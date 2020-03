Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -191

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Wie ist der 2 Weltkrieg entstanden?

Was ist im Zweiten Weltkrieg passiert?

Wann wurde der 2 Weltkrieg zum Weltkrieg?

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

…

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die beste Analyse zum Thema, die man jüngeren Leuten in die Hand drücken sollte, findet man hier >>>.

Die Analyse bislang unberücksichtigter, brisanter historischer Dokumente, findet man hier >>>.

Die neueste Analyse der Kriegsschuldfrage zum Ersten Weltkrieg, findet man hier >>>.

…

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Achtzehntes Kapitel

RUSSLAND ENTSCHEIDET SICH FÜR EINEN PAKT MIT DEUTSCHLAND

Die Krise in Danzig

Chodacki begab sich am 16. August 1939 von Danzig aus auf dem Luftwege nach Warschau, um die Lage mit Beck zu erörtern. Eine ebenso lange wie fruchtlose Unterredung zwischen ihm und Senatspräsident Greiser am Morgen dieses Tages hatte den toten Punkt zwischen Danzig und Polen nicht zu überwinden vermocht.

Chodacki hatte Greiser erklärt, der polnische Wirtschaftsboykott gegen Danziger Erzeugnisse werde so lange fortgesetzt, bis Danzig uneingeschränkt das Recht der polnischen Zollbeamten auf Ausübung ihrer Funktionen im Gesamtgebiet der Freien Stadt anerkenne. Der polnische Diplomat behauptete, Danzig würde in dieser Frage schon kapituliert haben, wenn es der Stadt nicht darum ginge, unentdeckt deutsche Waffen und Munition auszuladen.

Völkerbundskommissar Burckhardt war entrüstet über diese ausgedehnten Zusammenkünfte zwischen Chodacki und Greiser, die keinerlei Ergebnisse zu zeitigen schienen. Er beklagte sich, der Hochkommissar erkläre ihm ständig, daß eine Aussprache mit Greiser „gut gegangen” sei, wenn tatsächlich nichts „gut gegangen” war. Auch zeigte sich Burckhardt über die Indiskretion des Danziger Vorpostens, der über seine geheime Besprechung mit Hitler am 11. August berichtet hatte, erbost. Nach Burckhardts Wunsch sollten die deutschen, britischen, französischen und Danziger Führer von der Zusammenkunft erfahren, jedoch nicht die Polen. Er beschwerte sich, seine Beziehungen zu den Polen seien schon schlecht genug auch ohne die Beschuldigung, daß er wichtige europäische Missionen für Hitler durchführe.

Der deutsche Botschaftsrat Baron Wühlisch in Warschau, warnte das Auswärtige Amt am 18. August 1939, die Polen seien dabei, in den Räumen Posen, Westpreußen und Zentralpolen neben Ostoberschlesien eine neue Massen-Verhaftungswelle gegen die deutsche Minderheit einzuleiten. Die Massenverhaftungen in Oberschlesien rechtfertigten die Polen mit der Anschuldigung: „Die Verhaftungen in Oberschlesien müssen der Organisation von Sabotagetrupps zugeschrieben werden, die von verschiedenen Zentren im Reich ausgehe.” Jetzt behaupteten sie, es bestünden bereits ähnliche Gruppen auch in den anderen Gebieten. Die Vorgänge in Ober-Schlesien waren das Vorspiel zum allgemeinen Terror in ganz Polen.

Hochkommissar Chodacki kehrte am 18. August mit neuen Instruktionen zu Gesprächen mit Greiser aus Warschau zurück. Er erklärte dem Senatspräsidenten, er habe einen Blankoscheck zur Aufhebung des polnischen Wirtschaftsembargos in Danzig für den Fall, daß die Behörden der Stadt den polnischen Zollbeamten und Grenzwachen das Recht zur uneingeschränkten Tätigkeit in der Freien Stadt gewährten. Greiser warf ihm vor, diese Forderung sei gleichbedeutend mit der militärischen Besetzung Danzigs durch Polen. Dann sagte er zu, zwei wegen illegaler Betätigung am 14. August festgenommene Inspektoren zu entlassen, doch lehnte er es ab, sich der umfassenden polnischen Forderung zu beugen, da sie nach den zwischen Danzig und Polen vertraglich festgelegten Beziehungen jeder Grundlage entbehre. Chodacki wandte sich der deutsch-polnischen Krise zu und bemerkte mir beißendem Sarkasmus, das Fundament eines Abkommens zwischen beiden Ländern müsse sehr knapp gehalten werden, denn Beck habe ihm versichert, daß Polen nicht bereit sei, irgendwelche Zugeständnisse zu machen. Ferner erklärte er, Polen werde keine militärische Aktion gegen Deutschland einleiten, es sei denn, Deutschland unternehme etwas gegen die polnischen Interessen. Jedoch warnte er Greiser, die polnische Nation würde in jedem Krieg wie eine Nation von Soldaten zusammenstehen.

Gauleiter Förster kam nach diesem Gespräch zu dem Schluß, eine Lösung der Embargokrise müsse an dem polnischen Standpunkt scheitern. Er wies Edmund Veesenmayer, einen Mitarbeiter Ribbontrops, der Danzig einen Besuch abstattete, darauf hin, die örtlichen Behörden würden mit den Polen viel besser fertig werden, wenn sie eine energische Haltung annähmen. Veesenmayer widersprach und argumentierte, die Danziger Regierung müsse weiterhin Zurückhaltung üben und damit den Polen die Verantwortung für alles überlassen, was in Danzig geschehe. Voller Hohn stellte Förster fest, daß man in Westpreußen drei Deutsche als Agenten der Danziger Regierung festgenommen habe, daß die Polen also die sogenannte Freie Stadt schon wie eine selbständige feindliche Macht behandelten

Am 21. August entstand in Danzig einige Aufregung, als Rudolf Wiesner nach seiner Flucht aus Polen auf Danziger Boden eintraf. Er war am 16. August von den Polen unter dem Verdacht verhaftet worden, Spionage für Deutschland getrieben zu haben. Wiesner, der bekannteste der Minderheitenführer in Polen, sprach am 22. August in Danzig mit Vertretern des Deutschen Reichs über die gegenwärtige Lage. Die Deutschen in Polen hätten sich bemüht, ihre Loyalität zum polnischen Staat zu beweisen, doch sei ihnen das nicht gelungen. Vergehens habe er gehofft, das Bewußtsein deutscher Abstammung mit loyaler Staatsangehörigkeit in Polen vereinigen zu können. Wiesner sprach von einer Katastrophe „unfaßlichen Ausmaßes” seit Beginn des Jahres 1939. Mit tiefer Bitterkeit berichtete er, jetzt seien auch die letzten Deutschen aus ihren Stellungen ohne Arbeitslosenunterstützung entlassen worden. Hunger und Entbehrung zeichne sich auf den Gesichtern der Deutschen in Polen ab.

Deutsche Wohlfahrtseinrichtungen, Konsumgenossenschaften und Handelsverbände seien aufgelöst. Der Ausnahmezustand der ehemaligen Grenzzone sei jetzt auf über ein Drittel des polnischen Hoheitsgebietes ausgedehnt worden. Massenverhaftungen, Verschleppungen, Verstümmelungen und Schlägereien der letzten Wochen überträfen alles bisher Dagewesene. Das Tragische daran sei, daß diese Bestrafung unverdient sei. Wiesner betonte nachdrücklich, die deutschen Minderheitenführer hofften immer noch auf einen friedlichen Ausgleich zwischen Deutschland und Polen. Sie wollten nicht ins Deutsche Reich zurückkehren, sondern wünschten lediglich die Wiederherstellung der Ruhe, das Verschwinden des Kriegsgespenstes und das Recht, in Frieden leben und arbeiten zu können.

Die deutschen diplomatischen Vertreter und die Danziger Regierung erörterten, ob die Veröffentlichung von Wiesners Aussagen zur Erleichterung für die deutsche Minderheit in ihrer Elendslage beitragen könne. Gauleiter Albert Förster glaubte nicht daran und vertrat den Standpunkt, nach den bestialischen Verfolgungen würden derartige Treuebekundungen die Deutschen nur erniedrigen, ohne die Haltung der Polen zu ändern. Zu seiner Erleichterung konnte er feststellen, daß Werner Lorenz Leiter des Amtes für Volksdeutschtum im Reich, in einem Bericht über Wiesners Ausführungen am Abend des 22. August 1939 seinem Urteil zugestimmt habe.

Die Wiesner-Episode versetzte Förster in maßlose Erregung. Zu diesem Zeitpunkt war die Nachricht von dem kommenden deutsch-russischen Pakt in Danzig bekanntgemacht worden und Förster drängte darauf, jetzt sei die Zeit für Danzig gekommen, anders aufzutreten und sich auf die Auswirkungen dieses Vertrages einzustellen. Er befürwortete harte Maßnahmen, durch die das Arbeitsfeld der polnischen Zollbeamten und Grenzwachen auf die vertraglich festgelegten Bereiche eingeschränkt werden sollte. Ferner schlug er vor, der Gewalt mit Gewalt entgegen zu treten, falls die Polen sich gegen diese feste Haltung auflehnen sollten.

Als Hitler von diesen Erörterungen erfuhr, stellte er sich auf die Seite Försters. Der deutsche Kanzler war der Ansicht, die Danziger Regierung müsse eine wirksame Geste zur Stützung einer neuen Politik, die nunmehr eingeleitet werden müsse, machen, und empfahl dem Senat der Freien Stadt, die Einsetzung Försters zum Staatschef bekannt zugeben. Dadurch werde Förster formell zum Titularchef Danzigs, während Greiser in seiner Eigenschaft als Präsident des Senats de facto der Premier bleibe.

Hitlers Vorschlag wurde von der Danziger Führung gebilligt und man beschloß, Förster am 23. August 1939 mittags um 12 Uhr zum Staatsoberhaupt auszurufen. Die Tage der Duldung polnischer Übergriffe in Danzig waren damit in etwa vorbei, zumindest waren sie es bis zum 30. März 1943, als die deutschen Truppen sich der Roten Armee ergaben und die Stadt selbst unter dem Feuer der sowjetischen Artillerie und der Luftangriffe in Schutt und Asche sank.

Damals lebte das deutsche Danzig nur noch in den Herzen seiner überlebenden Bewohner. Die Ruinenreste der Stadt wurden bis auf weiteres von Polen übernommen, die Wider Willen zu Sklaven ihrer winzigen kommunistischen Minderheit und der mächtigen Sowjetunion wurden. Die polnische Weigerung, Danzig zu Deutschland zurückkehren zu lassen, endete für Deutschland wie für Polen in einer unbeschreiblichen Tragödie.

Alles Lügen – die wahren Kriegsursachen von 1939

Lesen Sie jetzt, was Ihnen bislang verheimlicht wurde: Was sich hinter dem geheimnisvollen »Plan 1919« der Alliierten verbarg. Warum US-Truppentransportschiffe ausgerechnet deutsche »Schutzengel« hatten. Wie Marxisten und Alliierte massenhaft die Fahnenflucht deutscher Soldaten planten und organisierten. Was wirklich hinter der »Dolchstoß-Legende« steckt. Warum US-Präsident Wilsons »14-Punkte-Friedensplan« der größte Betrug der Weltgeschichte war. Weshalb der »unvollendete« Erste Weltkrieg einen Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland notwendig machte - Was sich hinter dem geheimnisvollen »Plan 1919« der Alliierten verbarg. Warum US-Truppentransportschiffe ausgerechnet deutsche »Schutzengel« hatten. Wie Marxisten und Alliierte massenhaft die Fahnenflucht deutscher Soldaten planten und organisierten. Was wirklich hinter der »Dolchstoß-Legende« steckt. Warum US-Präsident Wilsons »14-Punkte-Friedensplan« der größte Betrug der Weltgeschichte war. Weshalb der »unvollendete« Erste Weltkrieg einen Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland notwendig machte - hier weiter

Eine seltsame Geschichte – Wer beim Lesen mal wieder eine Gänsehaut kriegen, mitfiebern und vor Spannung die ganze Nacht durchlesen möchte, für den ist diese Geschichte das Richtige . Atemberaubend! … hier weiter

Geo-Imperialismus Die geheimen Ziele der US-Geostrategen und warum sie für die Welt so gefährlich sind. Wolfgang Effenberger vermittelt das nötige Hintergrundwissen zu den aktuellen geopolitischen Vorgängen und durchbricht damit die massenmediale Desinformation und Verschleierung - hier weiter.

Warum es keinen Zufall gibt Fast jeder kennt in seinem Leben Situationen, wo ihm nichts anderes übrig geblieben ist, als erstaunt auszurufen: Das kann doch kein Zufall sein! War es auch nicht, denn hinter allen Ereignissen des menschlichen Daseins und seien sie auch noch so merkwürdig waltet eine verborgene Ordnung - mehr hier.

Was Sie nicht wissen sollen! Michael Morris deckt wie noch keiner zuvor, das Geflecht der aktuellen Firmenbeteiligungen der Rothschild-Familie auf. Gleichzeitig erklärt Michael mit wenigen Worten, wie unsere Politik funktioniert und von der Hochfinanz gesteuert wird. Wer also einmal "Hinter die Kulissen der Macht schauen" möchte, sollte sich von Michael begleiten lassen - Michael Morris deckt wie noch keiner zuvor, das Geflecht der aktuellen Firmenbeteiligungen der Rothschild-Familie auf. Gleichzeitig erklärt Michael mit wenigen Worten, wie unsere Politik funktioniert und von der Hochfinanz gesteuert wird. Wer also einmal "Hinter die Kulissen der Macht schauen" möchte, sollte sich von Michael begleiten lassen - hier weiter . Alle Rothschild-Artikel auf LupoCattivoBlog gibt es hier

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge