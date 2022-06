Was die Stamm-Leser des Lupo-Cattivo-Blog schon lange wissen, aber für Neu-Leser erstmal noch ungeheuerlich klingen mag, ist die Tatsache, dass der Zweite Weltkrieg nicht von Adolf Hitler, sondern von Franklin D. Roosevelt und seinen „Beratern“ geplant worden ist.

Das Motiv, welches das „Roosevelt-Team„ dabei verfolgte, bestand keineswegs darin, die Welt von der „Pest des Nationalsozialismus“ zu befreien. Es bestand auch nicht darin, Hitlers vermeintliche Pläne einer „Eroberung der Welt“ oder einer „Auslöschung der Juden“ zu vereiteln. Das Motiv war, wie bei nahezu allen Kriegen, rein ökonomischer Natur.

Wie gerne unterschlagene Dokumente zeigen, hatte das Weiße Haus seit Herbst 1938 politischen Druck auf Polen, Frankreich und England ausgeübt und sie zu einem Krieg gegen Deutschland genötigt. „Hiermit haben sich die USA einer indirekten Kriegsentfesselung schuldig gemacht„, schreibt Edgar Dahl in seinem Buch: Wie die USA den Zweiten Weltkrieg planten.

Die öffentliche Meinung in USA reagierte aber zunächst noch nicht so unbedingt nach Roosevelts Kriegs-Wünschen, aber dem Präsidenten standen einflußreiche Helfer bei der „Erziehung“ des amerikanischen Volkes zur Verfügung: die Juden, genauer, die Zionisten.

Wer glaubt, das seien Märchengeschichten, nehme das Buch eines Nahum Goldmann, von 1926 bis 1933 auch Leiter der Zionistischen Vereinigung in Deutschland, zur Hand. Goldmann berichtet in seinem 1978 auf deutsch erschienenen Buch „Das jüdische Paradox” aus eigenem Erleben: “…Das Auto hielt vor der Terrasse, und bei unserem Anblick sagte Roosevelt: „Sieh an, Samuel Rosenman, Rabbi Stephen Wise und Nahum Goldmann bei einer Diskussion. Macht nur weiter, Sam (Rosenman) wird mir am Montag sagen, was ich zu tun habe”. Sein Wagen fuhr an, und Roosevelt ließ noch einmal halten, um uns zu sagen: „…Könnt Ihr Euch vorstellen, was Goebbels dafür gäbe, ein Foto dieser Szene zu bekommen: Der Präsident der Vereinigten Staaten empfängt Verhaltensmaßregeln von den drei Weisen von Zion…” (Quelle).

Die Juden, berichtet der Polnische Botschafter Jerzy Potocki, am 9. Februar 1938, also noch vor dem Anschluß Österreichs, seien die Vorkämpfer für die Schaffung der Kriegsstimmung… – welche die ganze Welt in den Krieg stürzen und eine allgemeine Katastrophe herbeiführen soll. Als am 1. September 1939 der deutsch-polnische Krieg ausbrach und zwei Tage später England und Frankreich dem Deutschen Reich den Krieg erklärten, muß im Weißen Hause tiefe Genugtuung geherrscht haben, über die Entschlüsse der von Roosevelt vorwärtsgetriebenen, irregeleiteten Staatsmänner aus England, Frankreich, Polen und der UdSSR. Am Ende des des zweiten Weltkrieges, sagte Präsident Roosevelt heuchlerisch: „Dem gesamten deutschen Volk muss eingehämmert werden, dass die ganze Nation an der gesetzlosen Verschwörung gegen die Gesittung der modernen Welt beteiligt war.“ Quelle: hier.

Der Polnische Botschafter in Washington an den Polnischen Außenminister

Geheim – Washington, den 9. Februar 1938:

“ … In der vergangenen Woche unterhielt ich mich im Staatsdepartement mit Staatssekretär Hull und Unterstaatssekretär James C. Dunn über das Thema der Emigrantenfrage, die uns so sehr interessiert.

Hierbei machte ich die Beobachtung, daß das Interesse um so mehr zunimmt, je mehr man sich mit dieser Sache auseinandersetzt, welche Hilfe und Lösung auf der internationalen Ebene verlangt. Die Bevölkerungsfrage in Polen ist hier gut bekannt. Für sie interessieren sich nicht nur die staatlichen Faktoren, sondern auch die sozialen Organisationen, vor allem die jüdischen.

Hinsichtlich der jüdischen Frage steht jetzt fest, daß die Juden, welche das nordöstliche Gebiet Europas und besonders Polen bewohnen, ein seit Jahrhunderten nicht assimiliertes Element sind, das ein eigenes Leben mit mittelalterlichen Traditionen lebt und dadurch einen entzündbaren Herd schafft, der sich mit den gewöhnlichen Verwaltungsmaßnahmen nicht bewältigen läßt. Ich konnte in diesen Unterhaltungen feststellen, daß die mächtigen jüdischen Organisationen in den Vereinigten Staaten in ununterbrochener und ständiger Angst um das Schicksal ihrer Landsleute in Europa leben und daß die letzten antisemitischen Maßnahmen der Rumänischen Regierung noch Öl ins Feuer gegossen haben.

Der Druck der Juden auf den Präsidenten Roosevelt und auf das Staatsdepartement wird immer mächtiger, besonders wegen der Wichtigkeit, für die in Deutschland, Polen, Rumänien und anderen Staaten bedrohten Juden eine Ausreise mit „Beistand“ zu erlangen. Zu diesem Beistand ist natürlich ein Fragezeichen zu setzen, weil man nicht weiß, welche Form er annehmen soll. Heute ist das einzige Losungswort dieses aktiven Beistandes sowohl bei dem Präsidenten Roosevelt wie im Staatsdepartement und bei den jüdischen Organisationen die Überzeugung, daß die Emigration der einzige Ausweg aus dieser dringlichen Situation ist.

Die Schwierigkeiten türmen sich indessen hoch auf, und sie werden immer offensichtlicher von dem Augenblick an, wo man an die praktische Verwirklichung des Emigrantenplanes geht. Denn es ist eine Tatsache, daß kein Staat Juden in größeren Ansammlungen aufnehmen will, außer Palästina, das indessen einem strengen Zwange Großbritanniens unterliegt. Man kann sogar nicht einmal mit Sicherheit auf die angeblichen Versuche der Ansiedlung einiger Familien in Madagaskar oder in Australien oder in den kleineren amerikanischen Staaten rechnen. Das sind viel zu geringe Ziffern, als daß sie in Wirklichkeit für den Gesamtbereich dieses Problems eine Erleichterung mit sich bringen könnten.

Angesichts der gemachten Angaben konnte ich in der Unterhaltung mit Hull und Dunn feststellen, daß die Juden, die im Augenblick einer Panikstimmung unterliegen, gegenwärtig die Vorkämpfer für die Schaffung der Kriegsstimmung sind, welche die ganze Welt in den Krieg stürzen und eine allgemeine Katastrophe herbeiführen soll. Diese Stimmung wird immer offensichtlicher. Voraussetzung dafür ist die Teilung der Welt in zwei große Blocks: den faschistischen und den demokratischen.

Zum faschistischen Block rechnen die Juden und die mit ihnen gemeinsame Sache machenden Vermittler und Helfer – außer Italien, Deutschland und Rumänien auch noch andere Staaten, unter ihnen gleichfalls Polen; zur anderen – demokratischen Seite: England, Frankreich, Vereinigte Staaten und auf dem gleichen Plan auch Sowjetrußland. Bei der Kennzeichnung dieser demokratischen Staaten haben die Juden übrigens ein wahres Chaos angerichtet: sie haben die Idee der Demokratie und des Kommunismus in einen Topf geworfen und vor allem das Banner eines glühenden Hasses gegen den Nazismus aufgepflanzt. Alle Kriegsmanifestationen in Spanien, im Fernen Osten, die letzten Veränderungen in Rumänien werden den verbrecherischen Einflüssen des Nazismus zugeschrieben. Dieser Haß führt zur Raserei. Er wird überall und auf jedem Schritt propagiert: in Schauspielen, in Kinos, in der Presse. Die Deutschen werden dargestellt als Volk, das unter dem Hochmut Hitlers lebt, der die ganze Welt erobern und die ganze Menschheit in einem Meer von Blut ertränken will.

In Unterhaltungen mit jüdischen Pressevertretern stieß ich wiederholt auf den unerbittlich und mit Entschlossenheit vertretenen Standpunkt, daß der Krieg unvermeidlich ist. In der Propaganda bedient sich dieses internationale Judentum aller Mittel, indem es alles ausschlachtet, was gegen die Tendenz zu irgendwelcher Konsolidierung und Verständigung zwischen den Staaten ist. Auf diese Weise wächst auf dem hiesigen Boden inmitten der öffentlichen Meinung beständig, aber sicher die Überzeugung, daß die Deutschen und ihre Satelliten in Gestalt des Faschismus Feinde sind, welche „die demokratische Welt“ bezwingen muß.

gezeichnet: Jerzy Potocki Botschafter der Republik Polen …“

Edgar Dahl berichtet in seinem Buch: Am 21. November 1938 berichtete der polnische Botschafter in Washington, Graf Jerzy Potocki, von einem Gespräch mit dem amerikanischen Botschafter William C. Bullitt, in dem letzterer davon sprach, dass nur „ein Krieg der wahnsinnigen Expansion Deutschlands in Zukunft ein Ende machen kann.“ […] Auf meine Frage, ob die Vereinigten Staaten an einem solchen Kriege teilnehmen würden, antwortete Bullit: „Zweifellos ja, aber erst dann, wenn England und Frankreich zuerst losschlagen!“ Kurz, die Regierung in Warschau hatte sich bereits vor dem 2. Dezember 1938 für Roosevelts Plan eines von England, Frankreich und Polen geführten Krieges gegen Deutschland gewinnen lassen.

Jüdische Internationale

„Seit 1932 hatten die Amerikaner keine Auswahl mehr, was die Präsidentschaftswahlen betrifft. Roosevelt war unser Mann; jeder Präsident seit Roosevelt ist unser Mann gewesen.” (Quelle: Harold-Wallace-Rosenthal-Interview). Siehe auch Artikel: „Chabad Lubawitsch: Eine jüdisch- messianische Sekte„.

Als weitere Juden aus der Umgebung Roosevelts zählt Potocki ein anderes Mal Felix Frankfurter,, einen der Richter des Obersten Gerichtshofes, den Schatzsekretär Henry Morgenthau jr. und den Gouverneur des Staates New York, Lehmann, auf, über deren Treiben er wörtlich folgendes sagt: „Für diese jüdische Internationale, die vor allem die Interessen ihrer Rasse im Auge hat, war das Herausstellen des Präsidenten der Vereinigten Staaten auf diesen ‚idealsten‘ Posten eines Verteidigers der Menschenrechte ein genialer Schachzug. Sie haben auf diese Weise einen sehr gefährlichen Herd für Haß und Feindseligkeit auf dieser Halbkugel geschaffen und haben die Welt in zwei feindliche Lager geteilt“. Zu den bevorzugten Beratern Roosevelts gehörten auch Bernard Baruch , General George Marshall und Harry Hopkins. Was wenig bekannt ist, die Roosevelts pflanzten sich durch Inzest fort. Die amerikanische First Lady Eleanor Roosevelt war die Nichte ihres Ehemanns dem Präsidenten Franklin D. Frau Roosevelt.

Bis zu dem Augenblick, da die Juden mit dem Ausbruch des Krieges ihr vorläufiges Ziel erreicht haben, verstärkt sich ihre Hetze nach Art eines Trommelfeuers immer mehr, und leitende jüdische Beamte des Staatsdepartements, wie der Vizeunterstaatssekretär Messersmith, überschlagen sich in Angriffen und Anwürfen gegen das deutsche Regime. Am 8. Dezember 1941 endlich erreicht der Herr im Weißen Haus sein vorläufiges Ziel. An der Seite Englands und der Sowjetunion treten die Vereinigten Staaten in den Krieg gegen die jungen Völker. Damit gewinnt der Krieg – Roosevelts Krieg – das Ausmaß, das der Präsident gewollt hat. Er wird ihn zu verantworten haben. Quelle: Auswaertiges Amt – Roosevelts Weg in den Krieg. Roosevelt behauptete, für die Erhaltung der Demokratie zu kämpfen. Wenn das wirklich seine Absicht gewesen wäre, hätte er nicht den Krieg gesucht und vor allem nicht die bolschewistische Sowjetunion unterstützt.

„The King’s Speech“

Die berühmte Rede, vielen bekannt unter: „The King’s Speech“ – vom damaligen König George VI, wurde 2013, als ursprünglicher Entwurf, mit einer Vorverkaufsschätzung von 4.000 £ versteigert. Die frühere Version der „Königsrede“ (25. August 1939), enthüllt, dass Großbritannien sich darauf vorbereitete, Deutschland den Krieg zu erklären, bevor Hitler den größenwahnsinnigen, nützlichen Idioten Polen in die Schranken wies. Das Ursprungs-Dokument, das den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs ankündigt, zeigt dies deutlich auf. Wieder mal ein Beweis, dass das Vereinigte Königreich, entgegen der offiziellen Version, nicht in den Krieg wegen der Invasion von Polen eingetreten ist, sie also nur einen Vorwand darstellte, sondern aus ganz anderen Gründen.

Auch in den USA wurde anfangs noch von unabhängigen Zeitungen auf den lange schon von Roosevelt und seiner jüdischen Kabale vorbereiteten Krieg gegen Deutschland hingewiesen: “Die isolationistische Zeitung ‘Chicago Daily Tribune’ schockierte Anfang Dezember 1941 die amerikanische Öffentlichkeit mit einem Bericht, der selbst in der dramatischen Pressegeschichte Amerikas ohne Beispiel ist. Drei Tage vor dem Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg enthüllte die Zeitung, das neutrale Amerika besitze einen Kriegsplan, der ‘den Einsatz amerikanischer Expeditionstruppen in Stärke von fünf Millionen Mann und eine entscheidende Landoffensive gegen Deutschland vorsieht’.” (Quelle: Der Spiegel, 25.02.1959, S. 47).

Ein Blick auf die UdSSR mit Uncle Joe: Stalin sagte Präsident Roosevelt auf der Konferenz von Jalta, dass er selbst im Prinzip Zionist sei, dass die sowjetischen Juden ihn jedoch vor ein schwieriges Problem gestellt hätten. (Stalin meinte mit dem schwierigen Problem, das Scheitern des Birobidschan-Siedlungsplans).

Der Historiker Simon Sebag Montefiore, hat in Tiflis alte Dokumente ausgegraben, die belegen, dass Stalin im Dezember 1901 in Batumi sogar Angestellter der Bankerfamilie Rothschild wurde, die damals zusammen mit der Familie Nobel den Schwarzmeerhafen beherrschte – Montefiore: „Stalin und die Rothschilds ist eine von den bizarreren Verbindungen, die ich entdeckte, als ich das Buch über das frühe Leben des Diktators schrieb.“ In Batumi brannte Stalin schon kurz nach seiner Einstellung eine Raffinerie nieder. 1907, im Baku der reichen Ölbarone, befassten sich Stalins Gangster mit „Schutzgeldeintreibung, Piraterie, Erpressung und Entführung„. Die Rothschilds, fand Montefiore heraus, bezahlten Stalin sogar einmal dafür, dass er einen Streik beendete. Montefiore meint: „Die Rothschilds erfuhren nie, dass sie den künftigen obersten Papst des Marxismus-Leninismus eingestellt hatten und dass er ihre Raffinerie angezündet hat.“ Bis zu dem Tag jedenfalls, als Montefiore eine Ansichtskarte an Jacob Rothschild schickte, auf der der junge Stalin abgebildet war. Quelle: „Der junge Stalin“ von Simon Sebag Montefiore.

Das Internationale Militär Tribunal in Nürnberg dürfte weltgeschichtlich das schlimmste Unrecht darstellen, das von Siegern gegenüber Besiegten je verübt wurde. Zudem wurde die Prozess-Farce auf dem Fundament der absonderlichsten Lügen errichtet, ebenfalls beispiellos in der Menschheitsgeschichte. Wenn man bedenkt, dass der Hauptanklagepunkt darin bestand, das Deutsche Reich hätte gegen Polen einen Angriffskrieg geführt und zielgerecht auf einen Weltkrieg hingearbeitet, dann verschlägt es einem den Atem. Tatsache ist, dass am 3. September 1939 Frankreich und Groß-Britannien dem Deutschen Reich den Krieg erklärten.

Der Vorwand für die Nürnberger-Anklage war der Einmarsch der Wehrmacht in Polen, nachdem dort die Verbrechen an den unter die Herrschaft Polens geratenen Deutschen überhand-genommen hatten. Überdies fiel die Sowjetunion knapp drei Wochen nach dem deutschen Einmarsch im Ostteil Polens ein. Stalin ließ dann auch noch etwa 30.000 polnische Soldaten und Offiziere im Wald von Katyn durch Genickschuss vernichten. Doch über die Deutschen saßen auch sowjetische Richter, die Täter von Katyn, zu Gericht, die das IMT nutzten, ihr eigenes Massaker selbstverständlich den angeklagten Deutschen zur Last zu legen.

Nochmal: Der ursprüngliche Entwurf der „Kings-Speech„, wurde 2 Tage nach der Unterzeichnung des „Hitler-Stalin-Paktes“ erstellt und warf Deutschland vor, ein Tyrann zu sein, der die Welt mit roher Gewalt beherrschen wolle, und betonte, dass „wir (England) für die Prinzipien von Freiheit und Gerechtigkeit kämpfen“.

Deutschland war im Jahre 1936 ein blühendes, glückliches Land

„Man mag heute darüber sagen, was man will: Deutschland war im Jahre 1936 ein blühendes, glückliches Land. Auf seinem Antlitz lag das Strahlen einer verliebten Frau. Und die Deutschen waren verliebt – verliebt in Hitler… Und sie hatten allen Grund zur Dankbarkeit. Hitler hatte die Arbeitslosigkeit bezwungen und ihnen eine neue wirtschaftliche Blüte gebracht. Er hatte den Deutschen ein neues Bewusstsein ihrer nationalen Kraft und ihrer nationalen Aufgabe vermittelt.“ Quelle: Sefton Delmer, britischer Chefpropagandist während des Zweiten Weltkrieges in seinem Buch „Die Deutschen und ich“ – Hamburg 1961, S. 288.

“Das unverzeihliche Verbrechen Deutschlands vor dem Zweiten Weltkrieg war der Versuch, seine Wirtschaftskraft aus dem Welthandelssystem herauszulösen und ein eigenes Austauschsystem zu schaffen, bei dem die Weltfinanz nicht mehr mitverdienen konnte.” (Zitat von W. Churchill zu Lord Robert Boothby, zit. in: Sidney Rogerson, Propaganda in the Next War, Vorwort zur 2. Auflage 2001, ursprünglich 1938 erschienen. Winston Churchill, Der Zweite Weltkrieg.

