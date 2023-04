Seit Jahresbeginn 1933 haben unzählige ranghohe jüdische Zionisten mit Deklarationen gegen Deutschland und seine Regierung von sich reden gemacht.

…

Rabbi Stephen Wise, eifernder Zionist, Vorsitzender des ‘American Jewish Congress’ und Mitglied des “brain trust” (Beratergremium) von Präsident F.D. Roosevelt , proklamierte am 8. Mai 1933:

…

“Ich unterstütze den heiligen Krieg gegen Hitler. Ich will Krieg!” (1)

Ähnlicher Sprüche, wenn auch in mehr oder weniger verschleierter Ausdrucksweise, bediente sich die übrige zionistische US-Ostküstenprominenz, ohne Hitler oder dem Nationalsozialismus etwas Sachgerechtes vorwerfen zu können oder ein Recht zu haben, sich in innere deutsche Angelegenheiten einzumischen.

…

Ein Glaubensbruder – Berliner Korrespondent einer New Yorker Zeitung – hatte derweil “an einem außergewöhnlich ruhigen Abend gekabelt, die Spree sei mit treibenden Leichen von durch die Nazis ermordeten Juden angefüllt “ (2). Bernard Mannes Baruch, “Prokonsul von Juda in Amerika”

…

Germaniam esse delendam – Alliierte Ausrottungs- und Vernichtungspläne gegen Deutschland – hier weiter.

Nach dem Krieg wurde die Geschichte kurzerhand umgedreht

Die deutschen Juden hatten sich unzählige Male mit öffentlichen Protesten scharf gegen diese unberechtigte, unqualifizierte, mit verlogenen Argumenten gewürzte aggressive Volksverhetzung von Stephen Wise und seinen “Weisen von Zion” verwahrt.

…

Zu den Scharfmachern der “Heiligen Krieger” gehörten vornehmlich Louis D. Brandeis, Präsident des Obersten Gerichtshofs der USA, und Bernard Mannes Baruch, “Prokonsul von Juda in Amerika“. Baruch besaß dank seines, von den jüdischen Organisationen bewirkten Einflusses auf den von Kinderlähmung behinderten und kenntnisbedürftigen Präsidenten F.D. Roosevelt eine ungewöhnliche politische Macht, obwohl kein Amerikaner ihn je gewählt hatte. Werfen wir zunächst einen Blick auf Bernard Baruch.

…

Mit der US-Präsidenten-Gattin, Eleanor Roosevelt, verband “Bernie”(so nannte Eleanor Baruch) eine tiefe Freundschaft. “Bernard Baruch war auch der Hauptsponsor des Dritten Reiches und unterstützte Adolf Hitler auf jede erdenkliche Weise bei dem Versuch, das russische Volk vollständig auszurotten.” – schrieb Eleanor Roosevelt in einem ihrer Briefe an ihre lesbische Freundin, der Reporterin Lorena Hickok. Es gibt allerdings keine Beweise dafür, dass Baruch sich direkt an der Unterstützung der Hitler-Regierung beteiligt hat. Als Mann in seiner Position, er war immerhin einer der größten Finanzmagnaten seiner Zeit, ähnlich wie heute der umtriebige George Soros, muss er das auch nicht selbst oder direkt gemacht haben, da gibt es andere Kanäle.

…

Wenn Bernard Baruch einen finanziellen Vorteil am Aufstieg Deutschlands sah, wird er sicher auch seine Kontakte und Beziehungen genutzt haben, um Einfluss auszuüben. Ob der spätere Reichskanzler das wusste oder nicht, überlasse ich der Spekulation.

…

Fakt ist aber, dass Bernard Baruch, als damals ehem. Leiter des “War Industries Board” weltweit über enormen Einfluss verfügte. Der “War Industries Board” war eine Regierungsbehörde der USA, die am 28. Juli 1917, während des Ersten Weltkriegs unter Präsident Wilson gegründet wurde, um den Kauf von Kriegsgütern zu koordinieren. Dass Baruch dann noch, so ganz nebenbei, beim Zionistenkongreß in Versailles für Deutschland die “Friedensbedingungen” mit ausarbeiten durfte, zeugt davon, von welchem Kaliber ich hier schreibe: Eben von dem “Prokonsul von Juda in Amerika“. Die Verbindung zu den Warburgs (US-Fed und Bankhaus Hamburg) möchte ich gleich voranstellen, wenn es um den Einfluss von Bernard Baruch geht. Das alleine, würde schon als Erklärung plausibel klingen, ich gehe aber noch ein wenig tiefer:

…

Erstes Beispiel für Baruch’s Einfluss: Die deutsche “AEG Aktiengesellschaft” war einer der weltweit größten Elektrokonzerne. 1929/1930 übernahm der US-amerikanische Elektro- und Medienkonzern General Electric (GEC – im Dow-Jones gelistet) einer der größten Mischkonzerne der Welt, die AEG. Baruch war mittendrin, statt nur dabei!

…

Zweites Beispiel für den Einfluss:“Mix & Genest” war ein deutscher Hersteller von Elektronik, der sich schon kurz nach dessen Erfindung auf das Telefon und die Vermittlungsstellentechnik konzentrierte. Die “Standard Elektrik Lorenz AG” (SEL) war ein deutscher Hersteller von Elektrotechnik mit Sitz in Stuttgart-Zuffenhausen. Beide, “Mix & Genest” und die “Standard Elektrik Lorenz”, waren Tochterunternehmen der amerikanischen ITT, ein US-amerikanischer Mischkonzern mit Sitz in White Plains, New York. Im „Dritten Reich“ war ITT nicht nur mit Baruch, sondern auch eng mit der Reichs-Regierung verbunden.

…

Am 3. August 1933 empfing Hitler, neben anderen amerikanischen Geschäftsleuten, den Global Player und ITT-Gründer, Sosthenes Behn. Während des Krieges wurden alle deutschen Beteiligungen von ITT unter nationalsozialistische Kontrolle gestellt. Dazu gehörte eine Minderheitsbeteiligung am Flugzeughersteller “Focke-Wulf”, die ITT wiederum durch seine Kontakte mit dem deutschen Finanzier, Kurt Baron von Schröder, erworben hatte. Nach Kriegsende gaben die US-Behörden diese Vermögenswerte an ihren rechtmäßigen US-Eigentümer zurück.

…

Eines muss klar sein! Es gibt keine öffentlichen Aussagen von Eleanor Roosevelt, die diese Behauptung unterstützen. Baruch war allerdings ein bekannter amerikanischer Finanzier und Berater, der in den 1920er und 1930er Jahren in Deutschland war und Kontakte zu führenden Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft unterhielt. Das schreibt er selbst in seinen Memoiren.

…

“Bernie” und Eleanor, schrieben sich ebenfalls oft Briefe und trafen sich regelmäßig, um über die politische Lage und ihre gemeinsamen Projekte (Baruch unterstützte das Engagement von Eleanor für Frauenrechte) zu sprechen. Wer die Biografien von Bernard Baruch und Eleanor Roosevelt liest, erfährt auch, das Bernard Baruch in den 1920 und 1930 er Jahren sehr oft in Deutschland / Österreich war, um seine Gicht bei Spa-Aufenthalten behandeln und auskurieren zu lassen. Eleanor schreibt in einem Brief: “Bernie (Baruch) kam von seinem jährlichen Spa-Aufenthalt aus Deutschland zurück und hatte viel neues zu berichten.”

…

Einige Historiker argumentieren, dass Baruch und andere amerikanische Finanziers und Unternehmer Kontakte zur deutschen Wirtschaft und Regierung unterhielten, die es Hitler und den Nationalsozialisten erleichterten, die Macht zu erlangen und ihre Agenda umzusetzen. Andere argumentieren jedoch, dass diese Kontakte in erster Linie darauf abzielten, die amerikanischen Geschäftsinteressen in Deutschland zu schützen und nicht darauf abzielten, die Hitler-Regierung zu unterstützen.

…

Bernard Baruch, war schon permanenter “Ratgeber” der Präsidenten Woodrow Wilson, Herbert Hoover. Auch Franklin D. Roosevelt, Harry Truman und Dwight D. Eisenhower “bedurften” seiner Ratschläge. In den Artikeln: “Brief von Bernard Baruch an Präsident H. S. Truman” hier und: “Eleanor Roosevelt” hier – kann man mehr über den “Prokonsul von Juda in Amerika” erfahren. In der Biographie von Blanche Cook, “Eleanor Roosevelt, Volume 2: The Defining Years” kann man noch viel mehr über das Dritte Reich und den Führer nachlesen.

…

Nahum Goldmann berichtet in seinem 1978 auf deutsch erschienenen Buch „Das jüdische Paradox” aus eigenem Erleben über die Unterwürfigkeit des damaligen US-Präsidenten Roosevelt: “…Das Auto hielt vor der Terrasse, und bei unserem Anblick sagte Roosevelt: „Sieh an, Samuel Rosenman, Rabbi Stephen Wise und Nahum Goldmann bei einer Diskussion. Macht nur weiter, Sam (Rosenman) wird mir am Montag sagen, was ich zu tun habe”. Sein Wagen fuhr an und Roosevelt ließ noch einmal halten, um uns zu sagen: “…Könnt Ihr Euch vorstellen, was Goebbels dafür gäbe, ein Foto dieser Szene zu bekommen: Der Präsident der Vereinigten Staaten empfängt Verhaltensmaßregeln von den drei Weisen von Zion…”.

…

Zu den “Weisen von Zion” gehörte auch der Vorsitzende des Obersten Gerichtshofs Felix Frankfurter, Finanzminister Henry Morgenthau jr. und Samuel Rosenman, Roosevelts Redenschreiber. Morgenthau hatte sogar schon Anfang Februar 1933 anläßlich der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler die Stirn, unter Mißbrauch seines Amtes als US-Finanzminister ohne jegliche Legitimation oder parlamentarische Erörterung, Kriegszustand mit den Worten zu deklarieren:

…

“Die Vereinigten Staaten sind in die Phase des zweiten Weltkrieges eingetreten.” (3)

…

Zu dieser Zeit hatte es in Deutschland keinerlei von Partei oder Regierung zu verantwortende antijüdische Maßnahmen gegeben! Stellenumbesetzungen mit ihren Folgewirkungen nach einem Wahlsieg sind auch in den USA üblich und gehören zum demokratischen Prinzip, den Volkswillen umzusetzen.

…

Der US-jüdische Publizist Edwin Black schrieb in seinem Buch “The Transfer-Agreement“: “Am 12. März 1933 kamen die Führer des American Jewish Congress zu einer dreistündigen Sitzung zusammen. Sie verabschiedeten ein Programm aufsehenerregender Proteste und Demonstrationen. Als zentrale Veranstaltung war eine gewaltige Anti-Nazi-Kundgebung im Madison Square Garden am 27. März geplant.”

…

Die Vereinigung jüdischer Kriegsveteranen (Jewish War Veterans), sei die erste Gruppe gewesen, die “öffentlich den organisierten Widerstand gegen das Nazi-Regime erklärt” habe (4).

…

Am 23. März 1933, dem Tag, als Adolf Hitler im Reichstag das Ermächtigungsgesetz durchbrachte, aber auch seine außenpolitischen Ziele verkündete, die selbst von der SPD demonstrativ bejaht wurden, veranstaltete der jüdische Veteranenverband “JWV” einen Marsch durch New York mit Kampfparolen und Boykott-Aufrufen gegen Deutschland. Der Demo schlossen sich Führer anderer maßgeblicher US-jüdischer Vereinigungen an.

…

Tags drauf, so Black, seien in den Londoner Judenvierteln massenhaft Plakate mit der Parole “Boycott German Goods!” aufgetaucht, Autos mit Boykott-Plakaten langsam durch die Geschäftsviertel gerollt, überall hätten Schilder an Geschäftstüren verkündet, daß für Deutsche der Zutritt verboten sei.

…

Was Deutsche Böses getan haben, – darüber erfuhr man weder in New York noch in London Substanzielles!

…

Warum also protestierten am 23. März 1933, 20.000 Juden vor dem Rathaus in New York und zusätzliche Massen auf Boykottversammlungen vor den Filialen des Norddeutschen Lloyd und der Hamburg-Amerika-Schiffahrtslinie? Ein langfristiger Boykott deutscher Waren gegenüber Händlern und Läden blieb nicht auf New York beschränkt. Diese flächendeckende Agitation gegen Deutschland war, wie es im Londoner ‘Daily Express’ vom 24. März 1933 anläßlich seiner publizierten Kriegserklärung zum Ausdruck kam, schon längerfristig vorbereitet worden.

…

Es hatte dafür keinerlei antijüdischer Vorfälle in Deutschland bedurft. Daily Express war zur globalen Offensive übergegangen und hat sich damit des “Verbrechens gegen den Frieden” schuldig gemacht, — und die dies duldende britische Regierung ebenfalls! Seine Titelseitenüberschrift in der Mittags- und Abendausgabe:

…

“Judea erklärt Deutschland den Krieg — Juden der ganzen Welt vereinigen sich — Boykott von deutschen Waren — Massendemonstrationen.“ Der Artikel widmete sich dem kommenden “Heiligen Krieg” und forderte, die Juden der Welt auf, am Boykott deutscher Waren teilzunehmen.

…

Hartmut Stern, Autor des Buches: “Jüdische Kriegserklärungen an Deutschland” – schreibt auf S. 135:

…

Diese Kriegserklärung erschien nicht in irgendeinem Printmedium, sondern in der damals auflagenstärksten Zeitung der Welt, die – so meldet das ‘Lexikon des Judentums’ – vom jüdischen Redakteur und Manager Ralph David Blumenfeld zum Millionenblatt entwickelt worden war. Der ‘Daily Express’ war im Jahre 1900 gegründet und 1916 von dem Börsenspekulanten und Multimillionär William Maxwell Aitken alias Lord Beaverbrook übernommen worden.” (5)

…

Über diesen für die jahrzehntelange anti-deutsche Greuelpropaganda hauptverantwortlichen Mann auf der britischen Insel, erfährt man bei Hartmut Stern, auf S. 136:

…

“Beaverbrook war 1918 als Propagandaminister ins Kabinett Lloyd George berufen worden. Im Zweiten Weltkrieg wirkte der Zeitungs-Tycoon als Minister unter Churchill, zuständig hauptsächlich für Luftrüstung und damit auch mitverantwortlich für den völkerrechtswidrigen Bombenterror gegen die Zivilbevölkerung in Festlandeuropa. Die Ernennung zum Lordsiegelbewahrer 1943 krönte die politische Laufbahn des Börsenspekulanten und Boulevardblattbosses.” (6).

…

Am 27. März 1933 folgte der ‘American Jewish Congress‘ den ‘Jewish War Veterans‘ mit Protestversammlungen in Chicago (Madison Garden), Boston, Philadelphia, Baltimore, Cleveland und 70 anderen Orten der USA. Auch Kirchen- und Gewerkschaftsführer beteiligten sich daran. Die Massenversammlung in New York wurde im Rundfunk ausgestrahlt. Das neue Deutschland wurde zum Feind der jüdischen Interessen erklärt und müsse deshalb wirtschaftlich erwürgt werden.

…

Dies alles geschah zu einer Zeit, für die selbst der streitsüchtige Nahum Goldmann zugab: “Die deutschen Juden fühlten sich bei der Machtübernahme der Nationalsozialisten nicht bedroht.” (7).

…

Erich Kern und Ingrid Weckert, veröffentlichten in den Büchern: “Verheimlichte Dokumente – Was den Deutschen verschwiegen wird” S. 138 und “Feuerzeichen” S. 55, folgendes:

…

“Wir deutschen Juden sind tief getroffen“

…

Der Central-Verein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens schrieb in seiner Central-Verein-Zeitung am 30. März 1933: “Wir 565.000 deutschen Juden legen feierliche Verwahrung ein. Eine zügellose Greuelpropaganda gegen Deutschland tobt in der Welt. Durch jedes Wort, das gegen unser Vaterland gesprochen und geschrieben wird, durch jeden Boykottaufruf, der gegen Deutschland verbreitet wird, sind wir deutschen Juden genauso tief betroffen wie jeder andere Deutsche. Nicht aus Zwang, nicht aus Furcht, sondern weil gewisse ausländische Kreise die Ehre des deutschen Namens lästern, das Land unserer Väter und Land unserer Kinder schädigen, sind wir ohne Verzug dagegen aufgestanden. Vor dem Inland und dem Ausland haben wir die Lügenmeldungen über Deutschland und die neue Regierung gebrandmarkt. Gegen diese ungeheuren Beschuldigungen legen wir 565.000 deutschen Juden vor ganz Deutschland und vor der Welt feierliche Verwahrung ein.” (8) (9)

…

Selbst Rudolf Diels, der als Leiter der Politischen Polizei unter Innenminister Carl Severing (SPD) zur Bekämpfung der NSDAP angesetzt war und dieser Partei recht kritisch gegenüberstand, bekannte: “Zu meiner Verwunderung fast hatte sich bis dahin [Ende März 1933] eine ausgesprochene antisemitische Parole noch nicht vernehmen lassen.” (10)

…

Hitler selbst reagierte auf den jüdischen Boykott und die Drohungen in einer Rede am 28. März — vier Tage nach der jüdischen Kriegserklärung:

…

“Jetzt, da die einheimischen Feinde der Nation durch das Volk selbst ausgeschaltet worden sind, wird das, auf das wir lange gewartet haben, nun doch nicht eintreffen. Die kommunistischen und marxistischen Kriminellen und ihre jüdisch-intellektuellen Anstifter, die mit ihrem Kapital gerade noch rechtzeitig über die Grenze verschwunden sind, entfalten von dort aus nun eine gewissenlose, verräterische Kampagne der Agitation gegen das deutsche Volk als Ganzem.”

…

Dr. Joseph Goebbels kündete als Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda für Samstag, den 1. April 1933, einen eintägigen Boykott jüdischer Geschäfte an und drückte die Hoffnung aus, daß hiermit der jüdischen Auslandshetze ein Ende gesetzt werden könnte.

…

Der Generalsekretär des Jüdischen Weltkongresses Moritz Perlzweig, bestätigte am 26. Februar 1940, daß man sich “seit 7 Jahren ununterbrochen mit Deutschland im Kriege befinde“.

…

Doch nach dem Krieg wird die Geschichte kurzerhand umgedreht, indem entweder der Kriegserklärer gänzlich verschwiegen wird oder aber “Deutschland als Urheber” für “offenkundig bekannt” ohne Spezifizierung unterstellt wird. Typisch hierfür ist der Buchtitel der jüdischen Autorin Lucy S. Dawidowicz: “Der Krieg gegen die Juden 1933 bis 1945“.

…

Herbert Freeden (eigentlich Friedenthal), zionistischer Publizist, maßgeblicher Mann des jüdischen Lügenbundes ‘B’nai B’rith’ … datiert den Kriegsbeginn gar auf den 1. April 1933, das Datum der kurzfristigen deutschen Reaktion auf jüdische Greuelpropaganda, jüdischen Boykott und jüdische Kriegserklärung (11).

…

Er ist der „Prokonsul Judas in Amerika“ genannt worden; selbst soll er sich als den Disraeli der Vereinigten Staaten genannt haben. Vor einem Sonderausschuß des Kongresses erklärte er: „Ich hatte im Kriege wahrscheinlich mehr Macht als irgendein anderer; das ist zweifellos wahr.“ Mit diesen Worten hat er nicht übertrieben: er besaß mehr Macht – nicht immer und nicht ganz gesetz- und verfassungsmäßige Macht – das gab er zu. Sie erstreckte sich in jedes Haus, in alle Geschäfte, Fabriken, Banken, Eisenbahnen. Sie erfaßte Armeen und Regierungen! Eine Macht, grenzenlos und – verantwortungslos. Sie zwang die nichtjüdische Bevölkerung, sich vor diesem Manne und seinen Helfern gleichsam bis aufs Hemd auszuziehen, und gab ihnen ein Wissen und damit Vorteile, welche Milliarden nicht aufwiegen könnten.

…

Kaum einer unter 50 000 Amerikanern hat vor 1917 von ihm gehört, und nicht viel mehr werden es sein, die jetzt Genaueres über ihn wissen. Er tauchte aus einem Dunkel auf, das unerhellt blieb von irgendwelchen Taten für das Gemeinwohl, um den Herrschersitz über ein Volk im Kriegszustand einzunehmen. Die verfassungsmäßige Regierung hatte neben ihm wenig zu tun, außer Geld zu bewilligen und seine Anordnungen auszuführen. Er meinte zwar, man hätte sich über ihn hinweg an den Präsidenten Wilson wenden können, aber kein Kenner der Verhältnisse hat es erst versucht.

…

Wer ist dieser Mann von so ungewöhnlicher Laufbahn, so lehrreich für die Bereitschaft Judas, das Zepter zu ergreifen, wenn er den Zeitpunkt dazu für gekommen hält? Sein Name ist Bernard M. Baruch / (Quelle: H.Ford – “Der internationale Jude” S. 342 ff.).

…

Quellen:

…

1) “Ich unterstütze den heiligen Krieg gegen Hitler. Ich will Krieg!” (The Barnes Review, Washington January/February 2011, S. 34)

…

2) Claire Nix. (Hrg,), “Heinrich Brüning — Briefe und Gespräche 1934 – 45 S.162 – 164.

…

3) Portland Journal, New York, 12. Februar 1933. 1988, S. 31; engl. Ausgabe London 1965

…

4) Edwin Black, “The Transfer-Agreement — The Untold Story of the Secret Pact between the Third Reich and Jewish Palestine”, New York – London 1984

…

5) Hartmut Stern – “Jüdische Kriegserklärungen an Deutschland” S. 135

…

6) Hartmut Stern – “Jüdische Kriegserklärungen an Deutschland” S. 136

…

7) Hartmut Stern – “Jüdische Kriegserklärungen an Deutschland” S. 115

…

8) Erich Kern – “Verheimlichte Dokumente – Was den Deutschen verschwiegen wird” S. 138

…

9) Ingrid Weckert – “Feuerzeichen” S. 55

…

10) Rudolf Diels, “Lucifer ante Portas – Zwischen Severing und Heydrich“, nach 1948, S. 204.

…

11) Hartmut Stern “Jüdische Kriegserklärungen an Deutschland” S 130

Michael Lüders warnt vor transatlantischen Illusionen und zeigt, warum Europa aus dem Schatten Washingtons heraustreten muss – hier weiter>>>.

Germaniam esse delendam – Alliierte Ausrottungs- und Vernichtungspläne gegen Deutschland – hier weiter.

Die Tatsache, dass die Rote Armee in den Jahren 1940/1941 durch Stalin für eine Offensive nach Deutschland bereitgestellt wurde und der Angriff der Wehrmacht ein Präventivschlag war, ist durch eine Vielzahl von Historikern, so auch durch den Verfasser der Studie „Deutschland im Visier Stalins“, beweiskräftig nachgewiesen. Vertreter der etablierten Geschichtsschreibung, die dem kaum noch sachliche Argumente entgegenzusetzen haben, behaupten, es könne ja gar kein Präventivschlag gewesen sein, da die deutsche Seite von diesen Vorbereitungen der Roten Armee keine Kenntnisse hatte. Benrd Schwipper beweist, dass die Führung des Deutschen Reiches, über die Vorbereitung des Angriffes der Roten Armee 1941, vollständig informiert waren – hier zu Band I und – Band II.

Seit Jahrzehnten stehen sich etablierte Geschichtsschreibung und moderne Zeitgeschichtsforschung in der Frage »Überfall« oder »Präventivschlag« unversöhnlich gegenüber. Dr. Bernd Schwipper, Generalmajor a. D. hat viele Jahre zu diesem Thema geforscht. Dank seiner intimen Kenntnisse der russischen Archive, der russischen Sprache sowie der militärischen Strukturen der Roten Armee, konnte er das 1939 beginnende Vorrücken der Sowjetunion nach Westen explizit nachvollziehen – Ein Knüller der Zeitgeschichtsforschung – hier weiter.

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

Albrecht Müller beschreibt gängige Methoden der Manipulation sowie Fälle gelungener oder versuchte Meinungsmache und analysiert die dahintersteckenden Strategien. Es ist an der Zeit, skeptischer zu werden, nur noch wenig zu glauben und alles zu hinterfragen. Es ist an der Zeit, wieder selbst zu denken. Wie man Manipulationen durchschaut, erfährst Du hier.

Zeolith ist ein Meister der Entgiftung. Die fein vermahlene Mineralerde verfügt gleich über mehrere Mechanismen, mit denen sie den menschlichen Körper von Giften befreien kann. Ähnlich wie ein Schwamm bindet Zeolith Giftstoffe an sich: Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte, Schimmelpilzgifte und viele mehr. Zeolith – Der Meister der Entgiftung zur Darmsanierung, zur Reinigung des Blutes, Regeneration der Darmschleimhaut, Aktivierung des Immunsystems, Entsäuerung, Bekämpfung von Pilzinfektionen, Hemmung von Entzündungen uvm. – hier weiter.

Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, einige der größten Geheimnisse der Welt zu enthüllen. Insider und Whistleblower offenbaren unglaubliche und schockierende Informationen über das verborgene aktuelle Weltgeschehen. Im Zentrum dieser jahrtausendealten Verschwörung dreht sich alles um den Kampf zwischen Gut und Böse und das zukünftige Schicksal der Menschheit – hier weiter.

Lernen Sie die wahre Historie der Familie Rothschild kennen, welche Rolle die Pyramide der Macht spielt und warum der Tiefe Staat seine Operationen gegen die Menschheit ausführt – hier weiter.

Die Welt befindet sich in einem Schockzustand, die Menschen haben Angst. Die einen haben Angst vor einem Virus, die anderen davor, denunziert zu werden, weil sie keine Maske tragen oder eine kritische Meinung vertreten – zum Beispiel bezüglich Islamisten-Terror, Flüchtlingspolitik, Klima-Greta, der Präsidentschaftswahl in den USA oder zum Thema Impfen. Fakt ist: Die Menschheit ist aufgrund unterschiedlicher Sichtweisen zu diesen Themen gespalten, sogar innerhalb der eigenen Familie. Spannend, nicht wahr? Ja, die Lage ist gespannt. Und wo stehen Sie? Hier weiter.

Bauchschmerzen, Sodbrennen, Blähungen, Schlafstörungen oder auch Erschöpfungszustände sind nicht etwa normale Reaktionen auf unseren fordernden Alltag, sondern bereits erste Warnmeldungen unseres Körpers, dass wir aus dem Gleichgewicht geraten sind. Schulmedizinisches Wissen – vereint mit praktischen Ansätzen der alternativen Medizin – unterstützt Sie dabei – hier weiter.

Dieses Wald-Bad ist eine ideale Lösung für Menschen, die sich von den Belastungen des Alltags entgiften und erholen möchten. Entdecke die wohltuenden Kräfte der Natur mit unserem “HeilPower Basenbad”. Hier zum Angebot.

Die Wahnwelt der „Coronaexperten“ – hier weiterlesen. Politik zu Corona-Zeiten – Nein, es gibt nichts zu verzeihen – hier weiterlesen.

Sie ist die wahre Evolution des Menschen und die gewünschte Einheit, die unsere DNA zu ihren Ursprung bringen wird. Das Tor öffnet sich mit diesem Klang. Musik in 528 Hz hat eine entspannende, als auch heilsame Wirkung auf Körper, Geist und Seele. Musik in 528 Hertz-Frequenz öffnet das Herz und verbindet uns. Hier zur 528 Hertz-Musik.

Wie verheerend waren die Seuchen in Europa wirklich? War die Angst vor Ansteckung so berechtigt? Handelte es sich überhaupt um Pest, Syphilis und Cholera, wie wir sie heute kennen? Warum waren die Herrschenden so wenig betroffen und eigentümlich teilnahmslos? Die sorgfältig recherchierten Antworten erschüttern die Seuchenpanik des Abendlandes – hier weiter.

Unsere Lavendel-Salbe ist mehr als nur ein Anti-Stress-Mittel – sie bietet eine Vielzahl von Vorteilen für deine Haut und dein Wohlbefinden. Ob bei Hautirritationen, unreiner oder gereizter Haut, Akne, Juckreiz, Psoriasis, Abszessen, Insektenstichen – besonders bei Mückenstichen – oder Sonnenbrand, unsere Lavendel-Salbe kann helfen, deine Haut zu beruhigen und zu pflegen. Hier zum Angebot.

Die wirkliche Wahrheit über die Verschwörungstheorien zur Corona-Pandemie. Alles eine einzige Verschwörungslüge, von der Politik organisiert, um die Corona-Kritiker unglaubwürdig zu machen. Beelzebub gegen Teufel! Wie die Politik jede Corona-Kritik durch gedungene Verschwörungstheoretiker unwirksam macht, können Sie hier nachlesen.

Verwendung bei rauer, rissiger Haut und trockenen Hautstellen. Ringelblumen-Salbe eignet sich hervorragend zur Narbenpflege, bei Brandwunden, Sonnenbrand, Schürfwunden, Ekzemen, Warzen, Schnittwunden, Blutergüssen, Gelenkbeschwerden, bei Schwellungen und bei wundem Baby-Popo.

Handgemachte Ringelblumen-Salbe aus reinsten Zutaten wirkt entzündungshemmend und antibakteriell. Hier zum Angebot.