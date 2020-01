Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -168

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Wie ist der 2 Weltkrieg entstanden?

Was ist im Zweiten Weltkrieg passiert?

Wann wurde der 2 Weltkrieg zum Weltkrieg?

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

…

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die beste Analyse zum Thema, die man jüngeren Leuten in die Hand drücken sollte, findet man hier >>>.

Die Analyse bislang unberücksichtigter, brisanter historischer Dokumente, findet man hier >>>.

Die neueste Analyse der Kriegsschuldfrage zum Ersten Weltkrieg, findet man hier >>>.

…

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Sechzehntes Kapitel

BRITISCHE POLITIK UND ANTIDEUTSCHE ZWISCHENFÄLLE IN POLEN

Hitler rät Danzig zum Nachgeben

Hitler schloss aus diesen Vorgängen, dass Polen einen unmittelbaren Konflikt mit Deutschland zu provozieren suche. Er riet Greiser, unverzüglich nachzugeben, da er befürchtete, die Polen könnten eine Blockade über Danzig verhängen, bevor die Frist ihrer Note abgelaufen war. Am Morgen des 5. August begab sich Greiser zu Chodacki und teilte ihm mit, Danzig unterwerfe sich dem Ultimatum.

Am 7. August 1939 richtete er eine ausführliche Note an Chodacki, nachdem das erste Stadium der Krise überwunden war. Er legte dem Hochkommissar nahe, die Danziger Regierung habe keine Anordnung erlassen, gegen die polnischen Zollbeamten einzuschreiten. Auch drückte er sein Erstaunen darüber aus, dass Chodacki ohne jeden offensichtlichen Grund gedroht habe Danzig auszuhungern und protestierte gegen die neue polnische Verordnung, die die völlige Militarisierung des polnischen Zolls in Danzig vorsah. Diese Note wurde mit dem Einverständnis der deutschen Regierung abgesandt.

Hitler hielt es für notwendig, in dieser Frage selbst einzugreifen, um Danzig nach der Demütigung durch die Polen etwas Mut zu machen. Weizsäcker bat den polnischen Geschäftsträger, Fürst Lubomirski, ihn am 9. August 1939 im Auswärtigen Amt aufzusuchen. Er las ihm den Inhalt einer deutschen Verbalnote vor, in der die bedeutsame Warnung stand, Deutschland lehne jede Verantwortung für die aus der weiteren Verfolgung der Danziger durch Polen sich ergebenden Konsequenzen ab. Die Note besagte ferner, dass Deutschland mit aller Schärfe gegen solche an Danzig gerichtete Ultimaten protestiere, die auf nicht vorhandene Maßnahmen zurückgingen. Lubomirski erbat sich einen schriftlichen Durchschlag der Note. Weizsäcker setzte ihm auseinander, er sei nicht ermächtigt, eine schriftliche Note auszuhändigen, doch gestaltete er dem Fürsten, sich eine Abschrift des deutschen Originals zu machen.

Beck hatte Norton spät abends am 4. August 1939 erklärt, also kurz bevor Chodacki in Danzig das Ultimatum überreichte, seine Regierung sei darauf eingerichtet, militärische Maßnahmen gegen Danzig zu ergreifen, wenn die polnischen Bedingungen dort nicht angenommen würden. Später hat er bekannt, er habe die deutsche Verbalnote vom 9. August für Polen als beleidigend angesehen.

Am 10. August wies er einen seiner Beamten an, den deutschen Geschäftsträger, von Wühlisch, vorzuladen. Dann wurde dem deutschen Diplomaten in polnischer Sprache der Inhalt einer polnischen Verbalnote verlesen, die sehr viel länger war als die deutsche Note vom vorhergehenden Tage. Darin wurde die Reichsregierung gewarnt, Polen werde jede weitere deutsche Intervention gegen polnische Interessen in Danzig als einen Akt der Aggression betrachten. Auch lehne sie die Verantwortung für die Konsequenzen ab, die sich ergeben würden, wenn die Reichsregierung auf ihren Bemühungen beharre, Danzig zu schützen. Baron Wühlisch wurde erklärt, der deutsche Schritt vom Tag zuvor stelle eine Rechtsverletzung dar. Polen, der Völkerbund und die Regierung von Danzig hätten bestimmte Rechte im Hoheitsgebiet der Freien Stadt, während Deutschland dort keine habe. Die Reichsregierung möge ferner zur Kenntnis nehmen, dass Polen Danzig nicht als ein Objekt deutscher Sorge betrachte, polnische Diplomaten hätten bekannt, überrascht zu sein, dass Deutschland gewagt habe, am Tag zuvor zu intervenieren.

Weiter wurde der Reichsregierung mitgeteilt, Polens bisherige Bereitschaft, mit Deutschland über Danzig zu sprechen, sei eine freiwillige Geste des guten Willens auf polnischer Seite gewesen, wozu die polnische Regierung nicht länger mehr bereit sei. Man sagte Wühlisch, das Ultimatum vom 4. August an Danzig sei mit dem vorherigen Einverständnis der britischen und französischen Regierung überreicht worden. Diese Behauptung war unzutreffend. Beck hatte es absichtlich vermieden, die Westmächte zu konsultieren, um so zu beweisen, dass er bereit war, in Danzig auf eigene Faust zu handeln und damit über Krieg oder Frieden zu entscheiden. Zwar hatte er Norton unterrichtet, seine Regierung sei zu einer militärischen Aktion in Danzig bereit, doch hatte er die britische Regierung nicht konsultiert. Die Danziger waren fest davon überzeugt, dass Polen dazu übergegangen wäre, ganz Danzig militärisch zu besetzen, wenn Greiser das Ultimatum zurückgewiesen hätte.

Wühlisch wurde am 10. August mitgeteilt, er müsse den Text der polnischen Note von der polnischen Version kopieren, wenn er sie schriftlich zu haben wünsche. Wühlisch war sofort bereit, sie abzuschreiben. Der Notenaustausch zwischen Deutschland und Polen wurde in den verschiedenen Hauptstädten Europas als ein neues Zeichen gedeutet, dass Polen keine neuen Verhandlungen mit Deutschland wünsche und dass es auf einer einseitigen polnischen Lösung in Danzig bestand.

Der amerikanische Botschafter Bullitt in Paris teilte Roosevelt am 3. August 1949 mit, Beck habe vorausgesagt, die Krise zwischen Deutschland und Polen werde unter Umständen noch vor dem 15. August 1939 in ein heftiges und entscheidendes Stadium eintreten. Präsident Roosevelt wusste genau, dass Polen ganz offenkundig der Schuldige für die am 4. August in Danzig entstandene Krise war. Er wurde von der Aussicht beunruhigt, die amerikanische Öffentlichkeit könnte die Wahrheit über die Situation erfahren. Das aber hätte sich als entscheidender Faktor nachteilig auf seine Plane für eine militärische Intervention der USA in Europa auswirken müssen.

Am 11. August 1939 wies er Unterstaatssekretär Sumner Weites an, Botschafter Biddle in Warschau den Auftrag zu geben, den Polen dieses Problem nahe zu bringen. Roosevelt drängte die Polen, etwas geschickter vorzugehen, um den Anschein erwecken zu können, dass das deutsche Vorgehen für die angeblich unvermeidliche Explosion in Danzig verantwortlich zu machen sei.

Becks Antwort auf die amerikanische Intervention war nicht sehr ermutigend. Biddle berichtete Roosevelt um Mitternacht des 11. August, die polnische Regierung habe entschieden, dass Konzessionen an Deutschland auf gar keinen Fall in Frage kämen. Beck war offenbar nicht gewillt, sich durch eine Reihe von ausgeklügelten, aber sinnlosen Manövern aufhalten zu lassen, die vielleicht dazu hätten dienen können, die amerikanische Öffentlichkeit hinters Licht zu führen. Beck wünschte dem amerikanischen Präsidenten klar zu machen, dass es ihm im Augenblick genüge, die volle Unterstützung Englands für seine Politik zu besitzen. Beck zeigte Biddle einen Bericht des polnischen Botschafters Raczynski in London vom 13. August 1939, dem die ausdrückliche Billigung aller polnischen Maßnahmen der letzten Zeit in Danzig durch Halifax zu entnehmen war.

Polens Ultimatum vom 4. August 1939, das sich auf einen absolut nichtssagenden Vorwand stützte, hatte Hitlers und Försters Bemühungen, eine Entspannung in den deutsch-polnischen Beziehungen herbeizuführen, regelrecht zunichte gemacht. Von der polnischen Regierung wurde Försters Vorschlag. man könne die Danziger Miliz unter Umständen auflösen, wenn die Lage dort ruhiger würde, einfach ignoriert.

In der durch Polens Ultimatum geschaffenen Atmosphäre war es Förster schlechterdings unmöglich gemacht worden, sich noch weiter um eine Aussöhnung zu bemühen. Die deutsche Regierung erkannte deutlich, dass die Briten und Franzosen entweder nicht in der Lage oder nicht gewillt waren, die polnische Regierung von willkürlichen Schritten zurückzuhalten, die zu einer Explosion führen konnten. Mit dem 5. August hatten die Polen ihre Position in Danzig ausgeweitet, denn nun besaßen sie die Zustimmung der Freistadt-Regierung zur völligen Militarisierung der polnischen Zollbehörde in Danzig. Die Stadt war ihres Rechts verlustig gegangen, gegen polnische Zöllner einzuschreiten, wenn sie gegen die örtlichen Bestimmungen verstießen.

Man hatte allen Grund zu der Befürchtung, die polnische Regierung könne eines Tages ein neues Ultimatum unterbreiten und damit die endgültige Abdankung des nationalsozialistischen Regimes in Danzig verlangen, ohne dass Großbritannien oder Frankreich ihr zügelnd in den Arm fielen. Die Alternative konnte dann nur heißen: Verzicht auf deutsche Bestrebungen in Danzig oder Krieg.

Völkerbundskommissar Burckhardt war der Ansicht, dass Polen im Unrecht sei, wenn es behaupte, die Danziger Regierung habe nicht das Recht, auf der Grundlage bestehender Abmachungen die Tätigkeit polnischer Zollbeamter auf bestimmte Bereiche zu beschränken. Förster hatte ihm am 3. August 1939 ausführliche Mitteilung über Hitlers Instruktionen gemacht, was er tun solle, um die Reibungen mit Polen in Danzig zu beseitigen.

Burckhardt sprach mit Chodacki über die Frage der Zollbeamten, musste dann aber Förster gestehen, dass er eine „sehr unfreundliche Aufnahme” gefunden habe. Der polnische Hochkommissar hatte kein Interesse an Hitlers Versuch gezeigt, einen mäßigenden Einfluss auf Danzig auszuüben.

Hitler beriet sich daraufhin mit Förster vom 7. bis 9. August 1939 auf dem Obersalzberg. Förster erhielt keine Erlaubnis, Polen in der Frage der Zollbeamten herauszufordern, doch ließ Hitler durchblicken, dass weitere Anstrengungen der Danziger Führer, mit Polen zu einer Entspannung zu gelangen, offenbar sinnlos geworden seien.

Am 9. August wurde Förster erklärt, er müsse eben an Ort und Stelle entscheiden, wie weit etwas durch Gespräche mit den Polen hinsichtlich der Zollbeamten zu erreichen sei. Förster kehrte noch am gleichen Tage nach Danzig zurück und hatte den Eindruck, nichts tun zu können, als den künftigen Entwicklungen auf der europäischen Bühne entgegen zu sehen.

Alles Lügen – die wahren Kriegsursachen von 1939

Lesen Sie jetzt, was Ihnen bislang verheimlicht wurde: Was sich hinter dem geheimnisvollen »Plan 1919« der Alliierten verbarg. Warum US-Truppentransportschiffe ausgerechnet deutsche »Schutzengel« hatten. Wie Marxisten und Alliierte massenhaft die Fahnenflucht deutscher Soldaten planten und organisierten. Was wirklich hinter der »Dolchstoß-Legende« steckt. Warum US-Präsident Wilsons »14-Punkte-Friedensplan« der größte Betrug der Weltgeschichte war. Weshalb der »unvollendete« Erste Weltkrieg einen Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland notwendig machte - Was sich hinter dem geheimnisvollen »Plan 1919« der Alliierten verbarg. Warum US-Truppentransportschiffe ausgerechnet deutsche »Schutzengel« hatten. Wie Marxisten und Alliierte massenhaft die Fahnenflucht deutscher Soldaten planten und organisierten. Was wirklich hinter der »Dolchstoß-Legende« steckt. Warum US-Präsident Wilsons »14-Punkte-Friedensplan« der größte Betrug der Weltgeschichte war. Weshalb der »unvollendete« Erste Weltkrieg einen Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland notwendig machte - hier weiter

Eine seltsame Geschichte – Wer beim Lesen mal wieder eine Gänsehaut kriegen, mitfiebern und vor Spannung die ganze Nacht durchlesen möchte, für den ist diese Geschichte das Richtige . Atemberaubend! … hier weiter

Warum es keinen Zufall gibt Fast jeder kennt in seinem Leben Situationen, wo ihm nichts anderes übrig geblieben ist, als erstaunt auszurufen: Das kann doch kein Zufall sein! War es auch nicht, denn hinter allen Ereignissen des menschlichen Daseins und seien sie auch noch so merkwürdig waltet eine verborgene Ordnung - mehr hier.

Was Sie nicht wissen sollen! Michael Morris deckt wie noch keiner zuvor, das Geflecht der aktuellen Firmenbeteiligungen der Rothschild-Familie auf. Gleichzeitig erklärt Michael mit wenigen Worten, wie unsere Politik funktioniert und von der Hochfinanz gesteuert wird. Wer also einmal "Hinter die Kulissen der Macht schauen" möchte, sollte sich von Michael begleiten lassen - Michael Morris deckt wie noch keiner zuvor, das Geflecht der aktuellen Firmenbeteiligungen der Rothschild-Familie auf. Gleichzeitig erklärt Michael mit wenigen Worten, wie unsere Politik funktioniert und von der Hochfinanz gesteuert wird. Wer also einmal "Hinter die Kulissen der Macht schauen" möchte, sollte sich von Michael begleiten lassen - hier weiter . Alle Rothschild-Artikel auf LupoCattivoBlog gibt es hier

Geo-Imperialismus Die geheimen Ziele der US-Geostrategen und warum sie für die Welt so gefährlich sind. Wolfgang Effenberger vermittelt das nötige Hintergrundwissen zu den aktuellen geopolitischen Vorgängen und durchbricht damit die massenmediale Desinformation und Verschleierung - hier weiter.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge