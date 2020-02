Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -179

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Wie ist der 2 Weltkrieg entstanden?

Was ist im Zweiten Weltkrieg passiert?

Wann wurde der 2 Weltkrieg zum Weltkrieg?

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Siebzehntes Kapitel

VERSPÄTETES ENGLISCH-FRANZÖSISCHES LIEBESWERBEN UM RUSSLAND

Strangs Mission in Moskau

Sir William Strang, Leiter der Zentralabteilung im Foreign Office, traf am 14. Juni 1939 in Moskau ein. Er hatte Anweisungen, den britischen Botschafter Sir William Seeds in der – wie man hoffte — Endphase der Verhandlungen mit den Russen zu unterstützen. Mit Interesse vernahm Hitler, dass die britischen Absichten bei den Russen den rumänischen Botschafter in London, Vir Tilea, mit tiefer Sorge erfüllten. Er hatte im März 1939 den Helfershelfer für Halifax gespielt und die Lüge von einem angeblichen Ultimatum Deutschlands an Rumänien in die Welt gesetzt.

Tilea drückte seine Sorge über die Situation vor einer Reihe von Persönlichkeiten aus. Eine vollständige Aufzeichnung eines dieser Gespräche gelangte in die deutsche Botschaft in London. Der rumänische Diplomat war überzeugt, dass Großbritannien bereit sei, Polen und Rumänien Russland zu opfern trotz der beiden Ländern im Frühling 1939 gewährten Garantien. Umso mehr begann Tilea die tragischen Folgen seiner damaligen falschen Willfährigkeit gegenüber Halifax und Vansittart zu erkennen, und er beklagte, wie er es ausdrückte, die weiche Haltung der britischen Regierung gegenüber den russischen Forderungen.

Strang stellte nach seiner Ankunft in Moskau fest, dass der französische Botschafter Paul-Emile Naggiar sehr bemüht war, ein Abkommen mit Molotow unter nahezu jeder Bedingung zu treffen. Als Naggiar sich erkundigte, ob die britische Regierung wirklich aufrichtig zu einem Abkommen mit Russland zu gelangen vorhabe, war Strang empört. Er versicherte dem Franzosen, wenn dies nicht der Fall wäre, würde er auch nicht in Moskau sein. Die britische und französische Anerkennung der russischen Formulierung hinsichtlich der indirekten Aggression bedeute ein Versprechen, die russische Intervention in Rumänien, den baltischen Staaten oder Polen zu unterstützen. Naggiar stand unter dem gleichen Eindruck wie Tilea, im Hinblick auf die britische Bereitschaft die Möglichkeit ins Auge zu fassen, in diesem folgenschweren Punkt auf die russischen Wünsche einzugehen.

In den Verhandlungen mit den britischen und französischen Vertretern legte Molotow ein betont herrisches Benehmen an den Tag. Er saß hinter einem Schreibtisch auf einem Podium und seine westlichen Gesprächspartner wurden gebeten, auf im Halbkreis angeordneten Stühlen, vor denen keine Tische standen, unterhalb des Podiums, Platz zu nehmen. Diese neuerdings zur Schau getragene Haltung hochfahrender und verächtlicher Arroganz der Russen war die unvermeidliche Folge der britischen Garantie an Polen.

Molotow war sich bewusst, dass die Sowjetunion jetzt eine unvergleichlich stärkere Position in den Verhandlungen hatte als die britische Regierung. Die Briten bemühten sich, die Sowjetunion zur Teilnahme an dem Krieg zu bewegen, den sie gegen Deutschland zu entfesseln beabsichtigten. Molotow machte klar, er sei nicht gewillt, ein solches Unternehmen in Betracht zu ziehen, es sei denn, die Briten zeigten die Bereitschaft, für die russische Unterstützung einen außerordentlich hohen Preis zu zahlen.

Molotow gab am 17. Juni 1939 zu verstehen, er sei mit der Haltung der britischen Regierung unzufrieden. Seine verräterische Formel von der indirekten Aggression müsse auf Polen, Rumänien, Lettland, Estland und Finnland angewandt werden. Auf diese Weise wurde eine militärische Intervention in jedem dieser Staaten sanktioniert, in dem sich innenpolitische Wandlungen vollzogen.

In weiteren Gesprächen forderte Molotow, die indirekte Aggression lasse eine sowjetische Intervention in jedem dieser Staaten „ohne

Gewaltandrohung” von irgendeiner anderen Seite zu. Das hieß, Russland konnte eingreifen, um Finnland ohne Bedrohung von seiten einer anderen Macht „zu schützen“.

Strang wandte ein, die Gewaltandrohung einer anderen Macht müsse die notwendige Voraussetzung zur Intervention sein. Er erklärte, der tschechoslowakische Präsident Emil Hacha habe sich doch offensichtlich der Gewaltandrohung gebeugt, als er das deutsch-tschechische Abkommen vom 15. März 1939 schloss. Molotow bestritt das und erinnerte Strang daran, Präsident Hacha habe es selbst bestritten.

Während der folgenden Wochen blieb der russische Standpunkt unverändert. Wiederholt wies Halifax Strang an, in den entscheidenden Fragen näher auf den russischen Standpunkt einzugehen. Am 20. Juli 1939 beklagte sich Strang bei Halifax über diese „demütigenden Verhandlungen“. Beide Parteien entschieden am 23. Juli 1939, über die politischen Bedingungen, die den russischen Forderungen entsprächen, herrsche jetzt praktisch Übereinstimmung. Molotow schlug vor, mit einem politischen Abkommen auf das Ergebnis der Generalstabsbesprechung zu warten. Dieser Vorschlag wurde von den Vertretern Englands und Frankreichs akzeptiert.

