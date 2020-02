Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -190

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Achtzehntes Kapitel

RUSSLAND ENTSCHEIDET SICH FÜR EINEN PAKT MIT DEUTSCHLAND

Sowjetische Hoffnung auf einen westeuropäischen Kriese

In den letzten Tagen vor dem Abschluß des Paktes mit Deutschland kam den Sowjets Cianos Indiskretion gegenüber Loraine äußerst gelegen. Die Russen hofften darauf, daß ihr Nein zu einem Bündnis mit den Westmächten kein Hindernis für Halifax bedeuten werde, Großbritannien, Frankreich und Polen in einen Krieg gegen Deutschland zu stürzen. Wenn die russischen Neutralitätspolitik gegenüber Deutschland unter allen Umständen den Frieden erhielt, so blieb der Sowjetunion der Weg verschlossen, sich auf Kosten ihrer sechs westlichen Nachbarn auszudehnen. Und was für sie noch schwerwiegender war: es wäre damit eine günstige Gelegenheit vertan, die kapitalistischen Großmächte mit Hilfe ihrer eigenen Aktionen sich selbst schädigen oder vernichten zu lassen.

Halifax beeilte sich, die britischen Missionen im Ausland zu benachrichtigen, daß der Abfall Italiens von Deutschland Gewißheit sei, und er nahm sehr richtig an, daß diese Nachricht nicht ohne Wirkung auf Englands Diplomaten bleiben werde. Der britische Botschafter Henderson in Berlin war zwar ein scharfer und beharrlicher Kritiker der Kriegspolitik von Halifax, doch beeindruckten ihn die Nachrichten über Italien sehr. Er meinte nun, das werde Hitler vielleicht zwingen, schließlich doch noch vor den Polen zurückzuweichen, obwohl er sich des Verdachts nicht erwehren konnte, daß Loraines Beurteilung der Situation in Rom nicht stimme. Es erschien Henderson unglaubhaft, daß Ciano es fertigbringe, einen so ungeheuerlichen Fehler zu begehen.

Ciano hoffte, seinen treulosen Verrat an Deutschland wenigstens teilweise dadurch gutmachen zu können, daß er den Weg zu einem friedlichen Ausgleich in dem Streit um Danzig zu finden versuchte. Er schien anzunehmen, das Ansehen Italiens als vermittelnder Macht könne gehoben werden, wenn es sich „abwartend” verhalte. Doch nachdem er hatte durchblicken lassen, daß Italien Deutschland unter keinen Umständen beistehen werde, war das vorbei. Etwas völlig anderes wäre es gewesen, wenn Ciano wenigstens eine gewisse Unentschiedenheit hinsichtlich des italienischen Kurses gezeigt hätte. Am 19. August 1939 sprach er mir Loraine über den Gedanken einer Mächtekonferenz zur Regelung der polnischen Frage. Zu seiner Enttäuschung gab der britische Botschafter jedoch nur ausweichende Antworten auf seine verschiedenen Fragen und zeigte wenig Begeisterung für eine solche Konferenz.

Halifax billigte Loraines „Behandlung des Falles Italien” am Abend des 19. August. Eine friedliche Regelung des Danzigstreits war in Halifax’ Programm nicht vorgesehen. Er teilte Loraine mit, Großbritannien hoffe, sich der Verantwortung dafür entziehen zu können, daß es die Tür angesichts des italienischen Vorschlages zugeschlagen habe. Er hoffte außerdem, daß sich Deutschland und Italien über ein Konferenzprogramm nicht würden einigen können. Nach seiner Ansicht sollte Loraine sich, sobald die deutsch-italienische Meinungsverschiedenheit zutage träte, einer unverbindlich positiven Haltung gegenüber italienischen Bemühungen befleißigen. Er sollte ferner indirekt Cianos Eifer zu dämpfen suchen und darauf bestehen, daß die Sowjetunion wie auch Polen als gleichberechtigte Partner an den vorgeschlagenen Beratungen teilnehmen müßten. Das war natürlich, noch ehe Halifax von dem bevorstehenden deutsch-russischen Pakt in Kenntnis gesetzt wurde. So weit reichte sein Scharfsinn nicht, um später zu sehen, daß man auf einer solchen Konferenz mit dem Widerstand der Russen gegen deutsche Ziele hätte rechnen können.

Die Nachricht aus Italien veranlaßte Halifax, die allgemeine Lage in Europa mit Sir Robert Vansittart zu erörtern und ein Schreiben an Chamberlain zu richten, der in diesem krisenschweren Monat einige Wochen der Erholung und praktisch des Ruhestands genoß. Halifax war überzeugt, daß Hitler mit einer britischen Beteiligung an einem deutsch-polnischen Krieg nicht rechnete. Er versicherte Chamberlain, Hitler könne immer noch Frieden haben, wenn er auf die deutschen Ansprüche in Danzig verzichte, doch erwarte keiner der beiden Männer, daß Hitler es wirklich tun werde. Nach seinem Schreiben an Chamberlain hielt es Halifax für ratsam, den italienischen Kurswechsel durch eine Einschüchterung der Italiener zu intensivieren. Er sandte eine Drahtbotschaft nach Rom, die Loraine am folgenden Tag Ciano überreichte. In ihr wurde Italien am 20. August 1939 gewarnt, Großbritannien werde es unmittelbar mit einem Großteil seiner Streitmacht angreifen, wenn es sich in einem künftigen Krieg als Verbündeter auf Deutschlands Seite stelle.

Diese Drohungen von Halifax riefen in Rom große Wirkung hervor.

Mussolini schloß daraus, eine erfolgreiche Konferenz, sei für Italiens Sicherheit und Überleben einfach unerläßlich. Die Deutschen wurden von dem britischen Ultimatum nicht unterrichtet. Die Italiener machten sich Sorgen, man werde sie angreifen, ohne daß sie sich rührten, wenn sie nicht immer wieder versicherten, sie würden Deutschland nicht unterstützen. Am 20. August entwarf daher Mussolini eine Tagesordnung für die von ihm vorgeschlagene Konferenz und empfahl folgende Hauptverhandlungspunkte:

1. Deutsch-polnische Regelung.

2. Französisch-italienische Regelung (d. h. der Beschwerden Italiens gegen französische Diskriminierung Italiens in Kolonialfragen, der schlechten Behandlung der italienischen Minderheit in französischen Kolonien, der französischen Befürchtungen gegen den italienischen Irredentismus),

3. Deutsche Kolonien (ein endgültiges Abkommen auf die eine oder andere Weise über die mögliche Rückgabe der deutschen Kolonien)

4. Wirtschaftsfragen (d. h. Aufhebung der Handelsbeschränkungen) und

5. Rüstungsbeschränkung (ein Versuch, den Rüstungswettlauf zu beseitigen und zu einer normalen Grundlage zurückzukehren).

Der Duce gab sich große Mühe, alle großen schwebenden Fragen zu berücksichtigen. Es ließ sich unschwer erkennen, daß sich nach Beseitigung vieler Fehlentscheidungen der Pariser Friedensverträge von 1919 die Probleme im Vergleich zu früheren Jahren bereits verringert hatten. Die Dringlichkeit einer Konferenz, wurde am folgenden Tag noch durch einen Bericht des italienischen Botschafters Arone aus Warschau unterstrichen, nach dem der Zustand in Danzig und längs der deutsch-polnischen Grenze entsetzlich und die allgemeine Stimmung in Polen gefährlich gespannt sei.

