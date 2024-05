Ein Artikel der bei ‘Heritage and Destiny‘, am 28. April 2024 veröffentlicht wurde.

Ein sehr guter Artikel über die Hintergründe eines anderen Landes. Diesmal geht um die Vorkommnisse in Spanien mit Verbindungen zu Russland.

Update vom 29. April: Sánchez hat sich schamlos auf öffentliche Kundgebungen seiner Unterstützer verlassen, um sich dem Gerichtsverfahren zu entziehen und ernsthafte Fragen zu ignorieren. Bis jetzt haben die britischen Medien mit ihm kollaboriert. Hätte sich ein Politiker der “Rechten” so verhalten, hätten britische Journalisten ihn als populistischen Demagogen angeprangert. Aber ein Politiker der “Linken” bekommt einen Freifahrtschein.

Tritt Spaniens Premierminister nach dem Lobby-Skandal in Marokko zurück?

Der sozialistische spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez gab am Wochenende Rätsel auf, nachdem er Spekulationen über seinen möglichen Rücktritt aufgrund einer Reihe von Korruptionsvorwürfen gegen ihn und seine Frau angeheizt hatte. Viele Beobachter vermuten, dass Sánchez versucht, die Unterstützung der Linken zu gewinnen, und dass er morgen ein politisches Druckmittel einsetzen wird, um die Ermittlungen einzustellen.

Einige dieser Anschuldigungen stehen im Zusammenhang mit einem Gerichtsverfahren, das von einer juristischen Stiftung unter der Leitung eines altgedienten spanischen Nationalisten angestrengt wurde, und einige betreffen auch die geschäftlichen und politischen Beziehungen Spaniens zum Königreich Marokko.

Vor mehr als einem Jahr haben wir die Rolle marokkanischer Lobbyisten bei der politisch motivierten Strafverfolgung unserer Europakorrespondentin Isabel Peralta aufgedeckt. Isabel hat sich gegen die Korruption in der spanischen Politik eingesetzt: Sie hat auf Erpressungsversuche der marokkanischen Regierung hingewiesen, die damit drohte, Spanien mit Einwanderern zu überschwemmen, wenn Spanien nicht die marokkanische Kontrolle über die Westsahara akzeptiere.

Dieser diplomatische Streit dauert schon mehr als ein halbes Jahrhundert an, seit Spanien seine koloniale Kontrolle über die Provinz aufgegeben hat, die früher als Spanisch-Sahara bekannt war. Marokko möchte das gesamte Gebiet für sich beanspruchen, wird aber von einer Unabhängigkeitsbewegung namens Polisario Front bekämpft, die von Algerien unterstützt wird.

Es lag im wirtschaftlichen Interesse der Spanier, die Polisario zu unterstützen, auch um mit Algerien, das Spanien mit Erdgas beliefert, auf gutem Fuß zu stehen. Aber in den letzten drei oder vier Jahren hat die marokkanische Regierung Spanien erpresst. Isabel prangerte diese Erpressung bei einer Demonstration vor der marokkanischen Botschaft in Madrid im Mai 2021 an. (Zu dieser Zeit leitete sie eine spanische nationalistische Jugendgruppe.)

Zehn Tage nach dieser Demonstration erhielt die Madrider Polizei Besuch von Sofia Bencrimo, die zu diesem Zeitpunkt bei einer Wohltätigkeitsorganisation angestellt war, die sich für die Integration von Einwanderern einsetzt. Der Vorsitzende dieser Wohltätigkeitsorganisation ist Mohammed Chaib Akhdim, ein erfahrener Politiker und Geschäftsmann mit engen persönlichen und finanziellen Beziehungen zur marokkanischen Regierung – genau die Leute, deren Handlungen in Isabels Rede aufgedeckt und kritisiert wurden.

Chaib ist ein ehemaliger Abgeordneter, sowohl im katalanischen als auch im Madrider Parlament für die linke Partei PSC (Sozialistische Partei Kataloniens). Dies ist eine der Parteien, auf die Ministerpräsident Pedro Sánchez angewiesen ist, um seine Koalitionsregierung an der Macht zu halten.

Chaib ist aber auch ein reicher Geschäftsmann mit finanziellen Interessen in seinem Heimatland Marokko, der vor allem von der Übernahme der Kontrolle über die Westsahara durch Marokko profitieren würde. Seit 1992 war er Direktor für Geschäftsentwicklung in Marokko für COMSA Industrial, ein Unternehmen mit großen Interessen an Ingenieur- und Bauprojekten in Marokko, einschließlich des umstrittenen Gebiets der Westsahara.

Noch am selben Tag schickten die Polizeibeamten einen Bericht an die Staatsanwaltschaft: Dies war der erste Schritt in dem Verfahren, das zu Isabels Strafprozess führte. Das mehr als 90 Seiten umfassende Dossier der Staatsanwaltschaft (das ‘Heritage and Destiny’ in Kopie vorliegt) basierte auf nur einer einzigen Anzeige – den “Beweisen” von Sofia Bencrimo, einer Mitarbeiterin des politisch gut vernetzten marokkanischen Lobbyisten Mohammed Chaib.

In diesem Zusammenhang und angesichts der Strafanzeige gegen Isabel, die noch immer langsam durch das Madrider Gerichtssystem läuft, werden die Leser verstehen, dass ‘Heritage and Destiny’ ein besonders großes Interesse an den finsteren Verbindungen zwischen der spanischen Regierung und marokkanischen Lobbyisten hat. Diese Verbindungen haben nicht nur die spanische Einwanderungspolitik unterwandert, sondern auch dazu geführt, dass unser eigener Korrespondent strafrechtlich verfolgt wird. Ein patriotischer Aktivist sitzt auf der Anklagebank, während die wahren Verbrecher die Verantwortlichen sind!

Das ganze Ausmaß dieser Kriminalität wird nun endlich klarer, weshalb Premierminister Sánchez seine beispiellose Rücktrittsdrohung ausgesprochen hat und sich diese Woche vor der Weltpresse versteckt.

‘Heritage and Destiny’ kann sich nicht zu allen der weitreichenden und teilweise bizarren Anschuldigungen gegen Sánchez und seine Frau äußern, aber einige beunruhigende Fakten sind bereits klar.

Der Zeitpunkt der Rücktrittsdrohung des Premierministers hängt mit zwei aktuellen Entwicklungen zusammen.

Erstens hat ein Madrider Gericht ein Ermittlungsverfahren gegen seine Frau Begoña Gomez “wegen des Verdachts der Einflussnahme und Korruption” eingeleitet. Diese Ermittlungen beruhen auf einer Anzeige von Manos Limpias (“Saubere Hände“), einer Stiftung von Miguel Bernad, einem Madrider Rechtsanwalt (heute 82 Jahre alt), dessen politische Wurzeln in der nationalistischen Partei ‘Fuerza Nueva’ liegen und der ein wichtiger Verbündeter des Parteivorsitzenden Blas Piñar war.

Seltsamerweise hatte Bernad persönliche Kenntnis von Frau Gomez’ seltsamem Familienhintergrund. Ihr Vater Sabiniano Gómez besitzt mehrere Saunabetriebe für Schwule in Madrid, und konservative Journalisten haben berichtet, dass Miguel Bernad der Stadtrat war, der für die Genehmigung solcher Betriebe zuständig war, die von mehreren spanischen Zeitungen offen als Homosexuellenbordelle bezeichnet wurden.

Das ist sicherlich eine seltsame Verbindung: Das Londoner Äquivalent wäre, wenn der Schwiegervater von Rishi Sunak der Besitzer von Soho-Saunen wäre, anstatt einer der reichsten Männer Indiens zu sein…

Bezeichnenderweise ist auch bekannt, dass führende Mitglieder der größten konservativen Partei Spaniens (PP) vor einigen Jahren planten, Ermittlungen gegen den Schwiegervater des Premierministers durchzuführen und etwaige Skandale auszunutzen.

Und hier wird die angebliche marokkanische Erpressung wieder relevant.

Die von Israel entwickelte Spionagesoftware Pegasus wurde von den marokkanischen Behörden eingesetzt, um die Mobiltelefone von Premierminister Sánchez und einigen seiner Minister auszuspionieren. Anstatt auf eine Untersuchung und Bestrafung derjenigen zu drängen, die ihn ausspioniert hatten, ließ Sánchez den Fall lieber fallen. Auch weil das israelische Unternehmen, das hinter der Spionagesoftware steckte, die Zusammenarbeit verweigerte, stellte ein spanischer Richter seine Ermittlungen nach 12 Monaten ein.

Letzten Dienstag wurde der Fall jedoch wieder aufgenommen, dank der Informationen, die den spanischen Gerichten durch die französischen Ermittlungen in einem ähnlichen Fall marokkanischer Spionage zur Verfügung gestellt wurden. Wenige Tage nach der Wiederaufnahme des Spionagefalles drohte Sanchez mit seinem Rücktritt. Versucht er erneut, die Ermittlungen zu behindern, und wenn ja, welche Enthüllungen befürchtet er?

Bekannt ist, dass Marokko Ministerpräsident Sánchez im Jahr 2021 ausspioniert hat, als er plötzlich die Politik Spaniens änderte und Marokko gegenüber der Westsahara bevorzugte. Seitdem hat Sánchez Marokko wiederholt bevorzugt. Vor einigen Wochen kündigte er Pläne für spanische Investitionen in Marokko in Höhe von 45 Mrd. € an. Ein weiterer merkwürdiger Aspekt ist, dass das Königreich Marokko nicht nur enge Beziehungen zu Israel unterhält (daher auch die Verwendung israelischer Spionagesoftware), sondern auch zu Wladimir Putins Russland.

Während Marokko sich darauf vorbereitete, mit israelischer Technologie westeuropäische Regierungen auszuspionieren, unterzeichnete es 2016 ein Abkommen mit Russland über die Zusammenarbeit in militärischen und geheimdienstlichen Angelegenheiten.

Diese Zusammenarbeit hat sich seit Putins Einmarsch in der Ukraine ausgeweitet. Trotz der europäischen Sanktionen ist Marokko zu einem der wichtigsten Geschäftspartner des Kremls geworden. Marokko importiert Öl aus Russland und exportiert auch Öl nach Spanien.

Sollte sich herausstellen, dass Sánchez und seine marokkanischen Freunde die Ölsanktionen zum Vorteil des Kremls umgangen haben, wäre das ein schwerer Verrat an Europa.

Die gescheiterte Einwanderungspolitik der spanischen Regierung ist bereits ein Verrat nicht nur an den Spaniern, sondern an allen Europäern; wenn Sánchez (über Marokko) indirekt die neostalinistische Kriegsmaschinerie unterstützt, würde seine widerliche Bilanz des Verrats noch schlimmer werden.

Wie unsere regelmäßigen Leser wissen, wurde die Reise unserer Korrespondentin Isabel Peralta nach Großbritannien bereits dreimal aufgrund von Schikanen durch Grenzschutzbeamte, die mit ihren spanischen und deutschen Kollegen zusammenarbeiten, unterbrochen. Die jüngsten Beweise sollten das Innenministerium davon überzeugen, dass die wahre Bedrohung für die britischen und europäischen Sicherheitsinteressen von der spanischen Regierung selbst ausgeht und nicht von Isabel. Wir werden weiter für unsere Kameradin kämpfen und sind zuversichtlich, dass kein Hindernis sie daran hindern wird, sich weiterhin für das wahre Europa einzusetzen, als hellster Leuchtturm der Hoffnung für unsere Sache. / Quelle: heritageanddestiny.com.

