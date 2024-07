Heute, am 6. Juli, ist Weltkusstag.

…

Diese Geste der Zuneigung ist im Schwinden begriffen — Zeit, sie zu rekultivieren.

…

Niemand weiß mehr genau, woher er kommt: der Kuss. Geht er auf die Nahrungsweitergabe von der Mutter zum Kind zurück? Auf das Stillen?

…

Sicher ist: Wir küssen uns schon sehr lange. Auch Tiere tun es. Vögel schnäbeln, Elefanten wickeln ihre Rüssel umeinander, Pferde beknabbern sich. Küssen tut gut und ist gesund. Wer küsst, der denkt nicht nach. Er gibt sich hin. Und macht sich und anderen damit das schönste Geschenk: Frieden. Küss du statt mir die Kinder – Anny und Toni lernen sich Mitte der 30er-Jahre kennen und lieben. Sie scheinen füreinander bestimmt zu sein, so fühlt es sich für sie an. Als 1937 ihr Sohn geboren wird, ist ihr Glück perfekt. Nach nur zwei Jahren wird Toni eingezogen und Anny muss alleine mit ihrem Sohn Adi zurückbleiben. In jedem Brief, den sie einander schreiben, hoffen sie, dass der schreckliche Krieg beendet wird. In nur ganz wenigen Fronturlauben darf Toni nach Hause zu seinen Kindern und seiner geliebten Frau. Er möchte bei ihnen bleiben, doch er muss zurück an die Front und so schreibt er an seine Anny: Küss du statt mir die Kinder – hier weiter.

Wortlos über die Lippen gehen

Ein Beitrag von Kerstin Chavent.

…

Der Kuss ist eine der zärtlichsten Gesten, die wir einander schenken können. Kein Platz für harte Worte oder kalte Analysen. Keine Vorwürfe kommen über die Lippen, keine Urteile, keine abwertenden Bemerkungen. Wir öffnen uns für den anderen, bereit, mit ihm das Schönste zu teilen, was wir zu geben haben: Zuneigung. Zärtlichkeit. Vertrauen. Liebe.

…

Küssen, das ist Loslassen, Hingabe. Küssen ist komplett irrational. Küssen ist Süße. Möglichst lange wollen wir sie kosten. Schon ist das Bedauern da, dass der Kuss zu Ende geht. Doch ohne Ende gäbe es keinen neuen Kuss. Und so ziehen wir das Gesicht des geliebten Menschen erneut zu uns und halten ihn, damit er sich fallenlassen kann.

…

Weiter soll es hier nicht gehen. Denn Küsse haben nicht allein mit Sex zu tun. Potenziell kann jeder jeden küssen. Frauen, Männer, Kinder, alte Menschen. Auch Tiere, Pflanzen und Steine können geküsst werden — alles, was uns am Herzen liegt. Dem Küssen sind keine Grenzen auferlegt. Es gibt sie voller Freude und voller Trauer, voller Unschuld und voller Begehren. Manche sind schnell dahingeworfen, manche dauern Stunden. Manche töten, manche retten Leben.

…

Wie es euch gefällt

…

Im antiken Rom gab es drei Varianten des Kusses. Beim Basium wurde als Zeichen der Anerkennung ohne Zunge auf die Lippen geküsst. Eine Mutter konnte so die Tochter küssen oder ein Vater den Sohn. Der Osculum fand außerhalb der Familie statt und ähnelte dem Bruderkuss zwischen Honecker und Breschnew. Der Suavium ist der klassische Liebeskuss mit Zunge und erotischer Bedeutung. Egal ob Abschiedskuss, Bruderkuss, Eskimokuss, Filmkuss, Handkuss, Judaskuss, Luftkuss, Schmetterlingskuss, Wangenkuss oder Zungenkuss — es geschieht etwas.

…

Küssen, daran besteht kein Zweifel, ist gut für die Gesundheit. Es setzt Glückshormone frei und erzeugt positive Gefühle.

…

Der Stoffwechsel wird angeregt, das Herz pumpt mehr Blut und Sauerstoff durch den Körper und schlägt schneller, durch den Austausch von Mikroben wird das Immunsystem stimuliert und gestärkt, Stress wird reduziert. Zwischen 30 und 60 Muskeln im Gesichts- und Halsbereich werden beim Küssen trainiert. Das Ergebnis sind eine straffere Haut und eine gesunde Gesichtsfarbe.

…

Küssen gehört zum Alltag. In den südeuropäischen Ländern küsst man sich zur Begrüßung auf die Wangen. Man hält sich nicht mit einer Armlänge auf Distanz, sondern kommt sich sehr nah. Ob einmal oder fünfmal: Begrüßungsküssen will gelernt sein, wenn sich nicht Nasen und Brillen ineinander verhaken sollen. Dafür gibt es in Frankreich eine carte de la bise. So weiß der Küssende, auf was er sich bei seinen Reisen durch das Land einstellen muss.

…

Nicht überall wird geküsst. Südlich der Sahara oder in Zentralamerika soll das Küssen wenig verbreitet sein. In manchen Teilen der Welt ist das öffentliche Küssen ein Tabu.

…

Den kussfreudigen Ländern Europas, Asiens und Nordamerikas hat die Coronazeit stark zugesetzt. Wir erlebten ein regelrechtes Ende des Küssens. In Österreich, dem Land des galanten Handkusses, gab es aufgrund hygienischer Bedenken sogar ein gesetzliches Kussverbot.

…

Herz an Herz

…

Mit dem Social Distancing ging auch die Kommunikation auf Distanz. Viele bleiben seitdem auf Abstand. In der aktuellen Zeit geht es mehr um Polarisierung und Digitalisierung als um Küssen. Menschen, die nur noch über Displays miteinander kommunizieren, so der Kussspezialist Hektor Haarkötter, verlernen das Küssen regelrecht (1). So geht nicht nur ein Teil unserer Kommunikation verloren. Unser Immunsystem und unser Kreislauf werden weniger stimuliert, wir werden uns insgesamt fremder und haben weniger Spaß.

…

Dabei ist Küssen so einfach! Es ist gar nicht schwer, auf einen anderen Menschen zuzugehen und ihm in die Augen zu sehen. Wir können ganz galant beginnen. Vielleicht nehmen wir die Hand eines Menschen, dem wir lange nicht unsere Zuneigung gezeigt haben. Ob jung oder alt, Mann oder Frau — es fühlt sich gut an, eine Hand zu küssen. Vielleicht gehen wir weiter und nehmen uns in die Arme. Vielleicht spüren wir, wie Herz an Herz klopft. Und vielleicht küssen wir …

…

Wie gut die Nähe tut! Es muss gar nicht gesprochen werden. Keine Erklärungen müssen abgegeben werden. Wir sind beieinander. Das ist das Wichtigste. Wir spüren die Verbindung. Trotz allem. Egal, wie alt das Küssen ist, egal, wer den Weltkusstag erfunden hat, ob Basium, Osculum oder Suavium: Entscheidend ist, was wir daraus machen.

Anny und Toni lernen sich Mitte der 30er-Jahre kennen und lieben. Sie scheinen füreinander bestimmt zu sein, so fühlt es sich für sie an. Als 1937 ihr Sohn geboren wird, ist ihr Glück perfekt. Nach nur zwei Jahren wird Toni eingezogen und Anny muss alleine mit ihrem Sohn Adi zurückbleiben. In jedem Brief, den sie einander schreiben, hoffen sie, dass der schreckliche Krieg beendet wird. In nur ganz wenigen Fronturlauben darf Toni nach Hause zu seinen Kindern und seiner geliebten Frau. Er möchte bei ihnen bleiben, doch er muss zurück an die Front und so schreibt er an seine Anny: Küss du statt mir die Kinder – hier weiter.

Wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass Frauen um Gleichberechtigung kämpfen müssen? Carel van Schaik und Kai Michel nehmen in ihrem neuen Buch zwei Millionen Jahre Menschheitsgeschichte in den Blick. Sie zeigen, wie sich die Beziehung von Frauen und Männern entwickelte und was sie massiv ins Ungleichgewicht brachte – hier weiter.

‘Es ist an der Zeit, die Waffen zu senken und dem Boten die Tür zu öffnen. Das Symptom ist nicht unser Feind. Es will etwas mitteilen, was in unserem Sinne ist.’ Mit diesen aufrüttelnden Worten beschreibt Kerstin Chavent, welche Schlüsse sie aus ihrer eigenen Brustkrebserkrankung gezogen hat – hier weiter.

Die Globalisten haben unsere Zukunft bereits durchgeplant. Sie wollen sie so gestalten, dass wir von ihren giftigen Chemikalien, Medikamenten und Impfstoffen krank werden. Sie stellen sich eine dystopische Welt der Zensur, der Sozialkredit-Ratings und der digitalen Währungen vor, eine Zukunft aus winzigen Häusern und fleischlosen Mahlzeiten, eine Zukunft, in der die »nutzlosen Esser« an die virtuelle Realität angeschlossen sind und in der man ihnen Halluzinogene verabreicht, sodass sie sich nicht mehr gegen ihre politischen Herren auflehnen – hier weiter.

Entwickelt von einem finnischen Ranger, um den harten klimatischen Bedingungen des hohen Nordens zu widerstehen, steht das M95 – so wie alle Peltonen-Messer – in der weltweit angesehenen Messermachertradition Finnlands. Angefangen hatte alles 1995 mit der von J. P. Peltonen erfundenen Messerscheide (»EasyLock«), die ein sicheres Tragen sowie schnelles Ziehen der Klinge erlaubt. Seitdem wird das Messer von Spezialeinheiten der Armee, Grenzpolizei und Armeen unterschiedlicher Nationen genutzt. Das Ranger Puukko M95 ist unverwüstlich und hat für die Finnen dieselbe Bedeutung wie das Samurai-Schwert für die Japaner.

Das finnische Armee-Messer – hier weiter.

Hier weiter.

Die wirkliche Wahrheit über die Verschwörungstheorien zur Corona-Pandemie. Alles eine einzige Verschwörungslüge, von der Politik organisiert, um die Corona-Kritiker unglaubwürdig zu machen. Beelzebub gegen Teufel! Wie die Politik jede Corona-Kritik durch gedungene Verschwörungstheoretiker unwirksam macht, können Sie hier nachlesen.

Man muss einem Menschen die Wahrheit hinhalten, dass er wie in einen offenen Mantel hineinschlüpfen kann, und nicht wie einen nassen Lappen um die Ohren hauen. Wie weit Sie in besagten Mantel der Wahrheit hineinschlüpfen werden, hängt in hohem Maße davon ab, wie sehr Ihre Seele friert. Nur derjenige wird die absolute Wahrheit bewusst erfassen, dessen Seele voller Sehnsucht ist und der im Grunde nichts mehr von dieser Erde wissen will – hier weiter.

Die Zusammenarbeit dieser fünf Staaten wird mit dem Akronym BRICS zusammengefasst. Aus diesem strategischen Konstrukt hat sich im Laufe der Zeit auf Initiative der einzelnen Mitgliedstaaten ein tief verwurzeltes und stetig wachsendes Netzwerk entwickelt. Bei der BRICS handelt es sich um eine atypische und daher kaum vergleichbare Form der Kooperation. Es kann zu Recht behauptet werden, dass der Zusammenhalt zwischen den fünf Staaten dazu beigetragen hat, das Format der Partnerschaft schrittweise weiterzuentwickeln. Der Rechtsstatus der BRICS aus russischer Perspektive, ist hier nachzulesen.

Seit der Gründung des FED hat der Dollar über 95 Prozent seines Wertes verloren! Sitzen dort also nur Versager, oder hat das FED im Verborgenen vielleicht eine ganz andere Aufgabe und einen ganz anderen Sinn? G. Edward Griffin enthüllt die wahren Hintergründe – hier weiter.

Gesunde Zähne, Gesundes Zahnfleisch ohne giftiges, nervenschädigendes Fluorid! Für die Zahnpasten und – pulver werden unterschiedliche Inhaltstoffe natürlichen Ursprungs verwendet, wie: ultrafeine Mineralerde, Tonerde, superfeines Bentonit, grüne ultrafeine, französische Heilerde, Meersalz, Natron, Schlemmkreide, Steinsalz, Xylitol, Aktivkohle, Kokosöl, Moringa, Kurkuma, Salbei, Minze, Zimt, Nelken und reine ätherische Öle. Für die Mundspülung: Wasser (Osmose), Trägeröle, Salz, Xylitol und reine ätherische Öle. Hier zum Angebot.

Schneller und effektiver Kampf gegen Herpes. Das Anti-Herpes-Heil-Set besteht aus drei Komponenten: hochwirksames Konzentrat, Roll-on und Sprühflasche – hier zum Angebot.

Zaubernuss-Salbe (Hamamelis) bietet schnelle und ideale Hilfe bei: lästiges Brennen und Jucken im Afterbereich, Hämorrhoiden, Schleimhautentzündungen, Venen- und Krampfaderleiden, leichteren Hautverletzungen, Neurodermitis, stillt Blutungen – hier zum Angebot.

Bärlauch-Salbe unterstützend bei Akne, Ekzemen und Geschwüren, bei trockenen Hautstellen, Neurodermitis und Schuppenflechte. Von Hand gemachte Bärlauch-Salbe aus reinsten Zutaten. Wirkt adstringierend, antibiotisch und entzündungshemmend – hier zum Angebot.

Eine Fichtenharz-Pechsalbe wird häufig als Naturheilmittel zur Behandlung von verschiedenen Hautproblemen eingesetzt. Insbesondere hat sie sich als wirksam bei der Behandlung von Nagelpilz erwiesen, wie die Erfolgsgeschichte einer Betroffenen zeigt. Hier weiterlesen.

Wir müssen aufhören zu glauben, dass es bei Julian Assange wirklich um eine Strafuntersuchung wegen Sexualdelikten, Spionage und Hacking geht. Was WikiLeaks getan hat, bedroht die politischen und wirtschaftlichen Eliten weltweit gleichermaßen. Der Fall Assange zeigt, dass es den Regierungen heute nicht mehr um legitime Vertraulichkeit geht, sondern um die Unterdrückung der Wahrheit zum Schutz von unkontrollierter Macht, Korruption und Straflosigkeit – hier weiter.

Wie Sie verheimlichte Studien und das INSIDER-WISSEN der erfolgreichsten Herz-Therapeuten der Welt erfolgreich zur Stärkung Ihres Herzens und Vermeidung von Herzinfarkt nutzen können – erfahren Sie hier.

Ein Blick hinter die Kulissen von manipulierten Medien und gekauften Journalisten. Ein aufklärendes, aufrüttelndes Plädoyer wider dem Abgesang auf die Wahrheit – hier weiter.

Dieses Gel mit 97,5 Prozent reinem Bio-Aloe-vera-Saft, Hyaluronsäure und 1200 mg/l Aloverose wirkt erfrischend, kühlend und pflegend – ohne zu beschweren. Die überdurchschnittlich hohe Aloverose-Konzentration befähigt dieses Aloe-vera-Gel dazu, Ihre Haut nachhaltig zu pflegen. Verfeinert mit angenehmem Jasmin-Duft, der Ihre Sinne belebt – hier weiter.

Dieses Erste-Hilfe-OP-Instrumenten-Set enthält ein komplettes OP-Instrumenten-Set aus Edelstahl und wiegt gerade einmal 300 g. Das komplette OP-Instrumenten-Set ist in einem Nylonetui untergebracht, das mit einem praktischen Gurt schnell an Gürtel oder Rucksack befestigt werden kann – hier weiter.

Dieser ABC-Schutzanzug wird von vielen Armeen weltweit benutzt, ebenso von Einsatzorganisationen und Zivilschutzeinrichtungen. Unter den leichten Schutzanzügen zählt der Eurolite zu jenen mit der höchsten Qualität am Markt und um militärischen Anforderungen zu genügen, muss das Material eine Reihe besonderer Merkmale aufweisen. Besonders wichtig sind hierbei Reiß- und Abriebfestigkeit sowie eine geringe Größe und Gewicht – hier weiter.

Die Zahl der Überfälle steigt und daher wird ein effektiver Selbstschutz immer wichtiger. Dieses Gerät schützt Sie in Notfällen – hier weiter.

Im Zentrum unseres Gehirns existiert ein kleines und zunächst unscheinbares Organ, durch das die Seele ihre Bestimmung ausübt. Aus alten Überlieferungen können wir erfahren, dass dieses besondere Organ eine Verbindung zwischen unserem irdischen Dasein und unserem unsterblichen Wesenskern darstellt. Aus diesen Überlieferungen können wir auch erfahren, dass uns dieses besondere Organ die Möglichkeit bietet, unsere Welt unverfälscht wahrzunehmen und somit jede Art von Manipulation und Lüge zu erkennen – hier weiter.