Der belgische Lobbyist Frédéric Baldan hat am 5. April 2023 Strafanzeige gegen die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, wegen “Anmaßung von Funktionen und Titeln”, “Vernichtung öffentlicher Dokumente”, “illegaler Interessenerwerb und Korruption” erstattet.

…

Später schlossen sich Ungarn und Polen daran an. Auf Initiative des neuen polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk kündigte Warschau jedoch an, seine Beschwerde zurückzuziehen.

2016 schon, wurde bekannt, dass der Konzern McKinsey auf Veranlassung der damaligen Verteidigungs-Ministerin mit Beraterverträgen in Millionenhöhe gesalbt worden war, ohne vorherige Prüfung der Wirtschaftlichkeit, fallweise sogar ohne Ausschreibung. Die Rede war von 208 Millionen Euro. Typisch für von der Leyens unseriösen Stil: Sie machte die vormalige McKinsey-Managerin Katrin Suder zu ihrer Staatssekretärin – hier mehr dazu. Notdürftige Fakten, über Ursula von der Leyen – hier weiter.

Die von der Leyen-Affäre

Ungarn und Polen werden gleichzeitig von Pfizer verklagt, diesmal wegen Nichtzahlung von Dosen, die in ihrem Namen von der Europäischen Kommission bestellt wurden. Das Brüsseler Gericht hat am 3. April 2023 ein erstes vorläufiges Urteil erlassen und muss nun in der Sache entscheiden.

…

In der Klage geht es um den 20-Milliarden-Euro-Vertrag zwischen der EU und dem multinationalen Pharmakonzern Pfizer im Wert von 20 Milliarden und möglicherweise 35 Milliarden Euro. Darüber hinaus gingen Dosen von Anti-Covid-Boten-RNA-Medikamenten (fälschlicherweise als “Impfstoffe” bezeichnet) für 4 Milliarden US-Dollar verloren.

…

Die Beschwerde dreht sich um einen zwischen von der Leyen und Pfizer-Chef Albert Bourla geführten Austausch von Textnachrichten, der von der New York Times enthüllt wurde.

…

Der Journalist Alexander Fanta (Netzpolitik.org) versuchte erfolglos, eine Kopie der Textnachrichten zu erhalten. Die Bemühungen der EU-Bürgerbeauftragten, Emily O’Reilly, sind gescheitert. Die New York Times hat eine Beschwerde gegen Ursula von der Leyen nach den Artikeln 41 und 42 der EU-Grundrechtecharta eingereicht, die ein Recht auf Zugang zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission gewähren.

…

In einem Rundschreiben werden die nationalen Staatsanwaltschaften verpflichtet, der Europäischen Staatsanwaltschaft Fälle mitzuteilen, für die sie der Auffassung sind, dass die EUStA zuständig sein könnte. Ein Jahr später hat die Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA) jedoch immer noch nicht auf die ihr von der Brüsseler Staatsanwaltschaft übermittelte Mitteilung reagiert. Die Texte sehen keine Fristen vor.

…

Die Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA) ist keine Gemeinschaftseinrichtung, sondern eine Einrichtung der Verstärkten Zusammenarbeit. Nur 22 von 28 Staaten erkennen sie an. Aber weder Ungarn noch Polen. Die Rumänische Generalstaatsanwältin, Laura Codruța Kövesi, wurde von der Kommission nach Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament ernannt.

…

Der Ehemann der Präsidentin, Heiko von der Leyen, wurde plötzlich Direktor von Orgenesis, einem Unternehmen, das eine zentrale Rolle bei der Impfkampagne der EU spielte. Nun, Orgenesis und Pfizer haben denselben Hauptaktionär. Im Jahr 2022 gewährte die Kommission der Firma Orgenesis Finanzhilfen in Höhe von 320 Mio. EUR. Die Enthüllung dieser Subventionen führte dazu, dass Heiko von der Leyen von seinem Amt zurücktrat.

…

Der Fall kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Ursula von der Leyen eine zweite Amtszeit an der Spitze der Kommission anstrebt.

…

Quelle: Dieser Artikel ist ein Auszug aus “Voltaire, internationale Nachrichten”, Nr. 81. Übersetzung Horst Frohlich.

Seit rund 1000 Jahren sagen hellsehende Menschen eine globale Krise voraus, die auf dem Höhepunkt eines kulturellen und moralischen Niedergangs eintreten soll – eine Krise, die in einem Weltkrieg endet. Bevor dieser Weltkrieg jedoch zu einem alles vernichtenden Atomkrieg eskaliert, würde eine kosmische, nicht irdische Kraft oder Macht in das Geschehen eingreifen – so die betreffenden Prophezeiungen – hier weiter.

Ist alles nur Propaganda? Anmerkungen zu einem überaus wichtigen Thema: Zahlreiche Informationen, die von regierungsamtlichen Stellen verbreitet werden, haben nichts mit der Wahrheit zu tun, sondern dienen vielmehr der gezielten Lenkung und Beeinflussung der Bevölkerung – hier weiter.

Die Prophezeihungen des Alois Irlmaier – hier weiter.

Das Geheimnis von Celle: Was wird an Informationen zurückgehalten? Hier weiter.

Im Jahr 2001 fand Klaus Jebens bei der Durchsicht der Akten seines Vaters Heinrich Jebens das streng vertrauliche Protokoll seiner Begegnung mit Nikola Tesla, dem genialen Ingenieur und Erfinder (u. a. des Wechselstroms). Hierin schildert Heinrich Jebens seine Fahrt mit einem von Nikola Tesla entwickelten, mit Raumenergie angetriebenen Auto von Buffalo, N.Y., zu den Niagarafällen und zurück – hier weiter.

Wie sich die Geschichte seit 100 Jahren im Kreis dreht: Geheimhaltung und Propaganda verhindern Demokratie und Erkenntnis – hier weiter.

Orgonit -Energetisierungsplatten eignen sich perfekt zur energetischen Aufladung von Speisen und Getränken. Auch eine Verwendung als Unterlage unter dem Bett, um sich vor geopathogenen Störungen und Wasseradern zu schützen, ist möglich. Negative Strahlung von Handy, DECT, Radar etc. wird geschluckt und in reine Orgon-Energie umgewandelt wenn z.B. das Handy auf die Orgonit-Platte gelegt wird – auch Verwendung als Unterlage von Tablets oder Notebooks geeignet. Hier zum Angebot.

Die Solfeggio 111 Hz Frequenz ist eine der wenigen Frequenzen, die einen direkten Einfluss auf den menschlichen Geist und Körper haben. Diese Frequenz wird auch als die “Spiritual Frequency” bezeichnet und hat eine starke Wirkung auf das menschliche Bewusstsein. Es ist eine spezielle Frequenz, um das Gleichgewicht in unserem Inneren wiederherzustellen und eine tiefere Harmonie zu erreichen. Durch das Anhören dieser Frequenz können wir negative Blockaden auflösen und unseren Körper und Geist auf eine höhere Ebene bringen.

CD-Die Frequenz von 111 Hz ist der Schlüssel zu einem gesunden und glücklichen Leben.

Hier zum Angebot.

Sie ist die wahre Evolution des Menschen und die gewünschte Einheit, die unsere DNA zu ihren Ursprung bringen wird. Das Tor öffnet sich mit diesem Klang. Musik in 528 Hz hat eine entspannende, als auch heilsame Wirkung auf Körper, Geist und Seele. Musik in 528 Hertz-Frequenz öffnet das Herz und verbindet uns.

Hier zur 528 Hertz-Musik.

Energie und Schutz vor Strahlenbelastung sind in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Eine Möglichkeit, diese Aspekte in Einklang zu bringen, sind Orgoniten. Doch was sind Orgoniten überhaupt und wie funktionieren sie? In diesem Blogartikel erfährst du alles über die positiven Auswirkungen von Orgoniten auf die Gesundheit, die verschiedenen Arten von Orgoniten und wo man hochwertige Produkte kaufen kann – hier weiter.

Die Geschichte wiederholt sich doch! Der Zweite Weltkrieg endete gerade noch rechtzeitig, bevor neue Waffen einen Großteil der Menschheit auslöschen konnten. Niemand hat etwas daraus gelernt – hier weiter.

Das perfekte Spannbetttuch für all diejenigen, die nachts nicht länger »unter Strom stehen« wollen und das einzigartige Erlebnis des geerdeten Schlafens hautnah erleben möchten – hier weiter.

“HeilPower Basenbad mit Fichtennadel und Lavendel” ist ein Wellness-Produkt, das speziell auf die Bedürfnisse von Körper, Geist und Seele abgestimmt ist. Das HeilPower Basenbad enthält eine perfekte Kombination aus Totes-Meer-Salz, Natron, gemahlenen Tannen-, Fichten- und Kiefernadeln, gemahlenen Lavendelblüten, Mandelöl und reinem ätherischen Fichtenöl. HeilPower Basen-Wald-Bad praktisch im wiederverwendbaren Drahtbügelglas

👇👇👇

Hier zum Basenbad»»».

Orgonit Schlüsselanhänger mit Baum des Lebens-als Schutz für unterwegs

Dieser schützende Orgonit-Schlüsselanhänger mit “Baum des Lebens” gilt wie alle Orgonit-Produkte als spirituelles Heilmittel und bietet Schutz vor elektromagnetischer Strahlung. Der Lebensbaum symbolisiert Wachstum, Kraft, Entwicklung, Gesundheit, Heilung, Unsterblichkeit und den Kreislauf des Lebens. Hier zum Angebot.

Die neuen Belege lassen keinen Zweifel zu: Das Dritte Reich hatte Atomwaffen – hier weiter.