Der Messeranschlag von Solingen am Abend des 23. August, bei dem der illegal in Deutschland lebende Syrer Issa al Hasan drei Menschen ermordete und acht weitere verletzte, soll nun angeblich zu einer „Zäsur“ in der Asylpolitik führen.

Dabei gibt es aber Anzeichen dafür, dass die Bundesregierung den blutigen IS-Terrorakt ebenso als Vorwand für eine totale Überwachungsoffensive nutzen will, welche sich im Endeffekt keineswegs nur gegen islamische Terroristen richtet.

Die digitale Überwachung schreitet mit großen Schritten voran. Wir werden immer gläserner. Wenn sich diese Entwicklung ungehemmt fortsetzt, verschwindet unsere Privatsphäre auf Nimmerwiedersehen. Wie sehr wir heute schon digital bespitzelt werden, welche Rolle die Staaten, die Digitalwirtschaft und die Hacker dabei spielen und wie real die Gefahr wirklich ist, wenn wir uns nicht wehren – kann man hier nachlesen.

Sicherheit – Totale Überwachungsoffensive

Von Wolfgang Kaufmann bei der PAZ.

Hiervon zeugt insbesondere das sicherheitspolitische Maßnahmenpaket, das Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) am 29. August der Presse vorstellten. Denn dieses läuft nicht zuletzt darauf hinaus, den Sicherheitsbehörden weitreichende neue Befugnisse zu erteilen, was den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) zum automatisierten „biometrischen Abgleich von allgemein zugänglichen Internetdaten“ betrifft. Im Klartext ist damit die KI-gesteuerte Gesichtserkennung im öffentlichen Raum gemeint, wobei künftig auch noch Bewegungs-, Handlungs- und Sprachmuster erfasst und analysiert werden sollen. Darüber hinaus ist geplant, polizeiliche Datenbanken zusammenzuführen und ebenfalls mittels KI durchforsten zu lassen.

Gegen den Koalitionsvertrag

Damit verstößt die Bundesregierung gegen ihren eigenen Koalitionsvertrag, in dem es unmissverständlich heißt: „Den Einsatz von biometrischer Erfassung zu Überwachungszwecken lehnen wir ab. Das Recht auf Anonymität sowohl im öffentlichen Raum als auch im Internet ist zu gewährleisten.“ Gleichzeitig läuft das Ganze dem am 21. Mai 2024 verabschiedeten „AI Act“ der EU zur gesetzlichen Regelung der Verwendung von Künstlicher Intelligenz innerhalb der Europäischen Union zuwider. Dieser gestattet zwar den automatisierten Abgleich von biometrischen Daten, jedoch nur zur „biometrischen Verifizierung“. Das heißt, die angestrebte computergesteuerte Rasterfahndung mit einer massenhaften und anlasslosen Auswertung von Fotos oder Videos zum vermeintlichen Zweck der Terrorbekämpfung würde zweifelsfrei mit geltendem EU-Recht kollidieren.

Daher üben Datenschützer und Menschenrechtler Kritik an dem Vorhaben, wobei der Chaos Computer Club (CCC), welcher sich über die Jahre hinweg zu einer führenden Nichtregierungsorganisation auf dem Gebiet der IT-Sicherheit und Informationsfreiheit entwickelt hat, die klarsten Worte über das neue Sicherheitspaket der Ampel fand: „Die geplante biometrische Erfassung von Gesichtsbildern aus dem Internet ist ein Angriff auf die Privatsphäre aller – ohne klare Notwendigkeit oder Nutzen.“ Danach wird der CCC noch deutlicher: „Die biometrischen Überwachungsmaßnahmen führen in eine dystopische Zukunft, in der niemand mehr anonym im öffentlichen Raum oder im Internet unterwegs sein kann. Das Recht, sich frei und unbeobachtet bewegen zu können, ist essentiell für eine funktionierende Demokratie. Eine Gesellschaft, in der jede Bewegung erfasst und analysiert werden kann, führt zu Selbstzensur, Misstrauen und einem Klima der Angst. Dieser Überwachungsexzess ist ein direkter Angriff auf die Freiheit und die Privatsphäre jedes Einzelnen.“

Und tatsächlich scheinen Innenministerin Faeser und Justizminister Buschmann mit ihrem Maßnahmenpaket noch andere Zielgruppen als Terroristen im Fokus zu haben, wie auch aus folgender Formulierung hervorgeht: Die Bundesregierung werde des Weiteren eine „Verschärfung des Digital Services Act (DSA) auf EU-Ebene einfordern, um durch Benennen konkreter Straftatbestände wie das Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger und terroristischer Organisationen und Volksverhetzung eine konsequente Bekämpfung strafrechtlicher Inhalte auf Online-Plattformen zu ermöglichen“. Mit anderen Worten: In Reaktion auf den islamistischen Anschlag will die Ampelregierung die EU drängen, die Regeln für das Entfernen „illegaler Inhalte“ im Internet zu verschärfen, wobei das höchst umstrittene, weil willkürlich dehnbare Konstrukt der „Volksverhetzung“ eine zentrale Rolle spielen soll.

Doch damit nicht genug. Kurz nach Faeser und Buschmann legten der stellvertretende grüne Fraktionsvorsitzende Konstantin von Notz, welcher auch dem Parlamentarischen Gremium zur Kontrolle der Nachrichtendienste des Bundes vorsteht, und die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, Irene Mihalic, ebenfalls ein Strategiepapier vor, das unter anderem fordert, den Sicherheitsbehörden sehr viel mehr Möglichkeiten einzuräumen, zum Zwecke der „Rechtsdurchsetzung … verdeckt in sozialen Netzwerken zu arbeiten“.

Andersdenkende überwachen

Äußerten doch vor allem Grüne bisher stets schwerste Bedenken in Bezug auf den angeblichen Datenschutz, wenn es darum ging die Digitalisierung überhaupt auf irgendeinem Gebiet endlich voranzubringen, so sind die eben erwähnten Aktivitäten fast schon ein auffälliger Paradigmenwechsel. Die Frage nach dem Warum stellt sich. Wurde die Strafverfolgung von ausländischen Straftätern und IS-Terroristen seitens der Grünen auf diese Weise bisher fast unmöglich gemacht, scheint man nun in der Ampel und allen voran bei den Grünen eine Möglichkeit zu wittern, auch andere Bürger unter die staatliche Lupe zu nehmen. So stellen die geplanten Überwachungsmaßnahmen nämlich auch ein ideales Einfallstor für die Verfolgung von Andersdenkenden dar.

