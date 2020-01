Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -175

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Siebzehntes Kapitel

VERSPÄTETES ENGLISCH-FRANZÖSISCHES LIEBESWERBEN UM RUSSLAND

Die Sowjetunion als revisionistische Macht

Halifax’ Versuch, eine Allianz mit Russland herzustellen, wurde noch durch die Tatsache erschwert, dass die Sowjetunion eine revisionistische Macht war. Sie versuchte, das kommunistische System über die ganze Welt auszubreiten, und war überdies bestrebt, sich bedeutende europäische Gebiete einzuverleiben.

Bereits am 14. April 1938 hatten sowjetische Diplomaten damit begonnen, ihre territorialen Wünsche in Finnland mit dem finnischen Außenminister Rudolf Holsti zu erörtern. Man erstrebte eine enge militärische Zusammenarbeit zwischen Russland und Finnland. Die ablehnende Haltung der finnischen Regierung zu diesen Vorschlägen führte im August 1938 zu einem sowjetischen Pressefeldzug gegen Finnland.

Am 5. März 1939 wiesen die Finnen einen Vorschlag des Außenministers Litwinow, sowjetische Stützpunkte in Finnland betreffend, zurück. Die Finnen wussten, dass die Sowjets entschlossen waren, die russische Herrschaft über Finnland zu erneuern und so waren sie nicht weniger durch die Bündnisverhandlungen der Westmächte mit Russland alarmiert als die Polen, Rumänen und die Baltenstaaten. Es war jedem klar, dass die Rote Armee im Fall eines englisch-französisch-sowjetischen Krieges gegen Deutschland bis ins Herz Europas Vordringen könnte.

US-Botschafter Bullitt in Paris war über die englisch-französischen Versuche, ein Bündnis mit der Sowjetunion abzuschließen, nicht sehr erfreut. Er neigte mehr zu der feindseligen Einstellung der Polen gegen Russland. Bullitt war von 1933 bis 1936 Botschafter in Moskau gewesen und hegte nur geringe Illusionen über das sowjetische Reich. ln seinem Schlussbericht aus Moskau hatte er am 20. April 1936 durchblicken lassen, dass der russische Lebensstandard wahrscheinlich niedriger als der irgendeines Landes der Welt sei. Auch schrieb er, der bulgarische Kominternchef Dimitrow habe zugegeben, die sowjetische Volksfront und die Taktiken der kollektiven Sicherheit zielten auf die Unterhöhlung kapitalistischer Systeme. Er behauptete, Beziehungen aufrichtiger Freundschaft zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten könne es unmöglich geben. Auch gab er zu, dass ein Konflikt zwischen Deutschland und Frankreich Europa der Gefahr kommunistischer Herrschaft aussetzen werde. Zwar glaubte er, dass es sich verlohne, dieses Wagnis einzugehen, um Deutschland zu vernichten, doch stand ihm die damit verbundene Gefahr vor Augen.

Es war Präsident Roosevelt bekannt, dass die Verhältnisse in Deutschland im Vergleich zur Sowjetunion geradezu paradiesisch waren. Botschafter Joseph E. Davies, der Nachfolger Bulitts in Moskau, berichtete Roosevelt am 1. April 1938, der Terror in Russland sei eine „erschreckende Tatsache”. Auch beklagte er sich über die gigantischen Rüstungsausgaben der Sowjets:

Etwa 25 Prozent des gesamten Volkseinkommens von 1937 seien im Vergleich zu 10 Prozent in Deutschland für die Verteidigung ausgegeben worden.

Ferner berichtete er, Stalin habe in einem Brief an die Prawda am 14. Februar 1938 seine Absicht bekräftigt, das kommunistische System über die ganze Welt zu verbreiten. Auch versprach er, die sowjetische Regierung werde mit ausländischen Kommunisten zusammenarbeiten, um dieses Ziel zu erreichen; der Brief schloss mit der Feststellung:

„Ich möchte sehr gern …, dass es auf Erden nicht mehr länger so unangenehme Dinge gäbe wie eine kapitalistische Umwelt, die Gefahr eines militärischen Angriffs, die Gefahr der Wiederherstellung des Kapitalismus und so weiter.”

Davies erwähnte, General Ernst Köstring, der langjährige deutsche Militärattache in der Sowjetunion, habe trotz der umfangreichen Säuberungen von 1937 im militärischen Bereich nach wie vor eine hohe Meinung von der Roten Armee. Er schloss seinen Bericht, die Sowjetunion könne am besten als „eine furchtbare Tyrannei” bezeichnet werden.

Die Kenntnisnahme dieser Berichte veranlasste Roosevelt keineswegs, die in seiner großen Rede vom 6. Oktober 1937 in Chicago getroffene Feststellung zurückzunehmen, nach der die Sowjetunion eine der friedliebenden Nationen der Welt sei. Er war sich der Gefahr des Kommunismus in vollem Umfang bewusst, doch hielt er diese Überzeugung im Vergleich zu dem angeblich ruhmvollen Ziel der Vernichtung Deutschlands für unwichtig.

Botschafter Alexander Kirk, der Davies 1938 ersetzte, berichtete am 22. Februar 1939, man spreche in der Sowjetunion viel über einen Wechsel in der Außenpolitik. Vor allem scheine fast allgemein der Wunsch zu bestehen, die sowjetischen Beziehungen zu Deutschland zu verbessern. Gründe für diese Entwicklung gab er nicht an. Doch war sie offenbar daraus herzuleiten, dass Berichte in die Sowjetunion gelangten, denen zufolge Großbritannien sich anschickte, Deutschland herauszufordern. Das war ohne Zweifel ein zwingender Faktor im Zusammenhang mit dem Bemühen, die Farce der kollektiven Sicherheit und der allgemeinen Beistandspakte aufrechtzuerhalten.

Diese Begriffe, die sich als sehr nützlich erwiesen hatten, Großbritannien und Frankreich mit Deutschland und Italien in Auseinandersetzungen zu verwickeln, wurden nun nicht mehr langer benötigt. Kirk schrieb, Anastas Mikojan, der hervorragende Handelskommissar, griffe jetzt in Litwinows Führung der sowjetischen Außenpolitik ein. Mikojan, der die Briten nach dem 1. Weltkrieg auf den Barrikaden von Baku bekämpft hatte, war als aufrechter Fürsprecher vorübergehend normaler und friedlicher Beziehungen zu Deutschland bekannt. In steigendem Maße machte er sich bei Stalin zu einem Zeitpunkt nützlich, als die Sowjetunion sich von dem Streit zwischen Deutschland und den Westmächten zu distanzieren suchte. Dazu meldete Kirk, es ginge das Gerücht um, dass Litwinow, der Apostel der kollektiven Sicherheit, bald seiner Dienste enthoben werde.

Für eine britische Annäherung an die Sowjetunion war es recht spät, als am 10. März 1939 der 18. Kommunistische Parteikongress eröffnet wurde. In seiner Hauptansprache behauptete Stalin, die kapitalistischen Länder würden in der ganzen Welt schwächer. Es sei mit dem Ausbruch eines neuen imperialistischen Krieges zwischen dem Faschismus und einem englisch-französisch-amerikanischen Block zu rechnen. Großbritannien und Frankreich hätten allen Grund, für den Fall eines Krieges eine Revolution zu fürchten. Aus diesem Grunde bemühten sich die Regierungen beider Länder, Deutschland und die Sowjetunion in einen Krieg miteinander zu verwickeln.

In diesem Zusammenhang beschuldigte der Generalissimus die Presse der Vereinigten Staaten, Großbritanniens und Frankreichs, sie versuchten seit der Münchener Konferenz, die deutsch-russischen Beziehungen zu vergiften. Diese Kernsätze Stalins wurden von den weiteren Rednern des Kongresses getreulich wiederholt.

Der Verteidigungskommissar Klementij Woroschilow brüstete sich am 13. März 1939′ damit, die Rote Armee habe sich während der letzten fünf Jahre mehr als verdoppelt. Die russischen Siege am Khasan-See und bei Tscherig Ku-Feng über die Japaner im Juli und August 1938 hätten die angebliche Schwächung der Roten Armee durch die kürzlichen Säuberungen Lügen gestraft. Woroschilow setzte hinzu, zur Hebung der Truppenmoral seien 34000 politische Kommissare in der Roten Armee eingesetzt worden. Er rügte die diplomatische Tätigkeit der Engländer und Franzosen; denn sie diene dazu, einen deutsch-russischen Krieg herbeizuführen.

