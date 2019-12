Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -160

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Wie ist der 2 Weltkrieg entstanden?

Was ist im Zweiten Weltkrieg passiert?

Wann wurde der 2 Weltkrieg zum Weltkrieg?

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

…

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



…

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Sechzehntes Kapitel

BRITISCHE POLITIK UND ANTIDEUTSCHE ZWISCHENFÄLLE IN POLEN

Halifax verachtet den Stahlpakt

Beharrlich verfolgte Halifax sein Ziel, Deutschland zu isolieren und Großbritannien so viele Verbündete wie möglich zu gewinnen. Nach der Garantie strebte er vor allem ein britisches Bündnis mit der Sowjetunion an. Doch verlor er auch Italien nicht aus den Augen. Er lehnte es ab, sich durch den Abschluss des formellen Bündnisses zwischen Deutschland und Italien am 22. Mai 1939 in Berlin in Unruhe versetzen zu lassen.

Mussolinis Schritt, das Bündnis abzuschließen, war in seinen Augen die logische Antwort auf die englischen Garantien an Rumänien und Griechenland. Doch hatte er Anlass zu glauben, dass Italien sich Deutschland gegenüber unter Bedingungen festgelegt habe, den Frieden zu erhallen, und dass man beide Länder im Falle eines Krieges möglicherweise voneinander trennen könne.

Der Stahlpakt, so bezeichnete man das neue deutsch-italienische Bündnis, forderte in aller Öffentlichkeit das Zusammenstellen beider Nationen, wann immer eine von ihnen trotz friedfertiger Absichten in einen Konflikt verwickelt werden sollte.

Es war Halifax bekannt dass die Deutschen und Italiener sich vor der Unterzeichnung des Paktes gegenseitig versichert hatten, sich stets zu bemühen, jeden Konflikt zu vermeiden. In Konferenzen am 6. und 7. Mai 1939 in Mailand hatten von Ribbentrop und Ciano sorgfältig alle Einzelheiten des Vertrags durchgesprochen. Man war sich einig, dass weder Deutschland noch Italien auf einen Krieg größeren Ausmaßes vorbereitet seien und es daher im Interesse beider Mächte liege, einen Konflikt zu vermeiden.

Die Deutschen versprachen den Italienern, auf Ambitionen im Mittelmeerraum zu verzichten. Am 17. Mai 1939 billigte Mussolini den Text des Vertrages. Halifax wusste, als der Pakt in Berlin unterzeichnet wurde, dieses Schönwetter-Bündnis müsse nicht unbedingt einschließen, dass Großbritannien sich auch noch mit einer italienischen Beteiligung an einem deutsch-englischen Krieg zu befassen habe. Auch war ihm bekannt, dass Mussolini damit rechnete, wie schon 1938 so auch im Jahre 1939 erfolgreich als Vermittler zwischen den streitenden Parteien aufzutreten. Mussolinis Vermittlerrolle bereitete Halifax mehr Kopfzerbrechen als die Möglichkeit, dass Italien in einen Krieg hineingezogen würde.

Am 7. Juni 1939 erhielten die Deutschen die wichtige Zusicherung, dass sie sich um ihren alten Bundesgenossen aus dem 1. Weltkrieg, die Türkei, keine Sorge zu machen brauchten. Die Briten und Türken hatten am 12. Mai 1939 einen Beistandspakt für das östliche Mittelmeer abgeschlossen, der an das britische Triple-Bündnisabkommen von 1887 zugunsten des status quo im Mittelmeer erinnerte.

Die Deutschen waren über einen ominösen Artikel in dem Pakt besorgt, der Großbritannien und die Türkei für jeden Streitfall, in den einer der Partner verwickelt werde, als Verbündete vorsah. Der deutsche Botschafter von Papen wurde angewiesen, sich über die Einstellung der Türkei Klarheit zu verschaffen. Am 7. Juni 1939 konnte er berichten, die Türkei werde sich nicht gegen Deutschland wenden, wenn die Briten Deutschland im Falle eines deutsch-polnischen Konfliktes angriffen. Präsident Inönü hatte ihm das kategorisch beteuert. Seine Politik des Zusammengehens mit den Briten richte sich ausschließlich gegen Italien und habe mit Deutschland nichts zu tun.

