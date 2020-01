Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -164

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Wie ist der 2 Weltkrieg entstanden?

Was ist im Zweiten Weltkrieg passiert?

Wann wurde der 2 Weltkrieg zum Weltkrieg?

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

…

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die beste Analyse zum Thema, die man jüngeren Leuten in die Hand drücken sollte, findet man hier >>>.

Die Analyse bislang unberücksichtigter, brisanter historischer Dokumente, findet man hier >>>.

Die neueste Analyse der Kriegsschuldfrage zum Ersten Weltkrieg, findet man hier >>>.

…

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Sechzehntes Kapitel

BRITISCHE POLITIK UND ANTIDEUTSCHE ZWISCHENFÄLLE IN POLEN

Försters Entspannungsversuch in Danzig

Amerikas Diplomaten in Europa blieben dabei, sich dem Frieden zu widersetzen und zum Krieg zu drängen. Bullitt war entrüstet über Bonnet, weil dieser es unterlassen hatte, Polens Mut in der Danziger Frage mit einem Blankoscheck zu stärken. Ständig warnte er Roosevelt, der französische Außenminister arbeite für den Frieden. Zeitweilig konnte Bullitt allerdings zu seiner Freude feststellen, dass Bonnet über die Friedensaussichten nicht sehr optimistisch dachte.

Äußerst befriedigt berichtete er am 28. Juni 1939, Bonnet könne außer Krieg keinen anderen Ausweg für Hitler erkennen. Biddle in Warschau unterstützte das Vorgehen der Polen in Danzig vorbehaltlos. In einem Bericht vom 12. Juli 1939 behauptete er. Viktor Böttcher, der inoffizielle Außenminister in Danzig und ein persönlicher Freund Burckhardts, trage jetzt ganz offen eine aggressive Haltung zur Schau und spiele nicht mehr den „unterdrückten Imperialisten“. Biddle blieb indessen die Erklärung dafür schuldig, warum ein Mann, der die Vereinigung seiner Vaterstadt mit seinem Vaterland anstrebe und sich dabei auf den beiderseitigen Wunsch der weitaus größeren Mehrheit stützen könne, ein Imperialist sei.

Am 16. Juli 1939 kehrte Senatspräsident Greiser nach Danzig zurück und konferierte am folgenden Morgen mit Burckhardt. Dieser gestand, als Gesprächspartner sei Greiser ihm lieber als Förster. Dann gab er Greiser zu verstehen, er gebe die Hoffnung nicht auf, dass Halifax den Krieg nicht um des Krieges willen wünsche. Wiederum sagte er voraus, es werde den Briten nicht gelingen, ein Bündnis mit der Sowjetunion abzuschließen, und es sei zu hoffen, dass sie daraus eine Lehre zögen und Vernunft annähmen.

Am 17. Juli 1939 trafen sich Burckhardt und Greiser mit Chodacki und Smogorzewski zum Mittagessen. Kasimicrz Smogorzewski, ein namhafter polnischer Journalist, hatte viele Jahre die Propaganda gegen revisionistische deutsche Bestrebungen im Korridorgebiet dirigiert. Die Anregung zu dieser Tischrunde war von Burckhardt ausgegangen, um Greiser Gelegenheit zu geben, sich über die gegenwärtige polnische Einstellung zu informieren. Hinterher bemerkte Greiser, er habe es wie gewöhnlich Chodacki überlassen, den größten Teil der Unterhaltung zu bestreiten.

In dieser Hinsicht war er anders als Förster, der in jedem Gespräch mit Chodacki darauf bestand, entsprechend zu Wort zu kommen. Der Hochkommissar setzte Greiser auseinander, Polen wisse ganz genau, wieviel Männer und Gewehre in Danzig vorhanden seien, um gegen Polen eingesetzt zu werden. Auch wisse Polen von dieser Kenntnis zum passenden Zeitpunkt den rechten Gebrauch zu machen. Verächtlich setzte er hinzu, er sei auf Försters Bitte, bestimmte Dinge mit ihm zu erörtern, gar nicht erst eingegangen, weil er nicht sicher sei, ob letzterer Hitlers Genehmigung zu solchen Gesprächen habe. Chodacki meinte ferner, er sei immer wieder überrascht, wie abhängig Förster von Hitler sei, schließlich wisse doch jeder in der Runde, dass Danzig keine politischen Verpflichtungen gegenüber Deutschland habe. Greiser erkannte während des Essens, dass es tatsächlich aussichtslos war, mit den Polen über die gegenwärtige Lage zu sprechen.

Förster begab sich am 19. Juli 1939 zu Burckhardt mit der Instruktion, den Standpunkt Hitlers zur Danzigfrage darzulegen. Die deutschen Pläne für eine ausgehandelte Regelung mit Polen seien im Grunde die gleichen wie zu Anfang des Jahres. Es sei vielleicht möglich, die Lösung der Danzigfrage bis 1940 oder 1941 hinauszuschieben, wenn die Spannung etwas gelockert werden könnte. Deutschland sei durchaus bereit, mit Hilfe von Völkerbundsverbindungen über Danzig zu verhandeln, um dieses Ziel zu erreichen.

Försters Demarche hinterließ den Eindruck, dass Hitler sich mit der Möglichkeit eines Rückzuges aus Danzig befasse. Halifax war begierig zu erfahren, wie Polen sich zu einer solchen Situation stelle. Er ließ durch Kennard bei Beck anfragen, ob er im Fall eines deutschen Rückzuges vorhabe, der polnischen Presse Zurückhaltung aufzuerlegen und unnötige Schadenfreude über ein etwaiges Erlahmen in der Haltung der Reichsregierung zu verhindern. Beck wies diese Mutmaßung am 25. Juli 1939 zurück und behauptete, die Deutschen täuschten bei ihrem Versuch, Großbritannien und Polen auseinander zu bringen, Entspannung vor. Die Spannung zwischen Deutschland und Polen nehme eher zu als ab. Vertraulich gab er zu verstehen, er werde demnächst in Danzig energisch durchgreifen, wozu er unter Umständen britische und französische Hilfe brauche. Für Halifax war nunmehr klar, dass Beck einen deutschen Rückzug nicht fordern oder gar auf eine Verständigung mit Deutschland hinwirken werde.

Den ganzen Juli hindurch ergötzte sich die polnische Presse mit der These, die deutsche Politik sei schwach. Höhnisch erklärte der llustrowany Kurier, auf den deutschen Bluff falle niemand herein. Auf die Frage, ob der Krieg bald ausbrechen werde oder nicht, stellte das Blatt fest: “Ja, aber nur infolge eines Irrtums. Deutschland ist der Meister des Bluffs. Sein ganzes Handeln kann man in dem einzigen Wort zusammenfassen: Bluff!“

Die gleiche Zeitung wandte nach Halifax’ Anfrage in Warschau ihre Aufmerksamkeit der britischen Haltung gegenüber Deutschland zu. Sie bemerkte am 27. Juli 1939, in Deutschland liefen die Dinge sehr ruhig, doch sei das verständlich, weil Hitler „kranke Nerven” habe. Dieses polnische Blatt mit der höchsten Auflage war zwar kein amtliches Organ, aber auch die in ihm erscheinenden Artikel standen unter Zensur. Die intensive Tätigkeit der Zensoren zeigte sich in der großen Zahl weißer Flächen, die fortwährend in den Blättern privater Verlage anstelle von zensierten und in letzter Minute von amtlicher Seite unterdrückten Artikeln erschienen.

Die antideutsche Kampagne wurde im Verlauf des Juli 1939 auch in der amtlichen Presse Polens lebhafter. Am 31. Juli machte die Gazeta Polska die erstaunliche Andeutung, die besten Soldaten im deutschen Heer des 1. Weltkriegs seien Polen gewesen, und behauptete dazu, diese Schlussfolgerung sei einer objektiven Untersuchung über diese Frage entnommen. Es handelte sich dabei um ein Nebenprodukt eines viele Wochen anhaltenden Propagandafeldzuges, der beweisen sollte, dass Deutschland sich fürchte, auf Polens Herausforderung einzugehen. Die deutsche Presse bezichtigte die Polen zwar der Undankbarkeit im Hinblick auf die Rolle der Deutschen bei der Befreiung Polens im 1. Weltkrieg, aber sie hat niemals behauptet, polnische Soldaten oder ihre Offiziere seien Feiglinge gewesen.

Förster unternahm am 25. Juli 1939 einen erneuten Schritt zur Entspannung in Danzig. Er erfolgte auf Grund eines unangenehmen Vorfalls am Sonntag, den 23. Juli, als Förster ungenau unterrichtet worden war, Polen beabsichtige, einen bewaffneten Bahnschutz zum Einsatz bei der Danziger Eisenbahn aufzustellen. Försters Demarche vom 25. Juli geschah unmittelbar, nachdem dieser Vorfall geklärt worden war. Förster teilte Burckhardt mit, die Danziger Miliz könne bis Mitte September aufgelöst werden, wenn sich die Lage zwischen Deutschland und Polen einigermaßen entspannt habe.

Burckhardt meldete diese Äußerung an die Briten, und Botschafter Kennard erkundigte sich im polnischen Außenministerium, wie man dort darüber denke. Man sagte ihm, Försters Vorgehen sei eine leere Geste, die jeder Bedeutung entbehre. Beck sei dabei, einen entscheidenden Schritt vorzubereiten, der diesen Unternehmungen Försters ein Ende bereite. Botschafter Bullitt erhielt in Paris die Eilnachricht, es sei in Bälde ein polnisches Ultimatum an Danzig zu erwarten. Diese Nachricht ging auf schnellstem Wege an Präsident Roosevelt.

