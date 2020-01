Edwin Johnson und seine Schriften

Vorwort des Übersetzers:

Zusammen mit einem Freund, übersetze ich die Werke von Edwin Johnson ins Deutsche. Aktuell sind wir bei der Übersetzung seiner wichtigsten Hauptschrift “The Rise of English Culture”, welche auch Johnsons letztes Werk darstellt. Die “Paulusbriefe” (The Pauline Epistels) sind bereits als Printversion erhältlich. Edwin Johnson zeigt im vorliegenden Werk auf, daß Latein die erste Kirchensprache war, nicht Griechisch. Die Kirche entstand nicht im Orient, sondern Anfang des 16. Jahrhunderts in Mitteleuropa – hier weiter.

Nach dem Erscheinen der Übersetzung von Johnsons “Aufstieg der englischen Kultur” werden wir die PDF-Version der “Paulusbriefe” kostenfrei online stellen, was dann auch die Verfahrensweise bei weiteren Übersetzungen sein wird.

Wir stellen hiermit das sehr gehaltvolle Vorwort von Edward A. Petherick aus der deutschen Übersetzung von Johnsons “The Rise of English Culture” zur Verfügung. Das vollständige Werk wird voraussichtlich in 2020 erscheinen.

Auszug aus unserem Vorwort zur deutschen Übersetzung von Johnsons “Pauline Epistels”:

Zeit – ein Konstrukt menschlichen Denkens zur Bemessung der Endlichkeit der eigenen Existenz – ist, so sagt man, daß Feuer in dem wir alle verbrennen. Zeit offeriert uns die Zukunft, in der unsere Wünsche und Pläne Wirklichkeit werden können; und sie beschenkt uns mit der Vergangenheit unseres Handelns und Wirkens sowie dem unserer Ahnen, worüber wir uns als Mensch und Volk definieren.

Was aber, wenn der Blick zurück durch Lügen verklärt ist, durch das Wirken von Lumpen und Betrügern, um unsere Identität in eine Richtung zu formen, die ihnen wohlgefällig ist und uns zu ihren Dienern machen sowie unseren Widerstand brechen soll. Dann ist die alles entscheidende Frage: Wann und wo begann die Wahrheit der Lüge zu weichen? Diese Landmarke ist der Kreuzungspunkt, an dem man beginnen kann, die Wahrheit wieder von der Lüge zu scheiden und zu ergründen, wer wir wirklich sind.

Johnson setzt hier, präzise wie ein Herzchirurg, sein “Skalpel” im Zentrum der Lüge an. Er erspart uns die langen, mühsamen, aber dennoch nicht nutzlosen Umwege und führt uns so direkt und zielsicher ins Operationszentrum der Geschichtsschöpfer. Die akademische Welt hat das 1894 verfasste Werk in die hintersten Winkel der Bibliotheken verbannt, in der Hoffnung es dort dem Staub und Vergessen anheim zu geben.

Den von Johnson abgelegten Staffelstab haben wir mit unserer Übersetzung aufgegriffen, um ihn dem deutschen Volk zu überreichen, in der Hoffnung, das Werk leiste einen Beitrag, dem deutschen Volk wieder die Befähigung zurückzugeben, den lieblichen Klang der Wahrheit von der schrillen Kakophonie der Lüge zu scheiden.

Wolf Odinson

