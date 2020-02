Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -188

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Achtzehntes Kapitel

RUSSLAND ENTSCHEIDET SICH FÜR EINEN PAKT MIT DEUTSCHLAND

Politischer Kurswechsel Italiens

Ciano hatte Hitler persönlich sein Wort gegeben, daß die italienisch-deutsche Solidarität gewahrt bleiben werde. Doch sträubte sich der italienische Botschafter Attolico, diese Sachlage hinzunehmen. Nach seiner Auffassung sollte sich Italien von Deutschland distanzieren, wenn es sich weigere, vor den polnischen Ansprüchen zurückzuweichen. Er fühlte sich von den Meldungen in der deutschen Presse vom 15. August 1939, in denen die deutsch-italienische, von Ciano verbürgte Solidarität bestätigt wurde, beunruhigt. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte Ciano dieses Versprechen nicht geben dürfen. Deshalb nahm er sich vor, mit allen Mitteln einen Kurswechsel Italiens herbeizuführen.

Attolico bat um die Erlaubnis, am 15. August zum persönlichen Vortrag nach Rom zu kommen, was ihm auch gewährt wurde. In Berlin hatte er zu diesem Zweck einen sorgfältigen Bericht über die Gespräche in Salzburg und auf dem Obersalzberg ausgearbeitet. In ihm übte er an den außenpolitischen Beschlüssen Hitlers, Ribbentrops und Cianos Kritik und vertrat den Standpunkt, Italien solle Deutschland im Fall eines allgemeinen europäischen Krieges nicht zu Hilfe kommen. Die Leitung der Botschaft in Berlin überließ er dem Botschaftsrat Graf Massimo Magistrati, mit dem er vertrauensvoll verbunden war. Unmittelbar nach der Abreise Attolicos berichtete Magistrati nach Rom, die Deutschen hätten ihn unterrichtet, es sei sehr bald mit einem deutsch-russischen Pakt zu rechnen. Dieser Bericht sollte Mussolini überzeugen, daß die endgültige Krise kurz bevorstand und sich ihm jetzt die letzte Gelegenheit böte, die Verpflichtung Italiens nochmals zu bedenken.

Zu seiner Freude entdeckte Attolico in Rom am 16. August, daß Ciano sein Hitler gegebenes Versprechen bereits bereute. Er und Mussolini stimmten Attolico zu, daß für Italien eine Unterstützung Deutschlands in einem größeren Krieg nicht ratsam sei. Mussolini gab seiner Hoffnung Ausdruck, eine ausgehandelte Regelung der deutsch-polnischen Streitigkeiten werde Italien vielleicht der unangenehmen Aufgabe entheben, die Zusage widerrufen zu müssen, die Ciano Hitler gegeben habe.

Die Deutschen ihrerseits waren von Attolicos plötzlicher Abreise nach Italien unmittelbar nach den Gesprächen Hitlers mit Ciano in Berchtesgaden alarmiert. Die ablehnende Haltung dieses Botschafters zum deutsch-italienischen Bündnis war in Berlin durchaus bekannt und so war der Zweck seiner Mission unschwer zu erraten.

Wäre er mit Cianos Zusage einverstanden gewesen, dann hätte er Deutschland nicht verlassen Am 17. August führte Weizsäcker ein Ferngespräch mit Botschafter von Mackensen, um sich zu erkundigen, ob er Attolico gesehen habe und ob dieser bereits wieder nach Deutschland abgereist sei. Mackensen erwiderte ihm, Attolico habe in Rom an diesem Tag den Nachmittagszug nach Salzburg bestiegen. Er, Mackensen, habe ihn selbst nicht gesehen, weil Attolico anscheinend durch anhaltende Besprechungen „im Ministerium festgehalten wurden war”. Darauf entgegnete Weizsäcker sehr besorgt, er werde den nächsten Morgenzug nach Salzburg nehmen, um mit Ribbentrop und möglichst auch mit Attolico zu sprechen.

Kurz ehe Weizsäcker am Morgen des 18. August nach Salzburg abreiste, traf um halb drei Uhr ein entscheidendes Telegramm Mackensens in Berlin ein. Ciano hatte den Botschafter kurz vor Mitternacht am 17. August unterrichtet, Mussolini lehne die von Hitler, Ribbentrop und Ciano in Berchtesgaden aufgestellte Prognose ab, nach der ein deutsch-polnischer Krieg örtlich begrenzt bleiben würde. Der Duce verfocht demgegenüber den Standpunkt, einem Lokalkrieg in Polen werde ein englisch-französischer Angriff auf Deutschland folgen. Er wiederholte die Äußerung, der Hitler zugestimmt hatte, daß ein solcher Kampf für die Achse äußerst ungünstig sein werde. Ferner drückte er seine tiefe Enttäuschung darüber aus, daß Deutschland dem vorgeschlagenen Brenner-Treffen im Monat zuvor und dem italienischen Plan für eine allgemeine Länderkonferenz so wenig Entgegenkommen gezeigt habe. Dieses Verhalten Deutschlands beraube ihn jedes Impulses, weitere konstruktive Vorschläge zu machen. Ciano betonte, Mussolini bleibe dabei, daß die Entscheidung über weitere Schritte „jetzt allein bei Berlin liege“.

Mit Argwohn vermerkte Mackensen, daß Ciano am gleichen Abend noch eine spätere Verabredung mit dem britischen Botschafter hatte. Der deutsche Botschafter war begierig, zu erfahren, wieviel Ciano wohl über den italienischen Standpunkt bei Sir Percy Loraine ausplaudern werde.

Die deutschen Führer waren außerordentlich beunruhigt, als sie an Mussolini eine derartige Haltung gewahr wurden. Weizsäcker wußte allerdings, daß Attolico nur zu diesem Zweck nach Rom gefahren war, um Mussolini zu einer Auffassung der Krise zu bewegen, die von der Hitlers und Cianos bei ihren Besprechungen auf dem Obersalzberg abwich.

Mackensen bestritt den offensichtlichen Zweck der Attolico-Mission keineswegs, meinte jedoch, der Einfluß des italienischen Botschafters reiche nicht aus, um sich durchzusetzen. Weizsäcker kam es so vor, als habe sich Ciano in dieser Auseinandersetzung außerordentlich schwach gezeigt, und schloß daraus, Ciano habe es unterlassen, am 13. August mit „brutaler Offenheit” zu sprechen, obwohl er sich bemüht habe, diesen Eindruck zu erwecken. Weizsäcker erkannte auch, daß Mackensen Attolicos Einfluß falsch einschätzte. Attolico nahm sogar, im Gegensatz zu dem schwankenden Ciano, eine sehr starke und konsequente Stellung ein. Weizsäcker mutmaßte durchaus zutreffend, daß dies entscheidend für die Einflußnahme auf Mussolini war.

