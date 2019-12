Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -158

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Sechzehntes Kapitel

BRITISCHE POLITIK UND ANTIDEUTSCHE ZWISCHENFÄLLE IN POLEN

Die unglückliche Mission Kasprzyckis

In dieser Zeit der Aufregung in Polen und Danzig blieb die Zusammenarbeit zwischen dem englisch-französischen Block und den Polen überraschend unfruchtbar. England und Frankreich hatten im militärischen und wirtschaftlichen Bereich vieles für Polen tun können, wenn es ihnen wirklich darum zu tun gewesen wäre. Die Polen versuchten unentwegt, zu einer echten Zusammenarbeit mit ihren westlichen Alliierten zu gelangen. Sie stellten jedoch bald fest, dass das keineswegs so leicht und ergiebig war wie in ihrem früheren Verkehr mit den Deutschen.

Beck veranlagte Bonnet Anfang Mai 1939, mit einer polnischen Sondermission in Paris zu verhandeln. Lukasiewicz, teilte Bonnet mit, Polen wünsche ein neues Protokoll über das französisch-polnische Bündnis, um die französische Verpflichtung Polen gegenüber zu präzisieren. Beck kabelte am 12. Mai 1939 Lukasicwicz, der polnische Militärrat verlange, dass unverzüglich in der Angelegenheit der vorgeschlagenen 2 Milliarden-Franc-Anleihe an Polen etwas geschehen müsse. General Tadeusz Kasprzycki werde am 14. oder 15. Mai als persönlicher Beauftragter des Marschalls Rydz-Smigly in Paris eintreffen, um mit den französischen Militärs zu verhandeln. Bonnet solle davon in Kenntnis gesetzt werden, dass Polen an weitestgehender Koordinierung seiner und Frankreichs militärischer Planung gegen Deutschland gelegen sei. Beck ließ seinen Botschafter ferner wissen, eine Verpflichtung Frankreichs, um Danzigs willen Krieg zu führen, sei eine absolute Notwendigkeit. Frankreich war indessen keineswegs dazu verpflichtet und Bonnet strikt dagegen, eine derartige Verpflichtung zu übernehmen.

Lukasicwicz erfuhr am 13. Mai 1939, dass Frankreich nicht bereit sei, Polen mehr als die dem französisch-polnischen Hilfsprogramm von 1936 entsprechenden 135 Millionen Francs vorzuschießen. Daladier gab zu verstehen, Frankreich könne im Jahre 1940 vielleicht etwas mehr für Polen tun, doch der polnische Botschafter, der den Krieg mit Deutschland schon 1939 erwartete, hielt das Angebot des französischen Premiers nicht für aufrichtig. Einigermaßen verbittert brachte er Daladier gegenüber zum Ausdruck, die Deutschen verfolgten diese Verhandlung mit großer Aufmerksamkeit.

General Kasprzycki traf am 14. Mai 1939 in Paris ein. Er setzte Lukasicwicz auseinander, sein Ziel sei Frankreichs Einverständnis mit einer Offensive größeren Ausmaßes gegen Deutschland, und zwar mit oder ohne Italiens Teilnahme als Kriegsverbündeten Deutschlands. Man hatte ihn angewiesen, vertraulich mitzuteilen, Polens Artillerie sei schwach und bedürfe unmittelbarer französischer Hilfe. In den folgenden Tagen musste er zu seiner Überraschung und mit wachsendem Misstrauen feststellen, dass die französischen Befehlshaber ihm alles zusagten nur keine Artillerie.

General Vuillemin, Befehlshaber der französischen Luftwaffe, sicherte ihm zu Frankreich werde unter allen Umständen den größten Teil seiner militärischen Anstrengungen gegen Deutschland richten. Am zweiten Tag der Konferenz versprachen die Militärs, am siebzehnten Tag nach der französischen Mobilmachung eine schwere Offensive zur Zerschlagung des deutschen Westwalls einzuleiten. Für diese Operationen gedachten sie fast dreiviertel der gesamten Armee Frankreichs einzusetzen.

In den Tagen bis zum 17. Mai 1939 begann Bonnet, im politischen Bereich Schwierigkeiten zu machen. Er hob hervor, Lukasiewicz irre sich, wenn er behaupte, der britische Blankoscheck an Polen enthalte die klare Zusicherung, dass die Briten für Polen in Danzig kämpfen würden. Diese hätten ihm mitgeteilt, dass sie seit Becks Besuch mit den Polen keine politischen Gespräche mehr geführt und auch keine eindeutige Verpflichtung in Danzig übernommen hätten. Dabei blieben jedoch die Beck wiederholt gegebenen britischen Zusicherungen unberücksichtigt, daß jedes deutsche Vorgehen in Danzig eine Bedrohung der polnischen Unabhängigkeit darstelle.

Ungerechtfertigterweise behauptete Bonnet, die Polen hätten früher einmal geäußert, nach dem Ausbruch des Krieges werde sich eine Zusammenarbeit mit den Sowjets als notwendig erweisen. Polen müsse daher, um einen Krieg zu verhindern, insofern eine Verpflichtung gegenüber der Sowjetunion eingehen. Bonnet hoffte damit, Becks Weigerung, mit den Russen zusammenzuarbeiten, als widersinnig hinstellen zu können.

Die wichtigsten Teilnehmer an der Sondersitzung am 17. Mai 1939 waren Daladier, Bonnet, Gamelin, Kasprzycki und Lukasiewicz. Es ging im wesentlichen um die Verpflichtungsfrage im Fall Danzig.

Noch am 12. Mai 1939 hatte das französische Kabinett eine Formulierung gebilligt, die Danzig ausschloss. Bonnet zögerte offensichtlich, das neue Protokoll mit dem Danzig-Junktim anzuerkennen, doch hofften die Polen auf einen Wandel seiner Auffassung. Sie wurden nicht eindeutig dahingehend informiert, dass die Franzosen sich weigern würden, ohne das neue politische Protokoll militärische Verpflichtungen als bindend anzusehen. Bonnet hat besagtes Protokoll bis zum Ausbruch des 2. Weltkrieges niemals anerkannt.

Die Polen gestanden während der Sitzung am 17. Mai, sie verfügten nicht über das notwendige Kriegsmaterial, um den Deutschen mit Erfolg Widerstand leisten zu können. Sie brauchten direkte Militärhilfe von Frankreich und Großbritannien. Daladier wich der Frage mit dem Hinweis aus, der geeignetste Lieferant für Kriegsmaterial an Polen wäre doch die Sowjetunion. Lukasiewicz und Kasprzycki gaben den Franzosen zu bedenken, dass sie niemals sowjetische Kriegsmaterialhilfe erwarten könnten.

Die neue bedingte Militärverpflichtung der Franzosen gegenüber Polen wurde am 18. Mai nach Warschau übermittelt und am folgenden Tag in beiden Hauptstädten gebilligt. Sie sah die Mobilisierung Frankreichs sofort nach dem Ausbruch eines Krieges zwischen Polen und Deutschland vor und bedingte einen Großangriff auf Deutschland am fünfzehnten Tag der Mobilmachung, also zwei Tage früher, als die Franzosen ursprünglich angeboten hatten. Bonnets Weigerung, das politische Protokoll mit dem Danzig-Junktim zu unterzeichnen, bedeutete, dass Frankreichs neue militärische Verpflichtungen gegenüber Polen in Wirklichkeit noch gar nicht bestanden.

Die Polen beschlossen, diese Tatsache zu ignorieren, und stützten ihre weitere militärische Planung auf die unheilvolle und irrige Annahme, mit einer französischen Offensive gegen Deutschland rechnen zu können.

