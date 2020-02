Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -180

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Siebzehntes Kapitel

VERSPÄTETES ENGLISCH-FRANZÖSISCHES LIEBESWERBEN UM RUSSLAND

Hitler entschließt sich zu einem Pakt mit Russland

Während Strang und Seeds die unseligen Verhandlungen in Moskau führten, fuhren die Deutschen fort, den russischen Standpunkt zu sondieren. Botschafter Graf von der Schulenburg sprach am 29. Juni 1939 mit Molotow über die deutsch-russischen Beziehungen. Dieser Schritt war eine Antwort auf einen Prawda-Artikel des gleichen Tages, in dem behauptet wurde, die britische und französische Regierung wünschten in Wahrheit gar keinen Vertrag der Gleichberechtigung mit der Sowjetunion.

Der Artikel hatte den Zweck, die englisch-französische Position zu schwächen, und zwar sollte er Kritik in beiden Ländern erwecken. Schulenburg gelang es nicht, irgendeine klare Andeutung von Molotow über die Absichten der Russen zu erhalten. Er konnte lediglich ganz allgemein berichten. Molotows Haltung sei „ermunternd, aber zynisch“.

Schulenburg versuchte in diesen Tagen, Molotow mit der Feststellung zu beeindrucken, der deutsch-russische Freundschaftspakt von 1926 sei immer noch in Kraft, da er niemals ausdrücklich widerrufen worden sei. Molotow bezweifelte die Richtigkeit dieser Annahme und setzte scharf hinzu, die jüngste Erfahrung Polens deute ja wohl an, dass Nichtangriffspakte mit Deutschland nicht sehr viel wert seien. Der deutsche Botschafter verteidigte daraufhin mit halbem Herzen die deutsche Politik in Polen, was Molotow unbeeindruckt ließ.

Im folgenden Monat zwang Molotow Schulenburg zu weiteren sorgfältigen Argumenten im Zusammenhang mit dem Vertrag von 1926 mit Russland und dem Pakt mit Polen von 1934. Diese Gespräche waren für die Verbesserung der deutsch-russischen Beziehungen wertlos, doch störte das Molotow nicht so sehr wie Schulenburg. Es fiel Molotow nicht schwer, durch gelegentliche kleine Hinweise in Berlin das Interesse der Deutschen an einer Verständigung noch zu steigern. Schulenburg suchte einem am 4. Juli 1939 von seinem Vorgänger in Moskau, Rudolf Nadolny, erhaltenen Schreiben große Bedeutung beizumessen. Nadolny betonte darin ausdrücklich, die formelle Gültigkeit des russisch-deutschen Paktes von 1926 könne nicht bestritten werden.

Am 29. Juni 1939 gab die Sowjetunion bekannt, die diesjährigen Herbst-Manöver der Roten Armee würden im Raum von Leningrad nahe der finnischen Grenze stattfinden.

Diese Meldung verursachte starke Unruhe in Finnland.

Die Finnen hatten die gleichen Befürchtungen wie die Rumänen, dass die miteinander rivalisierenden diplomatischen Anstrengungen der Briten und Deutschen in der Sowjetunion zu Angeboten von beiden Seiten führen würden, und zwar auf Kosten der kleineren Staaten. In einem Versuch, die Deutschen auszuhorchen, behaupteten die Finnen gegenüber dem deutschen Gesandten Wipert von Blücher. Gerüchten zufolge seien die Deutschen bereit, eine sowjetische Expansion im baltischen Raum zu tolerieren. Das Auswärtige Amt erteilte Blücher am 27. Juli 1939 die Instruktion, die Reichsregierung habe nicht angeboten, die sowjetische Eroberung Finnlands und der baltischen Staaten dulden zu wollen. Doch das beruhigte die Finnen nicht, denn die Reichsregierung erbot sich nicht, sich den russischen Bestrebungen in den Gebieten zu widersetzen.

