereien in Großbritannien, die zur Finanzierung illegaler zionistischer Geheimdienstoperationen organisiert wurden und von einem “britischen” Anwalt geleitet wurden, der früher Privatsekretär des zionistischen Führers und späteren israelischen Präsidenten Chaim Weizmann war. Weitere Einzelheiten zu diesem anglo-jüdischen Unternehmen werden im Laufe dieses Jahres veröffentlicht).

…

1937 entdeckte der sowjetische Geheimdienst Dicksteins Machenschaften, nachdem einer seiner Agenten aus Österreich – ein Jude namens Leo Helfgott – dem Kongressabgeordneten die übliche Gebühr von 1.000 Dollar gezahlt hatte, um ein dauerhaftes Aufenthaltsvisum in den USA zu erhalten. Der ranghohe New Yorker NKWD-Offizier Gaik Ovakimyan schickte einen Bericht nach Moskau, in dem es hieß, dass der Kongressabgeordnete Dickstein “an der Spitze einer kriminellen Bande stand, die in zwielichtige Geschäfte verwickelt war, Pässe verkaufte, Menschen illegal einschleuste und ihnen die Staatsbürgerschaft verschaffte“.

…

Einige Monate zuvor hatte sich Dickstein an den sowjetischen Botschafter in Washington gewandt und angeboten, Informationen über einen antikommunistischen Exilanten zu verkaufen. Nach einiger Überlegung (und nachdem er von seinem korrupten Verhalten erfahren hatte) genehmigte Stalins Spionagechef Nikolai Jezhov, der als “Blutiger Zwerg” bekannt war, persönlich Dicksteins Anwerbung gegen ein monatliches Gehalt von 1.250 Dollar. Im Gegenzug erklärte sich Dickstein bereit, “für uns Dokumentationsmaterial über die faschistische Arbeit zu beschaffen – sowohl von den Regierungsorganen als auch von privaten [d.h. jüdischen] Geheimdienstorganisationen, mit denen er in Verbindung steht.”

…

Zu den “Faschisten”, die Dickstein verraten sollte, gehörten ukrainische Nationalisten im Exil.

…

Wie bei einigen anderen jüdischen Agenten war sich der NKWD oft nicht sicher, ob Dickstein ein echter Agent war oder, wie ein NKWD-Offizier ihn im Juni 1939 beschrieb, “ein vollkommener Gauner und Erpresser” und “eine sehr clevere Schlange“. In jenem Jahr unternahm Dickstein (im Auftrag des NKWD) zahlreiche Versuche, den wichtigen sowjetischen Überläufer Walter Krivitsky zu diskreditieren und zu schikanieren, der 1941 erschossen in einem Washingtoner Hotelzimmer aufgefunden wurde.

…

In einem NKWD/KGB-Dokument heißt es: “Wir beabsichtigen, durch CROOK [Dickstein] die Möglichkeiten auszuloten, mit seiner Beteiligung die Deportation von Weißgardisten und trotzkistischen Elementen, die in diesem Land [d.h. in den USA] leben und für uns von operativem Interesse sein könnten, in unser Land zu organisieren.”

…

Es scheint jedoch, dass der NKWD 1940 seine Zahlungen an Dickstein einstellte, vielleicht weil er vermutete, dass er eher seinen eigenen finanziellen Interessen als dem Kreml gegenüber loyal war.

…

Von 1941 bis 1942 unterstützte Dickstein eine der wichtigsten zionistischen Propagandaaktionen – das Komitee für eine jüdische Armee. Damit sollte Druck auf die britische Regierung ausgeübt werden, eine spezifisch jüdische Kampftruppe zu schaffen – nicht, weil Juden besonders gerne an der Front kämpfen wollten, sondern weil eine explizit definierte jüdische Armee, die auf der Seite der Alliierten kämpft, den Juden einen Platz am Verhandlungstisch der Nachkriegszeit verschaffen und ihren Anspruch auf einen jüdischen Staat in Palästina erheblich stärken würde.

…

Aus diesem Grund stand das britische Außenministerium der Idee einer jüdischen Armee sehr ablehnend gegenüber und hielt Winston Churchill regelmäßig davon ab, sie zu befürworten. Die frühen Versionen der “Holocaust”-Propaganda waren eng mit der Lobbykampagne für eine jüdische Armee verbunden. 1944 gehörte Dickstein zu den zahlreichen Politikern, die die Proklamation der American League for a Free Palestine unterzeichneten, die “die kalkulierte Ausrottung des alten jüdischen Volkes durch die barbarischen Nazis” anprangerte und erneut eine spezifisch jüdische Armee forderte, verbunden mit der Forderung nach einem zionistischen Staat. Auf Versammlungen in New York griff er Amerikas vermeintlichen Verbündeten Großbritannien wegen seiner Politik der “geschlossenen Tür” für Juden, die nach Palästina wollten, an.

…

Zur gleichen Zeit war Dickstein Mitglied des Exekutivkomitees der wichtigsten Anlaufstelle für “Holocaust”-Propaganda in den USA – des Emergency Committee to Save the Jewish People of Europe. Der Organisator dieses Komitees war Peter Bergson, der auch der wichtigste amerikanische Vertreter der zionistischen Terrorgruppe Irgun war und Geld und Waffen für diese brutale Bande sammelte, die für zahlreiche Bombenanschläge und Gräueltaten gegen britische und palästinensische Ziele verantwortlich war.

…

Wie viele jüdische Amerikaner (und vielleicht auf Anweisung seiner Freunde in Moskau) war auch der Kongressabgeordnete Dickstein bestrebt, seinen vermeintlichen britischen Verbündeten schon vor Kriegsende Ärger zu machen. Als zum Beispiel der berühmte britische Schauspieler und Songwriter Noel Coward sagte, er sei “weniger beeindruckt von einigen der trauernden kleinen Brooklyner Jungs, die dort in Tränen aufgelöst inmitten des fremden Getreides liegen, mit nichts Schlimmerem als einer Schusswunde im Bein oder einem gebrochenen Arm“, drohte Dickstein damit, seinen Einfluss im Kongress zu nutzen, um Coward in den USA zur Persona non grata zu erklären.

…

Im Juni 1944 brachte Dickstein eine Kongressresolution ein, um “Antisemitismus” in den USA zu einem Verbrechen zu machen, das mit Gefängnis bestraft werden konnte.

…

Und als sich das Kriegsende näherte, war Dickstein einer der stärksten Befürworter der Idee von “Kriegsverbrecherprozessen”. Es war keineswegs sicher, dass es zu dem kommen würde, was schließlich zum Nürnberger Prozess wurde, denn Rechtsexperten und hohe Beamte im US-Außenministerium und im britischen Außenministerium hatten große Zweifel an der Weisheit einer rachsüchtigen und propagandistischen “Siegerjustiz”. Dickstein gehörte zu den führenden Unterstützern des wichtigsten amerikanischen Befürworters solcher Prozesse, des ehemaligen Botschafters Herbert Pell.

…

Im Jahr 1946 verließ Dickstein den Kongress, um Richter am Obersten Gerichtshof von New York zu werden. In dieser Funktion war er noch tätig, als er 1954 starb.

…

Trotz seiner früheren “Anti-Nazi”-Aktivitäten hatte Dickstein keine Skrupel, eine korrupte Geschäftsbeziehung mit einem “rechtsgerichteten” italienisch-amerikanischen Geschäftsmann einzugehen, der eng mit der Mafia verbunden war. Es handelte sich um Generoso Pope, den Chef des damals größten Sand- und Kiesunternehmens der Welt. Pope bestach Dickstein, um günstige Entscheidungen in Einwanderungsfällen zu erhalten. (Sein Sohn Generoso Pope jr. war Eigentümer des berüchtigten Magazins National Enquirer, das für seine bizarren Verschwörungstheorien und erfundenen Geschichten über Prominente bekannt ist.) Die Beziehung zwischen Dickstein und Pope ist ein Beispiel dafür, dass korrupte Zionisten sowohl mit der politischen “Rechten” als auch mit der “Linken” gerne zusammenarbeiten.

…

Zusätzlich zu seiner Arbeit für Moskau erfuhr das FBI 1951, dass Dickstein Bestechungsgelder von zwei korrupten Geschäftsleuten, Murray Garsson und Henry Garsson, angenommen hatte. Diese in London geborenen jüdischen Brüder waren 1947 wegen Verschwörung zum Betrug der US-Regierung im Zusammenhang mit verschiedenen Munitionsverträgen verurteilt worden. Die von den Brüdern Garsson hergestellten Mörsergranaten hatten defekte Zünder, was zu zahlreichen vorzeitigen Explosionen und dem Tod von 38 amerikanischen Soldaten führte.

…

Eine gut platzierte Quelle in Washington teilte dem FBI mit, dass der Kongressabgeordnete entweder im Gefängnis oder im Grab landen würde, wenn alle Fakten über Dicksteins Beteiligung an den Garsson-Brüdern bekannt würden. Was er damit meinte, lässt sich an den Umständen von Murray Garssons Tod ablesen: Der Betrüger stürzte im März 1957 eine Treppe hinunter oder wurde gestoßen, wobei er sich den Schädel einschlug.

…

Während eines Großteils seiner Karriere als sowjetischer Agent wurde Dickstein durch die Tatsache geschützt, dass er sich vorgenommen hatte, dem FBI-Direktor J. Edgar Hoover zu schmeicheln und ihn für sich zu gewinnen. Dazu trug auch die Tatsache bei, dass Dicksteins eigener Bruder Abraham von 1934 bis 1944 als FBI-Beamter (d.h. als das, was das FBI verwirrenderweise als “Special Agent” bezeichnet) arbeitete.

…

Letztendlich hatte das FBI keine andere Wahl, als das Ausmaß von Dicksteins Niedertracht zu erkennen. Aber bis heute wird der Verräter geehrt, indem ein Teil von New York nach ihm benannt wurde. Die Samuel Dickstein Plaza am Broadway im Süden Manhattans, ist nach dem korrupten jüdischen Politiker und sowjetischen Agenten benannt, der mit Lügen und dem Verkauf von politischem Einfluss Karriere gemacht hat. Ein wahrer amerikanischer Held.

Quelle: Ein Artikel von Peter Rushton – Veröffentlicht bei jailingopinions.com/ am 7. März 2024

