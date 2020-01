Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -171

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Sechzehntes Kapitel

BRITISCHE POLITIK UND ANTIDEUTSCHE ZWISCHENFÄLLE IN POLEN

Der Tag der Legionen in Polen

Polens Ultimatum an Danzig vom 4. August 1939 hatte Hitlers und Burckhardts Schlichtungsbemühen in der Freien Stadt wirksam untergraben. Beck hatte dem politischen Rundfunk am 4. August gestattet, Sendungen in tschechischer Sprache auszustrahlen und darin auf einen Aufstand gegen die Deutschen in Böhmen-Mähren zu dringen.

Er hielt dieses Vorgehen für ein geeignetes Vorspiel zum großen Nationalgedenktag des polnischen Regimes am 6. August 1939. Es war der Tag der Pilsudski-Legionen. Fünfundzwanzig Jahre waren vergangen, seit die kleinen Kader polnischer Hilfstruppen zu Anfang des 1. Weltkrieges gegen die Streitkräfte des zaristischen Russland angetreten waren. Diese polnischen Soldaten hatten sich an den deutschen Feldzügen beteiligt, durch die die Russen zur Räumung Polens gezwungen wurden.

Mittelpunkt der drei Tage währenden Riesenfeierlichkeiten dieses Gedenktages im August 1939 war Krakau. Pilsudskis Witwe war eigens mit dem Auto aus Warschau gekommen und galt als die symbolische Vertreterin des großen, 1935 gestorbenen Marschalls. Es waren bewegte Tage. Alexandra Pilsudski erzählte im August 1939 bereitwillig jedem, ihr Gatte habe immer gesagt, ein Krieg mit Deutschland werde früher oder später unvermeidlich sein. Auch habe er den Krieg als die großartigste Schule für die Menschheit betrachtet. Sie stellte die Behauptung auf, er hätte gezweifelt, ob es überhaupt möglich sei, jemals einen angemessenen Ersatz für Krieg zu finden.

Über dem Herzen Pilsudskis auf dem Rossa-Friedhof in Wilna wurde eine Fackel entzündet und durch Staffelläufer 780 Kilometer weit nach Krakau getragen. Insgesamt 12000 Läufer trugen ähnliche Fackeln von anderen entfernt-liegenden Städten herbei. Jeder polnischen Militäreinheit des 20. Jahrhunderts wurden in Krakau besondere Ehrungen zuteil.

Die Gefallenen der PiIsudski-Legionen erhielten Mann für Mann einen Trommelwirbel. Überall war das von der Regierung herausgegebene Schlagwort der Feier angeschlagen:

„Wir sind nicht Österreich oder die Tschechoslowakei – Wir sind anders!“

Die Verantwortlichen hofften, damit eine freudig erregte Stimmung für den angeblich ruhmreichen Konflikt mit Deutschland zu erwecken. Niemand durfte den Gedanken anzweifeln, dass der Krieg mit Deutschland unvermeidlich sei. Marschall Rydz-Smigly hielt am 6, August 1939 die große Festrede.

Er versicherte darin seinen Zuhörern, Polen sei bereit, es im Streit um Danzig mit jedem Vorgehen der Gegenseite aufzunehmen. Die Menge antwortete mit dem begeisterten Ruf: „Wir wollen Danzig!” Der Marschall gemahnte sein Publikum, jeder Pole sei durch einen geheiligten Eid verpflichtet, das Land und die gemeinsame Sache zu verteidigen und rief dann aus, das Leben eines jeden Bürgers sei entehrt, wenn er es zuließe, dass der Schild der polnischen Ehre befleckt werde. Polen respektiere den Frieden, „aber keine Macht kann uns davon überzeugen, dass das Wort ,Frieden’ für einige Leute ,Nehmen’ bedeutet und für andere Geben”.

Damit setzte er die Rede Becks vom 5. Mai 1939 fort und täuschte seine Zuhörer über den wahren Inhalt des Hitlerschen Angebots an Polen hinweg. Auch er verheimlichte die Tatsache, dass Hitler Polen wesentliche und weitreichende Zugeständnisse gegen sehr viel geringere deutsche Forderungen geboten hatte. Nachdrücklich betonte er nochmals, Polen werde für jedes deutsche Vorgehen in Danzig Vergeltung üben. Er bezeichnete die Freie Stadt, die Polen gar nicht gehörte, als lebenswichtige Lunge des polnischen Staatsorganismus.

Moltke berichtete am 8. August 1939 nach Berlin, die Rede Rydz-Smiglys sei gemäßigter gewesen als die Ansprachen der anderen Legionsführer. Der deutsche Botschafter in Warschau teilte die Ansicht Herbert von Dirksens, Deutschland müsse seine Bemühungen aufgeben, Danzig zurückzugewinnen. Er behauptete, Rydz-Smigly habe ausschließlich in Wirtschaftsbegriffen gedacht, als er Danzig als eine polnische Lunge bezeichnete und meinte, die Rede des Marschalls zeige, dass erneute Verhandlungen mit den polnischen Führern immer noch möglich seien. Allerdings versäumte er anzugeben, was ihn veranlasst hatte, zu diesem Schluss zu kommen. Auch machte er keine klaren Vorschläge zur Aufnahme von Verhandlungen. Er gab zu, dass die polnische Presse es im Ton sehr an Mäßigung fehlen lasse.

Im Bereich der Presse ereignete sich am 7. August 1939 ein bestürzender Vorfall. Die polnische Zensur gestattete es dem Ilustrowany Kurjer in Krakau, einen Artikel von beispielloser Verwegenheit zu bringen. Darin wurde behauptet, polnische Einheiten überschritten fortgesetzt die deutsche Grenze, um drüben militärische Anlagen zu zerstören, deutsches Wehrmachtsmaterial zu beschlagnahmen und nach Polen zu schaffen. Mit Genugtuung wurde dazu vermerkt, diese Unternehmungen seien von einem starken Geist des Wetteiferns getragen.

Die polnische Regierung hatte es versäumt, das Blatt mit der größten Auflage in Polen daran zu hindern, in die Welt hinauszuposaunen, dass Deutschland sich eine Reihe ungeheuerlicher Grenzverletzungen gefallen lassen müsse. Als Polens Botschafter Graf Potocki nach seiner vergeblichen Mission bei Beck, ihn zu einem Abkommen mit den Deutschen umzustimmen, im August 1939 nach Amerika zurückkehrte, fasste er die ganze Situation in einem beißenden kurzen Satz zusammen: „Polen zieht Danzig dem Frieden vor“.

Der Tag der Legionen war die letzte große Nationalfeier, die das Polen Pilsudskis erleben sollte. Es erwies sich als unmöglich für den von Pilsudski geschaffenen polnischen Staat, die Folgen der von Joseph Beck betriebenen Außenpolitik zu überleben. Denn dieser Staat rüstete sich zu einem Krieg, der vollkommen unnötig war.

Beck spielte bewusst mit der alles andere als wahrscheinlichen Möglichkeit, die unvermeidliche Niederlage Polens im Anfangsstadium des Krieges werde nur eine vorübergehende sein, da Halifax’ Kriegspolitik zur Vernichtung Deutschlands wie auch der Sowjetunion führen sollte. Seine Voraussage, es könne niemals eine dauerhafte Harmonie zwischen Großbritannien und der Sowjetunion geben, war absolut stichhaltig, doch überschätzte er die Briten und unterschätzte die Russen. Er übersah die Tatsache, dass Halifax und die übrigen Verantwortlichen Englands eiskalt und gleichgültig über Polens Zukunft dachten und die polnischen Interessen jederzeit opfern würden, wenn es sich als zweckmäßig erweisen sollte.

Polen war Halifax gut genug, den Krieg gegen Deutschland zu entfesseln, doch das war auch alles.

Beck hätte an das weltbekannte Schillerwort denken sollen:

„Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan; der Mohr kann gehen.”

Die britische Regierung billigte bereitwillig ‘ex post facto’ das polnische Ultimatum vom 4. August 1939, jedoch nur, weil Halifax den Krieg wollte. Unter normalen Umständen hätte sie Becks diplomatische Künste in recht verletzender Form getadelt. Wäre England für den Frieden gewesen, so hätte Beck die Warnung erhalten, dass weitere Schritte dieser Art das Ende der britischen Verpflichtungen Polen gegenüber bedeuten würden.