Es konnte kaum überraschen, dass es den Deutschen nicht gelang, den Finnen Hoffnungen zu machen. Denn inzwischen hatte sich Hitler doch noch entschlossen, mit Nachdruck auf ein Abkommen mit Russland hinzuwirken. Ermutigt dazu hatte ihn Molotows Bereitschaft, in Berlin Verhandlungen über einen bedeutenden russisch-deutschen Handelspakt zuzulassen. Während dieser Verhandlungen war Weizsäcker von Hitler angewiesen worden. Schulenburg am 29. Juli 1939 davon in Kenntnis zu setzen, dass die Reichsregierung geneigt sei, russische Bestrebungen im baltischen Raum zu dulden, wenn Russland seinerseits sich in einem deutsch-polnischen Krieg neutral verhalten würde. Weizsäcker setzte noch hinzu. Hitler hoffe immer noch, mit Polen zu einem friedlichen Ausgleich zu kommen, doch müsse man für jede Eventualität gewappnet sein. Deutlich erkannten die russischen Diplomaten in Berlin, dass Danzigs Rückkehr zu Deutschland letztlich nicht mehr aufzuhalten sei.

Ribbentrop teilte Schulenburg am 3. August 1939 mit, er habe dem russischen Geschäftsträger Astachoff zur Kenntnis gegeben, dass Deutschland alle schwebenden Fragen mit Russland zu regeln wünsche. Schulenburg sollte das vor Molotow wiederholen. Der deutsche Botschafter und der sowjetische Außenminister kamen am folgenden Tag zusammen.

Molotow machte sich ein Vergnügen daraus, den verwirrten Aristokraten mit Anklagen zu überrumpeln. Er behauptete, die Schwierigkeiten Russlands mit Japan rührten im wesentlichen von dem 1936 geschlossenen Antikomintern-Pakt zwischen Deutschland und Japan. Hitler wurde beschuldigt, die Aggressionslust der Japaner ermuntert zu haben und Italien habe er in dem kürzlichen Kampf gegen den Kommunismus in Spanien entscheidend unterstützt. Erheitert zeigte er sich, als Schulenburg geltend machte. Deutschland wünsche mit Polen Frieden zu halten. Er meinte dazu, unter polnischen Bedingungen könne Deutschland Frieden haben, doch niemand zwinge es, gegen die Polen Krieg zu führen.

Schulenburgs Versicherung, die russischen Interessen in Polen würden im Kriegsfall respektiert werden, wurde ignoriert. Geringschätzig hörte er sich Schulenburgs Anklagen gegen die britische Intervention in Polen an. Der deutsche Botschafter nahm Molotows Äußerungen furchtbar ernst und geriet darüber regelrecht in Verzweiflung. Nach Berlin berichtete er, „die Sowjetregierung ist jetzt entschlossen, ein Abkommen mit England und Frankreich zu unterzeichnen, wenn diese alle sowjetischen Wünsche erfüllen“.

Mit dieser willkürlich aufgestellten Behauptung konnte sich Schulenburg auf nichts stützen; außerdem entging es ihm, dass es seine eigene Unfähigkeit war die Molotow reizte, sich in den Gesprächen einiges herauszunehmen. Der Graf war einfach nicht in der Lage, den deutschen Standpunkt gegen die Argumente des Russen zu verteidigen; auch kam er nicht auf die Idee, ihm mit kritischen Äußerungen über die sowjetische Politik entgegenzutreten.

Das Auswärtige Amt nahm von Schulenburgs pessimistischem Bericht keinerlei Notiz. Ribbentrop erhielt laufend separate Informationen von anderen deutschen Diplomaten in Moskau, die ein völlig anderes Bild ergaben. Durch sie erfuhr er, dass Molotow sich in der Unterhaltung mit den meisten Deutschen in Moskau sehr liebenswürdig gab und seine Haltung die Aussichten eines Paktes mit Russland als sehr günstig erscheinen ließ.

