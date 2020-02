Die Beisetzung von Michael Zieger, genannt “Arabeske 654”

Kamerad Jörg, war gestern bei der Beisetzung von Michael Zieger.

Hier sein Bericht für den ich mich ausdrücklich und recht herzlich bedanke!

Der Regen hatte zum Glück aufgehört. Frau Zieger und ich sind die 600m zum Friedhof mit dem Auto gefahren, da sie recht schwach aussah und auch noch heftiger Wind war. Die Kapelle auf dem kleinen, irgendwie verloren wirkenden Friedhof war nur 100m vom Eingang entfernt. Auf dem Friedhof schien es insgesamt ca. 50-60 Gräber zu geben – sonst nur Wiese.

Kamerad “Arabeske654” – Er Ruhe in Frieden.

Michael Zieger hakte immer nach, schaute immer skeptisch hinter die Kulissen und deckte auf, was uns an Nachrichten vorenthalten und an Lügen aufgetischt wurde. Wer sich an den Kosten der Beerdigung für einen Menschen, der “Deutschland in seinem Herzen” trug, beteiligen möchte, kann hierzu gerne seiner 87jährigen Mutter eine kleine Spende zukommen lassen. Entweder über PayPal-Adresse: helpmeagent(at)gmail.com oder direkt über die Email-Adresse: arabeske654@web.de, die Bankdaten für eine Banküberweisung abfragen – Danke!

Die Trauerrednerin verlaß seinen Werdegang:

– Schule, Ausbildung.

– 3 Jahre Armee à Studienplatz.

– Familie1 mit 2 Kindern.

– Wende .. alles futsch (Arbeit, Familie, …).

– Familie2 mit 1 Kind (gerade 18 geworden).

– Heirat als Kind 6 Jahre alt war, 3 Jahre verheiratet, dann zog er allein in das gerade fertige Haus ein.

– Pleite, Haus weg, Familie weg.

– Wir lernen uns bei politischen Aktivitäten kennen.

– Zur Mutter gezogen.

– Haus angefangen von Grund auf zu sanieren, aber eben nur Schritt für Schritt – Klar!

Die Mutter von Michael, die 87-jährige Frau Zieger, wollte trotzdem, daß ich zu ihr ins Haus komme, da sie keine Feier ausrichten konnte (Platz, Geld). Aber sie hatte für jeden 2 Stück Kuchen geholt und machte türkischen Kaffee.

Derzeitige Situation: …einfach komplett trostlos.

Als Heizung gibt es nur einen Beistell-Herd für Holz und Kohle in der Küche. Der Schornstein ist fast hinüber. Das Bad ist noch ein langer Weg, da ringsrum auch alles im Argen ist. Diese Baustelle ist ein Zeit- und Ressourcen-Fresser vor dem Herrn. Da muß mal jemand mit Erfahrung durchgreifen. Ich kann das, aber da müsste ich einige Wochen dort einziehen.

Also erstmal Prioritäten sortieren …. und zwar nur die, die innerhalb der Menge der Dinge sind, die überhaupt schaffbar sind. Das müsste ich mal in Ruhe mit Frau Zieger bereden. Machen wir kommende Woche. Die ganze Hütte kann ich nicht sanieren. Aber endlich mal die Kabel ordentlich und dann die Decke über dem EG schließen. Das heißt auch: Elektro-Zentralpunkt komplett neu.

Erst mal kucken, ob die Unterkonstruktion des zukünftigen Hänge-Klos überhaupt was taugt. Die sieht so aus, wie über ebay geschossen. Die Anbau-Teile habe ich erstmal nicht gesehen. Vor die Außenwand muß und sollte noch eine Wand. Die Auflage für den Träger im Bad Richtung Hausmitte muß neu gemacht werden.

Dann der Schornstein weg. Steine abklopfen für die Reparatur des noch in Nutzung befindlichen Beistell-Herd, der dort alles heizt (nur die Küche). Mal sehen, ob der Gas-Anschluß reaktivierbar ist. Dann müsste eine Heizung her.

Im Bad ist ja eine Zentralpunkt-Armatur für eine Fußbodenheizung da, nur eben nicht die Verrohrung (okay in der Phase) und sowieso keinerlei Gerät, das die Wärme dafür produzieren könnte. Ist schon hart. Ich hatte Michael schon mal gesagt, ob er sich mehrere Mann-Jahre an Übersetzungsarbeit aufhalsen mag, wenn die Hütte so aussieht. Das wäre erstmal wichtiger. Jedenfalls immer mal etwas mehr auf der Baustelle machen, wäre schon am dringendsten gewesen.

Ich wollte ihm ja immer mal Material besorgen (schenken), wenn es irgendwie nicht weiterging. Aber das wollte er immer nicht. Die Spenden-Gelder für Frau Zieger habe ich heute Vormittag von der Sparkasse abgeholt und wunschgemäß bar übergeben. So, das war’s erstmal. Später mehr.

Ein großes Lob an die Spender für unseren Kameraden “Arabeske”, den Michael!

Wobei ich mich auch beim “Deutschen Mädchen” bedanken muss.

Ohne ihre Unterstützung, hätten wir das nicht geschafft!

Sollten Sie eine Spende tätigen wollen (egal wie hoch oder niedrig),

so tun Sie dies bitte über paypal an: helpmeagent@gmail.com.

Als Verwendungszweck bitte „Arabeske“ eingeben!

Sollten Sie jedoch lieber handwerklich, tatkräftig und persönlich mit anpacken wollen,

so wenden Sie sich bitte mit einer kleinen Mail an: arabeske654@web.de

Auch sind jetzt Direkt-Bank-Überweisungen an die Mutter von Michael möglich – dazu nutzen sie bitte auch die Kontakt-Email-Adresse: arabeske654@web.de und fragen bitte nach der Bankverbindung den Jörg.

Mein Freund “arabeske” ist am Montag, den 10.02.2020 verstorben!

Er ist keine 60 Jahre alt geworden. Er hat etwas Technisches studiert, war zeitweise selbständig und hat erwachsene Kinder.

Hier weiterlesen.

Einer der Größten Köpfe seines Blutes hält Einzug in die Unendlichkeit, obgleich er diesen Weg bereits einschlug, bevor sein endliches Vehikel seine finale Bestimmung erfüllte. Dies erkannte ich auch an seinen Kommentaren, welche in den letzten Monaten von immer mehr Kameraden nicht mehr verstanden wurden – hier weiterlesen.

Arabeske schrieb:

Zusammen mit einem Freund, übersetze ich die Werke von Edwin Johnson ins Deutsche. Aktuell sind wir bei der Übersetzung seiner wichtigsten Hauptschrift “The Rise of English Culture”, welche auch Johnsons letztes Werk darstellt. Die “Paulusbriefe” (The Pauline Epistels) sind bereits als Printversion erhältlich.

Hier können Sie Edwin Johnson und seine Schriften als pdf lesen >>>

Vorstellung der Roman-Reihe von Viktor Streck

Eine Buchrezension von unserem Kommentator “arabeske-654” – Hier weiter.

