Die 2. SS-Panzer-Division „Das Reich“ war eine Panzertruppe der Waffen-SS. Sie entstand aus der Entwicklung der SS-Verfügungsdivision (VT-Division), über die SS-Division „Reich“ (mot.) zur 2. Division.

Die SS-Verfügungsdivision (Verfügungstruppe-Division) wurde am 10. Oktober 1939 aus der Zusammenlegung der SS-Verfügungstruppe mit Teilen der SS-Totenkopfverbände gebildet. Die VT-Division bestand aus drei als motorisierte Infanterieregimenter gegliederten SS-Standarten. Erster Kommandeur war der damalige SS-Gruppenführer Paul Hausser. Die Division bildete zusammen mit den SS-Totenkopfverbänden und der Leibstandarte-SS „Adolf Hitler“ den Grundstock der späteren Waffen-SS.

Ihr Weg führte nach Frankreich, auf den Balkan und tief in die Sowjetunion hinein. Es waren Schlachten ohnegleichen.

Karl-Heinz Boska (geb. 18. Oktober 1920 in Kiel; gest. 22. Oktober 2004 in Raisdorf bei Kiel) war ein deutscher Offizier der Waffen-SS, zuletzt SS-Hauptsturmführer und Ritterkreuzträger des Zweiten Weltkrieges. Karl-Heinz Boska war Träger der begehrten Ehrenblattspange.

Sowjetunion, Raum Charkow: Schwere Panzer-Abteilung 502 der Division „Das Reich" mit neuem Panzer VI (Tiger I) bei Vorführung und Erprobung.

Interview mit Ritterkreuzträger Karl-Heinz Boska, SS-Obersturmführer und Adjutant der 2. SS-Panzerdivision ‘Das Reich’.

Kiel, 1990. Es ist schön, Sie endlich kennenzulernen. Wie besprochen, möchte ich Ihnen ein paar Fragen zu Ihrem Dienst stellen. Meine erste Frage lautet: Warum haben Sie sich für die SS als Waffengattung entschieden?

Karl: Jawohl, mein amerikanischer Freund, wie Sie es wünschen. Ich habe meine Karriere in der Hitlerjugend begonnen, hier in Kiel, und bin durch die ganze Stadt gelaufen. Von klein auf wurde uns beigebracht, dass die höchste Tat, die ein Bürger vollbringen kann, der Dienst am Volk ist. Dies geschah in Form von Militärdienst, RAD oder Staatsdienst. Es wurde uns eingebläut, uns für Deutschland und unser Volk einzusetzen. Ein Slogan, den wir zu sagen pflegten, lautete: “Du bist nichts, aber dein Volk ist alles”. Er sollte uns die egoistische Einstellung nehmen und uns dazu bringen, jeden in unserem Land zu schätzen, unabhängig von seiner Klasse. Ein sehr armes Kind hatte genauso eine Chance verdient wie ein reiches. Von der Hitlerjugend wurde ich ausgewählt, die sehr angesehene NAPOLA-Schule [Nationalpolitische Erziehungsanstalten] in Plön zu besuchen, in die man nur schwer hineinkam. Sie bereiteten einen auf den Staatsdienst oder auf Führungspositionen innerhalb der Partei vor. Mit einem Diplom von einer dieser Schulen konnte man leicht in die SS kommen.

Ich hatte gesehen, wie die SS-Männer in Paraden marschierten und besondere Wachdienste leisteten und dachte, dass ich zu dieser elitären Gruppe von Männern gehören sollte. In der Schule hatte ich Lehrer, die Mitglied der SS waren, und natürlich sangen sie das Loblied auf die SS, was mein Interesse noch mehr weckte. Ich sprach mit einem Rekrutierer und bewarb mich um die Aufnahme; ich war sehr froh, dass ich ausgewählt wurde. Nach meiner Schulzeit wurde ich in die SS-VT aufgenommen und begann eine Ausbildung zum Soldaten im militärischen Arm der SS. Es war der natürliche Weg für jemanden wie mich; ich glaubte an die Bewegung und wollte ein Teil von etwas Besonderem sein. Es war sehr schwer, in die SS zu kommen, nur die Besten in Deutschland wurden aufgenommen, bis der Krieg begann.

Wie haben Sie sich gefühlt, als der Krieg erklärt wurde?

Karl: Nun, wir haben den Krieg nicht erklärt, das waren die Engländer und Franzosen. Wir haben Polen angegriffen, um die Grenzübergriffe zu stoppen, von denen sie vehement behaupten, sie hätten nie stattgefunden. Ich kannte Menschen, die Opfer dieser Angriffe von Kriminellen waren, und ich weiß, dass sie nicht lügen. Was meine Gefühle angeht, so muss ich gestehen, dass ich etwas besorgt war, da viele von uns das Gefühl hatten, dass Deutschland nach dem ersten Krieg sehr ungerecht behandelt wurde. Man hatte uns große Teile unseres Landes genommen, darunter ein paar Millionen Deutsche. Wir wollten es zurück und eine Chance, unseren Status als europäischer Führer wiederzuerlangen. Natürlich wollte das niemand sonst in Europa, aber es war fair, alle Nationen gleichzustellen, nicht nur die Gewinner des Krieges.

Die polnische Arroganz und der Hass gipfelten in der Misshandlung der Deutschen, die in Polen festsaßen, und in Angriffen auf die Grenzen. Deutschland konnte dem nicht tatenlos zusehen, keine Nation würde das tun. Ich habe gelesen, dass Deutsche, die aus dem Reich nach Preußen fuhren, manchmal von Banditen überfallen und ausgeraubt wurden, aber die Polizei unternahm nichts. Sie taten so, als ob sie es verdient hätten. Ich hörte von einer Familie, die ermordet wurde, weil sie versuchte, in ihr beschlagnahmtes Haus zurückzukehren, um einige Erbstücke abzuholen. Man könnte sagen, dass viele Deutsche zu meiner Zeit keinen Krieg mit England wollten, aber für Polen und Frankreich gab es Ärger, den nur ein Krieg lösen konnte. Viele waren froh, dass wir gegen Polen vorgingen; es war ein Akt der Rache für die 20 Jahre polnischer Angriffe auf deutsches Territorium, Bürger und Kultur.

Wie ich hörte, haben Sie während des Frankreichfeldzugs in der SS-VT gedient. Wie sind Sie zum Panzersoldaten geworden?

Karl: Ja, ich war zunächst bei der Motorradaufklärung für die französischen Schlachten. Wir kundschafteten die Straßen und das Gelände vor unserer Einheit aus, damit sie vorrücken konnte. Wir waren oft die Ersten, die den Feind sahen und von ihm gesehen wurden, und wir hatten anfangs hohe Verlustquoten. Einmal fuhren wir um eine enge Kurve und gerieten direkt in eine französische Panzerabwehrfalle. Sie eröffneten das Feuer aus allen Rohren auf uns. Wir mussten die Luftwaffe einsetzen, um die Verteidiger zum Schweigen zu bringen, aber ich hatte Glück, dass ich dem entkommen bin. Ich hätte aufhören sollen, als ich einen blau gekleideten Soldaten durch den Wald rennen sah, aber ich war damals noch sehr unerfahren. Ein anderes Mal kamen wir in eine Stadt, in der überall weiße Fahnen wehten, und die Franzosen eröffneten das Feuer auf uns; es waren Neger, die keine Disziplin hatten. Obwohl dieser Zweig sehr gefährlich war, hatte er einen besonderen Geist, wir fühlten uns beim Fahren frei. Wir arbeiteten in unserem eigenen Tempo und konnten sehr langsam oder sehr schnell fahren. Wir waren die ersten, die mit Zivilisten in Kontakt kamen, die uns zwar seltsame Blicke zuwarfen, aber meistens freundlich reagierten.

Wir waren eine Gruppe von Männern, die sich vor nichts fürchteten und die Aufregung auf hohem Niveau mochten. Als die Division ‘Reich’ gebildet wurde, wählte man deshalb viele von uns aus, um auf die Panzerschule zu gehen. Ich wollte unbedingt dorthin, denn ich hatte die Panzer bewundert, die durch Polen und Frankreich rasten. Wir konnten unsere feldgrauen Uniformen gegen schwarze eintauschen, wir sahen großartig aus. Auch die Mädchen warfen uns doppelte Blicke zu, das Schwarz war elitär, kühn, verwegen und schneidig. Wenn man dann noch die Sigrunen und den Totenkopf dazu nimmt, war es die beste Uniform des ganzen Krieges. Ich weiß noch, wie ich in meinem ersten Panzer saß, es war ein Panzer II und sehr beengt. Bis 1941 hatten wir den Panzer III und IV, mit denen wir besser gegen feindliche Panzer vorgehen konnten, die viel stärker waren als unsere frühen Panzer. Sie erhielten das Ritterkreuz für Ihren Einsatz an der russischen Front.

Unter welchen Umständen haben Sie diese hohe Auszeichnung verliehen bekommen?

Karl: Ich war zu dieser Zeit bei der 6. Kompanie des SS-Panzerregiments zwei. Wir bewachten die Flanken von Wehrmachtseinheiten und ich wollte ein paar Panzer mitnehmen, um zu trainieren und mich umzusehen. Zu diesem Zeitpunkt sah ich durch meine Optik, dass viele Iwans in Angriffsposition gingen, direkt gegenüber von unserem Hauptquartier, was niemand zu bemerken schien. Ich wusste, dass wir etwas tun mussten, auch ohne unsere Infanterie, also befahl ich einen Vorwärtsmarsch und wir stürmten wie alte Ritter in die Masse der Angreifer. Alle Läufe feuerten und wurden rotglühend, das alarmierte unsere Kameraden, die zum Leben erwachten. Wir sahen uns Pak und Artillerie gegenüber, die sofort ausgeschaltet wurden und dem Ivan schwere Verluste zufügten. Wir hielten diesen Angriff aufrecht, bis sie zurückgeschlagen waren, dann befahl ich uns, in ihre Front vorzurücken, wo wir weitere Pak-Fronten zerstörten. Die Verluste waren sehr hoch; ich sah überall Tote und Rauch von abgefeuerten Granaten.

Wenn ich mich recht erinnere, gab es über 300 Tote, die wir zählten, und viele ausgeschaltete oder erbeutete Geschütze. Ich weiß auch noch von den vielen Gefangenen, die uns später bei der Planung eines Gegenangriffs in einem kritischen Gebiet halfen. Unsere Sanitäter, die SS-Männer waren, behandelten alle Verwundeten ohne Rücksicht auf die Uniform. Ich habe gesehen, wie einer meiner Männer einem schwer verwundeten Russen, der sonst gestorben wäre, eine Bluttransfusion verabreicht hat. Wir sind nicht die Bösewichte, für die uns die Presse hält. Was Sie vielleicht auch überraschen wird, ist, dass wir das alles mit dem Panzer IV gemacht haben, der im Vergleich zum Panther und Tiger, die die meisten Treffer aushalten konnten, nicht so schwer bewaffnet war. Zum Glück für uns konnte der Ivan nicht gut zielen. Nach dieser Aktion verlangte Walter Krüger, dass ich für die Auszeichnung vorgeschlagen werde, und das kam für mich überraschend, denn ich habe nur das getan, was ein Soldat tut, nämlich nach einer Chance gesucht, seinen Feind zu schlagen.

Was ist Ihre Meinung zu den Vorwürfen über Kriegsverbrechen der SS?

Karl: Ich schenke den vielen Geschichten, die die Sieger erzählen, nicht viel Glauben. Sie hatten viele Jahre Zeit und viele Lügner, um ihre Version der Ereignisse auszuarbeiten. Wenn, und ich betone, wenn, die SS die schrecklichen Dinge getan hat, die der Feind behauptet, würde ich mich schämen. Ich bin ein Soldat, kein Mörder, und ich würde niemals zulassen, dass meine Männer sich so verhalten. Die Russen stellen sehr wilde Behauptungen auf, die bis zur Absurdität gehen, doch die deutschen Historiker fressen die Geschichten auf. Die westlichen Alliierten sind etwas zurückhaltender, erzählen aber immer noch Geschichten, dass wir Zivilisten und Babys getötet haben. Ich sah das jedenfalls nie und hätte mit der Pistole protestiert. Das Schlimmste, was ich von unseren Streitkräften gesehen habe, war die Hinrichtung von Banditen, die nach einem Überfall auf eine Wehrmachtspatrouille gefangen genommen und alle auf bestialische Weise getötet wurden. Zu dieser Bande gehörte auch eine Frau, die mit den Ringen und Brieftaschen der Soldaten erwischt wurde. Man erklärte sie alle zu Banditen und erschoss sie wegen des illegalen Mordes an den Soldaten.

Niemand, der bei klarem Verstand ist, würde diese abscheulichen Menschen als Opfer und Helden bezeichnen, und doch sind wir gezwungen, sie zu loben. Die armen Jungen, die sie kaltblütig ermordet haben, bekommen nichts als einen Brief nach Hause, in dem steht, dass ihr Grab nicht mehr bekannt ist. Die Sowjets haben jeden deutschen Friedhof zerstört, den sie finden konnten. Wir haben ihnen das nicht angetan. Wir haben alle praktischen Maßnahmen ergriffen, um ihnen Respekt zu erweisen und später die Identifizierung ihrer Toten zu erleichtern. Wir haben ihnen zwar keine üppigen Friedhöfe angelegt, wie wir es für unsere Männer taten, aber wir zollten ihnen Respekt. Mit dem Fall der Sowjets werden wir in der Lage sein, diese alten Stätten ausfindig zu machen, und hoffentlich können sie eines Tages wiederhergestellt werden, um die zahllosen Soldaten zu ehren, die noch immer in fremder Erde liegen. Es freut mich zu wissen, dass es Menschen gibt, die sich auf die Suche nach unseren Vermissten begeben und sie hin und wieder auch finden. Vor ein paar Jahren wurde Michael Wittman mit seiner Crew in der Normandie gefunden. Am Ende erwischte ihn ein Jabo [amerikanisches Kampfflugzeug]. Er war ein großes Panzerass, das für uns alle ein Vorbild war. Er saß in einem Tiger und erzielte einen großen Erfolg, sogar gegen die westlichen Alliierten. Seien Sie also sehr vorsichtig mit den Geschichten über Kriegsverbrechen, die Sie über uns hören, viele sind einfach nicht wahr, und einige sind Schöpfungen sehr kranker Köpfe.

Wie hat der Krieg für Sie geendet?

Karl: Ich wurde von den Briten gefangen genommen, und ich muss sagen, dass ich fair behandelt wurde. Am Ende des Krieges schämten sich viele für das, was sie aus Deutschland gemacht hatten. Ich hatte das Glück, die Bekanntschaft vieler dieser Typen zu machen, einer erzählte mir sogar unter vier Augen, dass er vor dem Krieg mit Oswald Mosley zusammen war. Die SS war für unsere Feinde ein Rätsel und einige waren wirklich daran interessiert, die Wahrheit von uns zu erfahren. Einigen war es egal, und natürlich hat die Kriegspropaganda sie aufgefressen, diese Typen beschimpften uns, bespuckten uns und griffen uns an. Wie Sie wissen, starben viele Deutsche nach dem Krieg aufgrund von Misshandlungen und Vertreibungen, viele hatten es also nicht so gut wie ich. Ich muss zugeben, dass ich ein paar Mal geschlagen wurde, aber sie wurden zurechtgewiesen.

Ich empfand die Briten eher als unsere Brüder denn als Feinde, und Himmler sah das auch so. Es gab sogar einige Briten, die in der SS dienten, aber das wird verschwiegen.

Ich war wütend darüber, dass ich nach dem Krieg noch einige Jahre festgehalten wurde, was gegen die Konventionen war. Am Ende war ich einfach nur froh, dass ich überlebte, während so viele andere nicht überlebt haben. Ich bin dankbar, dass die Briten uns nicht misshandelt haben und sogar sehr höflich waren, wenn sie Fragen stellten oder Informationen suchten. Es ist schwer, sie als Feinde zu betrachten, und es ist traurig, dass wir gegen so aufrechte europäische Mitbürger wie die Briten kämpfen mussten. Sie hatten einen Kriegstreiber als Führer, der ihr Reich zerstörte; Großbritannien ist nur noch ein Schatten seiner selbst, genau wie der Führer es vorausgesagte.

Boskas Empfehlung für das Ritterkreuz – Quelle: Traces of War.

„SS-Obersturmführer Boska ist ein hervorragender Führer, der mehrere schwierige Situationen gemeistert hat und dabei seine unterstellten Panzer stets mit großer Umsicht geführte.

Am 09.11.1943 erhielten er und sein Zug den Auftrag, sich im Raum Schewtschenkiwka bereitzuhalten, um feindliche Panzerangriffe im Sektor des Grenadier-Regiments 344 abzuwehren.

Um 05:00 Uhr am 10.11.1943 fuhr Boska mit seinen 5 einsatzbereiten Panzer IV bis zur Frontlinie bei Schewtschenkiwka und darüber hinaus. Er wollte seine Befehlshaber über das Gelände orientieren und gleichzeitig gegenüber von Bolschaja Grab aufklären.

Nachdem Boska ein paar hundert Meter über die Frontlinie hinausgefahren war, entdeckte er einen feindlichen Infanterieangriff, der von Bolschaja Grab aus in Richtung des östlichen Teils von Stepanowka startete. Obwohl die russischen Angriffsspeerspitzen bereits 200 Meter vor den eigenen Linien standen, gab es keine Anzeichen dafür, dass die eigene Infanterie den Feind entdeckt hatte.

Boska erkannte die Gefahr und traf die unabhängige Entscheidung, vom Marsch aus in die rechte Flanke des Feindes anzugreifen und so den völlig überraschten Feind aus den Angeln zu heben. Boskas Zug zerstörte die feindlichen Truppen, die sich auf flachen Feldern befanden, im Laufe eines über 2 Stunden dauernden Gefechts fast vollständig. Der Feind ließ 380 Tote und zahlreiche schwere Waffen auf dem Schlachtfeld zurück (siehe Liste). Die Gefangenen, die hier gemacht wurden, lieferten wertvolle Aussagen für die Führung.

Boska nutzte diesen Erfolg und verfolgte die letzten fliehenden feindlichen Elemente bis an den Rand von Bolschaja Grab zurück. Hier lieferte er sich ein heftiges Feuergefecht mit 7 feindlichen Panzerabwehrkanonen, die inzwischen in Stellung gebracht wurden. Auch diese wurden mit koordiniertem Feuer zerstört, und er griff dann die neu auftauchende Infanterie an. 2 der aufgestellten Panzerabwehrkanonen wurden erbeutet und zurückgebracht. Boska zog sich daraufhin vom Feind zurück, nachdem er keinen seiner eigenen Panzer verloren hatte.

In der Nacht vom 09./10.11.1943 durchbrachen die Russen den rechten Flügel der 75. Infanterie-Division mit einer Panzerbrigade und am Morgen des nächsten Tages standen sie mit 16 Panzern und 2 Infanteriekompanien in Ssolimonki. Dieser Angriff sollte in Verbindung mit dem feindlichen Angriff in Regimentsgröße, der von Boska zurückgeschlagen wurden, zur Einkreisung der 75. Infanterie-Division führen und die notwendigen Voraussetzungen für einen Vorstoß gegen Bjela Zerkoff schaffen. Aber die Situation wurde letztendlich zu unseren Gunsten gelöst, dank des klaren, schnellen und unabhängigen Handelns von Boska, der während seines Angriffs auch herausragende Tapferkeit zeigte. Sein Eingreifen verhinderte einen folglich unvermeidlichen feindlichen Vorstoß gegen Bjela Zerkoff. Die eingedrungenen feindlichen Panzer und die Infanterie wurden schließlich von der Handvoll verfügbarer Reserven vernichtet, die nun dank Boskas erfolgreichem Konter frei agieren konnten.

Erfolge von Boskas Operation: 63 Gefangene, 380 Tote, 5 Panzerabwehrkanonen (7,62 cm) zerstört, 2 Panzerabwehrkanonen (7,62 cm) erbeutet, 3 Panzerabwehrgewehre zerstört, 100 Gewehre zerstört. Eingereicht am 4. Dezember 1943. Vorläufiges Dokument und Auszeichnung am 24. Dezember 1943 an Panzer AOK 4.“

Hier das Interview als Pdf downloaden und sichern

