Die 20. Panzer-Division war ein Großverband der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Sie wurde während des gesamten Krieges an der Ostfront eingesetzt.

…

Die 20. Panzer-Division wurde ab 15. Oktober 1940 im Wehrkreis IX in Erfurt hauptsächlich aus Teilen der 19. Infanterie-Division und verschiedener Ersatz-Einheiten aufgestellt, was am 1. Mai 1941 abgeschlossen war. Während der Aufstellungsphase war die Division der Heeresgruppe C unterstellt. Veteranen der Waffen-SS berichten – In diesem Buch werden die Erinnerungen zweier junger Männer wiedergegeben, die als 17-Jährige in die Wehrmacht beziehungsweise Waffen-SS eintraten.

…

Gottfried Funk wurde im April 1942 zunächst zur Luftwaffe eingezogen und trat Ende 1944 freiwillig in die Waffen-SS über. Dort gehörte er als Sanitätsdienstgrad der 9. SS-Panzer-Division Hohenstaufen an und machte die Kämpfe in Ungarn und den Rückzug nach Österreich mit. In Kriegsgefangenschaft geraten, erlebte und überlebte er unter anderem das berüchtigte US- Gefangenenlager Ebensee.

…

Karl Käfferlein wurde im Januar 1943 zur Waffen-SS eingezogen, zunächst in Stettin und dann in Dachau ebenfalls zum Sanitätsdienstgrad ausgebildet. Es folgte die Versetzung nach Rußland-Mitte zum SS-Jäger-Bataillon 500. Hier machte er zahlreiche Bandenkämpfe und den schweren Rückzug im Sommer 1944 mit. Zur Niederschlagung des Warschauer Aufstandes eingesetzt, folgte schließlich der Einsatz in den SS-Panzer-Divisionen Wiking und Totenkopf. 1945 verwundet, geriet Käfferlein in amerikanische Kriegsgefangenschaft – hier zum Buch.

Interview mit Julius A. Haber, Mitglied des Panzergrenadier-Regiments 59 von der 20. Panzerdivision;

geführt in Deutschland 1999. Was hat Sie dazu bewogen, der Wehrmacht beizutreten, oder wurden Sie eingezogen?

…

Julius: Ich wurde mit 19 Jahren eingezogen, gleich nachdem ich meine Zeit im Arbeitsdienst mit der Räumung von Trümmern durch Bombardierungen geleistet hatte. Ich wohnte in der Nähe von Erfurt, wo sich viele Regimenter der Wehrmacht befanden. Ich bekam ein Telegramm, das unsere Postbotin überbrachte, und sie sagte mir, dass viele Männer heute ein solches Telegramm bekämen, und sie bat mich, es mit ihr zu öffnen. Darin stand, ich gehöre zur dritten Einberufung, glaube ich. Meine Eltern waren ängstlich, aber ich war begierig auf ein neues Abenteuer. Die Postbotin bat mich, ihr zu schreiben, da ihr Bruder ebenfalls in der Armee war. Ich war sehr glücklich, denn sie war sehr hübsch. Im Januar 1941 meldete ich mich zum Dienst. Ich wurde dem Ausbildungsbataillon der 20. Panzerdivision zugeteilt, und zwar als Panzergrenadier, da ich einen Führerschein hatte. Der erste Teil der Ausbildung war die militärische Grundausbildung, die etwa 2 Monate dauerte; es war ein intensives körperliches Training, das uns auf das Leben an der Front vorbereitete. Wir lernten den Umgang mit Waffen, Erste Hilfe, Militärrecht und vor allem das Vertrauen in die Kameraden.

…

Eine Regel, die betont wurde, war, dass wir unsere Türen oder Spinde nicht abschließen, wir müssen Vertrauen haben. Unser ausbildender Unteroffizier betonte, dass in unserer Gesellschaft, der Volksgemeinschaft, das Vertrauen ineinander, immer das Richtige zu tun, am wichtigsten sei. Es gab keinen Platz für Diebe und Lügner. Wir wurden angewiesen, Geld und Besitztümer ungesichert zu lassen. Während meiner gesamten Ausbildung hatten wir nie Probleme mit Diebstahl, und auch während des Krieges haben wir immer aufeinander aufgepasst. Der zweite Teil war speziell für die Ausbildung der Panzergrenadiere und Panzer. Unsere Unteroffiziere waren alte Hasen aus dem Polenund Frankreichfeldzug, und sie waren sehr hart zu uns. Wir genossen ihre Geschichten über die Front und darüber, was wir unter Beschuss zu erwarten hatten. Nach dieser Ausbildung wurde ich zu meiner letzten Einheit, dem Schützen-Regiment 59, geschickt. Kaum hatte ich meinen Kommandeur und Unteroffizier kennengelernt, kam der Befehl, nach Ostpolen zu verlegen, und wir brauchten eine Woche, um die Züge für die Reise zu besteigen.

…

Sie waren bei der Eröffnung von Barbarossa dabei, woran erinnern Sie sich?

…

Julius: Anfangs war es ein aufregendes Abenteuer, später ein Albtraum. Meine neue Einheit wurde östlich von Warschau eingesetzt. Als wir durch die Stadt fuhren, war ich erstaunt, wie groß die Stadt war und dass es kaum Spuren des Krieges gab. Ich hatte gehört, dass wir einen großen Teil der Stadt zerstört hatten, aber sie muss wieder aufgebaut worden sein. Wir waren in Viehwaggons unterwegs, und ich sah viele Züge, die alle Militärfahrzeuge und Personal transportierten. Ich sehe immer noch die Umrisse der Panzer, die unter Planen versteckt waren, um sie vor Spionen zu schützen, aber jeder konnte sehen, dass es Panzer waren. Es kursierten Gerüchte, dass wir bald mit Russland aneinandergeraten könnten, das in viele Länder Europas einmarschiert war und andere bedrohte. Mein guter Freund Dieter, der bei den Pionieren war, wurde nach Rumänien geschickt und berichtete von sehr guten Beziehungen zu den Roma, denen sie begegneten, besonders zu den hübschen Mädchen, aber sie mussten sich vor Dieben in Acht nehmen.

…

Den Monat Juni verbrachten wir mit Training und der Reinigung unserer Ausrüstung. Ich war überrascht, dass unser Regiment immer noch keine gepanzerten Fahrzeuge für uns hatte, wie es eigentlich hätte sein sollen. Es gab viel Gemurre darüber, dass unsere Versorgungskette uns nicht die gesamte benötigte Ausrüstung besorgte. Ich wurde sehr gut am MG 34 und erhielt bei einem Wettbewerb, den wir abhielten, eine Auszeichnung für die Treffsicherheit am Maschinengewehr. Die ganze Zeit, die wir in unseren Unterkünften waren, bemerkte ich, dass Flugzeuge hoch über uns flogen und hörte viele Motorengeräusche. Es war leicht zu erkennen, dass etwas Großes im Gange war. Am 21. Juni erhielten wir den Befehl, uns früh zu melden, und die gesamte Ausrüstung wurde für die Inspektion bereit gemacht, allerdings waren alle Waffen mit zusätzlicher Munition bestückt, was wir für die Inspektion seltsam fanden. Flugzeugmotoren weckten mich sehr früh, und kurz darauf hörte ich in der Ferne ein Dröhnen. Uns wurde befohlen, unsere Positionen einzunehmen und wir versammelten uns. Unsere Offiziere erklärten uns bald, dass wir uns im Krieg mit Russland befanden und dass dies ein Präventivschlag war, um Europa vor dem Bolschewismus zu retten.

…

Wir setzten uns sofort in Bewegung und ich konnte sehen, wie die Polizei versuchte, den riesigen Stau zu regeln. Wir brauchten den ganzen Tag, um auf die sowjetische Seite Polens zu gelangen. Sobald wir die erste Stadt erreichten, waren die Kämpfe vorbei, da unsere Aufklärungseinheiten und Panzer die Russen vertrieben.

…

Die Einwohner der restlichen Stadt begrüßten uns und gaben uns Wasser und Brot; wir gaben ihnen Schokolade und alles, wovon wir uns trennen konnten. Unser Ziel war es, über Bialystok [die größte Stadt im Nordosten Polens] hinauszukommen, das wir in der Ferne brennen sahen. Mir fiel die Menge an sowjetischer Ausrüstung auf, sie war überall, auf den Straßen, auf den Feldern und in den Städten verstreut. Wir fanden riesige Vorräte an Lebensmitteln und Munition, was uns zeigte, dass die Russen nicht in Verteidigungsstellung waren.

…

Ein Regiment vor uns griff eine Panzereinheit an und schaltete Dutzende von Panzern aus oder erbeutete sie, die aussahen, als wurden sie versteckt, aber dennoch zu einer Parade aufgestellt. Ich sah meine ersten Gefangenen, die gut gekleidet und mit schönen neuen Waffen ausgestattet waren. Wir machten eine Pause und ich sprang von dem Lastwagen herunter, in dem wir fuhren. Ich ging zu einer Gruppe von Russen hinüber und versuchte, mit ihnen zu sprechen, aber niemand sprach Deutsch und ich konnte nur Französisch und Englisch. Ich tauschte etwas Brot gegen Zigaretten ein, denn viele von uns rauchten, um ihre Nerven zu beruhigen. Ein seltsamer Vorfall, an den ich mich erinnere, war, dass ein Polizeibeamter zu den Gefangenen kam und sehr laut zu sprechen begann, so dass ihn alle hören konnten. Er fragte, ob sich jemand freiwillig melden wolle, um unseren Köchen zu helfen, die Kriegsgefangenenlager zu vermeiden. Alle hoben die Hand und wurden auf Lastwagen gesetzt oder begannen mit uns zu marschieren. Es war seltsam, dass der Feind dir jetzt helfen wollte. Sie hatten zwar Wachen aufgestellt, damit sie nicht entkommen konnten, aber es war sehr entspannt.

…

Die ersten Wochen vergingen schnell; wir marschierten, hatten Kontakt mit dem Feind, ruhten uns aus und marschierten wieder. Ich war erstaunt über all die Männer und die Ausrüstung, die wir sahen. Es schien, dass Russland entweder seine Stärke stark unterschätzt oder alle seine Truppen an unsere Grenze verlegt hatte. Es gab endlose Kolonnen von Gefangenen, Berge von Ausrüstung und Nachschub. Die Eroberung der Nachschubdepots war gut, denn wir waren knapp an Lebensmitteln und hatten Mühe, alle Gefangenen zu versorgen. Wir scherzten, dass Stalin einen Wutanfall bekommt, wenn er weiß, dass seine gefangenen Soldaten auch die erbeuteten Lebensmittel essen.

…

Was war Ihr Eindruck vom russischen Soldaten?

…

Julius: Wir hatten es mit vielen Arten von russischen Soldaten zu tun, mit europäischen und asiatischen, mit Wehrpflichtigen und Freiwilligen, mit Parteifanatikern und Antibolschewisten, mit humanen und bösen. Am Anfang waren die meisten russischen Soldaten, denen wir begegneten, nicht fanatisch, die einzigen, die es waren, waren schließlich die Kommissare. Sie waren das pure Böse, folgten Stalins verbrannter Erde aufs Wort und töteten jeden Russen, der sich der Zerstörung seines Bauernhofs oder seiner Stadt widersetzte. Vor Minsk und darüber hinaus sahen wir viele Szenen, in denen der sich zurückziehende Feind alles verwüstete und alles, was er nicht mitnehmen konnte, zerstörte.

…

Wir waren entsetzt über die Grausamkeiten, die wir beim Eindringen in einige Gebiete erlebten. Ganze Familien, die sich dem Rückzug widersetzten, wurden erschossen, und Überlebende sagten, dass politische Offiziere sie erschießen ließen. Sie haben gehört, dass Hitler den Befehl gegeben hat, diese Verbrecher hinzurichten. Ich habe nichts davon gesehen, bis wir weit in Russland waren, und dann haben die Polizeieinheiten diese Gefangenen von den anderen weggebracht. Ein Freund bei der Polizei sagte, dass sie in spezielle Lager im Reich geschickt wurden, wo man sie nicht hingerichtet, sondern intensiv verhört hat, aber wenn wir ihnen Verbrechen nachwiesen, wurden sie erschossen. Je länger der Krieg dauerte und je mehr wir den Soldaten aus dem Osten gegenüberstanden, desto grausamer wurde es. Bereits im November ’41 trafen wir auf unsere eigenen Soldaten, die offensichtlich hingerichtet worden waren, nachdem sie sich ergeben hatten. Unser kommandierender Offizier ordnete an, dass alle Gefangenen, die wir machen, gründlich verhört werden, um herauszufinden, wer dafür verantwortlich ist.

…

Die meisten russischen Soldaten haben sich gut benommen und waren nach der Gefangennahme sehr freundlich zu uns. Wir setzten viele ehemalige Gefangene als Hiwis ein, die bei der Armee blieben und kleine Aufgaben wie Kochen, Nähen, Putzen und Handarbeiten übernahmen. Sie hatten keine Wachen und konnten sich frei bewegen. Ich erfuhr, dass sie alle zu Stalin zurückgebracht und bei Kriegsende erschossen wurden. Das Ausmaß an Grausamkeit, das die Russen am Ende des Krieges an den Tag legten, ist unfassbar. Heute wird mehr über die Vergewaltigungen von Frauen und viele andere Gräueltaten bekannt. Gerade wurde zugegeben, dass Katyn ein geplantes Verbrechen gegen die Polen war, nachdem man die Deutschen deswegen angeklagt und hingerichtet hatte. In den kommenden Jahren werden wir mehr über die vertuschten Verbrechen an den Achsenmächten erfahren.

…

Die meisten Menschen, die sich mit dem Krieg befassen, sind der Meinung, dass es die Deutschen waren, die Verbrechen an den Menschen in Europa begingen, die zu einem Völkermord führten, oder sind Sie anderer Meinung?

…

Julius: Dem kann ich nicht zustimmen. Nach meiner Gefangennahme wurde ich zusammen mit Zivilisten gezwungen, mir die Filme über die Lager und die Taten der SS anzusehen. Ich habe es nicht geglaubt, denn ich habe es miterlebt und mit eigenen Augen gesehen, was passiert ist. Die Alliierten machten es unmöglich, sich nach dem Krieg ein Leben aufzubauen, wenn man mit ihnen nicht einverstanden war. Meine Kameraden und ich haben die Schande und die Schuldgefühle hingenommen; es hatte keinen Sinn, ihre Behauptungen anzufechten. Aber weil wir geschwiegen und nichts gesagt haben, glaube ich, dass wir eine große Chance verpassten, unsere Sicht der Dinge darzulegen, und dass unser Schweigen uns nur schuldig aussehen ließ. Wir wollten einfach nur mit dem Leben weitermachen und unsere Familien lieben, die wir so sehr vermissten. Ich möchte nicht über die Juden sprechen, das ist ein anderes Thema, und wir Deutschen können unsere Position in Bezug auf die Einweisung in die Lager und das, was später geschah, nicht so einfach verteidigen. Ich kann das ansprechen, was ich persönlich gesehen habe, und das war die Kriegsführung der deutschen Wehrmacht. Wir hatten den strikten Befehl, jeden Zivilisten mit Mitgefühl und Respekt zu behandeln. Die Wehrmacht hatte nirgendwo den Befehl, jemanden zu schikanieren oder zu verhaften, es sei denn, er wurde der Partisanentätigkeit oder der Belästigung von Militärangehörigen verdächtigt. Ich hatte nie damit zu tun; überall, wo das Panzergrenadier-Regiment 59 hinging, wurden wir von der Zivilbevölkerung gut behandelt.

…

In Russland begrüßten uns die Menschen, die zurückgeblieben waren, als Freunde und Befreier. Wir hielten außerhalb von Minsk und unsere Ingenieure halfen beim Wiederaufbau einer Kirche, die die Sowjets in eine Scheune verwandelt hatten. Die Menschen dankten uns mit einem großen Fest mit Wodka und Tanz. Diese Geschichten, die die Russen nach Kriegsende zu erzählen begannen und an denen sie bis heute festhalten, ergeben keinen Sinn. Überall, wo ich hinkam, wurde die russische Bevölkerung von uns in Ruhe gelassen und hieß uns jederzeit willkommen. Wir halfen ihnen, das Nötigste wiederherzustellen, das ihnen die verbrannte Erde genommen hatte. Als ich ’43 durch Minsk fuhr, war die Stadt größtenteils wiederhergestellt und in die Friedenszeit zurückgekehrt. Es war sehr wichtig, die Herzen des russischen Volkes zu gewinnen. Warum also sollten wir grausam zu den Menschen sein, auf deren Hilfe wir uns verließen?

…

Aber es gibt viele Augenzeugen, die behaupten, gesehen zu haben, wie reguläre Wehrmachtssoldaten Verbrechen gegen das russische Volk begingen, von Zwangsarbeit, Demütigung, Schlägen, öffentlichen Hinrichtungen bis hin zu Vergewaltigungen.

…

Julius: Das Problem bei vielen dieser Geschichten ist, dass jeder ein Augenzeuge sein kann. Nur weil er sagt, dass er etwas gesehen hat, ist es noch lange nicht die Wahrheit. Das NKWD hat viele Menschen trainiert, die in Prozessen ausgesagt haben, das ist kein Geheimnis. Man muss bedenken, ein Teil der Menschen waren Bolschewisten und gegen uns. Ehrlichkeit stand also nicht an erster Stelle; es ging darum, die Nazis schlecht aussehen zu lassen und ihre Sache als gerecht darzustellen. Der Hass war so groß, dass sie viele unschuldige Menschen in den Tod schickten, nur weil sie einer anderen politischen Partei angehörten. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die glauben, dass sie ein Kriegsverbrechen von uns sahen, aber wenn man mit ihnen weiter redet, gibt es immer mehr als das, was man sieht.

…

Wenn wir zum Beispiel Saboteure gefangen haben, übergaben wir sie der Polizei, und viele Leute sahen das. Wenn wir sie für schuldig befanden, wurden sie öffentlich gehängt oder erschossen. Die Alliierten wollen uns weismachen, dass alle, die wir erwischten, nur einen friedlichen Spaziergang mit ihren Kindern unternahmen. Ich muss gestehen, dass ich mir wünschte, unsere Politik wäre nicht die der öffentlichen Hinrichtung gewesen, denn das war eine alte Tradition, die wir leider nicht beendet haben. Ich fühlte mich unwohl, wenn ich Menschen sterben sah, selbst wenn sie sich schrecklicher Verbrechen gegen uns schuldig gemacht hatten. Es wäre besser gewesen, das zu tun, was die westlichen Alliierten taten, sie haben während des Krieges hinter verschlossenen Türen hingerichtet.

…

Wir können dem Etikett, Verbrecher zu sein, nicht entkommen, aber ich glaube nicht, dass die gesamte Wehrmacht diesen Ruf verdient hat. Wir führten einen Krieg, der uns befohlen wurde, gegen überwältigende Gegner und gegen sehr grausame Feinde. Anders als im ersten Krieg ist die Kriegspropaganda nicht verstummt, sondern sie ist immer weiter gewachsen. Heute glaubt man, dass wir so ziemlich jeden Polen und Russen töteten, dem wir begegnet sind, dass wir Kriegsgefangene getötet, hemmungslos vergewaltigt und Städte buchstäblich zum Spaß zerstört haben. Das alles ist Kriegspropaganda, die einfach nicht sterben will. Aber nichts davon ist wahr, soweit es mich betrifft.

…

Können Sie mir sagen, was der härteste Kampfeinsatz war, an dem Sie teilgenommen haben?

…

Julius: Das muss die Operation Taifun [30. September 1941 – 20. April 1942] sein, der Versuch, Moskau einzunehmen. Wir waren an der neuen Ostfront ständig im Einsatz; in meinem Regiment wurde kein Urlaub genehmigt, außer bei familiären Notfällen oder Bombenschäden an Häusern. Die Russen waren ständig auf dem Rückzug und hielten erst im August an der Stalin-Linie stand, die wir leicht, aber mit schweren Verlusten durchbrechen konnten. Unser Kampf wurde immer härter, der T34 war schwer auszuschalten, da er zu dieser Zeit besser als alle Panzer war. Das Panzerregiment 21 hatte nur leichte Panzer, die von den Russen leicht ausgeschaltet werden konnten. Wir setzten viele Male Flankenangriffe ein, um den Feind in eine Falle zu locken und zur Kapitulation zu zwingen, was gut funktionierte. Wir sahen immer mehr Material und fragten uns, wie sie so viel herstellen konnten, wo wir doch viele ihrer Industriegebiete eingenommen hatten. Amerikanische und englische Panzer, Ausrüstung und Flugzeuge tauchten auf. Amerika sollte eigentlich neutral sein, bevorzugte aber eindeutig die Alliierten gegenüber Deutschland und verstieß gegen die Regeln, indem es ihnen half. Meinen ersten englischen Panzer habe ich in Russland gesehen; er wurde von Heer-Flak-Geschützen ausgeschaltet.

…

Im Oktober ’41 wurde es langsam kalt, und wir hatten kaum Winterkleidung. Unsere Gepäcktransporte blieben weit hinter den Erwartungen zurück, und so wurden verzweifelte Anrufe getätigt, um uns Winterkleidung zu besorgen, was an der Heimatfront gut gelang. Es sah so aus, als ob der Krieg bald zu Ende wäre und wir hatten diesen gewaltigen Anfall von Eifer, um ihn zu beenden. Wir waren nur noch 100 km von Moskau entfernt und die Panzer arbeiteten eng mit uns zusammen, um Durchbrüche in allen Stellungen zu erzielen. Unsere Verluste häuften sich jedoch, viele Freunde wurden verwundet und einige fielen. Wir bekamen nur langsam Ersatz, und die Russen schienen stärker zu werden. Zum ersten Mal sah ich die asiatischen Soldaten und sie schienen trotzig zu sein, selbst wenn sie geschlagen und gefangen genommen wurden. Das Wetter wendete sich auch gegen uns, der Schlamm war das Schlimmste, und wir mussten mehr schieben, um die Fahrzeuge freizubekommen, als uns lieb war. Die Russen griffen einige Divisionen an, die inzwischen alle unterlegen waren, und schlugen sie zurück. Ich fror, war durchnässt und hungrig, da es kaum noch Lebensmittel gab.

…

Die Luftwaffe musste für einige Gebiete Nachschub abwerfen, und das war nicht genug. Gerade als die deutschen Truppen am Stadtrand von Moskau standen und der Sieg sicher schien, wurden wir von einem massiven Gegenangriff getroffen und viele Kilometer zurückgedrängt. Wir befanden uns in einem kleinen Dörfchen ganz in der Nähe der Rollbahn [eine einspurige Straße, die im Zweiten Weltkrieg wichtige Routen der deutschen Wehrmacht bezeichnete] und hörten vor uns eine Menge Schüsse. Über Funk wurde uns mitgeteilt, dass wir vorrücken sollten, und wir erhielten den Befehl, uns zu sammeln. Doch bevor wir das tun konnten, kam der Befehl zum Rückzug. Die Russen griffen die Mittelfront an, wir hörten Kampfgeräusche und sahen russische Kämpfer angreifen, es war ernüchternd. Der Ivan griff die Mittelfront mit allen Divisionen, die sie nach Westen verlegt hatten, massiv an, da die Japaner deutlich gemacht hatten, dass sie die Sowjetunion nicht angreifen werden. Ich sah überall verlassenes deutsches Gerät, jetzt waren wir an der Reihe. Wir setzten alles ein, was sich bewegen konnte, und wir hatten auch die Last der Zivilisten, die sich mit uns zurückzogen, was uns verlangsamte. Die Russen beschossen diese Kolonnen mit Granaten und Bombardements, was zu schrecklichen Verlusten führte. Wir mussten dies in bitterer Kälte und bei miserablem Wetter tun, ohne Nahrung und Wasser. Unsere Führer versammelten uns und teilten uns mit, dass der Führer den Befehl gegeben hatte, keinen Schritt zurück zu gehen, und unser Kommandeur stimmte zu, da wir Ausrüstung verloren, die nicht zurückgeschleppt werden konnte.

…

Das bestärkte uns in unserer Entschlossenheit, und als die Temperaturen sanken, trafen die ersten Winterklamotten ein. Das Panzerregiment begann, Ersatz zu bekommen und wir traten schnell gegen weit überlegene Kräfte an, die wir jedoch aufhalten konnten. Im Dezember und Januar hielten wir Verteidigungsgebiete und hielten den Ivan zurück, während immer mehr Reserven zu uns kamen. Bei einem Angriff im Januar traf eine Masse von Skitruppen unsere Linie. Ich sehe noch das Gesicht des Soldaten, der sein Gewehr auf mich richtete, schneller als ich meine MP 40 bedienen konnte. Ich wurde in die Brust getroffen und fiel zurück in die Dunkelheit.

…

Mit Hilfe unserer Sanitäter wurde ich in das Feldlazarett gebracht und nach meiner Stabilisierung in einen Zug zurück nach Deutschland gesetzt. Ich hatte große Schmerzen, aber die Krankenschwestern machten gute Arbeit und leisteten mir Gesellschaft, was mir half, die Pein zu lindern. Die nächsten Monate konnte ich mich ausruhen und erholen; meine Familie besuchte mich, und im Mai wurde ich entlassen und bekam 3 Wochen Urlaub. Die Nachrichten von den Fronten waren gut: Wir hatten den Russen die Stirn geboten und sie zurückgeschlagen, wobei sie hohe Verluste erlitten.

…

Gab es irgendwelche Feindseligkeiten gegenüber Hitler? Die Filme von heute zeigen, dass der durchschnittliche deutsche Soldat gegen Hitler und die Nazis war und sich über beide lustig machte.

…

Julius: Ich habe nichts davon gesehen. Der Führer war unser Führer und alle Deutschen sahen ihn als die Person an, die unsere Nation gerettet und uns wieder aufgerichtet hat. Nach dem Krieg hörte ich, dass es strenge Gesetze gegen Kritik an der Parteiführung oder am Führer gab, aber das habe ich nie erlebt. Die Partei hatte keine eiserne Faust gegen uns, im Gegensatz zu dem, was man heute sieht. Man konnte durch viele Straßen gehen und nichts über die NSDAP oder SS sehen. Die Fotos und Videos dienten größtenteils der Propaganda, um den Anschein zu erwecken, dass die Partei überall war, aber das war sie nicht. Verwechseln Sie das Zeigen unserer Nationalflagge nicht mit einer Parteimitgliedschaft.

…

Hitler hat Deutschland gerettet, und er hat vielleicht ganz Europa vor dem Bolschewismus bewahrt. Ich hoffe, dass der Hass eines Tages nachlässt und die Menschen objektiver werden. Ich glaube, wir haben Russland angegriffen, bevor es sich nach Westen bewegen konnte. Es scheint allgemein bekannt zu werden, dass der Bolschewismus als Ziel die weltweite Eroberung hatte. Sie haben das sehr offen zugegeben, so dass es nur eine Frage der Zeit war, bis sie nach Westen ziehen. Hitler musste davon wissen und beschloss, zuerst zuzuschlagen, da ihm gesagt wurde, dass sie durch Stalins Säuberungen ziemlich geschwächt waren. Heute weiß ich, dass er viele Versuche unternahm, den Krieg zu beenden, aber Churchill war entschlossen, Deutschland zu vernichten. Ich glaube, Hitler kämpfte, weil er es musste.

…

Selbst am Ende war ich traurig darüber, was aus dem Traum des Führers von einem geeinten Deutschland und einer Kultur mit höchsten Idealen geworden ist. Zu sehen, wie unsere Städte dem Erdboden gleichgemacht wurden und alles verloren war, machte einfach keinen Sinn. Ich frage mich immer, wie es so schlimm enden konnte. Natürlich lautet die Antwort heute, dass der Führer ein Verrückter war, der erobern und töten wollte und Deutschland als Massenmordwaffe einsetzte, aber das glaube ich nicht. Nach dem Krieg sagten die Leute schlimme Dinge über unsere Führer, aber ich glaube, es war das, was man heute das Stockholm-Syndrom nennt: Die Alliierten haben uns während des Krieges so viel Angst gemacht, dass die Menschen danach froh waren, die Sieger glücklich zu machen, damit sie gnädig sind.

…

Was geschah mit Ihnen am Ende des Krieges?

…

Julius: Ich schloss mich wieder dem Panzergrenadier-Regiment 59 an und kämpfte bei Kursk und bei den Rückzügen 43/44. 1945 waren wir sehr erschöpft. Wir hatten kaum nennenswerte Panzer, sehr wenige Fahrzeuge und wenig bis gar keine Lebensmittel. Im März waren wir am Ende. Wir hatten einfach nichts mehr, womit wir kämpfen konnten, und alles, was wir erhielten, wurde durch ständige Luft-, Artillerie- und Panzerangriffe schnell außer Gefecht gesetzt. Der Feind sorgte dafür, dass wir uns nicht ausruhen konnten. Im März erhielten wir den Befehl, Görlitz zu verteidigen. Auf dem Weg dorthin griffen uns Jäger an und ich wurde durch Kugelsplitter schwer verwundet. Wieder fand ich mich in einem Krankenhaus in der Nähe von München wieder. Ich hatte eine hübsche Krankenschwester in meinem Alter, die sich um mich kümmerte. Am 8. Mai wurde bekannt gegeben, dass Deutschland kapituliert hatte. Sie weinte in meinen Armen und fragte sich, wie es weitergeht.

…

Ich hatte mich ziemlich gut erholt, als amerikanische und französische Soldaten in das Krankenhaus kamen; ich wurde mit einigen anderen leicht verwundeten Soldaten weggeschleppt. Man sagte uns, dass wir in Lager gebracht werden, um uns zu registrieren und zu entlassen. Das stimmte nicht, ich wurde in eine Arrestzelle gebracht, und da ich keine Chance hatte, mein Soldbuch zu bekommen, konnte ich nicht beweisen, wer ich war. Als ich dem Offizier, einem ehemaligen deutschen Kommunisten, der jetzt in der französischen Armee diente, von meiner Einheit und meiner misslichen Lage erzählte, bezeichnete er mich als Panzersoldaten, der gegen die Amerikaner gekämpft hatte. Ich sagte ihm, dass ich nie gegen die Amerikaner gekämpft hatte, aber er winkte nur ab und rief den nächsten Mann. Ich war überrascht, dass es in den Lagern auch Frauen und Jugendliche gab. Ich wurde in die Rheinlager geschickt, die unter amerikanischer Kontrolle standen, aber Polen und Franzosen als Wachen hatten. Sie waren sehr unfreundlich und haben uns das Essen vorenthalten. Das war im Juni ’45, und ich hatte sehr viel Gewicht verloren. Das Lager, in dem ich war, war riesig. Es wurde als Durchgangslager genutzt, um Gefangene in andere Lager zu bringen. Ich fing an, die Horrorgeschichten darüber zu hören, was unseren Zivilisten durch unsere Feinde angetan wurde.

…

Diese Lager waren riesig, über das ganze Land verteilt, es gab keine sanitären Einrichtungen, kaum Nahrung oder Wasser und die Wachen waren kalt und grausam. Tagsüber waren wir der Hitze ausgesetzt und wenn es regnete, gab es keinen Schutz. Zivilisten, die unsere Notlage sahen, versuchten, das Wenige, das sie entbehren konnten, mitzubringen, aber die Wachen nahmen die Sachen und gaben sie uns nie. Ich hörte zufällig, wie einer der Gefangenen, ein ruppiger alter Unteroffizier, fragte, warum sie uns so behandelten, und der Wachmann antwortete, dass es sich um Befehle handelte und wir vielleicht darüber hätten nachdenken sollen, bevor wir den Krieg begannen. Eines Nachts hörten wir Schüsse und Geschrei, am Morgen hörten wir, dass ein Wachmann das Feuer auf das Lager eröffnete und einige tötete und verwundete. Es war schrecklich, ich war nur noch Haut und Knochen, und wir wurden krank. Im Juli bemerkte ich, dass morgens Häftlinge herausgetragen wurden, die in der Nacht gestorben waren. Ich begann mich zu fragen, warum dies geschah. Nach den Regeln des Krieges hatten wir uns ergeben und hätten auf Bewährung nach Hause zurückkehren müssen.

…

Es wurde behauptet, dass wir dasselbe mit den Polen, Franzosen und anderen machten. Der Grund dafür, dass wir einige von ihnen festhielten, war, dass sich ihre Nationen im Exil immer noch im Krieg mit uns befanden, so dass sie nicht kapitulierten, sondern erobert wurden. Deutschland kapitulierte bedingungslos an allen Fronten, der Krieg endete, aber viele kehrten 10 Jahre lang nicht nach Hause zurück. Das ist ein Verbrechen, doch heute spricht niemand darüber. Soweit ich weiß, begannen sich diese Lager aufgrund von Beschwerden von hoher Stelle langsam zu leeren. Im Oktober ’45 wurde ich in ein Lager in Frankreich geschickt. Ich war wirklich angewidert, denn ich wollte nach Hause. Man sagte mir, ich solle nie erwähnen, dass ich an der russischen Front gekämpft hatte, ich nahm das Band von meinem Waffenrock ab, und mein Panzerabzeichen und mein Verwundetenabzeichen wurden von amerikanischen Soldaten gestohlen. Alles, was ich noch hatte, war mein Eisernes Kreuz, auf das ich immer noch sehr stolz war. In jedem neuen Lager wurde ich verhört, auf die SS-Tätowierung untersucht und über meinen Dienst befragt. Ich lernte zu sagen, dass ich gezwungen wurde, mich zu melden, was mir Sympathie einbrachte, und dass ich den Krieg hasste und nicht kämpfen wollte.

…

Durch Letzteres wurde ich im März ’46 entlassen und konnte nach Hause zurückkehren. Die Franzosen waren hart zu uns und behandelten uns wie Sklaven, also war es schön, diese Atmosphäre zu verlassen. Ich kehrte in ein völlig zerstörtes Land zurück. Ich war froh, den Krieg überlebt zu haben, und widmete mich nun dem Wiederaufbau. Meine Eltern waren auf den Bauernhof eines Freundes in Fulda geflüchtet und ich traf sie dort nach langem Suchen wieder. Wir hatten es besser als viele andere, denn wir hatten ein Dach über dem Kopf und reichlich zu essen. Wir halfen bei der Bewirtschaftung des Bauernhofs mit, bis wir 1947 nach Erfurt zurückkehrten, um den Wiederaufbau zu beginnen. Nur wenige meiner Kameraden überlebten den Krieg und die Nachkriegsinternierung in Russland, ich war dankbar für meine Verwundung.

Hier den Beitrag als PDF wo Sie im Anhang auch "DIE GESCHICHTE DER DEUTSCHEN PANZERGRENADIERE BIS 1945" finden.

