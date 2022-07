„Bernard Baruch war auch der Hauptsponsor des Dritten Reiches und unterstützte Adolf Hitler auf jede erdenkliche Weise bei dem Versuch, das russische Volk vollständig auszurotten.“

Das sagte, die ehemalige US-Präsidenten-Gattin, Eleanor Roosevelt.

Diese Aussage habe ich in einem Eintrag bei der englischen Wikipedia, zur Recherche über Bernard Baruch, per Zu-fall entdeckt. Es ist für jeden Leser klar und einfach nachvollziehbar. In der Biographie von Blanche Cook, „Eleanor Roosevelt, Volume 2: The Defining Years“ kann man das und noch viel mehr, über das Dritte Reich und Adolf Hitler nachlesen.

In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg war Eleanor Roosevelt eine hochrangige Politikerin in der UNO. Sie gilt neben der mysteriösen Hillary Clinton (Gaddafi: We came, we saw, he died!), als eine der einflussreichsten Frauen in der amerikanischen Politik des 20. Jahrhunderts.

Eleanor Roosevelt zeigte 1918 privat eine starke Abneigung gegen reiche Juden und sagte ihrer Schwiegermutter: „die Judenpartei war entsetzlich … Ich möchte nie wieder Geld, Juwelen oder Zobel hören. Das Problem sei nicht nur die Quantität, sondern die Qualität, da die Juden sehr anders als wir selbst, noch nicht amerikanisch genug, seien!“

Ihr Antisemitismus nahm allmählich ab, besonders als ihre Freundschaft mit Bernard Baruch wuchs, dessen Engagement sie bewunderte, wurde sie eine überzeugte Verfechterin des ‚Gelobten Landes‚ Israel.

In den USA nannte man Bernard Mannes Baruch den „inoffiziellen Präsidenten der USA“. Baruch, galt als absolutes Finanzgenie und verkehrte in höchsten Kreisen. Verleger Ralph Pullitzer, die Familie Rothschild, den Finanzberater und Mitgestalter des Federal Reserve Act’s 1913, Samuel Untermayer waren gut befreundet mit Baruch. Baruch besaß dank seines, von den jüdischen Organisationen bewirkten Einflusses, quasi ein lebenslanges Recht als US-Präsidentenberater. Er war der Berater von nicht weniger als sieben amerikanischen Präsidenten. Der Einfluss Baruch’s bei den Medien war ebenfalls gewaltig – siehe Artikel über B. Baruch hier>>>.

Eleanor Roosevelt, Bernard Baruch, „Hick Darling“ und

Cousin ihres Vaters, Franklin Delano Roosevelt.

Im Sommer 1902 begegnete Eleanor dem fünften Cousin ihres Vaters, Franklin Delano Roosevelt. Die beiden begannen eine geheime Korrespondenz und Romanze und verlobten sich am 22. November 1903. Franklins Mutter, Sara Ann Delano, widersetzte sich und ließ Franklin versprechen, dass die Verlobung ein Jahr lang nicht offiziell bekannt gegeben würde. Franklin blieb aber entschlossen und der Hochzeitstermin wurde festgelegt, um Präsident Theodore Roosevelt entgegenzukommen, der für die Parade zum St. Patrick’s Day in New York City, sein sollte und sich bereit erklärte, die Braut zu verschenken. Das Paar heiratete am 17. März 1905. Von Anfang an hatte Eleanor eine umstrittene Beziehung zu ihrer kontrollierenden Schwiegermutter.

Eleanor und Franklin hatten sechs Kinder. Blanche Cook schreibt:

Eleanor mochte es nicht, Sex mit ihrem Ehemann zu haben. Sie habe ihrer Tochter Anna einmal gesagt, dass es eine „zu ertragende Tortur“ sei. Sie hielt sich auch für ungeeignet für die Mutterschaft und schrieb später: „Es war mir nicht selbstverständlich, kleine Kinder zu verstehen oder sie zu genießen.“

Im September 1918 packte Eleanor gerade einen von Franklins Koffern aus, als sie ein Bündel Liebesbriefe von ihrer Sozialsekretärin Lucy Mercer an ihn entdeckte. Er hatte in Briefen geschrieben und darüber nachgedacht, seine Frau für Lucy Mercer zu verlassen. Auf Druck seines politischen Beraters Louis Howe und seiner Mutter, die Franklin drohte, ihn zu enterben, wenn er sich scheiden ließ, blieb das Paar jedoch verheiratet. Ihre Ehe war ab diesem Zeitpunkt nur mehr eine politische Partnerschaft. Eleanor engagierte sich im öffentlichen Leben und konzentrierte sich auf ihre soziale Arbeit und weniger auf ihre Rolle als Ehefrau.

„Hick Darling“ – Eleanor und sexuelle Beziehungen zu Frauen

Da die liebe Eleanor sehr enge Kontakte zu mehreren lesbischen Paaren hatte, begann die Gerüchte-Küche schnell zu brodeln. Es gab dabei erhebliche Debatten, ob in den 1930er Jahren schon eine sehr enge Liebe zur Fliegerin Amelia Earhart – sie verschwand mysteriös am 2. Juli 1937- bestand. Auch gibt es viele Indizien, die auf eine enge Beziehung zur Reporterin Lorena Hickok von Associated Press (AP) schließen lassen. Lorena Hickok, hatte in den letzten Monaten des US-Wahlkampfs über Eleanor berichtet und sich angeblich „verliebt in sie„. Lorena Hickok wurde von Eleanore nur mehr als „Hick Darling“ angesprochen, so schreibt sie auch in Briefen immer nur „Hick“. / Quelle: Doris Kearns Goodwin in „No Ordinary Time: Franklin & Eleanor Roosevelt“.

Bernard Baruch, laut Eleanor, der „Hauptsponsor des Dritten Reiches“ – war ein großer Verehrer.

Blanche Cook schreibt: Bernard Baruch kam von seinem jährlichen Besuch in einem deutschen Spa mit Informationen und zwei extravaganten Geschenken für Eleanor zurück – und er erzählte mir „sorgfältig, warum er dachte, ich hätte ihm die Erlaubnis für diese Geschenke gegeben! Er aß aber allein mit Franklin und ich hatte neun Leute für ein Buffet auf meiner Veranda.“

Eleanor war überzeugt, dass die Vereinigten Staaten sich den Krisen in Europa und Asien nicht entziehen konnten, und als ihr Bruder Hall mit mehreren Freunden ankam, hatte sie dabei moralische Unterstützung. Beim Abendessen glaubte niemand, dass die Vereinigten Staaten unbeteiligt sein würden, wenn ein großer Krieg ausbrechen würde. Trotz der tiefen Isolation der USA gab es Wege, „unser Volk in den Krieg zu ziehen“, schrieb Eleanor an Hick – wörtlich: „Hall denkt, dass es leicht zu machen ist. Was denkst du?“

Während sich Eleanor auf Spanien und Europa konzentrierte, war Franklin D. Roosevelt mehr besorgt über den Pazifik. Er bedauerte Japans Invasion in Nordchina. Peking und Tientsin waren gefallen, Shanghai wurde umzingelt. Japanische Flugzeuge bombardierten Städte, unzählige Zivilisten wurden getötet und dreitausend Amerikaner saßen in Shanghai fest. Franklin meinte: Cordell Hull (US-Außenminister von 1933 bis 1944), gab „Predigten“ heraus und riet zur Untätigkeit.

Anm.ML: Wenn man weiß, wie die Kriegspolitik der Amerikaner im Pazifik wirklich ablief und F.D. Roosevelt hier „heuchlerisch bedauert“ – wird einem direkt schlecht. Franklin Delano Roosevelt war von der Hüfte abwärts gelähmt, aber er verschwieg das Ausmaß seiner Behinderung vor einer Öffentlichkeit, die ihn nie im Rollstuhl sehen durfte. Cordell Hull – Roosevelts Außenminister war alt und gebrechlich, geschwächt durch eine hochansteckende und normalerweise tödliche Krankheit, die als Staatsgeheimnis ebenso streng gehütet wurde, wie die jüdische Abstammung seiner Frau. Der dritte Mann sollte Sumner Welles, der dreimal verheiratet war, betrunken aber lieber Sex mit Eisenbahn-Arbeitern hatte, sein. …

Anm.ML: Diese drei legendären Persönlichkeiten – Franklin D. Roosevelt, Cordell Hull und Sumner Welles – haben Amerikas Rolle im Zweiten Weltkrieg und somit die Geschichte der Welt prägend beeinflusst. Die Geheimnisse, Intrigen, Täuschungen, Absprachen und Geheim-Abkommen während sie die US-Außenpolitik leiteten sind hervorragend aufgearbeitet. Irwin Gellman, ist Vollzeithistoriker. Er brachte erst kürzlich verblüffende neue Informationen ans Licht die deutlich zeigen, welche Spuren die DREI im Weltgeschehen hinterließen, die sich natürlich heute noch auswirken. Irwin Gellman hatte Zugang zu zuvor nicht verfügbaren Dokumenten vom FBI und hat eine Neuauflage seines bereits 1995 erschienenen Buches gemacht. Irwin Gellman – „Secret Affairs„.

Blanche Cook schreibt: Franklin war so gekränkt, dass er die Notwendigkeit kollektiver Sicherheit, die er seit Juni 1933, als er die Londoner Wirtschaftskonferenz zum Scheitern verurteilte, verschmäht hatte, noch einmal überdachte. Als im Oktober 1935 Italien in Äthiopien einmarschierte und Deutschland am 7. März 1936 das Rheinland zurückholte, schwieg Franklin D. Roosevelt. Es wurden keine Schritte in Richtung eines Embargos unternommen, um Hitlers Aufrüstungsprogramm zu begrenzen, obwohl Dodd (Botschafter der USA in Deutschland von 1933 – 37) zwei Jahre lang Beweise dafür übermittelte, dass deutsche Fabriken Tag und Nacht, jeden Tag, vierundzwanzig Stunden am Tag, Todeswaffen ausspuckten, verstärkt durch das lebenswichtigste Rohmaterial aus Amerika.

Bis 1937 betrachteten „europäische Internationalisten“ die Vereinigten Staaten nicht mehr als bedeutenden Faktor in der Diplomatie. Winston Churchill, Englands führender Anti-Nazi und einziger unverblümter antifaschistischer Agitator, fragte einen profaschistischen französischen Bekannten: „Da Deutschland sich in rasender Geschwindigkeit aufrüstet, England in einem pazifistischen Traum verloren, Frankreich korrupt und von Zwietracht zerrissen, Amerika fern und gleichgültig – Madame, meine Güte Fräulein, zitterst du nicht um deine Kinder?“ Während die Roosevelts 1937 weiterhin über die Gräueltaten der Nazis schwiegen, schimpfte Churchill auf den Treffen des „Anti-Nazi-Rates“ und schrieb Artikel über das Ende der Freiheit, die Tyrannei der Nazis und Konzentrationslager, die jetzt punktuell waren.

Aber während Eleanor Spanien als moralischen Äquator betrachtete, unterstützte sogar Churchill das Embargo gegen Spanien. Das war ein Kampf zwischen Kommunismus und Faschismus. Wenn das Embargo den Faschismus sicherstellte, würde England davon profitieren. Eleanor war sich sicher, dass solche Überzeugungen die Demokratie überall verurteilten, und am Ende des Sommers erwogen sowohl Eleanor als auch Franklin, Alternativen zu Amerikas internationaler Politik. Beide wandten sich zunehmend Sumner Welles zu, einem alten Freund der Familie -siehe oben die DREI.

Sumner Welles ermutigte Roosevelt dazu, in internationalen Angelegenheiten über die Somnambulanz (Zustand tiefer Trance) hinauszugehen. Roosevelt hoffte nun auf ein anglo-amerikanisches Abkommen, um zumindest die japanische Aggression zu begrenzen. Aber es war zu spät. Im Mai 1937 war der frühere Finanzminister Neville Chamberlain Premierminister geworden. Er verachtete Amerika und verzieh Roosevelt nie seine Taten bezüglich der Londoner Konferenz von 1933. Er glaubte, dass ein Krieg verhindert werden könnte, indem er Hitler die Gebiete gewährte, die er für Ressourcen und Prestige wollte. Churchill wütete gegen Chamberlains Absichten: „Es wäre falsch für jede Nation, einen Fetzen Territorium aufzugeben, um den Kessel der Nazis am Kochen zu halten„. Aber in England forderte nur Churchill kollektive Sicherheit und Aufrüstung. In den Vereinigten Staaten war jedoch im Sommer 1937 die Aufrüstung voll im Gange. Roosevelt verstärkte die Herstellung von US-Kampfflugzeugen, Bombern, Schiffen und Material. Die Marinemittel wurden dabei auch um 1,3 Milliarden Dollar erhöht.

Klar über die Notwendigkeit von US-Verteidigungsmaßnahmen weigerte sich Roosevelt, sich auf das Neutralitätsgesetz und Embargo für den Krieg in Asien zu berufen oder es gegen Spanien aufzuheben. Es gab keine Diskussionen über wirtschaftliche Repressalien gegen Deutschland, Italien oder Japan. Ein Embargo, argumentierte Roosevelt, würde Japan nur dienen. Dann, nachdem Japan am 25. August 1937 eine Blockade der chinesischen Küste angekündigte, verließ eine Schiffsladung von neunzehn Flugzeugen in Richtung China den Hafen von Baltimore.

Die isolationistische Presse heulte auf und sechs Friedensgesellschaften, darunter die Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit, forderten, dass das Waffen-Embargo geltend gemacht wird. Am 13. September befahl Joseph Kennedy, der damalige Leiter der Maritime Commission, das Schiff, die Wichita, in Kalifornien festzuhalten und die neunzehn Flugzeuge zu entladen. Roosevelt stimmte zu: Regierungseigene Schiffe würden keine Munition zu beiden Seiten transportieren. Das Neutralitätsgesetz wurde immer noch nicht geltend gemacht, mit der Rechtsgrundlage, dass kein Kriegszustand erklärt worden war, aber China war bestürzt. Amerika habe „seine moralischen Verpflichtungen“ vergessen. Die liberale Presse stellte fest, dass die Vereinigten Staaten nun mit den Aggressoren auf zwei Kontinenten verbündet seien. Anders als in Spanien konnten die amerikanischen Dosenexporteure jedoch auf eigenes Risiko handeln – und der Munitionshandel mit Japan und China florierte.

Eleanor hielt Amerikas Politik für ungerecht, widersprüchlich und schwach. Während Roosevelt an seiner eigenen umstrittenen außenpolitischen Rede arbeitete, die in Chicago gehalten werden sollte, fühlte sie sich gewissenhaft verpflichtet, ihre Meinung zu äußern, war jedoch gezwungen, nicht irgendetwas zu sagen, was Roosevelt geschadet oder zusätzliche Schwierigkeiten bereitet hätte.

Eleanor vertraute „Hick-Darling“ ihr Dilemma an, die sie auforderte, mutig zu sein: Dies ist eine höllische Zeit, um zu versuchen, einen Artikel über Frieden zu schreiben! Wenn Sie nur absolut ehrlich sein könnte, genau sagen, was Sie denke und die Dinge allgemein zerreißen könnte, wäre der Artikel einfach zu schreiben, nicht wahr? Eleanors Artikel wurde zu einem großen Essay, der im Januar 1938 als „This Troubled World“ veröffentlicht wurde. Sie war besorgt, ob ihre Ansichten Franklin stören könnten und bat ihn, ihren Artikel zu lesen. Sie schrieb „Hick-Darling“: „FDR hat das Friedensding gelesen, damit er nicht überrascht ist, wenn Schläge kommen.“

…

Nur siebenundvierzig Seiten lang, wurde „This Troubled World“ mit einem Gefühl von Dringlichkeit und Hoffnung geschrieben. Da es tatsächlich FDRs Politik kritisierte, kann man sich nur fragen, was er von ihren Differenzen hielt oder, ob er es sorgfältig durchgelesen und ernst genommen hat. Vielleicht hat es aber auch seine Entscheidung beeinflusst, erstmals in seiner Präsidentschaft als „Internationalist“ zu sprechen. FDR, der dem Völkerbund und dem Weltgerichtshof den Rücken gekehrt hatte, bekräftigte am 5. Oktober 1937 in Chicago ihr gemeinsames Engagement.

…

FDRs „Quarantäne“-Rede.

…

Blanche Cook schreibt: Die kollektive Sicherheit, an der Eleanor durchweg festhielt, sprach nun wie vor 1932. Er berief sich auf die „hohen Bestrebungen“ des „Kellogg-Briand-Pakts“ von 1928, der durch „eine Herrschaft des Terrors und der internationalen Gesetzlosigkeit“ erschüttert worden sei. Die Grundlagen der Zivilisation waren bedroht; Alle Fortschritte zur Abwehr von „Recht, Ordnung und Gerechtigkeit werden ausgelöscht“, sagte FDR. „Unschuldige Völker, unschuldige Nationen werden grausam einer Gier nach Macht und Vorherrschaft geopfert…“ Er forderte alle friedliebenden Nationen auf, „eine gemeinsame Anstrengung in der Opposition zu unternehmen … Es muss eine Rückkehr zum Glauben an das versprochene Wort geben, an das Wert eines unterzeichneten Abkommens … Die Welt war in Gefahr, 90 Prozent der Menschheit waren gefährdet durch 10 Prozent, die „eine Epidemie der weltweiten Gesetzlosigkeit“ entfesselt hatten. Wenn sich eine Epidemie körperlicher Krankheiten auszubreiten beginnt, schließt sich die Gemeinschaft … einer Quarantäne an, um die Gesundheit der Gemeinschaft vor der Ausbreitung der Krankheit zu schützen … Krieg ist eine Ansteckung, ob er erklärt oder nicht erklärt wird ….

…

FDRs „Quarantäne“-Rede, eine historische Ansprache, löste heftigen Widerstand aus. Seine Verbündeten im Kongress reagierten mit ängstlicher Stille. Pazifisten und Isolationisten verurteilten dies, als einen großen politischen Kurswechsel, einen riesigen Schritt in Richtung Beteiligung am Krieg. Internationalisten wie Eleanor und Harold LeClair Ickes, von 1933 bis 1946 Innenminister der USA, wurden ermutigt. Es spiegelte genau ihre Worte in „This Troubled World“ wider. Ickes hielt es für „eine großartige Rede“, die „das Rückgrat“ von Großbritannien, Frankreich, den spanischen Republiken und China stärken und sogar „ein wenig Mut in den Völkerbund bringen“ würde.

…

Eleanor war nicht mit FDR in Chicago und hoffte, dass die Presse und die Opposition im Kongress ihn nicht dazu bringen würden, einen Rückzieher zu machen. FDRs „Quarantänerede“ war der Höhepunkt ihrer Westreise, die unternommen wurde, um die Fortschritte des „New Deal“ zu bewerten, und sie war nach Osten zurückgekehrt. Obwohl alle Menschenmassen von Seattle bis zum Yellowstone Park freundlich waren, war Eleanor durch eine wahrnehmbare Veränderung in FDRs „Einstellung gegenüber der Presse“ beunruhigt. Sogar im Zug des Präsidenten, der mit seinen Lieblingsreportern gefüllt war, bemerkte sie einen Unterschied. Ihr Mann schien schroff:

…

Er ist immer auf der Suche nach Slams (ugs. engl: zuschlagen) und will es ihnen heimzahlen. Die alte Freundlichkeit ist weg und statt Gleichgültigkeit, die ich nachvollziehen könnte, gibt es dieses Grollgefühl, das ich bedauere.

…

Während FDR seine Quarantänerede in Chicago hielt, war Eleanor auf einem Forum der New York Herald Tribune, um Amelia Earhart -sie verschwand am 2. Juli 1937 und wurde für tot erklärt am 5. Januar 1939- Tribut zu zollen. Die Bürgermeisterin La Guardia, stellte Eleanor vor und bezeichnete sie, als eine der bedeutendsten Pionierinnen der Welt, eine Frau, die es wagte…

„Bernard Baruch war auch der Hauptsponsor des Dritten Reiches und unterstützte Adolf Hitler auf jede erdenkliche Weise bei dem Versuch, das russische Volk vollständig auszurotten.“ (Quelle: Cook, Blanche Wiesen (1999). Biographie von Eleanor Roosevelt, Vol. 2: 1933–1938. Viking. pp. 136–141. ISBN 978-0-670-80486-3. Siehe Eintrag bei Wikipedia -engl. Ausgabe: https://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Baruch#cite_note-18).

Links:

Eleanor Roosevelt: https://en.wikipedia.org/wiki/Eleanor_Roosevelt

Lorena Hickok: https://en.wikipedia.org/wiki/Lorena_Hickok

Amelia Earhart: https://en.wikipedia.org/wiki/Amelia_Earhart

Bernard Baruch: https://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Baruch#cite_note-18

No Ordinary Time: Franklin & Eleanor Roosevelt: The Home Front in World War II

Secret Affairs: Franklin Roosevelt, Cordell Hull, and Sumner Welles.

Videos von Eleanor Roosevelt.

Eleanor Biographie:

