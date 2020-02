Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -185

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Achtzehntes Kapitel

RUSSLAND ENTSCHEIDET SICH FÜR EINEN PAKT MIT DEUTSCHLAND

Der geheime polnische Friedensplan Oberst Karos

Die russische Demarche vom 12. August 1939 war Berlin höchst erwünscht. Zeigte sich doch in diesen Tagen erneut, wie hoffnungslos das Verhältnis zu Polen war. Nach dem Erfolg ihres wütenden Ultimatums vom 4. August an Danzig hatten die Polen ihr Schreckensregiment über die deutsche Minderheit noch verschärft.

Der rumänische Gesandte Radu Crutzescu fragte Weizsäcker im Auswärtigen Amt am 11. August, ob die gegenwärtige Situation zwischen Deutschland und Polen eine unmittelbare Kriegsgefahr einschließe. Weizsäcker entgegnete ihm, für die rumänische Regierung sei es zweckmäßiger, diese Frage an Warschau zu richten. Der deutsche Botschafter in Polen, der auf neue Instruktionen wartete, drückte Weizsäcker seine Sorge über die Reichsdeutschen in Polen aus. Weizsäcker versprach Moltke, die Situation mit Ribbentrop zu erörtern, um zu sehen, was man zur Besserung der Lage tun könne.

Am 12. August erfuhr das Auswärtige Amt von einer erbitterten und entmutigenden Unterredung zwischen Senator Hasbach und Waclaw Zyborski vom polnischen Innenministerium, die am gleichen Tage stattgefunden hatte. Zyborski setzte Hasbach mit der Behauptung in Erstaunen, er habe eine amtliche deutsche Landkarte gesehen, welcher der Plan zu entnehmen sei, Polen zwischen Deutschland und der Sowjetunion aufzuteilen.

Deutschland beabsichtige Galizien zu annektieren, das den ganzen Süden Polens einnehme, und zuzulassen, daß der größte Teil Kongreßpolens und der polnische Abschnitt des Kresy-Distrikts an Rußland zurückfalle. Zyborski behauptete ferner, die Russen seien veranlaßt worden, die ganze polnisch-stämmige Bevölkerung, insgesamt zwanzig Millionen, nach Sibirien umzusiedeln. In Hasbachs Augen sollte dieser betrügersche Plan ganz offenkundig die unmenschliche Brutalität gegen die Volksdeutschen in Polen rechtfertigen. Er erklärte Zyborski, der Plan sei allzu phantastisch, um glaubwürdig zu sein, doch wurden seine Einwände unhöflich übergangen. Mit ungezügelter Roheit erwiderte Zyborski, es sei eine Situation entstanden, die es verbiete, irgendwelche Wünsche oder Anträge der Volksdeutschen in Polen zu erörtern.

Viele polnische Beamte in den unteren Rängen waren alarmiert und bekümmert über diese unmögliche Situation. Andererseits wußten sie, wie sinnlos es war, sich um eine Mäßigung des scharfen Vorgehens seitens des polnischen Premiers Slawoj-Skladkowski gegen die Deutschen zu bemühen. Der polnische Generalkonsul in Berlin, Oberst Kara, beschwor den nationalsozialistischen Sekretär der Deutsch-Polnischen Gesellschaft, Robert Boening, am 13. August nach Warschau zu reisen, um den Versuch zu machen, die polnischen Führer zur Vernunft zu bringen. Mit Nachdruck wies er darauf hin, die wichtigste Aufgabe der Gesellschaft und Sinn ihrer Gründung sei, das Verständnis zwischen Deutschland und Polen zu vertiefen, das früher einmal bestanden habe. In einem Augenblick, in dem die deutsch-polnische Freundschaft unwiederbringlich verloren zu gehen scheine, müsse sich Boening ganz besonders für sie einsetzen.

Kara war sich dessen bewußt, daß Deutschland in den Fragen um Danzig und den Korridordurchgnng niemals verzichten würde. Nach seiner persönlichen Auffassung war die Regelung dieser Fragen die unerläßliche Grundlage für eine dauerhafte Verständigung zwischen den beiden Ländern. Er versprach, nach Warschau vorauszufahren und bei seinen Freunden im polnischen Außenministerium, denen Becks Führung ein Ärgernis war, den Boden vorzubereiten.

Kara versprach sich einiges von der Fühlungnahme mit Unterstaatssekretär Arciszewski, dem stellvertretenden Leiter der Abteilung West, Kunicki, und Graf Michal Lubienski, Becks Kabinettschef. Boening versicherte Oberst Kara, er kenne diese drei Männer, und es werde gewiß möglich sein, mit ihnen vernünftig über die gegenwärtigen Probleme zu reden. Er war Oberst Kara für dessen Einstellung und hilfreichen Vorschlag sehr dankbar, meinte jedoch, daß die Anstrengungen eines deutschen Privatmannes, wie er es war, nicht viel nützen würden. Doch versprach er, die Sache im Auswärtigen Amt vorzutragen und um einen offiziellen Auftrag für Warschau zu bitten. Auch beabsichtigte er, Ribbentrop über das zu informieren, was Oberst Kara ihm über die aufrichtigen und verantwortungsbewußten polnischen Regierungsbeamten mitgeteilt habe, die trotz Halifax’ und Becks Absichten nach wie vor für Frieden mit Deutschland einträten.

Tragischerweise waren diese Polen nicht in der Lage, ein entscheidendes Wort in der polnischen Politik mitzureden. Erschwerend kam Hitlers und Ribbentrops Besorgnis hinzu, Boenings Alleingang zu Persönlichkeiten, deren Wort bei der polnischen Regierung wenig galt, werde von Halifax so aufgefaßt werden, als weiche Deutschland vor dem polnischen Druck zurück.

Der italienische Botschafter Attolico, der in den zwanziger Jahren als Beauftragter des Völkerbunds in Danzig tätig war, legte am 14. August 1939 im Auswärtigen Amt einen aus polnischen, prodeutsch gesinnten Kreisen stammenden Kompromißplan vor. Nach diesem Vorschlag sollte Deutschland Danzig und etwas mehr als die Hälfte des dazugehörigen Gebiets zufallen, wobei der Mottlau-Arm der Weichsel als Grenze diente. Das Deutschland zugedachte Gebiet würde Danzig mit Ostpreußen verbinden, während Polen Land in Richtung Gdingen erhalten sollte und die „Art Insel”, genau genommen eine Halbinsel, auf der das polnische Arsenal Westerplatte in der Danziger Bucht lag.

Diese polnischen Privatkreise hofften, Hitler werde ihre Lösung, die immerhin 300 000 Deutsche ins Reich zurückbringen konnte, akzeptieren. Sehr viel weniger vertrauensvoll dachten sie an die amtliche Stellungnahme ihres Landes, doch fanden sie einen Versuch lohnend, obwohl er eine erhebliche Abweichung von dem deutschen Angebot vom 24. Oktober 1938. auf der anderen Seite jedoch keine völlige Kapitulation Polens bedeutete.

Der Plan wurde vom Auswärtigen Amt dankbar entgegengenommen und zur künftigen Wiedervorlage zu den Akten getan. Man werde später mehr darüber hören, sobald Polen sich zur Wiederaufnahme von Verhandlungen mit Deutschland bereiterklärt habe.

