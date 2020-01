Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -165

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Wie ist der 2 Weltkrieg entstanden?

Was ist im Zweiten Weltkrieg passiert?

Wann wurde der 2 Weltkrieg zum Weltkrieg?

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

…

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die beste Analyse zum Thema, die man jüngeren Leuten in die Hand drücken sollte, findet man hier >>>.

Die Analyse bislang unberücksichtigter, brisanter historischer Dokumente, findet man hier >>>.

Die neueste Analyse der Kriegsschuldfrage zum Ersten Weltkrieg, findet man hier >>>.

…

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Sechzehntes Kapitel

BRITISCHE POLITIK UND ANTIDEUTSCHE ZWISCHENFÄLLE IN POLEN

Mussolinis Friedensplan der Achse

Die italienischen Führer wurden durch die wachsende Spannung zwischen Deutschland und Polen sehr beunruhigt. Der italienische Botschafter Attolico besprach am 25. Juli 1939 die Lage mit Ribbentrop im Schloß Fuschl bei Salzburg.

Mussolini erwog die Zweckmäßigkeit einer Konferenz mit Hitler am Brenner sowie eine diplomatische Zusammenkunft der europäischen Mächte, bei der Hitlers und Mussolinis Gegenwart nicht unbedingt erforderlich war. Attolico teilte Ribbentrop mit, Mussolini sei zu dem Ergebnis gekommen, ein deutsch-polnischer Krieg werde nicht örtlich begrenzt bleiben, und außerdem überzeugt, dass weder Deutschland noch Italien für einen Krieg größeren Ausmaßes vorbereitet seien.

Nach Ribbentrops persönlicher Ansicht war ein deutscher Rückzug in der polnischen Krise für Deutschland wie für Italien nicht günstig. Dagegen rechnete er damit, dass Mussolini alles in seiner Macht Stehende tun werde, um den Eindruck zu erwecken, Italien werde im Ernstfalle an Deutschlands Seite kämpfen. In seinen Augen war eine entschlossene deutsch-italienische Haltung angesichts der gegenwärtigen Krise die beste Garantie für den Frieden. Er wisse, Hitler sei mit Mussolini der Meinung, dass ein Krieg für Deutschland wie für Italien gegenwärtig von Nachteil wäre. Im übrigen hoffe der deutsche Führer, falls zwischen Deutschland und Polen ein Krieg ausbrechen sollte, einen Konflikt mit Großbritannien und Frankreich vermeiden zu können.

Ribbentrop warnte Attolico, die Polen könnten durch einen Angriff auf Danzig oder mit Hilfe einer Reihe unerträglicher Herausforderungen Deutschlands sehr leicht einen Krieg provozieren, der Vorschlag einer Konferenz könne als Schwächezeichen ausgelegt werden, was den Krieg noch wahrscheinlicher mache. Das aber werde zu einer englisch-französischen Intervention in einem zwischen Deutschland und Polen unter Umstanden entstehenden Krieg entscheidend beitragen.

Er bezweifelte ein Einverständnis der Polen mit einer von Deutschland und Italien vorgeschlagenen Konferenz. Ribbentrop gab zu, Halifax könne wahrscheinlich, wenn er es um jeden Preis versuche, einen allgemeinen Krieg auslösen. Allerdings sei zu bezweifeln, ob Englands Rüstung genügend vorgeschritten sei, um eine solche Politik zu rechtfertigen. Hoffentlich bleibe Deutschland noch genug Zeit für sein Programm der Gebietsrevision, ehe die Briten endgültig zum Krieg bereit seien. Er neige dazu, einige der von Chamberlain und Halifax in Rom im Januar 1939 vorgebrachten Äußerungen als reinen Bluff anzusehen.

Ribbentrop war der Ansicht, eine Zusammenkunft zwischen Hitler und Mussolini am Brenner werde zu diesem Zeitpunkt wie eine Theaterszene ohne jeden Inhalt wirken. Für Hitler sei es angemessener, nach Florenz, der Stadt der vielen Kunstschätze, zu gehen oder an italienischen Manövern teilzunehmen. Nach Ribbentrops Vermutung war der Botschaftsrat Graf Massimo Magistrati von der italienischen Botschaft in Berlin der eigentliche Urheber der von Attolico vorgeschlagenen Pläne. Es war bekannt, dass Magistrati Italiens Verpflichtung Deutschland gegenüber einzuengen wünschte. Der Wortlaut des vorgeschlagenen Hitler-Mussolini-Kommuniques für die Brenner-Zusammenkunft bezeugt nur allzu deutlich, warum Ribbentrop argwöhnisch war:

„Der Führer und der Duce, die am Brennerpass zusammenkamen, haben nach eingehender Prüfung der Lage angesichts der Einkreisungspolitik gegen die Achse, die von den großen Demokratien betrieben wird, erneut ihren Wunsch nach Frieden beteuert und sind sich einig in der Ansicht, dass eine Konferenz interessierter Mächte, wenn sie auf normalem diplomatischem Wege in der geeigneten Form vorbereitet wird, zu einer Lösung der Hauptprobleme, die Europa beunruhigen, führen könnte, und eine Zeit des Friedens und Wohlstandes für die Völker einleiten.”

Die hinter diesem Kommunique -Vorschlag stehende Gesinnung reflektiert Mussolinis bewundernswerte Hingabe an die Wahrung des Friedens, doch fehlte ihr angesichts der polnischen Provokationen und der uneingeschränkten Unterstützung Polens durch England jedes Zeichen einer festen Entschlossenheit.

Am 29, Juli 1939 erörterte Attolico die Lage mit Weizsäcker in Berlin. Ausdrücklich betonte er, Mussolini befürworte unverändert das vorgeschlagene Kommunique für ein Treffen am Brenner, das nicht später als am 4. August 1939 stattfinden dürfe.

Auch Ciano drängte auf die sofortige Vorbereitung einer allgemeinen Konferenz. Nach seiner Ansicht war es besser, die Konferenz, unter Dach und Fach zu haben, als zu warten, bis der Druck der Ereignisse einen Monat später alle dazu zwingen würde. Separate Erklärungen Deutschlands und Italiens im Sinne des vorgeschlagenen Brenner-Kominuniques konnten einen angemessenen Ersatz für das Treffen am Brenner bilden.

Nach Attolico lag der springende Punkt öffentlicher Erklärungen von seiten Italiens und Deutschlands darin, dass die Wahrung des Friedens unter allen Umständen notwendig sei. Da Deutschland dieser Standpunkt nicht genügte, kam es zwei Wochen später zu dem Deutschland-Besuch Cianos. Die Meinungsverschiedenheit zwischen Deutschland und Italien war beträchtlich und man entschied sich für persönliche Gespräche, bevor die beiden verbündeten Mächte gemeinsame Schritte in Erwägung ziehen könnten.

Alles Lügen – die wahren Kriegsursachen von 1939

Lesen Sie jetzt, was Ihnen bislang verheimlicht wurde: Was sich hinter dem geheimnisvollen »Plan 1919« der Alliierten verbarg. Warum US-Truppentransportschiffe ausgerechnet deutsche »Schutzengel« hatten. Wie Marxisten und Alliierte massenhaft die Fahnenflucht deutscher Soldaten planten und organisierten. Was wirklich hinter der »Dolchstoß-Legende« steckt. Warum US-Präsident Wilsons »14-Punkte-Friedensplan« der größte Betrug der Weltgeschichte war. Weshalb der »unvollendete« Erste Weltkrieg einen Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland notwendig machte - Was sich hinter dem geheimnisvollen »Plan 1919« der Alliierten verbarg. Warum US-Truppentransportschiffe ausgerechnet deutsche »Schutzengel« hatten. Wie Marxisten und Alliierte massenhaft die Fahnenflucht deutscher Soldaten planten und organisierten. Was wirklich hinter der »Dolchstoß-Legende« steckt. Warum US-Präsident Wilsons »14-Punkte-Friedensplan« der größte Betrug der Weltgeschichte war. Weshalb der »unvollendete« Erste Weltkrieg einen Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland notwendig machte - hier weiter

Eine seltsame Geschichte – Wer beim Lesen mal wieder eine Gänsehaut kriegen, mitfiebern und vor Spannung die ganze Nacht durchlesen möchte, für den ist diese Geschichte das Richtige . Atemberaubend! … hier weiter

Warum es keinen Zufall gibt Fast jeder kennt in seinem Leben Situationen, wo ihm nichts anderes übrig geblieben ist, als erstaunt auszurufen: Das kann doch kein Zufall sein! War es auch nicht, denn hinter allen Ereignissen des menschlichen Daseins und seien sie auch noch so merkwürdig waltet eine verborgene Ordnung - mehr hier.

Was Sie nicht wissen sollen! Michael Morris deckt wie noch keiner zuvor, das Geflecht der aktuellen Firmenbeteiligungen der Rothschild-Familie auf. Gleichzeitig erklärt Michael mit wenigen Worten, wie unsere Politik funktioniert und von der Hochfinanz gesteuert wird. Wer also einmal "Hinter die Kulissen der Macht schauen" möchte, sollte sich von Michael begleiten lassen - Michael Morris deckt wie noch keiner zuvor, das Geflecht der aktuellen Firmenbeteiligungen der Rothschild-Familie auf. Gleichzeitig erklärt Michael mit wenigen Worten, wie unsere Politik funktioniert und von der Hochfinanz gesteuert wird. Wer also einmal "Hinter die Kulissen der Macht schauen" möchte, sollte sich von Michael begleiten lassen - hier weiter . Alle Rothschild-Artikel auf LupoCattivoBlog gibt es hier

Geo-Imperialismus Die geheimen Ziele der US-Geostrategen und warum sie für die Welt so gefährlich sind. Wolfgang Effenberger vermittelt das nötige Hintergrundwissen zu den aktuellen geopolitischen Vorgängen und durchbricht damit die massenmediale Desinformation und Verschleierung - hier weiter.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge