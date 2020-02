Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -178

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Siebzehntes Kapitel

VERSPÄTETES ENGLISCH-FRANZÖSISCHES LIEBESWERBEN UM RUSSLAND

Mussolini begünstigt eine deutsch-russische Verständigung

Der russische Vertragsentwurf vom 2. Juni 1939, enthielt den kommunistischen Lieblingsvorschlag zum Schutz gegen sogenannte indirekte Aggression. Das war eine geschickte Formulierung, die eine sowjetische Intervention gegen Staaten rechtfertigte, die sich selbst nicht bedroht fühlten, wenn Russland sie für gefährdet erklärte.

Dazu rechneten auch innere Vorgänge, die Russland als eine Bedrohung der betreffenden Staaten ansah. Es handelte sich also um einen Freibrief für einen uneingeschränkten Angriffsfeldzug Russlands gegen seine Nachbarn. Die Sowjetunion war bereit, derartige Garantien für Belgien, Griechenland, die Türkei, Rumänien. Polen, Lettland, Estland und Finnland zu geben. Der britische Vorschlag, Holland und die Schweiz zu garantieren, falls diese es wünschten, wurde verworfen. Beide Länder hatten sich dem Eintritt Russlands in den Völkerbund widersetzt und unterhielten keine diplomatischen Beziehungen zur Sowjetunion.

Die Deutschen wurden am 16. Mai 1939 von Botschafter Moltke aus Warschau unterrichtet, Beck sträube sich nach wie vor auf das entschiedenste gegen ein Abkommen mit der Sowjetunion. Darum war ein englisch-französisches Übereinkommen mit den Russen über Polen außerordentlich unwahrscheinlich. Ribbentrop wies Schulenburg an, die europäische Lage mit Molotow in Moskau zu besprechen. Er hoffte, etwas über die gegenwärtige Haltung Russlands gegenüber Deutschland in Erfahrung zu bringen.

Schulenburg berichtete darauf am 20. Mai, er habe Molotow aufgesucht, doch sei dieser undurchdringlich gewesen. Weizsäcker versuchte am 27. Mai Schulenburg zu einem erneuten Vorstoß zu ermuntern mit der Warnung, es werde nicht einfach sein, eine englisch-russische Blockbildung zu verhindern. In Wirklichkeit dachte Weizsäcker über die russische Situation sehr viel optimistischer. In einem Memorandum vom 30. Mai schrieb er, die unzureichende Verständigung zwischen Molotow und dem Aristokraten von der Schulenburg sei wahrscheinlich eher auf das persönliche Misstrauen der Russen gegen den Botschafter als auf die grundsätzliche Richtung der sowjetischen Politik zurückzuführen.

Am 5. Juni berichtete Schulenburg, es sei ihm nicht gelungen, während der kürzlich geführten Gespräche das Vertrauen des Vizekommissars Potemkin zu gewinnen. Den Russen war es bekannt, dass ein gewisser Teil des deutschen Adels zur Opposition gegen Hitler gehörte. Daher wollten sie es bei dem deutschen Botschafter nicht auf einen Zufall ankommen lassen. Sie wussten, Schulenburg dachte kritisch über Hitler, und es bestand daher immerhin die Möglichkeit, dass er ein britischer Spion war. Stalin und Molotow wollten jedenfalls keine vertraulichen Mitteilungen über ihre Gespräche mit Deutschland in Halifax’ Hände gelangen lassen. Ihr Argwohn war nicht völlig unberechtigt, denn Schulenburg wurde später im Kriege verräterischer Umtriebe gegen die deutsche Regierung überführt

Der bulgarische Gesandte Parvan Draganow in Berlin erwies sich als eine bessere Informationsquelle sowjetischer Absichten. Am 15. Juni 1939 berichtete er dem Auswärtigen Amt, die Russen hatten sich noch zu keinem festen Kurs entschlossen, doch ziehe, wie er sicher wüsste, die Sowjetunion friedliche Beziehungen mit Deutschland einem Bündnis mit Großbritannien vor. Wie er durchblicken ließ, würde es für die Sowjetunion eine notwendige Voraussetzung bilden, einige wichtige Zusicherungen von Deutschland zu erhalten, bevor sie eine derartige Politik in Betracht zögen. Draganow machte kein Geheimnis aus der Tatsache, dass er von den Russen ausdrücklich beauftragt worden sei, ihre allgemeine Einstellung Berlin zu übermitteln.

Der deutschen Führung war es durchaus klar, dass man ein ausdrückliches Abkommen mit den Sowjets treffen musste, um sich für den Fall eines deutsch-polnischen Krieges die russische Neutralität zu sichern. Hitler wartete noch einige Wochen ab, ehe er es Ribbentrop gestattete, konkrete Schritte zur Erzielung eines Übereinkommens mit Stalin zu unternehmen.

Die Aussicht, dass ein derartiges Abkommen unter Umständen zu einer Expansion der Sowjetunion führen könnte, war Hitler widerwärtig; trotzdem kam er im Juli 1939 zu dem Ergebnis, dass ein solches Abkommen entscheidend dazu beitragen könne, den Ausbruch eines europäischen Krieges zu verhindern.

Im Januar 1939 hatte Hitler Beck erklärt, dass eine Gegnerschaft zum sowjetischen System einer der Hauptwesenszüge der deutschen Außenpolitik sei, jedoch hinzugesetzt, dieser wichtige Faktor rangiere erst an zweiter Stelle nach seiner Pflicht gegenüber dem deutschen Volk, die Interessen Deutschlands zu fördern und die Auflagen des Versailler Vertrages zu revidieren. Hitler wusste, dass mit einem russisch-polnischen Übereinkommen kaum gerechnet werden konnte. Ein solches Abkommen war nur möglich, wenn Beck die Rote Armee auf polnischem Boden operieren ließe.

Beck und Hitler wussten beide, dass das den Versuch Russlands zur Folge haben würde, sich Polens ganz oder teilweise zu bemächtigen. Auf der Friedenskonferenz von Brest-Litowsk im Jahre 1918 hatten die Sowjetführer das Kontrollrecht über das ganze europäische Territorium des Zarenreiches gefordert. Darauf hatten die Deutschen Joffe und Trotzky, den führenden Verhandlungspartnern auf russischer Seite, erklärt, dass beispielsweise die Polen sich nicht danach sehnten, unter bolschewistische Herrschaft zu kommen. Die bolschewistische Antwort auf das deutsche Argument war charakteristisch für die russische Politik von 1918 an. Die Deutschen bekamen zu hören, die polnische Bevölkerung werde bald zur bolschewistischen Herrschaft bekehrt sein, wenn russische Truppen die Erlaubnis bekämen, Polen zu besetzen.

Die deutsche Regierung ihrerseits war überzeugt, dass die Sowjetunion in einem deutsch-polnischen Krieg versuchen würde, mit Polen selbst abzurechnen. Nachweislich hat Stalin niemals Hitlers Neigung geteilt, die bestehenden polnischen Grenzen zu respektieren. Auch bestand kein Zweifel, dass die Sowjetunion weitreichende Ambitionen in vielen anderen Richtungen hatte.

Die Moskauer Prawda erklärte am 13. Juni 1939, die gegenwärtige Lage in Europa erheische besondere Maßnahmen zum „Schutz” Finnlands, Estlands und Lettlands.

In Berlin wie auch in London war es bekannt, dass keines dieser Länder den sogenannten Schutz Russlands wünsche, und das wurde in Moskau sehr wohl begriffen. Dennoch war das Beharren Russlands auf dem Schutz dieser Staaten ein deutliches Zeichen dafür, dass es entschlossen war, dort zu intervenieren, ebenso in Polen und, wenn möglich, auch noch in Rumänien und in der Türkei. Ohne Halifax’ unheilvolle Kriegspolitik wären die Sowjetführer gar nicht in der Lage gewesen, diese gigantischen Ziele zu verfolgen.

Die Gefahr eines Einvernehmens zwischen der Sowjetunion und den Westmächten zwang die deutsche Regierung dazu, sich mit der Möglichkeit eines friedlichen Ausgleichs mit Russland zu befassen. Mussolini wusste, dass Hitler von dieser Situation nicht begeistert war, und drängte deshalb Botschafter von Mackensen am 14. Juni 1939, Hitler davon in Kenntnis zu setzen, dass die italienische Regierung einen entschlossenen Versuch Deutschlands empfehle, zu einer Verständigung mit Russland zu gelangen.

Damit versuchte Mussolini, Hitler zu dieser Umstellung zu ermuntern. Er teilte von Mackensen am 16. Juni 1939 mit, bedeutsamen Versicherungen der italienischen Botschaft in Moskau sei zu entnehmen, dass die Sowjetunion einen militärischen Konflikt mit Deutschland zu vermeiden wünsche.

