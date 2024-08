Belgien, Deutschland, Griechenland, Lettland und Portugal werden den neuen Impfausweis in verschiedenen Formaten testen, darunter gedruckte Karten, per Post versandte Exemplare und digitale Versionen für Smartphones.

…

Kritiker nannten ihn eine „direkte Bedrohung der Freiheit“. Österreich ist schon einen Schritt weiter und hat einen verpflichtenden eImpfpass.

Jens Berger wirft einen schonungslosen Blick hinter die Statistiken, erklärt die Zusammenhänge und zeigt Lösungen, die unumgänglich sind, wenn wir den gesellschaftlichen Frieden im 21. Jahrhundert erhalten wollen – hier weiter.

Fünf Länder testen europäischen Impfausweis

Ein Beitrag von Dr. Peter F. Mayer bei tkp.at.

Fünf Länder der Europäischen Union (EU) werden im September den neu entwickelten Europäischen Impfausweis (EVC) testen, der „den Einzelnen in die Lage versetzen soll, alle seine Impfdaten an einem einzigen, leicht zugänglichen Ort zusammenzufassen. Laut Vaccines Today stellt das Pilotprogramm einen Schritt in Richtung einer kontinentweiten Einführung des Ausweises dar.

…

Wenig überraschend sind die ersten Länder die mitmachen Belgien, Deutschland, Griechenland, Lettland und Portugal – einige Länder davon waren ohnehin schon von meiner Reiseliste gestrichen, die wird jetzt jedenfalls erweitert.

…

Das Programm zielt darauf ab, „den Weg für andere Länder zu ebnen, indem es die Terminologie für Impfstoffe harmonisiert, eine gemeinsame Syntax entwickelt, die Anpassungsfähigkeit in verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens sicherstellt und die EVC-Implementierungspläne verfeinert“, berichtet Vaccines Today. All das ist so wie beim eImpfpass ein wichtiges Marketing- und Verkaufswerkzeug.

…

Die Pläne sollen 2026 veröffentlicht werden, um „das EVC-System über die Pilotphasen hinaus zu erweitern und eine breite Einführung in allen EU-Mitgliedstaaten zu ermöglichen“

…

Laut Vaccines Today soll das EVC-Programm „die Lehren aus der COVID-19-Pandemie ‚ ziehen (ER: Und welche wären das genau?) und ‘Innovationen im Impfmanagement ‚ fördern, mit dem Ziel, ‘entscheidende Schritte in Richtung einer widerstandsfähigeren und gesundheitssicheren Zukunft zu unternehmen“.

…

Das EVC basiert auf dem Global Digital Health Certification Network (GDHCN)der Weltgesundheitsorganisation (WHO ). Die EU und die WHO haben das GDHCN im Juni 2023 gemeinsam ins Leben gerufen, um einen globalen interoperablen digitalen Impfpass zu fördern, der auf dem digitalen Gesundheitszertifikat der EU basiert, das während der Pandemie eingeführt wurde.

…

Vaccines Today beschrieb das GDHCN als eine „bürgernahe Methode der Datenspeicherung und des Datenaustauschs“ und nicht als ein System, das sich „ausschließlich auf die öffentlichen Gesundheitssysteme“ stützt.

Planungen für EU-Impfpass begannen 2018

Die grundsätzlichen Pläne dafür existieren schon seit 2018, die Umsetzung ist offenbar schon sehr weit fortgeschritten und die Grundlagen für gläserne EU-weite Gesundheitsdaten sind geschaffen. Festgelegt sind die Aktionen offenbar schon seit 2018 in einem Dokument das die letzte Revision am 19. Juli 2022 erhalten hat. Die jeweils aktuelle Fassung ist hier auf der Webseite der EU zu finden. Zur Sicherheit hier die aktuelle Version: 2019-2022_roadmap_en

Als erste Aktion wurde definiert: „Prüfung der Machbarkeit der Entwicklung eines gemeinsamen Impfausweises/Passes für EU-Bürger …. der mit elektronischen Immunisierungs-Informationssystemen kompatibel ist und für die grenzüberschreitende Verwendung anerkannt wird ….“

Griechenland war das erste europäische Land, das die Einführung eines Impfpasses vorschlug , der schließlich als „Grüner Pass“ der EU angenommen wurde. Später war Griechenland der erste EU-Mitgliedstaat, der einen digitalen „Covid-Pass“einführte.

…

Die griechische Universität Kreta koordiniert das EVC-Projekt zusammen mit 14 Partnern aus neun Ländern – und mit einer Finanzierung von 6,75 Millionen Euro (7,3 Millionen Dollar) aus dem EU4Health-Programm der Europäischen Kommission(EK). Die Europäische Kommission ist die Exekutive der EU.

Direkte Bedrohung für unsere Freiheit

Experten, die mit The Defender sprachen, sagten, dass die Pläne für den EVC eine direkte Bedrohung für die persönliche und gesundheitliche Freiheit und die nationale Souveränität darstellen.

…

Dr. David Bell, ein Arzt für öffentliches Gesundheitswesen, Biotech-Berater und ehemaliger Direktor für globale Gesundheitstechnologien beim Intellectual Ventures Global Good Fund, sagte:

…

„Der vorgeschlagene Impfausweis spiegelt das zunehmende Bestreben wider, Instrumente des öffentlichen Gesundheitswesens als Mittel zur Konzentration von Wohlstand und zur Kontrolle von Bevölkerungen zu nutzen. Er erinnert stark an Ansätze in Teilen Europas vor dem Zweiten Weltkrieg und dient im Wesentlichen einem ähnlichen Zweck: Menschen, die den Anweisungen der Regierung nicht folgen, aus der Gesellschaft auszuschließen.“

…

„Der Versuch in Europa ist ein offensichtlicher nächster Schritt nach der jüngsten Ausweitung der Überwachung im Rahmen der IHR-Änderungen[International Health Regulation], die die Wahrscheinlichkeit wiederkehrender Sperrungen stark erhöhen, um Zwangsimpfungen zu ermöglichen, um den massenhaften Einsatz von Impfstoffen zu erzwingen und daraus Profit zu schlagen.“

…

Auch die niederländische Rechtsanwältin Meike Terhorst kritisierte das Pilotprogramm und nannte einen digitalen Impfpass eine „direkte Bedrohung unserer Freiheit und auch der Souveränität eines jeden Staates“.

…

„Alle unsere Befugnisse werden an die Globalisten, die Gruppe der Banker und Investoren, übergeben“, sagte Terhorst.

…

Catherine Austin Fitts, Gründerin und Herausgeberin des Solari Report und ehemalige stellvertretende US-Ministerin für Wohnungsbau und Stadtentwicklung, sagte, die Pläne für den EVC seien „ein weiterer Schritt zur Durchsetzung der Kontrolle über Arbeit und Reisen, mit dem Ziel, Ressourcen und Vermögen zu kontrollieren.“

…

Fitts sagte:

…

„Das Ziel ist die finanzielle Kontrolle. Es gibt keinen legitimen Zweck für die öffentliche Gesundheit. Die Zentralbanker verstecken sich hinter einem gesundheitspolitischen Narrativ – Maßnahmen wie die Abriegelung sind ein Weg, die Inflation und die Ressourcennachfrage zu steuern, wenn die Geldpolitik hoch inflationär ist.“

…

Experten brachten die Einführung des EVC auch mit Warnungen von Regierungs- und Gesundheitsbeamten vor der „nächsten Pandemie“ in Verbindung, die möglicherweise durch die Vogelgrippe oder eine noch unbekannte „Krankheit X“ ausgelöst werden könnte.

…

Laut Fitts: „Es sind viele Schritte im Gange, um sich auf eine Vogelgrippe-Pandemie vorzubereiten. Hühnerfleisch ist die wichtigste Quelle von Fleischeiweiß.

…

„Experten, die sich mit der Vogelgrippe befassen, haben mir gesagt, dass bisher 99 Millionen Vögel in den USA und 500 Millionen weltweit getötet worden sind. Impfstoffe gegen die Vogelgrippe wurden nach Europa verschifft. Mit einem Impfausweis kann versucht werden, Menschen unter Druck zu setzen oder zu zwingen, sich eine weitere unnötige Injektion zu geben“.

…

Die WHO hat vorgestern wie berichtet die Vorbereitungen für eine groß angelegte Produktion von mRNA-Präparate zur Impfung gegen Vogelgrippe vorgestellt, obwohl es für Menschen seit mindestens 25 Jahren Impfstoffe aber keine Infektionen gibt.

Jens Berger wirft einen schonungslosen Blick hinter die Statistiken, erklärt die Zusammenhänge und zeigt Lösungen, die unumgänglich sind, wenn wir den gesellschaftlichen Frieden im 21. Jahrhundert erhalten wollen – hier weiter.

Die Globalisten haben unsere Zukunft bereits durchgeplant. Sie wollen sie so gestalten, dass wir von ihren giftigen Chemikalien, Medikamenten und Impfstoffen krank werden. Sie stellen sich eine dystopische Welt der Zensur, der Sozialkredit-Ratings und der digitalen Währungen vor, eine Zukunft aus winzigen Häusern und fleischlosen Mahlzeiten, eine Zukunft, in der die »nutzlosen Esser« an die virtuelle Realität angeschlossen sind und in der man ihnen Halluzinogene verabreicht, sodass sie sich nicht mehr gegen ihre politischen Herren auflehnen – hier weiter.

Die wirkliche Wahrheit über die Verschwörungstheorien zur Corona-Pandemie. Alles eine einzige Verschwörungslüge, von der Politik organisiert, um die Corona-Kritiker unglaubwürdig zu machen. Beelzebub gegen Teufel! Wie die Politik jede Corona-Kritik durch gedungene Verschwörungstheoretiker unwirksam macht, können Sie hier nachlesen.

Entwickelt von einem finnischen Ranger, um den harten klimatischen Bedingungen des hohen Nordens zu widerstehen, steht das M95 – so wie alle Peltonen-Messer – in der weltweit angesehenen Messermachertradition Finnlands. Angefangen hatte alles 1995 mit der von J. P. Peltonen erfundenen Messerscheide (»EasyLock«), die ein sicheres Tragen sowie schnelles Ziehen der Klinge erlaubt. Seitdem wird das Messer von Spezialeinheiten der Armee, Grenzpolizei und Armeen unterschiedlicher Nationen genutzt. Das Ranger Puukko M95 ist unverwüstlich und hat für die Finnen dieselbe Bedeutung wie das Samurai-Schwert für die Japaner.

Das finnische Armee-Messer – hier weiter.

Hier weiter.

Man muss einem Menschen die Wahrheit hinhalten, dass er wie in einen offenen Mantel hineinschlüpfen kann, und nicht wie einen nassen Lappen um die Ohren hauen. Wie weit Sie in besagten Mantel der Wahrheit hineinschlüpfen werden, hängt in hohem Maße davon ab, wie sehr Ihre Seele friert. Nur derjenige wird die absolute Wahrheit bewusst erfassen, dessen Seele voller Sehnsucht ist und der im Grunde nichts mehr von dieser Erde wissen will – hier weiter.

Seit Beginn der Menschheitsgeschichte üben mysteriöse Flugscheiben einen fast unsichtbaren Einfluss auf unsere Zivilisation aus. Besonders die Verbindung des Deutschen Reiches und einer deutschen Absetzbewegung, die ein geheimes Weltraumprogramm erschaffen hat, hängt womöglich mit dem Wissen außerirdischer Besucher zusammen – hier weiter.

Wie der Staat die Deutschen arm macht – und bald sogar völlig ruinieren wird – hier weiter.

Bei den Recherchen war erschreckend zu erkennen, wie weit das Berliner Regierungsviertel bereits von der globalen Elite fremdgesteuert wird – hier weiter.

Kranke Menschen, mehr Profit! Wie die Superreichen ein Monster namens Big Pharma erschufen – hier weiter.

Wussten Sie, dass der Verzehr von Maca in den peruanischen Andendörfern nur verheirateten Paaren gestattet ist? Bis heute! Und das aus gutem Grund – hier weiter.

Der speziell entwickelte fermentierte Maca-»Schwarz-Rot-Gold«-Komplex enthält gleich drei Maca-Sorten: schwarze, rote und gelbe Maca – hier weiter.

Seit rund 1000 Jahren sagen hellsehende Menschen eine globale Krise voraus, die auf dem Höhepunkt eines kulturellen und moralischen Niedergangs eintreten soll – eine Krise, die in einem Weltkrieg endet. Bevor dieser Weltkrieg jedoch zu einem alles vernichtenden Atomkrieg eskaliert, würde eine kosmische, nicht irdische Kraft oder Macht in das Geschehen eingreifen – so die betreffenden Prophezeiungen – hier weiter.

Die Prophezeihungen des Alois Irlmaier – hier weiter.

Die Zusammenarbeit dieser fünf Staaten wird mit dem Akronym BRICS zusammengefasst. Aus diesem strategischen Konstrukt hat sich im Laufe der Zeit auf Initiative der einzelnen Mitgliedstaaten ein tief verwurzeltes und stetig wachsendes Netzwerk entwickelt. Bei der BRICS handelt es sich um eine atypische und daher kaum vergleichbare Form der Kooperation. Es kann zu Recht behauptet werden, dass der Zusammenhalt zwischen den fünf Staaten dazu beigetragen hat, das Format der Partnerschaft schrittweise weiterzuentwickeln. Der Rechtsstatus der BRICS aus russischer Perspektive, ist hier nachzulesen.

Seit der Gründung des FED hat der Dollar über 95 Prozent seines Wertes verloren! Sitzen dort also nur Versager, oder hat das FED im Verborgenen vielleicht eine ganz andere Aufgabe und einen ganz anderen Sinn? G. Edward Griffin enthüllt die wahren Hintergründe – hier weiter.

Jens Fischer Rodrian zählt zu den wenigen Künstlern, die angesichts des globalen Unrechts weder ihren Kompass noch ihre Stimme verloren haben. Ungebrochen setzt er sich für Freiheit, Würde und Menschlichkeit ein und weist damit den Weg, wie Kunst diese dunkle Zeit nicht nur zu überstehen, sondern unseren Herzen und Seelen genug Mut und Hoffnung zu schenken vermag, gemeinsam den Aufbruch zu wagen: in eine neue, menschlichere Epoche – hier weiter.

Das natürliche Anti-Aging-Wunder für eine glatte und straffe Haut. Mit der Heilkraft von Mutter Natur – glättend, straffend, pflegend, Stärkung der Zellmembranen, beruhigend, zellschützend, unterstützt die Regeneration der Haut, Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der Haut. Hier zum Angebot.

Arnica-Salbe wird traditionell zur Linderung von Schmerzen, Entzündungen und zur Regeneration von Gewebe verwendet. Die Salbe wird aus der Arnica-Pflanze hergestellt und ist aufgrund ihrer entzündungs-hemmenden und schmerzlindernden Eigenschaften beliebt. Hier zum Angebot.

Eine Fichtenharz-Pechsalbe wird häufig als Naturheilmittel zur Behandlung von verschiedenen Hautproblemen eingesetzt. Insbesondere hat sie sich als wirksam bei der Behandlung von Nagelpilz erwiesen, wie die Erfolgsgeschichte einer Betroffenen zeigt. Hier weiterlesen.

Gesunde Zähne, Gesundes Zahnfleisch ohne giftiges, nervenschädigendes Fluorid! Für die Zahnpasten und – pulver werden unterschiedliche Inhaltstoffe natürlichen Ursprungs verwendet, wie: ultrafeine Mineralerde, Tonerde, superfeines Bentonit, grüne ultrafeine, französische Heilerde, Meersalz, Natron, Schlemmkreide, Steinsalz, Xylitol, Aktivkohle, Kokosöl, Moringa, Kurkuma, Salbei, Minze, Zimt, Nelken und reine ätherische Öle. Für die Mundspülung: Wasser (Osmose), Trägeröle, Salz, Xylitol und reine ätherische Öle. Hier zum Angebot.

Schneller und effektiver Kampf gegen Herpes. Das Anti-Herpes-Heil-Set besteht aus drei Komponenten: hochwirksames Konzentrat, Roll-on und Sprühflasche – hier zum Angebot.

Zaubernuss-Salbe (Hamamelis) bietet schnelle und ideale Hilfe bei: lästiges Brennen und Jucken im Afterbereich, Hämorrhoiden, Schleimhautentzündungen, Venen- und Krampfaderleiden, leichteren Hautverletzungen, Neurodermitis, stillt Blutungen – hier zum Angebot.

Bärlauch-Salbe unterstützend bei Akne, Ekzemen und Geschwüren, bei trockenen Hautstellen, Neurodermitis und Schuppenflechte. Von Hand gemachte Bärlauch-Salbe aus reinsten Zutaten. Wirkt adstringierend, antibiotisch und entzündungshemmend – hier zum Angebot.

Eine Fichtenharz-Pechsalbe wird häufig als Naturheilmittel zur Behandlung von verschiedenen Hautproblemen eingesetzt. Insbesondere hat sie sich als wirksam bei der Behandlung von Nagelpilz erwiesen, wie die Erfolgsgeschichte einer Betroffenen zeigt. Hier weiterlesen.

Wir müssen aufhören zu glauben, dass es bei Julian Assange wirklich um eine Strafuntersuchung wegen Sexualdelikten, Spionage und Hacking geht. Was WikiLeaks getan hat, bedroht die politischen und wirtschaftlichen Eliten weltweit gleichermaßen. Der Fall Assange zeigt, dass es den Regierungen heute nicht mehr um legitime Vertraulichkeit geht, sondern um die Unterdrückung der Wahrheit zum Schutz von unkontrollierter Macht, Korruption und Straflosigkeit – hier weiter.

Wie Sie verheimlichte Studien und das INSIDER-WISSEN der erfolgreichsten Herz-Therapeuten der Welt erfolgreich zur Stärkung Ihres Herzens und Vermeidung von Herzinfarkt nutzen können – erfahren Sie hier.

Ein Blick hinter die Kulissen von manipulierten Medien und gekauften Journalisten. Ein aufklärendes, aufrüttelndes Plädoyer wider dem Abgesang auf die Wahrheit – hier weiter.

Dieses Gel mit 97,5 Prozent reinem Bio-Aloe-vera-Saft, Hyaluronsäure und 1200 mg/l Aloverose wirkt erfrischend, kühlend und pflegend – ohne zu beschweren. Die überdurchschnittlich hohe Aloverose-Konzentration befähigt dieses Aloe-vera-Gel dazu, Ihre Haut nachhaltig zu pflegen. Verfeinert mit angenehmem Jasmin-Duft, der Ihre Sinne belebt – hier weiter.

Dieses Erste-Hilfe-OP-Instrumenten-Set enthält ein komplettes OP-Instrumenten-Set aus Edelstahl und wiegt gerade einmal 300 g. Das komplette OP-Instrumenten-Set ist in einem Nylonetui untergebracht, das mit einem praktischen Gurt schnell an Gürtel oder Rucksack befestigt werden kann – hier weiter.

Dieser ABC-Schutzanzug wird von vielen Armeen weltweit benutzt, ebenso von Einsatzorganisationen und Zivilschutzeinrichtungen. Unter den leichten Schutzanzügen zählt der Eurolite zu jenen mit der höchsten Qualität am Markt und um militärischen Anforderungen zu genügen, muss das Material eine Reihe besonderer Merkmale aufweisen. Besonders wichtig sind hierbei Reiß- und Abriebfestigkeit sowie eine geringe Größe und Gewicht – hier weiter.

Die Zahl der Überfälle steigt und daher wird ein effektiver Selbstschutz immer wichtiger. Dieses Gerät schützt Sie in Notfällen – hier weiter.

Im Zentrum unseres Gehirns existiert ein kleines und zunächst unscheinbares Organ, durch das die Seele ihre Bestimmung ausübt. Aus alten Überlieferungen können wir erfahren, dass dieses besondere Organ eine Verbindung zwischen unserem irdischen Dasein und unserem unsterblichen Wesenskern darstellt. Aus diesen Überlieferungen können wir auch erfahren, dass uns dieses besondere Organ die Möglichkeit bietet, unsere Welt unverfälscht wahrzunehmen und somit jede Art von Manipulation und Lüge zu erkennen – hier weiter.