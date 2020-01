Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -167

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Wie ist der 2 Weltkrieg entstanden?

Was ist im Zweiten Weltkrieg passiert?

Wann wurde der 2 Weltkrieg zum Weltkrieg?

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

…

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die beste Analyse zum Thema, die man jüngeren Leuten in die Hand drücken sollte, findet man hier >>>.

Die Analyse bislang unberücksichtigter, brisanter historischer Dokumente, findet man hier >>>.

Die neueste Analyse der Kriegsschuldfrage zum Ersten Weltkrieg, findet man hier >>>.

…

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Sechzehntes Kapitel

BRITISCHE POLITIK UND ANTIDEUTSCHE ZWISCHENFÄLLE IN POLEN

Das polnische Ultimatum an Danzig

Ein neuer gefährlicher Vorfall ereignete sich in Danzig zur Zeit der Demarche Försters bei Burckhardt am 25. Juli 1939. Unter mysteriösen Umständen hatte ein Danziger Zollbeamter namens Stein auf Danziger Gebiet den polnischen Soldaten Budziewicz erschlagen. Stein schwor, er habe in Selbstverteidigung gehandelt, doch wurde er auf der Stelle wegen Totschlags verhaftet.

Die Danziger Behörden sprachen bei Chodacki offiziell ihr tiefes Bedauern aus und erklärten sich zur Zahlung einer finanziellen Entschädigung bereit. Der Gegensatz zwischen dem Verhalten Danzigs anlässlich der Ermordung Budziewicz’ und dem Verhalten der Polen nach der Ermordung Grubnaus in Kulthof trat hier in betrüblicher Klarheit zutage. Der polnischen Öffentlichkeit wurde dieser Kontrast verheimlicht. Die polnische Presse behauptete, polnisches Personal werde in Danzig von der Bevölkerung wahllos überfallen und Budzicwicz sei ohne Provozierung auf polnischem Boden ermordet worden.

Die Danziger Regierung überreichte den Polen am 29. Juli 1939 zwei Protestnoten gegen illegale Tätlichkeiten polnischer Zollinspektoren und Grenzbeamten. Außerdem erhob sie Einwände gegen feindselige wirtschaftliche Maßnahmen der Polen und drohte mit Repressalien. Warschau ignorierte diese Warnung und unterband am 1. August 1939 die zollfreie Ausfuhr von Heringen und Margarine von Danzig nach Polen, obwohl der Verkauf dieser Waren an Polen 10 Prozent des gesamten Handels der Freien Stadt ausmachte.

Die in Danzig wirkenden Vertreter Frankreichs stellten erheitert fest, dass die Firma Aniada Unida, die in Danzig das Monopol für die Margarineerzeugung besaß, mit englischem und holländischem Kapital finanziert wurde. Der Danziger Vorposten schlug vor, man solle Repressalien gegen polnische Zöllner ergreifen. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Zahl der polnischen Zollbeamten schon vor der kürzlichen Erhöhung 400 Prozent über dem Stand von 1929 gelegen habe, obgleich Danzigs Handel 1939 sehr viel geringer war als zehn Jahre zuvor. Die Kosten für die erhöhte Zahl an Inspektoren wurden ausschließlich von der geschröpften Stadt Danzig getragen.

Chodacki nahm den unverantwortlichen Vorschlag des Vorposten-Leitartikels zum Anlass einer Demütigung Danzigs. Er erhielt von Beck die Genehmigung, Greiser am 4. August 1939 ein wütendes Ultimatum zu überreichen. Lukasicwicz hatte Bullitt am 3. August bereits vertraulich mitgeteilt, dass Polen diesen Schritt in Danzig vorhabe.

Senatspräsident Greiser wurde in den Morgenstunden des 5. August 1939 offiziell davon in Kenntnis gesetzt, man werde Danzigs Grenzen für den Import aller ausländischen Lebensmittel schließen, wenn die Regierung der Stadt nicht bis 6 Uhr abends des gleichen Tages die feste Zusage gegeben habe, sich niemals mehr in die Tätigkeit der polnischen Zollbeamten einzumischen. Die Drohung war ungeheuerlich, denn Danzig erzeugte nur einen relativ geringen Teil seiner Ernährung selbst.

Greiser wurde außerdem davon unterrichtet, dass jeder polnische Zollinspektor vom 5, August 1939 ab bei der Dienstausübung Waffen tragen werde.

Völkerbundskommissar Burckhardt wurde von den Polen nicht konsultiert, so dass er offiziell erst am 6. August von diesem Vorgehen erfuhr. In seinen ausführlichen Memoiren über seine Danziger Mission, die er mehr als zwanzig Jahre später niedergeschrieben hat, bezeichnete er das polnische Ultimatum vom 4. August als einen groben Fehler, der nur das Gegenteil bewirke.

Ganz offenkundig wollten die Polen in Danzig als herrschende Macht an die Stelle des Völkerbunds treten. Viele Jahre später ist auch Chodacki zu dem Schluß gekommen, dass das Ultimatum vom 4. August (datiert am 4. August und überreicht am 5. August) ein ernsthafter taktischer Fehler gewesen sei. Es beruhte keineswegs auf irgendeinem besonderen Vorfall oder einem feindseligen Akt der Danziger Regierung. Tatsache bleibt, dass Beck das Ultimatum genehmigt hatte und auch weiterhin sein volles Vertrauen in Chodacki setzte.

Alles Lügen – die wahren Kriegsursachen von 1939

Lesen Sie jetzt, was Ihnen bislang verheimlicht wurde: Was sich hinter dem geheimnisvollen »Plan 1919« der Alliierten verbarg. Warum US-Truppentransportschiffe ausgerechnet deutsche »Schutzengel« hatten. Wie Marxisten und Alliierte massenhaft die Fahnenflucht deutscher Soldaten planten und organisierten. Was wirklich hinter der »Dolchstoß-Legende« steckt. Warum US-Präsident Wilsons »14-Punkte-Friedensplan« der größte Betrug der Weltgeschichte war. Weshalb der »unvollendete« Erste Weltkrieg einen Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland notwendig machte - Was sich hinter dem geheimnisvollen »Plan 1919« der Alliierten verbarg. Warum US-Truppentransportschiffe ausgerechnet deutsche »Schutzengel« hatten. Wie Marxisten und Alliierte massenhaft die Fahnenflucht deutscher Soldaten planten und organisierten. Was wirklich hinter der »Dolchstoß-Legende« steckt. Warum US-Präsident Wilsons »14-Punkte-Friedensplan« der größte Betrug der Weltgeschichte war. Weshalb der »unvollendete« Erste Weltkrieg einen Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland notwendig machte - hier weiter

Eine seltsame Geschichte – Wer beim Lesen mal wieder eine Gänsehaut kriegen, mitfiebern und vor Spannung die ganze Nacht durchlesen möchte, für den ist diese Geschichte das Richtige . Atemberaubend! … hier weiter

Warum es keinen Zufall gibt Fast jeder kennt in seinem Leben Situationen, wo ihm nichts anderes übrig geblieben ist, als erstaunt auszurufen: Das kann doch kein Zufall sein! War es auch nicht, denn hinter allen Ereignissen des menschlichen Daseins und seien sie auch noch so merkwürdig waltet eine verborgene Ordnung - mehr hier.

Was Sie nicht wissen sollen! Michael Morris deckt wie noch keiner zuvor, das Geflecht der aktuellen Firmenbeteiligungen der Rothschild-Familie auf. Gleichzeitig erklärt Michael mit wenigen Worten, wie unsere Politik funktioniert und von der Hochfinanz gesteuert wird. Wer also einmal "Hinter die Kulissen der Macht schauen" möchte, sollte sich von Michael begleiten lassen - Michael Morris deckt wie noch keiner zuvor, das Geflecht der aktuellen Firmenbeteiligungen der Rothschild-Familie auf. Gleichzeitig erklärt Michael mit wenigen Worten, wie unsere Politik funktioniert und von der Hochfinanz gesteuert wird. Wer also einmal "Hinter die Kulissen der Macht schauen" möchte, sollte sich von Michael begleiten lassen - hier weiter . Alle Rothschild-Artikel auf LupoCattivoBlog gibt es hier

Geo-Imperialismus Die geheimen Ziele der US-Geostrategen und warum sie für die Welt so gefährlich sind. Wolfgang Effenberger vermittelt das nötige Hintergrundwissen zu den aktuellen geopolitischen Vorgängen und durchbricht damit die massenmediale Desinformation und Verschleierung - hier weiter.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge