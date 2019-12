Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -157

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Sechzehntes Kapitel

BRITISCHE POLITIK UND ANTIDEUTSCHE ZWISCHENFÄLLE IN POLEN

Der Kalthof-Mord

Die antideutschen Zwischenfälle beschränkten sich in dieser Zeit nicht auf die deutsche Minderheit in Polen. Ein kritischer Zwischenfall ereignete sich in Kalthof am 21. Mai 1939 innerhalb des Danziger Hoheitsgebietes in der Nähe der ostpreußischen Grenze.

Das anmaßende Benehmen polnischer Zollbeamter in Kalthof hatte Empörung unter den ortsansässigen Deutschen hervorgerufen. Am 20. Mai veranstalteten sie eine Protestaktion. Das polnische Zollamt Kalthof meldete dem Amt des polnischen Hochkommissars am 20. Mai um 5 Uhr nachmittags, es sei ein Überfall auf polnische Stellen zu befürchten. Als diese Meldung eintraf, befand sich der Hochkommissar Chodacki gerade in Gdingen. Regierungsrat Perkowski, der Vorsitzende der polnischen EisenbahngeselIschaft in Danzig, war stellvertretend mit den Geschäften des Hochkommissariats beauftragt worden. Er ersuchte die Danziger Polizei um Hilfe und dort erklärte man sich zum Einschreiten bereit.

Später entschloss sich Perkowski, den Fall persönlich zu untersuchen. Er begab sich in Begleitung eines Mitarbeiters und seines Fahrers, Zygmunt Morawski, eines ehemaligen polnischen Soldaten, nach Kalthof. Als sie zu dritt dort eintrafen, fanden sie alles ruhig. Die polnischen Zollbeamten waren nach Hause gegangen. Perkowski hatte Zygmunt Morawski befohlen, im Wagen zu bleiben, den man einige hundert Meter vom Zollhaus geparkt hatte. Der polnische Fahrer ließ das Scheinwerferlicht des parkenden Wagens unabgeblendet. Kurz darauf kam auf der Gegenfahrbahn ein aus Ostpreußen zurückkehrender Danziger Wagen. Der Fahrer Grübnau hielt an, um den Polen zu bitten, sein Standlicht einzuschalten. Morawski antwortete darauf mit einem Schuss aus seiner Pistole, der Grübnau auf der Stelle tötete.

An sich wäre der Zwischenfall nicht einmal so ungewöhnlich gewesen, wenn sich Hochkommissar Chodacki danach nicht so unglaublich verhalten hätte. Man hatte ihn in Gdingen angerufen und er war nach Danzig zurückgekehrt. Kurz nach seiner Ankunft berichtete ihm Perkowski telefonisch über den Mord an Grübnau. Chodacki befahl den Polen, sich auf polnisches Gebiet nach Dirschau zu begeben und sich dort aufzuhalten, bis er es ihnen gestatte, zurückzukommen.

Morawski war bereits nach der Tat, ohne diesen Befehl abzuwarten, zu Fuß über die polnische Grenze entwichen. Perkowski und sein Mitarbeiter begaben sich zum Bahnhof, der sich in der Nähe des Zollamts befand, und bestiegen einen Zug nach Polen. Der Mord an Grübnau hatte sich um 0 Uhr 50 in der Nacht zum 21. Mai 1939 zugetragen.

Am 21. Mai 1939 überreichte Chodacki dem Danziger Senatspräsidenten Greiser eine Note, in der er gegen die deutsche Demonstration in Kalthof protestierte. Er wies auf die Ermordung Grübnaus hin, ohne ein Wort der Entschuldigung vorzubringen. Dann verlangte er Entschädigung für geringfügige Schäden an polnischen Einrichtungen. Er behauptete, die Danziger Polizei sei zu langsam gegen die Demonstranten vorgegangen, die polnischen Beamten seien nur unzureichend geschützt worden. Greiser wies Chodacki darauf hin, dass der Völkerbund und nicht Polen die herrschende Macht in Danzig sei, und forderte dann, Perkowski, sein Mitarbeiter und der Fahrer sollten nach Danzig zurückkehren, um die Sache vor Gericht zu bereinigen. Chodacki wies die Forderung hochmütig zurück. Beck hat ihn in dieser Aktion unterstützt. Die Polen in Danzig betrachteten sich ganz offensichtlich als über dem Recht stehend und hatten nur Verachtung für das Bemühen der Danziger Behörden, die Gerichtsbarkeit in ihrem Bereich auszuüben.

Hitler war voller Zorn über diesen Zwischenfall, dem ein unschuldiger Deutscher auf Danziger Boden zum Opfer fiel, ohne dass von polnischer Seite eine Entschuldigung zum Ausdruck gebracht worden war. Zu Grübnaus Beisetzung sandte er einen persönlichen Kranz.

Reichsmarschall Göring warnte den britischen Botschafter Henderson, trotz polnischen und britischen Widerstands werde Deutschland bald nachhaltig eingreifen. Bedrückt entgegnete Henderson, Polen würde eine deutsche Intervention in Danzig als Bedrohung seiner Unabhängigkeit auffassen und Großbritannien den Polen sofort mit seiner gesamten Streitmacht zu Hilfe kommen. Am 24. Mai 1939 wurde der Kalthof-Zwischenfall im britischen Parlament erörtert. Chamberlain beschränkte seinen Kommentar dazu auf die Bemerkung, ein Danziger Bürger sei getötet worden und der Dreierausschuss des Völkerbunds befasse sich mit der Untersuchung des Vorfalls. Man hörte von ihm nicht, dass der Völkerbund konkrete Maßnahmen ergreifen werde, um den Vorfall zu behandeln.

Die Danziger beantworteten den Fall Kalthof und andere Zwischenfälle mit der Aufstellung kleiner Einheiten einer inoffiziellen Miliz, die an die deutschen Freikorps-Formationen der Zeit Napoleons und der Weimarer Republik erinnerten. Kennard hat behauptet, Ende Juni 1939 wären es fast viertausend Danziger gewesen, die sich daran beteiligt hätten. Am 5. Juni 1939 wurde Chodacki von Beck unterstützt, die Zahl der polnischen Inspektoren in militärischen Uniformen in Danzig zu erhöhen. Dazu stellte er fest, weder der Völkerbund noch irgendeine andere Autorität konnte Polens Handlungsfreiheit hierin einschränken.

Der deutsche Botschafter von Moltke wirkte der wachsenden Spannung zwischen Deutschland und Polen am 23. Mai 1939 damit entgegen, dass er sich für den Verzicht Deutschlands auf die Danziger einzusetzen begann. Er berief sich dabei auf Becks Zusicherungen, er werde die Gespräche mit den Deutschen wieder aufnehmen, wenn Hitler für immer auf Danzig verzichte. Dazu argumentierte er, Deutschland habe doch so viele andere Gebiete geopfert, die es ehemals sein eigen nannte, und Danzig sei einen Krieg nicht wert. Nach seiner Überzeugung werde Großbritannien nach einem deutschen Rückzug aus Danzig eine deutsch-polnische Verständigung begünstigen.

Moltke hielt friedliche Beziehungen zu Polen für ausgeschlossen, wenn Deutschland nicht alle Zugeständnisse mache und anerkenne, dass Polen eben keine mache.

Hitler hielt dagegen freundschaftliche Beziehungen zu Polen auf dieser einseitigen Grundlage für ausgeschlossen. Es laufe auf dasselbe hinaus, als fordere Deutschland die Wiederherstellung der Grenzen von 1914 und mache diese Forderung zur Grundlage für eine Verständigung mit Polen. Er weigerte sich, auch nur die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, das Danziger Gemeinwesen aufzugeben. Ein polnischer Staat, der sich weigere, die Verwirklichung rechtmäßiger deutscher Ansprüche in Danzig auch nur in Betracht zu ziehen, könne niemals als freundschaftlicher Nachbar verläßlich sein.

Dieser Ansicht war auch Frankreichs ehemaliger Premier Pierre-Etienne Flandin. Am 23. Mai 1939 äußerte er zu Botschafter Graf Welczeck, eine rücksichtslose englisch-französische Politik zugunsten Polens in Danzig werde sich auf den Frieden verhängnisvoll auswirken, und beklagte sich, Deutschland und Italien täten viel mehr für den Frieden als die britische Führung.

Völkerbundskommissar Burckhardt ließ die Deutschen wissen, Halifax habe am 21. Mai 1939 in Genf geäußert, die Engländer würden in jedem deutsch-polnischen Krieg für Polen kämpfen, einerlei, aus welchen Ursachen sich der Konflikt entwickeln würde.

Burckhardt widersprach dem Standpunkt Moltkes mit der vertraulichen Mitteilung an Ribbentrop in Berlin am 1. Juni 1939. Joseph Beck sei nicht für weitere diplomatische Gespräche mit Deutschland. Er hatte zwar auf Burckhardt’s Drängen hin erklärt, er werde neue Gespräche unter Umständen in Erwägung ziehen, jedoch erst dann, wenn die Verhältnisse sich beruhigt hätten. Ganz offensichtlich schien dies der sicherste Weg zu sein, durch Verwechseln von Ursache und Wirkung Gesprächen auszuweichen.

