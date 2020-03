Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -195

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Achtzehntes Kapitel

RUSSLAND ENTSCHEIDET SICH FÜR EINEN PAKT MIT DEUTSCHLAND

Ribbentrops Mission in Moskau

Ribbentrop flog in Begleitung eines Stabes von zweiunddreißig Sachverständigen am 21. August in einer großen Transportmaschine vom Typ Condor nach Moskau. Vor seiner Abreise hatte ihm Hitler umfassende Vollmachten erteilt.

Die deutsche Abordnung wurde in Moskau mit großer Herzlichkeit empfangen. Die russischen Gastgeber zeigten sich ungewöhnlich entgegenkommend. Verschiedene europäische Anliegen, beispielsweise die vertraulichen diplomatischen Beziehungen der Türkei zu den Briten, oder der wahre Wert der militärischen Stärke Frankreichs, wurden mit bemerkenswerter Offenheit diskutiert. Die gastfreundlichen Russen taten, was sie konnten, um es den Deutschen so bequem und angenehm wie möglich zu machen.

Am frühen Abend des 23. August verlangten die Russen die Billigung ihrer Pläne in Estland und Lettland, wo sie sich militärische Stützpunkte verschaffen wollten. Ferner bestanden sie darauf, freie Hand in Finnland zu bekommen, und forderten deutsche Neutralität in dem Konflikt, zu dem Rußland zwecks Rückgewinnung Beßarabiens Rumänien herauszufordern beabsichtigte.

Trotz seiner Vollmachten setzte sich Ribbentrop daraufhin fernmündlich mit Berlin in Verbindung, um Hitlers Zustimmung zu diesen aggressiven russischen Plänen einzuholen. Ihm war bekannt, daß das Verhältnis, das die Völker in den früher zum russischen Reich gehörenden baltischen Provinzen zu Rußland hatten, im Gegensatz zu den Deutschen in Österreich, im Sudetenland, in Memel und Danzig, nicht auf dem Wunsch nach Vereinigung mit Deutschland beruhte. Andrerseits lehnten die baltischen Völker das gebietsrevisionistische Programm ab, das die russische Forderung nach Stützpunkten in ihrem Gebiet enthielt. So werden sie zu tragischen Opfern der durch den englisch-deutschen Interessenkonflikt entstandenen Lage.

Ribbentrop hatte um 8 Uhr 05 abends am 23. August mit Berlin gesprochen. Hitlers zustimmende Antwort traf in Moskau drei Stunden später, d.h. um 11 Uhr abends, ein. Das Deutsche Reich werde sich dem Vormarsch des Kommunismus nach Westen nicht widersetzen. Indessen lieferte es damit diese Völker nicht eigentlich Rußland aus, weil es ihnen gegenüber keine vertraglichen Verpflichtungen, sondern lediglich die Zusicherung gegeben hatte, sie nicht von sich aus anzugreifen.

Trotzdem erfuhr die Politik Hitlers und Ribbentrops im August 1919 in Deutschland während der folgenden Monate erhebliche Kritik. Die nationalsozialistische Parteipresse beantwortete diese Kritik mit dem Hinweis, daß diese Länder in den Jahren der tiefsten Erniedrigung Deutschlands von 1918 bis 1933 keinerlei Sympathie für Deutschland zum Ausdruck gebracht hätten. Vor allem aber hatten die deutschen Führer im Gegensatz zu England und Frankreich niemals den Versuch gemacht, ein Bündnis mit der Sowjetunion zu schließen. Das deutsch-russische Abkommen vom 23./24. August 1939 bezweckte weniger die aktive Zusammenarbeit beider Länder als deren lnteressenabgrenzung. Diese Tatsachen wurden durch verantwortungslose Propagandisten der westlichen Welt ignoriert, indem sie beharrlich und ohne jede Begründung behaupteten, zwischen Deutschland und der Sowjetunion sei ein Bündnis geschlossen worden.

Der deutsch-russische Nichtangriffspakt enthielt noch ein geheimes Zusatzprotokoll, in dem eine russische Interessensphäre in Osteuropa anerkannt wurde. Die deutsche Anerkennung war abhängig vom Ausbruch eines Krieges zwischen Deutschland und Polen.

Hitler und Ribbentrop machten klar, Deutschland fühle sich nicht verpflichtet, diese Bestrebungen im Fall einer diplomatischen Regelung des deutsch-polnischen Konflikts anzuerkennen. Im Kriegsfall solle die Nordgrenze Litauens die Grenze der russischen Sphäre im baltischen Raum bilden. Ferner wurde die Bedingung gestellt, Litauen solle Wilna von Polen zurückgewinnen.

Rußland gab seine Absicht bekannt, im Fall eines Krieges gegen Polen zu intervenieren. Die Flüsse N’arew, Weichsel und San sollten die Abgrenzung der militärischen Besatzungszonen Deutschlands und Rußlands in Polen bilden. Diese Linie entsprach in den geheimen polnischen Operationsplänen in etwa der letzten Verteidigungsftont gegen Deutschland. Mit den herannahenden Sowjettruppen im Rücken hatte sie natürlich für die Polen ihren Sinn verloren. Allerdings ist diese Frage niemals akut geworden, weil die Deutschen schon in den ersten Tagen nach Ausbruch der Feindseligkeiten, fast zwei Wochen vor der militärischen Intervention der Sowjetunion, die letzte Grabenlinie der Polen umgangen hatten.

Die Sowjetführer machten ihr Eingreifen gegen Polen im September 1939 auch von einem Anspruch auf Litauen abhängig und sie schlugen außerdem vor, eine Okkupationsgrenze etwas weiter ins östliche Polen zu verlegen. Nach ihrem Wunsch sollte die Okkupationslinie sich sehr eng an die neue ständige Grenze zwischen der Sowjetunion und Polen anlehnen. Das war ein sehr geschickter Schachzug, der sich recht gut für Propagandazwecke auswerten ließ. Die Deutschen, die zu jener Zeit Krieg mit dem Westen führten, waren gezwungen, dieses regelrechte Ultimatum der Sowjetunion zu akzeptieren.

Ribbentrop war so ehrlich, den Russen am 23. August mitzuteilen, daß die Deutschen sich noch nicht unwiderruflich entschieden hatten, die polnischen Provokationen mit einem militärischen Feldzug gegen Polen zu beantworten. Hitlers erste geheime Bekanntgabe, daß es definitiv Krieg mit Polen geben werde, erfolgte erst am 25. August, doch selbst dies wurde kurz darauf durch einen neuerlichen Befehl des Kanzlers widerrufen. Nichtsdestoweniger rechneten die deutschen wie auch die russischen Unterhändler mit der Wahrscheinlichkeit eines unmittelbar bevorstehenden Krieges zwischen Deutschland und Polen. Nach der Unterzeichnung des Paktes gab Ribbentrop am 24. August seinerseits eine Erklärung ab. Deutschland werde konkrete Maßnahmen ergreifen, um eine Entspannung zwischen der Sowjetunion und Japan herbei zuführen.

Im Verlauf des 24. August widmete sich Ribbentrop in Moskau der Aufnahme persönlicher Kontakte mit den Sowjetführern Er erzählte Stalin unter anderem von dem sprichwörtlichen Humor der Berliner, mit dem sie sehr rasch auf jede Lage zu reagieren pflegen. So hatte er vor seiner Abreise nach Moskau einen Witz gehört, dessen Pointe darin bestand, daß Stalin sich entschlossen habe, dem Antikominternpakt beizutreten.

Ribbentrop persönlich erhoffte einen dauerhaften Frieden zwischen Deutschland und der Sowjetunion. Er wußte, daß die Aussichten auf einen derartigen Frieden von einer Änderung des Antikominternpaktes, der sich gegen den internationalen Kommunismus richtete, abhängen würden. Doch war diese Hoffnung vergeblich, Stalin zum Aufgeben seiner Weltrevolutionspläne und zur Verwirklichung ausschließlich nationaler Interessen Rußlands bewegen zu können. Sein Scherz über den Antikominternpakt war offensichtlich ein — allerdings ergebnisloser — Versuch, den Boden in diesem Sinne vorzubereiten.

Molotow erklärte in einem seiner Trinksprüche, Stalins Rede im Marz 1939 habe eine Wendung in den politischen Beziehungen zwischen Rußland und Deutschland herbeigeführt. Das war eine interessante Auffassung, die andeutete, daß eher die bisherige Haltung Rußlands als Deutschlands das Haupthindernis für eine Besserung der Beziehungen gewesen sei. Das Hauptthema der feierlichen Trinksprüche, die Deutsche und Russen miteinander austauschten, lautete, daß eine Ära der Freundschaft und der gegenseitigen Wertschätzung die bisherige Feindseligkeit abgelöst habe.

Verborgen blieb dabei allerdings, daß den russischen Freundschaftserklärungen die Erwartung zugrunde lag, Deutschland steuere geradewegs in einen aussichtslosen Krieg mit Großbritannien und Frankreich hinein. Stalin äußerte Ribbentrop gegenüber ganz offen die Ansicht, im Kriegsfall werde die französische Armee ein enormes Hindernis für Deutschland bilden. Diese Ankündigung zerstörte die Illusion, daß die sowjetische Vorhersage der kommenden Ereignisse zutreffender sein müsse als die der westlichen Führer. Der sogenannte wissenschaftliche Marxismus enthält eben keine Zauberformel, um künftige Ereignisse voraussagen zu können.

Hitler empfing am 22. August 1939 die Befehlshaber der Wehrmacht auf dem Obersalzberg. In den morgens und nachmittags abgehaltenen Sitzungen erörterte er mit ihnen die Lage und befahl, endgültige Pläne für eventuelle militärische Operationen gegen Polen für den 26. August vorzubereiten. Von dem Erlaß eines Angriffsbefehls sah er ab. Ausführlich schilderte er die deutschen Verhandlungen mit Rußland und vertrat dabei die Ansicht, der deutsch- russische Pakt werde England und Frankreich entmutigen, im Fall eines deutsch-polnischen Krieges gegen Deutschland vorzugehen.

Eine sonderbare Version über diese Sitzungen wurde von dem amerikanischen Journalisten Louis P. Lochner in der amerikanischen Nachrichtenagentur Associated Press (AP) fabriziert und am 25. August 1939 britischen Diplomaten in Berlin vorgesetzt. Lochners Material ist später von einer Reihe von Historikern als authentischer Konferenzbericht angesehen und verwandt worden.

Diese Lochner-Version bestimmte, bewußt oder unbewußt, in jener Zeit das Denken der britischen Diplomaten. Hatte man zugelassen, daß die Menschen sich über schwerwiegende Fragen vernünftige Gedanken machen, dann wäre die grobe Propaganda im Lochner-Material sofort als solche erkannt worden. Leider war seit mehr als fünf Monaten ein heftiger Kriegspropaganda-Feldzug innerhalb der westlichen Welt im Gange und zog nahezu jeden, ohne Rücksicht auf sein geistiges Format, in seinen Bann.

Wie hätte sonst jemand glauben können, daß Reichsmarschall Göring vor einer Gruppe harter deutscher Generäle auf dem Tisch getanzt und wie ein Wilder gekreischt habe! Und wie hätte Hitler seinen Generälen kleinlaut verkünden können:

„Göring hat uns demonstriert, daß sein Vierjahresplan fehlgeschlagen ist. Wir sind am Ende mit unseren Kräften, wenn wir in einem kommenden Krieg nicht den Sieg erringen“?

Diese Sätze konnten eher einem Buche Roosevelts entnommen sein. Denn dieser hatte im Gegensatz zu Hitler immer noch mit einer katastrophalen Wirtschaftsdepression zu kämpfen. Diese Äußerung wäre reiner Unsinn, wenn sie sich auf Krieg mit dem verarmten Polen bezöge. Jeder Unterrichtete, einschließlich Halifax’, wußte, daß Göring der letzte in Deutschlaund war, der sich zu dieser Zeit zugunsten eines allgemeinen Krieges ausgesprochen hätte.

Lochners Memorandum stellte ferner fest, Hitler habe seinen Generälen erklärt, er plane, die polnischen Frauen und Kinder zu töten. Das wäre das richtige Material für amerikanische „Comic books”, für Hitler aber nur dann, falls er die Absicht gehabt hätte, seine Generäle zu einer sofortigen Revolte gegen das deutsche Regime aufzubringen.

Lochners Memorandum behauptet. DeutschIand könne in einem langen Krieg nicht durchhalten, im gleichen Absatz steht aber auch der Satz: „Polen wird entvölkert und von den Deutschen besiedelt werden.” Das Memorandum behauptet schließlich, daß Stalin sehr krank sei und Deutschland Rußland nach seinem Tod auflösen würde.

Die einzige feststehende Tatsache in diesem Lochner-Memorandum ist die, daß sich in ihm ein amerikanischer Journalist in Europa mit Kriegshetze befaßt hat. Kurze und verläßliche Aufzeichnungen über die Konferenz vom 22 August 1939 stammen von denen, die wirklich daran teilgenommen haben. Journalistische Gepflogenheiten können in keinem Lande freisprechen, wenn man einen Krieg durch Verbreitung von Lügen zu entfesseln versucht.

