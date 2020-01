Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -166

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Wie ist der 2 Weltkrieg entstanden?

Was ist im Zweiten Weltkrieg passiert?

Wann wurde der 2 Weltkrieg zum Weltkrieg?

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Sechzehntes Kapitel

BRITISCHE POLITIK UND ANTIDEUTSCHE ZWISCHENFÄLLE IN POLEN

Der Fall Otto Abetz

Der französische Außenminister Bonnet schreibt am 25. Juli 1939 einen aufsehenerregenden Brief an Ribbentrop. Dieser enthielt die verspätete Zurückweisung der deutschen Antwort auf den französischen Protest vom 18. März 1939 gegen die Besetzung Prags.

Nach deutscher Auffassung hatte Bonnet Ribbentrop versprochen, Frankreich werde seine militärischen Verpflichtungen in Osteuropa einschränken. Bonnet erinnerte Ribbentrop daran, das französisch-polnische Bündnis von 1921 sei stets ein deutliches Zeichen für Frankreichs Verpflichtungen im Osten gewesen. Er schloss das Schreiben, das auch veröffentlicht wurde, mit der Feststellung, er könne „es nicht zulassen, dass gesagt wird, unser Land werde in irgendeiner Weise für den Krieg verantwortlich gemacht werden, weil es zu seiner Unterschrift gestanden habe“. Der Reichsaußenminister vermutete, das Schreiben solle die Russen überzeugen, Frankreich sei aufrichtig in seiner Bereitschaft, Deutschland Widerstand zu leisten.

Die deutschen Beziehungen zu Frankreich waren zu dieser Zeit durch den Fall Abetz gestört. Im Juni 1939 waren zwei französische Journalisten wegen angeblicher Annahme deutscher Gelder verhaftet worden und durch die französische Presse ging der Aufschrei. Otto Abetz, der für das ‘Comité France-Allemagne’ arbeitete, habe sich der Verbreitung von Defätismus in Frankreich schuldig gemacht. Die genaue Anklage lautete, Abetz habe gesagt, die deutsche Sache in Danzig sei gerecht und Deutschland werde die verlorene Stadt zurückgewinnen.

Daladier unterrichtete die deutschen Diplomaten in Paris am 30. Juni 1939, er habe Abetz’ Ausweisung aus Frankreich veranlasst. Bonnet hatte Abetz zuvor angeraten, freiwillig abzureisen, um die unangenehme Ausweisung zu vermeiden und so verließ Abetz Paris am Morgen des 30. Juni. Der Temps stellte ihn am 1. Juli 1939 als einen deutschen Propagandisten hin.

Graf Welczeck besprach am 11. Juli 1939 den Fall Abetz mit Daladier und hob dabei hervor, dass Abetz mit Ribbentrop persönlich befreundet sei. Daladier erklärte sich einverstanden, die Sache erneut zu prüfen, und Welczeck riet ihm, sich mit Senator Henry-Haye, dem Bürgermeister von Versailles und Freund von Abetz, in Verbindung zu setzen. Welczeck, der es als unfair zurückwies, Abetz als Propagandisten hinzustellen, beklagte sich, ein großer Teil der französischen Presse habe den Ausweisungsbefehl als Beweis für Abetz’ „Spionagetätigkeit” betrachtet. Er fügte hinzu, niemand habe behauptet, es bestünde auch nur im entferntesten eine Verbindung zwischen Abetz und den beiden Journalisten Aubin und Poirier, die angeklagt waren, fremde Gelder angenommen zu haben.

Daladier gab daraufhin am 15. Juli 1939 ein Sonder-Kommunique heraus, dass Abetz der Spionagetätigkeit nicht schuldig sei. Ferner wurde bekanntgegeben, Abetz habe das Land auf eigenen Wunsch verlassen und folglich sei auch kein formeller Ausweisungsbefehl an ihn ergangen.

Die Situation wurde durch rücksichtslose Angriffe Henri de Kerillis’ auf Abetz erschwert, nachdem dieser Frankreich verlassen hatte. Dieser Veteran unter den französischen Kriegshetzern behauptete in der Epoque, Abetz habe Franzosen zum Verrat aufgestachelt. Abetz wusste, dass diese ungeheuerliche Anklage vor einem französischen Gericht unmöglich aufrechterhalten werden könnte und er bat Ribbentrop wiederholt, ihm die Rückkehr nach Frankreich zu gestatten. Dabei machte er geltend, er habe jedes Recht dazu, da der angedrohte Ausweisungsbefehl ja nicht vorliege.

Am 2. August 1939 willigte Ribbentrop schließlich ein, doch wurde Abetz von den französischen Behörden in Belfort festgehalten und zur Umkehr nach Deutschland gezwungen. Welczeck wurde angewiesen, im August 1939 nicht eher seinen Urlaub in Deutschland anzutreten, als bis er alles getan hatte, Abetz die Rückkehr nach Frankreich zu ermöglichen, wo dieser ein Gerichtsverfahren gegen Kerillis anzustrengen gedachte.

Der Fall war von entscheidender Bedeutung, da Abetz durch seine selbstlose, jahrelange Arbeit für eine deutsch-französische Verständigung viele Freunde unter den Franzosen gewonnen hatte. Die französische Regierung hielt es indessen für unmöglich, in dieser Frage nachzugeben, und so war Abetz gezwungen, in Deutschland zu bleiben.

