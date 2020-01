Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -176

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Wie ist der 2 Weltkrieg entstanden?

Was ist im Zweiten Weltkrieg passiert?

Wann wurde der 2 Weltkrieg zum Weltkrieg?

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

…

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die beste Analyse zum Thema, die man jüngeren Leuten in die Hand drücken sollte, findet man hier >>>.

Die Analyse bislang unberücksichtigter, brisanter historischer Dokumente, findet man hier >>>.

Die neueste Analyse der Kriegsschuldfrage zum Ersten Weltkrieg, findet man hier >>>.

…

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Siebzehntes Kapitel

VERSPÄTETES ENGLISCH-FRANZÖSISCHES LIEBESWERBEN UM RUSSLAND

Litwinows Entlassung

Graf Friedrich Werner von der Schulenburg, seit 1934 deutscher Botschafter in Moskau, berichtete am 13. März nach Berlin, Stalins Rede sei das Zeichen eines Umschwungs in der sowjetischen Außenpolitik. Stalins Feindschaft richte sich jetzt im wesentlichen gegen Großbritannien. Schulenburg vermerkte, der Generalissimus habe sich erstmalig über die Behauptung lustig gemacht, das Deutsche Reich habe Absichten in der Sowjet-Ukraine. Ribbentrop hatte Hitler schon vorher auf die Konsequenzen der Stalin-Rede aufmerksam gemacht.

Das Auswärtige Amt erfuhr am 24. März 1939, dass Polen Halifax’ pro-sowjetisches Bündnisangebot vom 20. März zurückgewiesen hatte. Staatssekretär von Weizsäcker prophezeite Schulenburg, die Briten würden Polen daraufhin fallen lassen und sich um einen englisch-französisch-sowjetischen Dreierpakt bemühen. Er war überzeugt, dass die politischen Maßnahmen der Briten sich jetzt vor allem auf „das Liebeswerben um Moskau” konzentrieren würden, musste nun aber überrascht zur Kenntnis nehmen, dass Halifax sich am 31. März 1939 entschieden hatte, den Polen den Vorrang vor den Russen zu geben. Dieses Vorgehen von Halifax in Verbindung mit der letzten Stalin-Rede gab den Deutschen eine erhebliche Chance für eine Besserung der deutsch-russischen Beziehungen.

Premierminister Chamberlain weigerte sich am 3. April 1939 im britischen Unterhaus, eine Erklärung über die Aussichten auf eine enge militärische Zusammenarbeit mit Russland abzugeben. Man war allgemein der Auffassung, dass die britische Regierung längere Zeit für eine Klärung der russischen Einstellung zu einem Abkommen benötige. Vermutlich würde Frankreich bei den Verhandlungen wegen seiner Bindungen an Großbritannien wie auch zur Sowjetunion den Mittelpunkt bilden. Bonnet leitete die formelle Verhandlung im Interesse eines Dreierpaktes am 9. April 1939 mit dem Sowjetbotschafter Suritz ein. Seine Aufgabe war es, den russischen Standpunkt festzustellen und die Briten zu Vorschlägen zu veranlassen, die für die Sowjetunion annehmbar sein würden.

Ihren ersten formellen Vorschlag übermittelten die Briten den Russen am 15. April 1939. Halifax schlug der Sowjetunion eine Bürgschaft für jeden ihrer Nachbarstaaten, falls er angegriffen werde, vor, vorausgesetzt, dass dieser Nachbar sowjetische Hilfe wünsche. Bonner erkannte sofort die Unannehmbarkeit dieses Vorschlages, weil er den Sowjets keine Rechte oder Privilegien als Gegenleistung für die im Grunde unbegrenzten Verpflichtungen, die sie zu übernehmen hatten, bot.

Die Sowjetunion ignorierte daher die britischen Bedingungen und legte am 18. April 1939 ihrerseits einen Plan vor. Dieser sah den Abschluss eines gegenseitigen Beistandspaktes zwischen der Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich für eine Dauer von 5 bis 10 Jahren vor. In der Hauptsache vertraten die Sowjets den Standpunkt, die drei Mächte sollten sich einverstanden erklären, den Ländern längs der sowjetischen Westgrenze beizustehen. Außerdem mache der Abschluss eines Abkommens ausreichende Generalstabsbesprechungen der drei Machte unter sich erforderlich. Ihre Forderung, es müsse ihnen das Recht zur militärischen Intervention in diesen Ländern mit oder ohne deren Einwilligung zustehen. hielten sie zunächst noch zurück.

Die Briten verhielten sich in ihrer Stellungnahme zu der sowjetischen Note ungewöhnlich zögernd, und ihre Antwort vom 9. Mai 1939 bedeutete im Grunde die Rückkehr zu ihren unbefriedigenden Bedingungen vom 15. April 1939 – Die Sowjetunion wurde aufgefordert, sich zum Beistand Großbritanniens und Frankreichs an jedem Punkt in Osteuropa zu verpflichten, wo diese beiden Länder in einen Konflikt mit Deutschland verwickelt wurden.

ln der langen Zwischenzeit bis zur britischen Antwort auf die sowjetischen Vorschläge nahm Stalin die Entlassung des Außenministers Litwinow vor. Die Amtsentfernung Litwinows bedeutete für die Sowjetunion eine sensationelle Überraschung, obwohl sich bereits vorher das Gerücht von seiner Amtsenthebung verbreitet hatte. Es war bekannt, dass er mit wichtigen Verhandlungen mit den Briten und Franzosen befasst war, und so rechnete man für die Dauer dieser Gespräche nicht mit einer Abberufung durch Stalin.

Litwinow wurde am 3. Mai 1939 entlassen. Zwei Tage zuvor hatte er noch einen Ehrenplatz auf der Tribüne eingenommen, um der großen Parade der Roten Armee in Moskau zur Maifeier des internationalen Proletariats beizuwohnen. US-Botschafter Kirk meldete am 4. Mai die Absetzung Litwinows und die Ernennung Molotows zum sowjetischen Außenminister. Diese Neubesetzung könne als endgültigen Entschluss Stalins, die Beziehungen zu Deutschland zu verbessern, aufgefasst werden.

Am 17. April 1939 hatte in Berlin eine bemerkenswerte Unterredung zwischen Weizsäcker und dem Sowjetbotschafter Alexej Merekalow stattgefunden. Dieser suchte Weizsäcker zwei Tage nach dem ersten unbefriedigenden Angebot Englands auf. Er wünschte die Lieferung von Kriegsmaterial aus den böhmischen Skodawerken entsprechend den Bedingungen der ursprünglichen sowjetisch-tschechischen Verträge. Die beiden Diplomaten wandten sich bald allgemeinen Themen zu und stimmten darin überein, man solle die traditionelle Gegensätzlichkeit zwischen dem nationalsozialistischen Deutschland und der Sowjetunion doch durch normale und freundschaftliche Beziehungen ersetzen.

Als die Berufung Molotows am 3. Mai 1939 bekanntgegeben wurde, befand sich Botschafter von der Schulenburg auf einer Reise in Persien. Geschäftsträger Werner von Tippelskirch war in seiner Auslegung dieses jüngsten Wechsels sehr vorsichtig. Er beschränkte sich auf den Kommentar, Stalin nehme offenbar die sowjetische Außenpolitik zu einer Zeit selbst in die Hand, in der die Russen vor wichtigen außenpolitischen Entscheidungen stünden.

Molotow, der seit 1930 Vorsitzender des Rates der Volkskommissare war, begann nunmehr seine zehnjährige Amtszeit als sowjetischer Kommissar für Auswärtige Angelegenheiten, doch behielt er auch den Vorsitz im Rat der Volkskommissare, der die einundsechzig führenden Ressortchefs der sowjetischen Regierung umfasste. Er gehörte zu den „alten Bolschewiken”, die seit 1917 eine bedeutende Rolle im politischen Leben Russlands spielten. Im Gegensatz zu Litwinow sprach er keine fremde Sprache, war schweigsam und reserviert, wohingegen sich Litwinow stets bemüht hatte, umgänglich zu sein.

Sir William Strang, der im Juni 1939 in einer Sondermission nach Russland entsandt wurde, beklagte sich, er vermisse die „gemütliche jüdische Erscheinung” Litwinows als er vor Molotow stand, der rein russischer Abstammung war.

Alles Lügen – die wahren Kriegsursachen von 1939

Lesen Sie jetzt, was Ihnen bislang verheimlicht wurde: Was sich hinter dem geheimnisvollen »Plan 1919« der Alliierten verbarg. Warum US-Truppentransportschiffe ausgerechnet deutsche »Schutzengel« hatten. Wie Marxisten und Alliierte massenhaft die Fahnenflucht deutscher Soldaten planten und organisierten. Was wirklich hinter der »Dolchstoß-Legende« steckt. Warum US-Präsident Wilsons »14-Punkte-Friedensplan« der größte Betrug der Weltgeschichte war. Weshalb der »unvollendete« Erste Weltkrieg einen Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland notwendig machte - Was sich hinter dem geheimnisvollen »Plan 1919« der Alliierten verbarg. Warum US-Truppentransportschiffe ausgerechnet deutsche »Schutzengel« hatten. Wie Marxisten und Alliierte massenhaft die Fahnenflucht deutscher Soldaten planten und organisierten. Was wirklich hinter der »Dolchstoß-Legende« steckt. Warum US-Präsident Wilsons »14-Punkte-Friedensplan« der größte Betrug der Weltgeschichte war. Weshalb der »unvollendete« Erste Weltkrieg einen Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland notwendig machte - hier weiter

Eine seltsame Geschichte – Wer beim Lesen mal wieder eine Gänsehaut kriegen, mitfiebern und vor Spannung die ganze Nacht durchlesen möchte, für den ist diese Geschichte das Richtige . Atemberaubend! … hier weiter

Warum es keinen Zufall gibt Fast jeder kennt in seinem Leben Situationen, wo ihm nichts anderes übrig geblieben ist, als erstaunt auszurufen: Das kann doch kein Zufall sein! War es auch nicht, denn hinter allen Ereignissen des menschlichen Daseins und seien sie auch noch so merkwürdig waltet eine verborgene Ordnung - mehr hier.

Was Sie nicht wissen sollen! Michael Morris deckt wie noch keiner zuvor, das Geflecht der aktuellen Firmenbeteiligungen der Rothschild-Familie auf. Gleichzeitig erklärt Michael mit wenigen Worten, wie unsere Politik funktioniert und von der Hochfinanz gesteuert wird. Wer also einmal "Hinter die Kulissen der Macht schauen" möchte, sollte sich von Michael begleiten lassen - Michael Morris deckt wie noch keiner zuvor, das Geflecht der aktuellen Firmenbeteiligungen der Rothschild-Familie auf. Gleichzeitig erklärt Michael mit wenigen Worten, wie unsere Politik funktioniert und von der Hochfinanz gesteuert wird. Wer also einmal "Hinter die Kulissen der Macht schauen" möchte, sollte sich von Michael begleiten lassen - hier weiter . Alle Rothschild-Artikel auf LupoCattivoBlog gibt es hier

Geo-Imperialismus Die geheimen Ziele der US-Geostrategen und warum sie für die Welt so gefährlich sind. Wolfgang Effenberger vermittelt das nötige Hintergrundwissen zu den aktuellen geopolitischen Vorgängen und durchbricht damit die massenmediale Desinformation und Verschleierung - hier weiter.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge