Meinungsverfolgung “stinkt zum Himmel”! VIDEO

Am 30. Januar 2020 hat der in Landsberg am Lech als politischer Gefangener der BRD einsitzende Dissident und Kämpfer für die Freiheit, seine Ansichten offen auszusprechen, Alfred Schaefer, seinen 65. Geburtstag.

Aus diesem Anlaß habe ich einen Zusammenschnitt mit Sequenzen aus verschiedenen Videos erstellt, die ich von und mit Alfred aufgenommen habe.

Hier eine PDF-Datei mit einem Brief von mir an Alfred Schaefer. Laden Sie sich die PDF-Datei runter und schicken Sie die an Ihre Email-Liste -Macht auf den Schandfleck der Meinungsverfolgung in der BRD aufmerksam! Schreibt Alfred bitte ins Gefängnis, zeigt ihm Eure Solidarität. Haftanschrift siehe unten.

Ein zugkräftigeres Argument, daß offensichtlich “etwas faul” ist, gibt es kaum, als die Tatsache, daß über bestimmte Dinge das Recht auf freie Meinungsäußerung abgeschafft ist, das Stellen kritischer Fragen verboten, und daß das Benennen und Begründen von Zweifeln zu immer noch hysterischer werdender Verfolgung und hohen Gefängnisstrafen führt. Doch wer muß denn das Recht auf Meinungsfreiheit gar so panisch und hysterisch fürchten? Und weshalb wohl?…

Eines steht fest, und das ist eine echte Lehre der Geschichte: Wo die Meinungsfreiheit zu bestimmten Dingen abgeschafft ist, dort machen sich selbständig denkende Menschen erst recht ihre Gedanken, was von diesen Dingen zu halten ist …

Meinungsverfolgung “stinkt zum Himmel”!

Die Haftanschrift von Alfred Schaefer:

Dem Kämpfer für Meinungsfreiheit

und Politischen Gefangenen

Alfred Schaefer

Hindenburgstraße 12

86899 Landsberg am Lech

Viele haben heute das Gefühl, ihre Meinung nicht mehr offen sagen zu können. Sie fragen sich, ob Facebook und Google ihre Kontrollaufgaben nicht rigider wahrnehmen als mancher Staat? Was Meinungsfreiheit bedeutet und wie viel sie uns tatsächlich wert ist, können Sie hier nachlesen.

Diese Geschichte ist enthält recherchierte Daten, sodass der Leser in die Lage versetzt wird, selbst zu entscheiden, wie viel davon er gelten lassen kann, hier weiterlesen.

Erfolg in allen Lebenslagen Heute habe ich einen Insidertipp für Sie, der mir selbst die Augen geöffnet hat, wenn es um Erfolg in allen Lebenslagen geht. Hier weiter.

Unsere Augen sind weit geschlossen. Mit der Frage nach der Schaffung der künstlichen Intelligenz, bzw. des künstlichen Bewusstseins stößt ausgerechnet die moderne Computerwissenschaft in einen Themenbereich vor, der schon lange als Sammelbecken von Illusionen abgetan schien. Die aus dieser Sichtweise sprechende geistige Leere macht uns gegenüber dem Kommenden jedoch in jeder Hinsicht wehrlos. Wir müssen mehr in Zusammenhängen denken – hier weiter.

Reich werden mit Armut. Das ist das Motto einer Branche, die sich nach außen sozial gibt und im Hintergrund oft skrupellos abkassiert. Die deutsche Flüchtlingsindustrie macht jetzt Geschäfte, von denen viele Konzerne nur träumen können. Beweise? Genügend! Hier weiterlesen.

Wie eine globale Elite die Massenmigration nutzt, um die einheimische Bevölkerung zu ersetzen

hier weiter.

Seit dem Ende des Kalten Krieges sucht Amerika nach einer neuen Theorie, um das scheinbare Chaos in der heutigen Welt zu beschreiben. Der Konflikt der Supermächte ist Geschichte – aber wodurch wurde er ersetzt? Hier die Antwort.

Hexagonales basisches Wasser, ist ein Wellnessgetränk,welches direkt getrunken werden kann und einer Übersäuerung vorbeugen kann – hier weiter.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge