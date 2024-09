Ende März 1945 befahl Hitler die Aufstellung einer weiteren Division der Waffen-SS. Sie sollte aus 1.000 Junkern der SS-Junkerschule Tölz und 8.000 Rekruten des Jahrganges 1928 bestehen. Als Namenszusatz wurde die Bezeichnung Nibelungen gewählt.

…

In dieser Sage stellten sich 1.000 Ritter und 9.000 Knechte dem Kampfe im Bewusstsein, dass er ihren sicheren Tod bedeuten konnte.

In diesem Buch wird erstmalig und umfassend die Geschichte dieser 38. SS-Grenadier-Division Nibelungen nachgezeichnet, wobei nicht nur zahlreiche Divisionsangehörige zu Worte kommen – hier weiter.

Interview mit Jan Munk, einem Veteranen des SS-Regiments ‘Westland’ (Wiking) und der SS-Division ‘Nibelungen’,

London, 1988. Es ist mir ein Vergnügen, einen ehemaligen Angehörigen der Waffen-SS zu treffen. Was hat Sie dazu bewogen, der SS beizutreten?

…

Jan: Meine kurze Antwort sind persönliche Erfahrungen. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, die das deutsche Volk immer bewundert hat. Obwohl wir verschiedenen Stämmen angehörten, hatten wir viele Gemeinsamkeiten, und mein Vater hat das immer betont. Die Niederländer haben Deutschland immer sozusagen als eine Art großen Bruder gesehen, denn die Deutschen waren immer sehr freundlich zu unserem Volk. Besonders das eine Mal, als meine Familie nach Deutschland fuhr, um einen Lieblingsplatz aufzusuchen; ich glaube, es war während eines Frühlingsfestes zur Begrüßung. Ich sah deutsche Mädchen, die sich herausgeputzt hatten, und die HJ, die eine Parade abhielt. Die Schönheit der Mädchen in ihren BDM-Uniformen und Kostümen zog mich in ihren Bann.

…

Der Anblick der im Wind wehenden Fahnen machte den Reiz noch größer. Wir aßen, und ich musste mich anstrengen, um die Redner zu verstehen, aber ich konnte hören, wie sie über die Pflicht gegenüber dem Volk und der Nation, die Liebe zum Land und zu Gott sprachen. Das Wenige, was ich hören konnte, hinterließ einen tiefen Eindruck bei mir. Ein sehr hübsches Mädchen in einer BDM-Uniform kam vorbei und zwinkerte mir zu, was mein Erstaunen nur noch verstärkte. Meine Familie war weit weniger beeindruckt; sie bewunderte die Deutschen, konnte aber den Nationalsozialismus nicht verstehen. Im Mai 1940 marschierte Deutschland in mein Land ein, um die Alliierten an einem Angriff auf Deutschland zu hindern. Zunächst herrschte ein gewisser Unmut darüber, der sich aber schnell legte, als die Deutschen weiterzogen, so als wären wir nie überfallen worden. Ein niederländisches Modell des Nationalsozialismus übernahm die Kontrolle, und ich war beeindruckt, dass in meinem Land die gleiche Ordnung herrschte wie in Deutschland. Ich beschloss, mich bei der SS zu melden, da ich in ihr die Elite Europas sah. Die Alarmglocken läuteten in Bezug auf den Kommunismus und seinen Wunsch, mit Gewalt nach Westen zu gelangen.

…

Wie haben die Deutschen Sie und die anderen Freiwilligen behandelt?

…

Jan: Ich hatte das Gefühl, dass wir sehr gut aufgenommen wurden. Es mag ein paar Deutsche gegeben haben, die auf uns herabsahen, die der Meinung waren, der Nationalsozialismus sei nur eine deutsche Sache, aber die wurden schnell zum Schweigen gebracht. Ich wurde zur militärischen Grundausbildung geschickt und war mit vielen anderen Niederländern zusammen. Die Deutschen waren sehr froh, dass wir an diesem Kampf teilnahmen und viele ließen uns das auch wissen. Sie spendierten uns Bier und sprachen immer davon, dass ganz Europa besser dastehen würde, wenn es vereint wäre. Das war der Traum, für den wir kämpften, nicht um zu erobern, wie heute behauptet wird.

…

Das einzige Mal, an das ich mich erinnern kann, als ein Deutscher unhöflich zu uns war, war ein Kerl in Bad Tölz, der uns das Gefühl geben wollte, wir stünden unter den Deutschen, als ob unsere Beiträge zum Krieg nichts zählen. Wir Freiwilligen bastelten daraufhin Schilder, die unsere Flaggen darstellten, und trugen sie an unseren Tuniken. Das schlug hohe Wellen und er wurde aufgefordert, seine Denkweise zu ändern. Wir waren alle ein Volk, das sich zusammenschloss, um sein gemeinsames Erbe zu verteidigen.

…

Wie fühlten sich die Niederländer, als Deutschland Rotterdam bombardiert hat? Ich weiß, dass die Alliierten dies zu einem Kriegsverbrechen machten.

…

Jan: Die Menschen waren entsetzt und wütend, als es passierte, aber was die Alliierten nicht erwähnen, war die deutsche Reaktion nach der Bombardierung. Sie stellten schnell alle verfügbaren Ressourcen zur Verfügung, um mit dem Wiederaufbau zu beginnen, machten klar, dass es sich um einen Fehler handelte, der auf ein Versagen der Kommunikation zurückzuführen war, und entschädigten alle Opfer großzügig. Die Alliierten verursachten durch ihre eigenen Bombenangriffe auf niederländisches Gebiet weitaus mehr Zerstörung und Todesopfer. Sie halten es ziemlich gut versteckt, denn wer wüsste schon, dass Arnheim durch alliierten Beschuss und Bombenangriffe fast dem Erdboden gleichgemacht wurde. Tausende von Niederländern starben durch die Bombardierungen der Alliierten, aber heute hört man keinen Mucks.

…

Sie haben mit Westland an der russischen Front gekämpft. Was war Ihr Eindruck vom russischen Soldaten?

…

Jan: Ich teilte die deutsche Ansicht, dass die Russen zu Sklaven ihres Systems gemacht worden waren, aber ich konnte nicht verstehen, warum sie so hart kämpften, bis ich sie in Aktion sah. Es stimmt, dass sie politische Offiziere hatten, die jeden Soldaten erschießen, der sich weigerte, anzugreifen, und sie lebten in der Angst, dass ihre Angehörigen weggeschickt werden, wenn sie ihre Aufgaben nicht erfüllten. Die gleiche fanatische Mentalität warfen sie dem nationalsozialistischen Staat vor, was falsch war, da die Deutschen die Familien nicht für das Versagen eines Soldaten verantwortlich machten.

…

Sie schienen die meiste Zeit wie Tiere zu sein, ohne Disziplin und nicht sehr intelligent. Ich habe einmal einen Kriegsgefangenenbereich gesehen, in dem Essen ausgegeben wurde, und einige drängten sich vor, um anderen das Essen wegzunehmen. Die russischen Wachhelfer, die wir hatten, schlugen sie mit Peitschen, um sie zum Aufhören zu bewegen. Erstaunlich ist, dass die Deutschen diesen Männern dann erlaubten, sich in eine Befreiungsarmee einzuschreiben oder nahmen sie als Helfer an, die ein Kriegsgefangenenlager vermeiden wollten. Das war sehr üblich und schwer zu begreifen, denn sie waren schlechte Soldaten.

…

Ich fand sie auch sehr grausam, dank der hasserfüllten Propaganda, mit der sie jeden Tag gefüttert wurden. Gleich zu Beginn von Barbarossa wurde ihnen erzählt, die Deutschen bahnen sich ihren Weg durch das Mutterland und vergewaltigen, plündern und morden. Deshalb wurden sie dazu angehalten, auf jede erdenkliche Weise Rache zu üben. Sie töteten Gefangene, folterten, um Informationen zu erhalten, und wandten schmutzige Tricks an. Sie waren berüchtigt für die Verwendung von Dum-Dum-Munition, bei der man die Spitze des Geschosses abtrennt, um größere Schäden anzurichten. Sie setzten auch illegale Brandbomben mit Explosionswirkung ein.

…

Ich war immer beeindruckt, wie sie bewaffnet waren; die PPSh41 war eine sehr gute Waffe. Sie waren oft besser bewaffnet als wir. Ich war immer beeindruckt von der Menge an Panzern, die sie besaßen. Später hatten wir bessere Panzer, aber die Russen konnten unsere winzigen Streitkräfte problemlos überwältigen, sie mussten nur viele Verluste hinnehmen, um das zu erreichen. Ich werde mit einem Mythos aufräumen. Wir betrachteten die Russen nicht als Untermenschen; wir kamen gut mit den Zivilisten aus. Wir neigten dazu, sie zu bemitleiden, da ihr Regime sie arm und hungrig hielt. Wir blieben oft bei ihnen und teilten, was wir hatten. Viele Dörfer machten die Söhne Europas zu ihren eigenen.

…

Der SS werden schreckliche Kriegsverbrechen vorgeworfen, vor allem im Osten an der Zivilbevölkerung. Haben Sie etwas davon gesehen?

…

Jan: Das hängt davon ab, was Sie als Kriegsverbrechen bezeichnen. Es ist heute populär, deutsche Repressalien als Kriegsverbrechen zu bezeichnen. Die Menschen sind unwissend, was die Natur des Krieges und militärischer Operationen angeht. Es gibt ein paar Fotos, auf denen man sieht, wie Zivilisten gehängt oder erschossen werden, als Beispiel für die deutsche Bösartigkeit. Was den Menschen nicht gesagt wird, ist, dass diese Menschen höchstwahrscheinlich ein Verbrechen begangen haben. Wir haben die Menschen nicht einfach gepackt und exekutiert, sondern die Regeln des Krieges sorgfältig befolgt. In einigen Gebieten hatten wir es mit Partisanenangriffen zu tun.

…

Die Wiking war eine Kampfdivision an vorderster Front, und jeder, der versuchte, durch Sabotage unsere Bewegungen zu stören, wurde der Polizei übergeben. Wenn das nicht möglich war, führte ein Offizier der Kompanie den Vorsitz in einem Schnellverfahren, um die Fakten zu hören und dann das Urteil zu verkünden. Ein kurioser Vorfall ereignete sich während unseres Rückzugs aus der Ukraine: Ein junges Mädchen zerstach mit einem Messer den Reifen eines Stabsfahrzeugs und wurde dabei vom Kommandanten gesehen. Er ging hinaus und schnappte sie. Als er sie zum Verhör mitnahm, stellte sich heraus, dass sie in unseren IA-Offizier verknallt war und nicht wollte, dass er ging. Sie hätte erschossen werden können; stattdessen wurde arrangiert, dass ihre Familie zurück nach Deutschland gebracht wurde, um den Zorn der Russen zu vermeiden.

…

Wir hatten sehr gute Beziehungen zum russischen Volk, einige mögen uns gegenüber kalt gewesen sein, aber die meisten betrachteten uns als Befreier. Der Krieg ist manchmal kalt und böse, und ich sah, wie die Hilfstruppen oder die Befreiungsarmee hart gegen die Partisanen vorgegangen sind. Sie kämpften, als ob sie alte Rechnungen mit den Leuten begleichen wollten, die die Bolschewiken unterstützt hatten. Schon früh sah ich, wie sie bei Antipartisanenoperationen halfen und keine Gefangenen machten. Allerdings muss ich sagen, dass die Partisanen die Regeln machten und alle anderen ihrem Beispiel folgten.

…

Die deutschen Streitkräfte hatten einen sehr strengen Kodex, nach dem sie lebten: Betrug, Diebstahl und harte Maßnahmen waren nicht erlaubt. Wer sich entschloss, die Regeln zu brechen, wurde in Strafbataillone gesteckt, wo es hart zuging. Sie erhielten sehr gefährliche Missionen, um den eigenen Namen reinzuwaschen.

…

Wurden Sie jemals zu Hause schikaniert?

…

Jan: Nein, nicht als die nationalsozialistische Regierung noch im Amt war. Die Menschen waren nicht so, wie sie heute glauben machen wollen. Viele waren froh, den Deutschen zu helfen, denn wir wussten, dass sie das Beste für Europa im Sinn hatten. Den einzigen Widerstand leisteten alliierte Agenten, die landeten und versuchten, die Bevölkerung aufzuwiegeln. Sie wurden immer wieder enttarnt, so dass die Alliierten 1942, glaube ich, aufhörten, sie zu schicken. Erst nach der Landung in der Normandie formierte sich ein Widerstand, der wiederum von alliierten Agenten angeführt wurde.

…

Mein Vater war nicht immer einverstanden mit mir, und das ließ er auch durchblicken, so dass sie auch nach der Besetzung durch die Alliierten nicht sonderlich behelligt wurden. Einige eingefleischte Kommunisten wollten sie verhaften lassen, aber andere schritten ein und intervenierten. Das Ende des Krieges war nicht freundlich zu denen, die den Deutschen halfen; sie wurden angegriffen, schikaniert und sogar getötet. Die Frauen, die Beziehungen zu Deutschen hatten, wurden vergewaltigt, geschlagen und von kommunistischen Schlägern oder Opportunisten rasiert, die versuchten, sich gegenseitig zu übertrumpfen, um zu zeigen, wie sehr sie die Alliierten mochten.

…

Können Sie erzählen, wie die Kämpfe an der Ostfront waren?

…

Jan: Es war hart. In Russland ist es im Sommer heiß, im Frühling nass und im Winter sehr kalt. Deutschland brach 1941 die Front auf und erbeutete riesige Mengen an Nachschub und Männern, die in einer Offensive gegen den Westen eingesetzt werden sollten. Vor Moskau, und ich weiß persönlich, dass es Männer aus [Das] Reich bis in die Vororte von Moskau geschafft haben, starteten die Russen eine riesige Offensive mit Soldaten, die sie in Reserve hatten, und drängten die Deutschen sehr weit zurück.

…

Von da an wurden die besten Divisionen immer in den Krisenherden eingesetzt, oder wir nannten sie Feuerbrigaden. Wir wurden gehetzt, um einen Durchbruch zu verhindern, und unser Befehlshaber wollte sie immer in der Flanke treffen. Auf diese Weise konnten wir versuchen, den Feind in eine Falle zu locken und eine Kapitulation zu erzwingen. Die Russen waren nicht sehr diszipliniert, so dass dies in der Regel leicht zu bewerkstelligen war, außer in Fällen, in denen die Chancen zu groß waren. Bei einem Gefecht besiegten wir gemeinsam mit [Das] Reich und der Totenkopf eine große russische Panzerarmee. Wir hatten nur eine Handvoll funktionsfähiger Panzer, schlugen aber trotzdem fast die gesamte Armee KO, ihre Verluste waren enorm.

…

Der Kampf war hart, die Russen begannen einen Angriff immer mit massivem Artilleriefeuer, dann folgten große Wellen schreiender Infanterie, und manchmal griffen Partisanen gleichzeitig unsere Rückseite an. Wir waren immer in Unterzahl und es war schierer Wille, der die Linie hielt, wir fügten dem Feind schreckliche Verluste zu. Je länger der Krieg andauerte, desto blutiger wurden die Kämpfe. Der russische Soldat wurde auch schmutziger und sah weniger militärisch aus. Die Gefangenen, die wir 1945 machten, sahen eher wie Straßenbettler als wie Soldaten aus. Das Ausmaß der Grausamkeit wurde im Laufe des Krieges immer schlimmer. In den Städten, die wir zurückeroberten, ließen die Russen immer tote Zivilisten zurück, ganz gleich, um welches Land es sich handelte, sogar um ihr eigenes. Sie betrachteten jeden als Kollaborateur und forderten einen schrecklichen Tribut. Wir griffen dann noch härter zurück, um uns an den verantwortlichen Regimentern zu rächen.

Das Interview als PDF findet man bei den Verborgenen Helden.

In diesem Buch wird erstmalig und umfassend die Geschichte dieser 38. SS-Grenadier-Division Nibelungen nachgezeichnet, wobei nicht nur zahlreiche Divisionsangehörige zu Worte kommen – hier weiter.

Mit einem sensationellen, erstmals veröffentlichten Bericht zum Tode von Martin Bormann – hier weiter.

Der Arzt Heiko Schöning ist sich sicher: Covid-19 ist ein vorgeplantes Verbrechen wie bereits 20 Jahre zuvor Anthrax-01. Sein Enthüllungsbuch Game over. weist den heutigen Tätern ab Dezember 2019 (Covid-19) ihre Zugehörigkeit zu einer weltweiten Mafia nach – hier weiter.

In der Geschichte des Kapitalismus waren die führenden Kapitalisten und ihre Praktiken noch nie so unbekannt wie heute:

Obwohl ihre Lobbyisten bei der Weltbank, der US- und der Europäischen Zentralbank und bei der Europäischen Kommission in Brüssel und bei den Regierungen in Washington, London, Paris, in den Staatskanzleien von Berlin, Düsseldorf und München und so weiter ein- und ausgehen und ebenso bei den Redaktionen der Leitmedien wie der New York Times, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dem Handelsblatt und so weiter sie sind der breiten Öffentlichkeit so gut wie unbekannt. BlackRock ist Miteigentümer von 18.000 Unternehmen und Banken im US-geführten Westen – hier weiter.

In diesem Buch werden die Erinnerungen zweier junger Männer wiedergegeben, die als 17-Jährige in die Wehrmacht beziehungsweise Waffen-SS eintraten – hier zum Buch.

Eine Dokumentation über die Truppe, die im 2. Weltkrieg militärische Spitzenleistungen erbrachte. Dieses Standardwerk wurde geschaffen vom Bundesverband der Soldaten der ehemaligen Waffen-SS und läßt uns am Einsatz, an der Leistung sowie am Opfergang aller 38 Divisionen dieser Truppe während der Ausbildung und an den Fronten ehrlich und realitätsnah teilhaben. Mit 1.116 Fotos, Farbkarten, Uniformtafeln, Dokumenten und Graphiken – hier weiter.

Die Odal-Rune, Symbol der 7. SS-Freiwilligen-Gebirgsdivision Prinz Eugen, steht für das Erbe der Vorfahren, Tradition und Beständigkeit. Nachdem im Frühjahr 1942 die Aufstellung einer neuen SS-Division aus Angehörigen der deutschen Volksgruppen im Banat, Siebenbürgen und Ungarn genehmigt worden war, begannen die Rekrutierungsmaßnahmen für die Division Prinz Eugen. Bis Februar 1944 meldeten sich mehr als 22.000 Freiwillige über 90 Prozent davon Volksdeutsche , die ausschließlich im Raum Serbien, Bosnien, Montenegro und Kroatien gegen Partisanen eingesetzt wurden – hier weiter.

Weltweit sinkt die mentale Leistungsfähigkeit, insbesondere schon bei jungen Menschen, während die Depressionsraten dramatisch steigen. Jeder Vierzigste leidet mittlerweile an Alzheimer, und das bei rapide sinkendem Erkrankungsalter. Doch die Ursachen dafür werden nicht beseitigt, ganz im Gegenteil. Kann das nur Zufall sein? Hier die Antwort.

👉Die Geheimnisse der Gesundheit

Dieses Buch ist eine Einführung in die Prinzipien der Gesundheit – hier weiter.

👉Das Geheimnis der 100-Jährigen

Wie wird man 100 Jahre alt? Die Geheimnisse der Blauen Zonen – hier weiter.

👉Die Geheimnisse des Vatikan

Mit diesem Buch betreten Sie den Vatikan durch die Hintertür – hier weiter.

👉Geheimnisse der Hexen

Ein Buch für starke junge Mädchen und Frauen von heute – hier weiter.

Die BioMat der Firma Richway gehört zu den innovativsten Produkten im Bereich der Stabilisierung und Restauration von gesunder Vitalität. Sie erzeugt Wärme sowie eine völlig natürliche Heilenergetik in jeder Zelle des Körpers – hier weiter.

Verwendung bei rauer, rissiger Haut und trockenen Hautstellen. Ringelblumen-Salbe eignet sich hervorragend zur Narbenpflege, bei Brandwunden, Sonnenbrand, Schürfwunden, Ekzemen, Warzen, Schnittwunden, Blutergüssen, Gelenkbeschwerden, bei Schwellungen und bei wundem Baby-Popo.

Handgemachte Ringelblumen-Salbe aus reinsten Zutaten wirkt entzündungshemmend und antibakteriell. Hier zum Angebot.

Dieses altbekannte Hausmittel sollte in keinem Haushalt fehlen und wird insbesondere im Alpenraum schon seit vielen Generationen hergestellt und angewandt. Die Salbe ist im Handel selten zu finden. Als Salbe verarbeitet hilft das Harz der Fichte gegen viele Beschwerden wie Wunden, Muskelschmerzen und Gelenkentzündungen, Rheuma, Gicht u. als Zugsalbe. Zutaten: 50%Fichtenharz, Ringelblume, Lavendelöl, Olivenöl, Mandelöl, Bienenwachs, Vitamin E – hier zum Angebot.

Unsere Lavendel-Salbe ist mehr als nur ein Anti-Stress-Mittel – sie bietet eine Vielzahl von Vorteilen für deine Haut und dein Wohlbefinden. Ob bei Hautirritationen, unreiner oder gereizter Haut, Akne, Juckreiz, Psoriasis, Abszessen, Insektenstichen – besonders bei Mückenstichen – oder Sonnenbrand, unsere Lavendel-Salbe kann helfen, deine Haut zu beruhigen und zu pflegen. Hier zum Angebot.

Gudrun Eussner, geboren in einem Lebensborn-Heim schreibt: “…Als ich elf Jahre alt bin, vergisst meine Mutter zu Hause ihren Schlüsselbund. Ich kann nicht widerstehen, endlich zu lesen, was ich nicht lesen soll, öffne die verbotene Stahlkassette und lese alles, was darin liegt. Den Satz auf der letzten Seite der Urkunde über meine Geburt in einem Heim des Vereins Lebensborn e.V. habe ich entweder nicht gelesen oder gelesen, nicht verstanden und deshalb vergessen. Das ändert sich 60 Jahre später…“- Ein Lebensbornkind fordert Auskunft – hier weiter.