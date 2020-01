Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -162

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Wie ist der 2 Weltkrieg entstanden?

Was ist im Zweiten Weltkrieg passiert?

Wann wurde der 2 Weltkrieg zum Weltkrieg?

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Sechzehntes Kapitel

BRITISCHE POLITIK UND ANTIDEUTSCHE ZWISCHENFÄLLE IN POLEN

Polnische Provokationen in Danzig

Die reichlich unergiebigen Gespräche zwischen Großbritannien und Deutschland fanden ihren kennzeichnenden Niederschlag in der relativen Bedeutungslosigkeit der Verträge, die beide Länder in diesen Monaten abschlossen. In dem herrschenden Stärkeverhältnis war keine Änderung zu spüren. Großbritannien und Frankreich unternahmen nichts, um die mangelnde militärische Vorbereitung der Polen zu beheben.

Die durch Becks Rede eingeleitete neue Welle polnischer Ausschreitungen gegen die deutsche Minderheit versetzte Deutschland in helle Empörung. Die darüber unterrichteten Führer wie auch die ahnungslose Öffentlichkeit Englands ließen sich davon nicht im geringsten beeindrucken. Der Widerstand der Polen gegen neue Verhandlungen führte zu einer betrüblichen Unterbindung der diplomatischen Beziehungen, was Halifax höchst befriedigt zur Kenntnis nahm. Dieser eintönige Stillstand wurde nur von dem Todeskampf der Deutschen in Polen und in Danzig von der anhaltenden Erregung über das anmaßende Verhalten der Polen und ihrer Reaktion auf die Kalthof-Affäre unterbrochen.

Die Danziger waren fest überzeugt, dass Polen ohne Gnade gegen sie Vorgehen würde, wenn man ihm die Oberhand ließe. Unaufhörlich stieg nach dem Kalthof-Vorfall die Spannung in Danzig. Am 3. Juni 1939 überreichte Senatspräsident Greiser den Polen zwei Protestnoten. Die eine richtete sich gegen die polnische Weigerung, ein gerichtliches Verfahren gegen den Kalthof-Mörder einzuleiten, die andere gegen die wachsende Zahl polnischer Zollinspektoren auf Danziger Gebiet. Hochkommissar Chodacki ignorierte beide Noten.

Völkerbundskommissar Burckhardt teilte Greiser am 6. Juni 1939 mit, Ribbentrop habe in Gesprächen vor einigen Tagen in Berlin den deutschen Standpunkt hinsichtlich Danzigs sehr klar dargelegt. Dabei habe er zugegeben, Deutschland werde auch das Wagnis eines Krieges auf sich nehmen, um die Befreiung Danzigs herbeizuführen. Er habe aber auch zu Burckhardt gesagt, Deutschland hoffe noch immer auf eine ausgehandelte Regelung mit Polen. Greiser beteuerte Burckhardt, die Danziger Bevölkerung werde eine friedliche Lösung vorziehen.

Burckhardt wollte gerade zur Entgegennahme einer Ehrenpromotion nach Basel reisen, als ihn Greiser eindringlich bat, unmittelbar darauf mit seiner Familie nach Danzig zurückzukehren, um im Sinne einer persönlichen Geste sein Vertrauen auf die Erhaltung des Friedens zum Ausdruck zu bringen. Man unterhielt sich auch über die zwielichtige Stellung Russlands, und Burckhardt stellte die kluge Prognose, die Sowjetunion werde sich in dem Streit um Danzig weder von der einen noch von der anderen Seite für ein Bündnis einfangen lassen. Er war sogar davon überzeugt, dass die Russen von der Aussicht auf den selbstmörderischen, alles vernichtenden Konflikt in Westeuropa äußerst angetan seien.

Die polnischen Behörden in Danzig gaben am 11. Juni 1939 bekannt, weitere Beschwerden von Danziger Seite über das Verhalten ihrer Zollbeamten würden von nun an unzulässig sein. Sie gaben den Danzigern ferner den Plan einer weiteren Erhöhung der Zollmannschaftsstärke bekannt, da die Krisenlage es den jetzt verfügbaren Beamten unmöglich mache, ihre Aufgaben durchzuführen.

Weizsäcker besprach am 13. Juni 1939 in Berlin die kritische Situation Danzigs mit dem britischen Botschafter Henderson. Dieser erklärte ihm, der offizielle Halifax-Kurs einer angeblich notwendigen Einkreisung Deutschlands halte unverändert an. Vertraulich fügte er hinzu, er persönlich sei mit Halifax’ Politik nicht einverstanden. Der britische Blankoscheck für Polen sei ein großes Übel. Außerdem sei er Gegner einer militärischen Allianz zwischen Großbritannien und der Sowjetunion.

Mit dieser Äußerung gegenüber dem deutschen Staatssekretär überschritt Henderson bewusst seine Kompetenzen, doch konnte er den Gedanken nicht ertragen, die Deutschen könnten ihn der Bejahung der Halifax’schen Kriegspolitik verdächtigen. Ganz offensichtlich war er nicht der Mann, der die Interessen von Halifax in Berlin zu vertreten vermochte. Es war ihm nicht gegeben, sich das gewandte Zweckdenken solcher Männer wie Sir Horace Wilson, Sir John Simon und Sir Samuel Hoare anzueignen oder gar danach zu handeln.

Joseph Goebbels forderte die Unnachgiebigkeit der Polen in Danzig durch eine trotzige Rede am 17. Juni 1939 vom Balkon des Danziger Staatstheaters heraus. Er hatte die Danziger Kulturwoche besucht, die der geschichtlichen Rolle der Ostsee gewidmet war. ln dieser Rede erklärte er, Danzig werde zum Reich zurückkehren, wobei er hinzusetzte, das Reich nehme die Erklärungen polnischer Chauvinisten nicht ernst. Chodacki revanchierte sich am folgenden Tag dafür.

Die Baubehörde der Freien Stadt hatte kürzlich den Abbruch einer polnischen Behausung auf Danziger Boden angeordnet, weil sie sich in einem gefährlich baufälligem Zustand befand und die baupolizeilichen Vorschriften verletzte. Die polnischen Behörden im benachbarten Dirschau vergalten diesen Schritt mit einem Befehl an einen ortsansässigen Mühlenbesitzer, sein Haus niederzureißen. Als Greiser sein Missfallen über dieses Vorgehen äußerte, befahlen sie dem Mühlenbesitzer, seine Mühle abzureißen. Man hatte angenommen, es handle sich dabei um eine Willküraktion polnischer Ortsbehörden.

Mit Genehmigung Becks griff jedoch Chodacki am 18, Juni 1939 ein und setzte Danzig in Kenntnis: „Jeder offiziellen Aktion der Danziger Behörden gegen polnisches Eigentum oder polnische Bürger wird eine doppelte oder dreifache Aktion gegen Danziger folgen.”

Auf diesen Schritt folgte eine offizielle polnische Bekanntmachung, zur Zeit werde eine Tschechenlegion unter Führung des von Prag nach Warschau übergesiedelten Generals Lev Prchala auf polnischem Boden aufgestellt, die gegen die Deutschen kämpfen solle. Prchala gab seinerseits bekannt, er trete für eine Föderation von Tschechen und Polen unter polnischer Führung ein. Die Deutschen wussten, dass nur sehr wenig Tschechen bereit waren, für Polen unter diesen Bedingungen zu kämpfen. Immerhin war es für sie interessant, zu erfahren, dass sich die polnischen Föderationsbestrebungen jetzt nach Westen in tschechisches Gebiet erstreckten. Die Polen würden dann offenbar die Annexion Schlesiens fordern, um eine bessere Verbindung mit den Tschechen herzustellen..

Die Gazeta Polska reagierte am 20. Juni 1939 auf die Goebbels-Rede. Den Lesern wurde versichert, es sei in der ganzen Welt bekannt, dass Polen dem deutschen Druck in Danzig nicht weichen werde. Goebbels Argumente zur Vereinigung Danzigs mit Deutschland wurden zurückgewiesen. Auch bezeichnete man es als bedauernswert, dass die deutsche Herrschaft in Tilsit und Memel Hitler in die Lage versetze, die Mündung des „polnisch-litauischen Njemen” zu kontrollieren. Die polnische Führung sei entschlossen, niemals zuzulassen, dass Deutschland wieder über Danzig und die Weichselmündung bestimmen könne.

Botschafter Graf Welczeck in Paris berichtete, er habe die jüngsten Danziger Vorgänge mit Außenminister Bonnet erörtert. Dabei habe er Bonnet mitgeteilt, nach Ribbentrops Ansicht müssten die deutschen Differenzen mit Polen noch 1939 beigelegt werden. Mit dieser Äußerung habe er sich auf Gespräche mit Ribbentrop einen Monat zuvor in Berlin gestützt. Dem Reichsaußenminister missfiel dieser Bericht außerordentlich und er bestritt, jemals den Eindruck erweckt zu haben, die Bereinigung der deutsch-polnischen Differenzen befristen zu wollen. Er wies Graf Welczeck am 21. Juni 1939 an sich von Gesprächen mit Bonnet über deutsche Politik zurückzuhalten, bis er genaue Instruktionen von Berlin erhalten habe.

Diese ausführlichen Instruktionen erhielt Graf Welczeck am 30. Juni 1939. In ihnen gab Ribbentrop zu, Deutschland habe seit Hitlers Reichstagrede vom 28. April 1939 versucht, Druck auf Polen auszuüben. Ausdrücklich betonte er weiter, es sei Hitlers Absicht, die Polen dazu zu bringen, Vernunft anzunehmen und nicht mit befristeten Ultimaten zu operieren oder den Eindruck zu erwecken, als seien die deutschen Bedingungen für eine Regelung unabänderlich. Ribbentrop hielt fest an der Hoffnung, Beck werde sich eines Tages jener Gruppe gemäßigter Polen anschließen, die bereit sei, sich mit Deutschland zu arrangieren. Es sei allerdings nicht klar ersichtlich, ob die gemäßigteren Kreise oder die Extremisten die Lage beherrschten. Welczeck solle Bonnet zu verstehen geben, die einzige Gefahr für Europa sei die Möglichkeit, dass Polen eine „Harakiri-Politik” betreibe und dadurch Deutschland zum Handeln zwinge. Ribbentrop gab zu, dass die gegenwärtigen Spannungen es sehr erschwerten, eine deutsch-polnische Regelung ad infinitum hinauszuschieben.

Weizsäcker fügte den Instruktionen noch ein Memorandum hinzu, das die Ausführungen des Reichsaußenministers etwas abschwächen sollte. Er machte darin geltend, es sei nicht ganz richtig, wenn Welczeck ausdrücklich bestreite, dass die Regelung noch 1939 herbeigeführt werden müsse. Auch deutete er an, er akzeptiere Welczecks Berechtigung, sich Bonnet gegenüber entsprechend geäußert zu haben. Doch solle er nunmehr den Eindruck erwecken, als sei seine frühere Äußerung nicht mehr ganz aktuell. Dieser Vorgang illustriert die Eigenmächtigkeit, mit der von Weizsäcker häufig Ribbentrops Instruktionen an deutsche Botschafter modifiziert hat. Weizsäcker wusste, dass Welczeck Ribbentrop wegen seiner positiven Stellung zum nationalsozialistischen System abgeneigt war, desgleichen, dass der deutsche Botschafter in Paris die ihm gegebene Gelegenheit voll ausnützen würde, einen Widerruf seiner Äußerung zu Bonnet zu vermeiden. Das deutsche Staatsschiff besaß 1939 viele Möchtegern-Kapitäne.

Die Danziger Behörden lehnten es auch weiterhin ab, sich in der Frage der polnischen Zollbeamten zu beugen. Im Juni 1939 wurden zwei polnische Zöllner aufgrund illegaler militärischer Aktivität verhaftet Die Polen hatten vor, den Widerstand Danzigs durch wirksame Vergeltung zu brechen. Sie schnitten die Verbindungen zwischen den Danzig-Deutschen und der deutschten Minderheit in Polen kurzerhand ab, indem sie bekanntgaben, die Volksdeutschen in Polen würden keine Erlaubnis erhalten, an dem Weichselsängerfest oder der internationalen Ruderregatta in Danzig teilzunehmen. Das war sehr hart für die vielen Deutschen, die nur wenige Kilometer von der Freien Stadt entfernt wohnten. Außerdem schädigte es die Geschäftsinteressen der Danziger.

In der gleichen Zeit genoss die zahlenmäßig kleine Polenminderheit Danzigs unbeschränkte Bewegungsfreiheit. Vom 25. Juni bis 2. Juli 1939 wurde in Gdingen der polnische Festtag der Seefahrt begangen. Budzynski, der Minderheitenführer im Danziger Volkstag, hielt während der Festlichkeiten eine zündende Rede. Er versicherte seinen in Danzig lebenden polnischen Landsleuten, durch die polnische Armee werde Danzig mit Polen vereinigt werden.

Der eigentliche Seefahrtstag in Polen, der als Nationalfeiertag galt, war der 29. Juni. Präsident Moscicki hielt eine Rundfunkrede, die von allen polnischen Sendern übertragen wurde. Er hob darin die Bedeutung Gdingens und Danzigs für die polnische Volkswirtschaft hervor und überging dabei genau wie Beck die Tatsache, dass Hitler immer wieder den vollen Schutz der wirtschaftlichen Rechte Polens in Danzig zugesagt hatte. Poetisch bezeichnete Moscicki die polnische Küste — ehemals gehörte sie zu Deutschland — als die Sonne und die Luft des polnischen Nationallebens.

General Kwasniewski, Vorsitzender des polnischen Flotten- und Kolonialbundes, hielt ebenfalls eine Rede und behauptete darin, dass Hitler mit seinem Streben nach Danzig, das Polen nicht gehöre, den Versuch mache, Polens Stellung an der Ostsee einzuschränken. Er ließ das Schienennetz, das Gdingen mit dem polnischen Hinterland verband, völlig außer Acht und verfocht die Ansicht, die Weichselmündung sei Polens natürlicher Zugang zur Ostsee. Seine Rede enthielt eine Reihe unmissverständlicher Anzeichen dafür, dass er durchaus für die Annexion der sogenannten Freien Stadt durch Polen eintrat.

Die Polen waren über den Widerstand Danzigs, der sich in der Bildung einer eigenen Verteidigungsmiliz äußerte, besonders aufgebracht. Sie machten Hitler verantwortlich für diese Lage, die sie an die Auseinandersetzungen zwischen dem improvisierten Freiwilligenkorps der Sudetendeutschen und den Tschechen im September 1938 erinnerte. Die polnische Regierung protestierte am 1. Juli 1939 bei Botschafter von Moltke gegen die militärischen Verteidigungsmaßnahmen der Danziger Regierung.

Völkerbundskommissar Burckhardt wurde beschworen, am 1. Juli ein Memorandum nach Berlin zu senden und darin seine Besorgnis über diese Maßnahmen auszudrücken. Burckhardt selbst fühlte sich nicht ernstlich von der Situation alarmiert. Auch fand er die Maßnahmen der Danziger unter den herrschenden Umstanden begreiflich. Am 8. Juli 1939 sagte er zu Viktor Böttcher, den Vorsitzenden des Danziger Senatsausschusses für Auslandsverbindungen, die Welt sei es langsam müde, von Danzig zu hören, auch würden die Gerüchte über angebliche deutsche Aktionen in Danzig immer seltener.

Senatspräsident Greiser hatte Danzig im Juli verlassen, um als Reservist der deutschen Marine an einer mehrwöchigen Übung teilzunehmen. In dieser Zeit war Gauleiter Albert Förster in der Freien Stadt der Alleinverantwortliche für politische Vorgänge. Im vorhergehenden Sommer war er gelegentlich eines England-Besuches von der militärischen Stärke der Briten stark beeindruckt worden. Er befürchtete, ein Konflikt um Danzigs willen könne einen Krieg Deutschlands mit Großbritannien zur Folge haben. Darum hoffte er sehr auf eine friedliche Regelung, mit deren Hilfe Danzig zum Reich zurückkehren könne. In der Abwesenheit Greisers konzentrierte er sich in erster Linie auf einen energischen Pressefeldzug Danziger Blätter gegen Beeinträchtigungen und Provokationen von polnischer Seite. Vielleicht werde es auf diesem Wege doch möglich sein, im Ausland und vor allem in England Interesse für die Danziger Selbstbestimmungsbestrebungen zu erwecken.

Beck teilte dem französischen Botschafter Noel am 6. Juli 1939 mit, seine Regierung habe sich entschlossen, mit weiteren Maßnahmen der vermeintlichen Drohung Danzigs zu begegnen. Noel legte Beck nahe, doch lieber erst die Westmächte zu konsultieren, bevor er zu drastischen Maßnahmen in der Freien Stadt greife. Beck fühlte sich dazu nicht verpflichtet. Er erklärte, im Prinzip sträube er sich keineswegs gegen Beratungen, doch ließe es der Druck der Ereignisse vielleicht gar nicht mehr zu, Fühlung mit den Verbündeten Polens aufzunehmen.

