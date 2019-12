Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -156

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Wie ist der 2 Weltkrieg entstanden?

Was ist im Zweiten Weltkrieg passiert?

Wann wurde der 2 Weltkrieg zum Weltkrieg?

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

…

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



…

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Sechzehntes Kapitel

BRITISCHE POLITIK UND ANTIDEUTSCHE ZWISCHENFÄLLE IN POLEN

Die Krawalle in Lodz

Die Welle der Unruhen im Gebiet von Lodz, die Wiesner zu seinem Appell an den Ministerpräsidenten Slawoj-Skladkowski veranlassten, begann am 13. Mai 1939. Tomaszow-Mazowiecki, Mittelpunkt der ersten Unruhen, war eine Stadt mit zweiundvierzigtausend Einwohnern und einer Minderheit von dreitausend Deutschen. In dem zwei Tage währenden Aufstand wurden viele Deutsche verletzt, eine Frau kam um, und der größte Teil des deutschen Eigentums wurde beschädigt oder zerstört. Die polnischen Fabrikbesitzer wurden gezwungen, ihre deutschen Angestellten zu entlassen. In der gleichen Zeit fand eine Reihe von Gewaltakten in Posen und in Ostoberschlesien statt.

Vergeblich wandte sich Weizsäcker an Henderson in Berlin, die Westmächte möchten Druck auf Polen ausüben, um die Wiederholung dieser Schandtaten zu verhindern. Coulondre äußerte dazu lediglich, Frankreich sei bereit, den Polen allgemein anzuraten, vorsichtig zu sein. Henderson gestand, er persönlich empfinde keine Sympathie für das polnische Vorgehen, doch müsse er Weizsäcker warnen, eine deutsche Intervention in Polen würde zu einer militärischen Niederlage Deutschlands durch Großbritannien führen. Voller Hohn entgegnete Weizsäcker, dass

„die britische Garantie an Polen sei, als hielte man einem unverständigen Kind, das noch nicht gelernt habe, vernünftig zu sein, Zucker hin”.

In Berlin fiel es auf, dass die deutschsprachige Presse in Polen nichts über Zwischenfälle gegen die deutsche Minderheit berichten durfte. Nach dem Beginn des Pressefeldzuges in Deutschland gegen polnische Ausschreitungen wurde die Bewegungsfreiheit deutscher Berichterstatter in Polen eingeschränkt.

Das Auswärtige Amt kam zu dem Schluss, dass die Konsulatsvertretungen als einzige verlässliche Quelle für die vielen antideutschen Zwischenfälle in Polen anzusehen seien. Den Polen war das ebenso klar und so wurde während der folgenden Monate eine wachsende Zahl von deutschen Konsulatsangehörigen verhaftet. Im Auswärtigen Amt diskutierte man erneut die Möglichkeit der Vergeltung gegen die polnische Minderheit in Deutschland, doch entschied man sich am 15. Mai 1939, diese Möglichkeit als verhängnisvoll, zwecklos und unklug zu verwerfen.

Die Deutschen sahen sich zu der Erkenntnis gezwungen, dass Versuche, im Westen Mitgefühl für die deutsche Minderheit zu erwecken oder indirekten Druck auf Polen auszuüben, wirkungslos waren. Die einzige Alternative war direkte Intervention oder die passive Duldung der endgültigen Ausrottung der deutschen Minderheit.

Viele Anzeichen deuteten auf eine wachsende Feindseligkeit in Großbritannien und den Vereinigten Staaten gegenüber Deutschland hin. Der Geschäftsträger Thomsen meldete am 17. Mai 1939 aus Washington, Präsident Roosevelt habe sich im Senatsausschuss für Wehrangelegenheiten geäußert, es wäre doch eine sehr gute Sache, wenn Hitler und Mussolini ermordet würden. Nicht ganz so aussichtslos war es in Frankreich.

Botschafter Graf Welczeck berichtete am 20. Mai, Außenminister Bonnet habe ihm tags zuvor beteuert, er glaube weiterhin unerschütterlich an die Vorteile einer deutsch-französischen Zusammenarbeit. Er lege die Hände keineswegs in den Schoß, sondern arbeite aktiv an einem Plan zur Erhaltung des Friedens.

