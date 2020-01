Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -170

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Wie ist der 2 Weltkrieg entstanden?

Was ist im Zweiten Weltkrieg passiert?

Wann wurde der 2 Weltkrieg zum Weltkrieg?

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

…

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die beste Analyse zum Thema, die man jüngeren Leuten in die Hand drücken sollte, findet man hier >>>.

Die Analyse bislang unberücksichtigter, brisanter historischer Dokumente, findet man hier >>>.

Die neueste Analyse der Kriegsschuldfrage zum Ersten Weltkrieg, findet man hier >>>.

…

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Sechzehntes Kapitel

BRITISCHE POLITIK UND ANTIDEUTSCHE ZWISCHENFÄLLE IN POLEN

Ungarische Friedensbemühungen

In diesen Tagen wurde Hitler durch eine unnütze Demarche der ungarischen Regierung einigermaßen verärgert. Er empfing am 8. August 1939 den ungarischen Außenminister lstvan Csaky in Berchtesgaden, um mit ihm über den Inhalt eines Schreibens vom ungarischen Premier Teleki vom 24. Juli zu sprechen.

Teleki hatte darin erklärt, moralische Rücksichten hinderten sein Land daran, sich im Fall eines deutsch-polnischen Konfliktes an Deutschlands Seite zu stellen. Hitler bedeutete Csaky, der Brief habe ihn außerordentlich befremdet, denn er hätte niemals mit einer Teilnahme Ungarns in einem solchen Krieg gerechnet. Außerdem werde eine ungarische Intervention in einem Konflikt unwillkommen sein. Danzig habe zwar vor dem polnischen Ultimatum vom 4. August kapituliert, doch werde ein erneutes Ultimatum mit einer entsprechenden Aktion Deutschlands beantwortet werden. Er prophezeite, wenn es einen Krieg größeren Ausmaßes geben sollte, und dieser würde mit einer Niederlage Deutschlands enden, dann würde Ungarn alle seine jüngsten Gebietserwerbungen einbüßen.

Hitler gab zu, die Slowakei sei in den gegenwärtigen deutschen Operationsplänen für einen eventuellen Krieg mit Polen in eine wichtige Stellung gerückt, doch könne er beteuern, dass Deutschland nicht den Wunsch habe, als ausländische Macht den maßgeblichen Einfluss dort ständig auszuüben. Schließlich warnte er Csaky, wenn Deutschland wiederum einen Krieg verliere, würde ein bolschewistisch ausgerichteter Panslavismus mit furchbaren Folgen für die Deutschen und die Ungarn triumphieren.

Csaky erwiderte ihm. Ungarn sei sich der Richtigkeit dessen, was Hitler gesagt habe, in vollem Umfang bewusst. Auch Lord Vansittart, der diplomatische Berater Seiner Britischen Majestät Regierung, habe diesen Punkt klar herausgestellt und eine entsprechend drohende Haltung gegenüber Ungarn angenommen. Auch sei ihm durchaus klar, dass die Politik der Briten gegen Ungarn bei der Friedenskonferenz von 1919 in Paris von Rachsucht diktiert worden sei. Der ungarische Premier habe lediglich seine Stellung in der besonderen, Polen betreffenden Lage deutlich machen wollen. Csaky wies betont auf die traditionelle Freundschaft zwischen Ungarn und Polen hin und äußerte dazu, die nationale Ehre verbiete ein Vorgehen Ungarns gegen Polen.

In seiner Entgegnung äußerte Hitler, es sei unerfreulich, Csaky die Polen zu einem Zeitpunkt loben zu hören, da die Deutschen in Polen bestialisch zu leiden hätten. Dann sprach er sehr eingehend über die gegenwärtigen Ausschreitungen in Polen und vertraute seinem Gast an, er habe jede Publizität über polnische Grausamkeiten untersagt, zu denen Verstümmelung und Folter einzelner Deutscher gehörten. Darauf wurde Csaky sehr ausfällig gegen die Rumänen und ihr angebliches Misshandeln der ungarischen Minderheit. Er war von der wachsenden Freundschaftlichkeit in den deutsch-rumänischen Beziehungen beunruhigt und bemühte sich vergeblich um ein Zeichen, dass Deutschland eine ungarische Gebietsrevision gegen Rumänien begünstigen würde.

In einem zweiten, am gleichen Tage stattfindenden Gespräch betonte Hitler, das unerbetene Schreiben Telekis sei ein ausgesprochen unnötiger Affront gewesen. Er zerpflückte mit schneidenden Worten die dem Schreiben des ungarischen Aristokraten zu entnehmenden Kränkungen und verfehlte damit nicht, starken Eindruck auf seinen Gast zu machen. Dieser konnte es nicht bestreiten, dass Hitler niemals auch nur mit dem leisesten Hinweis den Wunsch angedeutet habe, Ungarn solle gegen Polen kämpfen. Er musste Hitlers Darstellung der Situation anerkennen und beteuerte, er werde zurücktreten, wenn Premier Teleki sich nicht bereiterklärte, das Schreiben zu widerrufen. Nach seiner Rückkehr nach Budapest redete er Teleki zu, sich bei Hitler zu entschuldigen.

Telekis Schreiben und Csakys Besuch waren darauf abgestellt, auf die deutsche Politik gegenüber Polen einzuwirken. Da beides jedoch jeder konkreten Grundlage entbehrte, war ein Fehlschlag dieser Demonstrationen nicht zu vermeiden. Nur allzu gern hätten die unglücklichen Ungarn zwischen Deutschland und Polen vermittelt: aber sie wussten, dass Beck sich gegen Zugeständnisse an die Deutschen sträubte. Ungarn musste die Tragödie eines Konfliktes zwischen den beiden Nationen erleben, mit denen es in traditionsreicher enger Freundschaft verbunden war und seine Führung war gewiss, dass ein sich aus diesem örtlich begrenzten Kampf entwickelnder großer Krieg zur Vernichtung ihres

Landes führen würde.

James Farley, der Wahlkampfleiter der Demokraten Amerikas und US-Generalpostmeister, besuchte in dieser Zeit Berlin. Präsident Roosevelt schwebte in Furcht, Farley könnte die Hintergründe des hoffnungslosen Dilemmas aufdecken, in das Deutschland durch die provozierenden Machenschaften Polens geraten war. Er wies die amerikanische Botschaft in Berlin an, jede unkontrollierte Fühlungnahme Farleys mit den deutschen Führern zu verhindern. Das Auswärtige Amt musste am 10. August 1939 einsehen, dass es aussichtslos war, den Wall der Zensur um Farley zu durchdringen. Man erkannte deutlich die Entschlossenheit Roosevelts, den ungehinderten Umgang mit prominenten Amerikanern um jeden Preis zu verhindern.

Alles Lügen – die wahren Kriegsursachen von 1939

Lesen Sie jetzt, was Ihnen bislang verheimlicht wurde: Was sich hinter dem geheimnisvollen »Plan 1919« der Alliierten verbarg. Warum US-Truppentransportschiffe ausgerechnet deutsche »Schutzengel« hatten. Wie Marxisten und Alliierte massenhaft die Fahnenflucht deutscher Soldaten planten und organisierten. Was wirklich hinter der »Dolchstoß-Legende« steckt. Warum US-Präsident Wilsons »14-Punkte-Friedensplan« der größte Betrug der Weltgeschichte war. Weshalb der »unvollendete« Erste Weltkrieg einen Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland notwendig machte - Was sich hinter dem geheimnisvollen »Plan 1919« der Alliierten verbarg. Warum US-Truppentransportschiffe ausgerechnet deutsche »Schutzengel« hatten. Wie Marxisten und Alliierte massenhaft die Fahnenflucht deutscher Soldaten planten und organisierten. Was wirklich hinter der »Dolchstoß-Legende« steckt. Warum US-Präsident Wilsons »14-Punkte-Friedensplan« der größte Betrug der Weltgeschichte war. Weshalb der »unvollendete« Erste Weltkrieg einen Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland notwendig machte - hier weiter

Eine seltsame Geschichte – Wer beim Lesen mal wieder eine Gänsehaut kriegen, mitfiebern und vor Spannung die ganze Nacht durchlesen möchte, für den ist diese Geschichte das Richtige . Atemberaubend! … hier weiter

Warum es keinen Zufall gibt Fast jeder kennt in seinem Leben Situationen, wo ihm nichts anderes übrig geblieben ist, als erstaunt auszurufen: Das kann doch kein Zufall sein! War es auch nicht, denn hinter allen Ereignissen des menschlichen Daseins und seien sie auch noch so merkwürdig waltet eine verborgene Ordnung - mehr hier.

Was Sie nicht wissen sollen! Michael Morris deckt wie noch keiner zuvor, das Geflecht der aktuellen Firmenbeteiligungen der Rothschild-Familie auf. Gleichzeitig erklärt Michael mit wenigen Worten, wie unsere Politik funktioniert und von der Hochfinanz gesteuert wird. Wer also einmal "Hinter die Kulissen der Macht schauen" möchte, sollte sich von Michael begleiten lassen - Michael Morris deckt wie noch keiner zuvor, das Geflecht der aktuellen Firmenbeteiligungen der Rothschild-Familie auf. Gleichzeitig erklärt Michael mit wenigen Worten, wie unsere Politik funktioniert und von der Hochfinanz gesteuert wird. Wer also einmal "Hinter die Kulissen der Macht schauen" möchte, sollte sich von Michael begleiten lassen - hier weiter . Alle Rothschild-Artikel auf LupoCattivoBlog gibt es hier

Geo-Imperialismus Die geheimen Ziele der US-Geostrategen und warum sie für die Welt so gefährlich sind. Wolfgang Effenberger vermittelt das nötige Hintergrundwissen zu den aktuellen geopolitischen Vorgängen und durchbricht damit die massenmediale Desinformation und Verschleierung - hier weiter.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge