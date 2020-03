Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -196

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Wie ist der 2 Weltkrieg entstanden?

Was ist im Zweiten Weltkrieg passiert?

Wann wurde der 2 Weltkrieg zum Weltkrieg?

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

…

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die beste Analyse zum Thema, die man jüngeren Leuten in die Hand drücken sollte, findet man hier >>>.

Die Analyse bislang unberücksichtigter, brisanter historischer Dokumente, findet man hier >>>.

Die neueste Analyse der Kriegsschuldfrage zum Ersten Weltkrieg, findet man hier >>>.

…

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Achtzehntes Kapitel

RUSSLAND ENTSCHEIDET SICH FÜR EINEN PAKT MIT DEUTSCHLAND

Hendersons Friedensbemühungen

Henderson, dessen unangenehme Aufgabe es war, Lochners Material an Halifax zu übermitteln, hatte sich in der entscheidenden Phase der westlichen und deutschen Verhandlungen mit Rußland sehr darum bemüht, Halifax zuzureden, mit Deutschland möglichst bald wieder ins Gespräch zu kommen, ehe es zu spät sei. Von sich aus hatte er seit dem 15. August den polnischen Botschalter Lipski bedrängt, sich um Instruktionen für Verhandlungen mit den Deutschen zu bemühen. Er gestand Halifax, Weizsäcker sei seit dem polnischen Ultimatum vom 4. August pessimistisch gewesen, doch habe er neuen Mut geschöpft, weil der deutsche Staatssekretär letzt „objektiver, ruhiger und vertrauensvoller” sei als während der Septemberkrise von 1938.

Henderson hoffte, die Italiener würden Vorschläge für eine friedliche diplomatische Regelung machen. Der italienische Botschafter Attolico hatte ihm das zugesichert. Er drängte Halifax, der polnischen Regierung eine Demarche Lipskis in Berlin zu empfehlen. Die Mißhandlung der Deutschen in Polen sei nicht „eine Beschwerde Hitlers, sondern eine deutsche Beschwerde“. Halifax wurde von Henderson gewarnt: „Es mag als Bluff aufgefaßt werden, aber ich fühle mich verpflichtet zu sagen, daß es meine Auffassung ist, daß, wenn er in die Enge getrieben wird, Hitler den Krieg wählen wird“.

Henderson war besonders beunruhigt durch die wiederholten Behauptungen der britischen Presse, daß Hitler durch die entschlossene Unterstützung anderer Mächte für Polen eingeschüchtert worden sei. Dazu sagte er voraus: „Die Geschichte wird einmal das Urteil fällen, daß die Presse im ganzen genommen die Hauptursache des Krieges gewesen ist.“

Die Presse mit ihrer nichtswürdigen und verantwortungslosen Taktik während dieser Periode war zweifellos ein bedeutender Faktor. Es war Henderson jedoch entgangen, daß die schlimmste Phase des Pressefeldzuges in England zwangsläufig von der entstellten und unehrlichen britischen Version der Prager Vorgänge im Marz 1939 ihren Ausgang genommen hatte, sowie von der unglaublichen Tilea-Lüge, die von Halifax und Vansittart zur Aufhetzung der britischen Öffentlichkeit ganz bewußt in die Welt gesetzt wurde. Der britische Botschafter verwechselte Ursache und Wirkung, als er der westlichen Presse die Hauptschuld an der gegenwärtigen Krise gab.

Ferner wies Henderson darauf hin, daß ein deutsch-englisches Einvernehmen für die deutsche Sicherheit notwendig sei. Nach seiner festen Überzeugung wünsche Hitler aufrichtig ein derartiges Einvernehmen. Es schien für Henderson völlig klar, daß ein paar entschlossene Schritte von Halifax zu einer befriedigenden Regelung führen würden, weil „von allen Deutschen, ob Sie es glauben oder nicht, Hitler, was Danzig oder den Korridor angeht, der maßvollste ist.”

Er stellte fest, die britische Botschaft in Warschau weigere sich bewußt, die tatsächlich verzweifelte Lage der deutschen Minderheiten in Polen zu sehen. Mit kluger Einsicht bemerkte er: „Warschau mit seiner kultivierten und intelligenten, um nicht zu sagen, verschlagenen Clicque ist nur die eine Seite. Draußen auf dem Lande sind die Polen ein ausgesprochen unkultiviertes Pack. ,Ruhig und zurückhaltend’. Ja, zweifellos, oben an der Spitze, und wenn Worte etwas zu bedeuten haben! Aber woanders, nein! Ich habe zuviele Geschichten von wohlmeinenden Neutralen gehört, um auch nur ein Wort davon zu glauben”.

Henderson legte Halifax dringend nahe, den Plan Gafencus für eine Regelung noch einmal zu überlegen. Hitler hatte dem britischen Botschafter erst kürzlich erklärt, das Protektorat von Böhmen-Mähren sei eine „notwendige Augenblickslösung” gewesen, seinetwegen könne dieses Gebiet in Zukunft werden, was es wolle, allerdings keine Bastion gegen Deutschland. Henderson erblickte darin einen unbestreitbaren Beweis dafür, daß man die Prager Frage zur Grundlage erfolgreicher Verhandlungen machen könne.

Einem Freund im britischen Foreign Office setzte Henderson auseinander, es sei kein Gewinn für Polen, in einem Krieg unterstützt zu werden, weil es nach seiner Meinung, wenn es in einen Krieg ziehe, viel zu verlieren und nichts zu gewinnen habe. „Ich bete nur, daß wir es eines Tages nicht zu bereuen haben, ihnen den Weg geebnet zu haben, nur um Hitler und seinen Nazi-Gangstern ins Kreuz zu treten.“

Henderson teilte Halifax am 22. August mit, Hitler werde in Deutschland infolge des Rußland-Paktes sehr an Ansehen gewinnen. Er bezeichnete die Nachricht von dem Pakt als eine „befriedigende Überraschung für die öffentliche Meinung in Deutschland“. In Deutschland glaube man jetzt, Hitler habe noch einmal gezaubert und es werde keinen Krieg geben.

In seiner Antwort teilte Halifax Henderson mit, der britische Entschluß, Polen zu unterstützen, könne durch Hitlers Diplomatie nicht beeinflußt werden. Er wiederholte sein altes Lieblingsthema, daß er alles tue, um Krieg zu vermeiden, und zwar einfach damit, daß er den britischen Standpunkt klar herausstelle. Das war eine geschickte List, die sich auf die Tatsache gründete, daß die Briten es 1914 versäumt hatten, eben diesen Standpunkt klarzumachen, was seinerzeit den Hauptanlaß zur Kritik an der britischen Politik gegeben hatte.

Halifax ignorierte dabei die Tatsache, daß der britische Blankoscheck für Polen in seiner Zielsetzung sehr viel weiter ging als der, den die Deutschen 1914 in der durch die Ermordung des Erzherzogs Franz Ferdinand entstandenen Krise Österreich-Ungarn gegeben hatten. Deutschland war die Verantwortung für den 1. Weltkrieg zugeschoben worden und die alliierten Sieger hatten in Paris darauf bestanden, daß Deutschland und seine Verbündeten die Alleinschuld am Kriege trügen.

Doch ist von keinem je behauptet worden, daß das deshalb geschehen wäre, weil Deutschland es versäumt hatte, seinen Standpunkt klar zu machen. Halifax arbeitete ganz eindeutig auf Krieg im Jahre 1939 hin. Die Tatsache, daß er dabei einen der vielen von England 1914 begangenen Fehler vermied, mindert in keiner Weise seine Schuld, den Krieg als entscheidendes Mittel der nationalen Politik Englands erwählt zu haben.

Halifax beantwortete die Bekanntgabe des bevorstehenden deutsch-russischen Pakts, indem er weiterhin auf Verhandlungen über ein englisch-französisches Bündnisabkommen mit den Russen drängte. Hierbei erhielt er passive Unterstützung durch die Politik Bonnets. Der französische Außenminister bemerkte trotz seines unentwegten Pessimismus höchst nachdenklich, der Pakt könne sich als bedeutungslos erweisen, wenn er nach Art des deutsch-französischen Paktes vom Dezember 1938 auf allgemeine Grundsätze beschränkt bleibe. Am 22. August teilte Halifax Kennard mit, die westlichen Verhandlungen in Moskau schritten voran und die Briten seien entschlossener denn je, die Franzosen in der Frage russisch-militärischer Operationen in Polen zu unterstützen.

General Dournenc unterrichtete Marschall Woroschilow am Morgen des 22. August, er sei ermächtigt worden, die russischen Operationspläne in Polen zu unterstützen. Außerdem habe ihm Daladier Vollmachten erteilt, vorbehaltlos einen Pakt zu unterzeichnen, der auch die übrigen russischen Interessen und Wünsche einschlösse.

Die Franzosen und Briten waren mithin bereit, in der Förderung der bolschewistischen Westexpansion noch weiter zu gehen als Ribbentrop. Als Preis verlangten sie allerdings die Bereitschaft der Russen, sich an einem Krieg gegen Deutschland von Anfang an zu beteiligen. Marschall Woroschilow entgegnete, der polnischee Verbündete Frankreichs sei eine souveräne Macht und Pläne für russisch-militärische Operationen auf seinem Territorium könnten nicht ohne deren Einwilligung beschlossen werden. Überdies hätten die Polen sicherlich darauf bestanden, bei einer solchen Gelegenheit anwesend zu sein, falls sie damit einverstanden wären, den russischen Vorschlag mit einer Zusage zu beantworten. Dann hielt der russische Befehlshaber den Franzosen und Engländern einen Vortrag über ihren angeblichen Verrat an der Tschechoslowakei im Jahre 1938 und rügte das Versäumnis der Westmächte, nicht schon früher zu einem Einvernehmen mit Rußland gekommen zu sein.

Der britische Botschafter Sir William Seeds warf Molotow am Abend des 22. August, während der westlichen Verhandlungen, „Unredlichkeit” vor. Molotow versetzte ihm darauf milde, die „Unaufrichtigkeit” der britischen Führer beraube diese jeder Berechtigung, derartige Anschuldigungen zu äußern.

Dennoch kabelte Seeds Halifax am 23. August, es sei für die alliierten Missionen wichtig, in Rußland zu bleiben, „falls der Sowjet und Ribbentrop in Streit miteinander gerieten“. Am gleichen Abend noch machte Halifax einen letzten Versuch, kurz, bevor der deutsch-russische Pakt unterzeichnet wurde.

Er gab Seeds die Weisung, den Russen zu versichern, er teile ihre Ansicht über die Unerläßlichkeit russisch-militärischer Operationen in Polen und sei bereit, sie bei solchen Operationen in vollem Umfang zu unterstützen. Das war gleichbedeutend mit einer Zusage, sich hinter einen russischen Einfall in Polen zu stellen, und das zu einer Zeit, in der England dabei blieb, mit Deutschland Krieg Danzigs wegen anzufangen, das den Polen gar nicht gehörte. Die Russen zogen es indessen vor, ihre Invasion unabhängig von der angebotenen Unterstützung Englands, die sie als unnötige Verpflichtung betrachteten, durchzuführen.

Alles Lügen – die wahren Kriegsursachen von 1939

Lesen Sie jetzt, was Ihnen bislang verheimlicht wurde: Was sich hinter dem geheimnisvollen »Plan 1919« der Alliierten verbarg. Warum US-Truppentransportschiffe ausgerechnet deutsche »Schutzengel« hatten. Wie Marxisten und Alliierte massenhaft die Fahnenflucht deutscher Soldaten planten und organisierten. Was wirklich hinter der »Dolchstoß-Legende« steckt. Warum US-Präsident Wilsons »14-Punkte-Friedensplan« der größte Betrug der Weltgeschichte war. Weshalb der »unvollendete« Erste Weltkrieg einen Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland notwendig machte - Was sich hinter dem geheimnisvollen »Plan 1919« der Alliierten verbarg. Warum US-Truppentransportschiffe ausgerechnet deutsche »Schutzengel« hatten. Wie Marxisten und Alliierte massenhaft die Fahnenflucht deutscher Soldaten planten und organisierten. Was wirklich hinter der »Dolchstoß-Legende« steckt. Warum US-Präsident Wilsons »14-Punkte-Friedensplan« der größte Betrug der Weltgeschichte war. Weshalb der »unvollendete« Erste Weltkrieg einen Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland notwendig machte - hier weiter

Eine seltsame Geschichte – Wer beim Lesen mal wieder eine Gänsehaut kriegen, mitfiebern und vor Spannung die ganze Nacht durchlesen möchte, für den ist diese Geschichte das Richtige . Atemberaubend! … hier weiter

Geo-Imperialismus Die geheimen Ziele der US-Geostrategen und warum sie für die Welt so gefährlich sind. Wolfgang Effenberger vermittelt das nötige Hintergrundwissen zu den aktuellen geopolitischen Vorgängen und durchbricht damit die massenmediale Desinformation und Verschleierung - hier weiter.

Warum es keinen Zufall gibt Fast jeder kennt in seinem Leben Situationen, wo ihm nichts anderes übrig geblieben ist, als erstaunt auszurufen: Das kann doch kein Zufall sein! War es auch nicht, denn hinter allen Ereignissen des menschlichen Daseins und seien sie auch noch so merkwürdig waltet eine verborgene Ordnung - mehr hier.

Was Sie nicht wissen sollen! Michael Morris deckt wie noch keiner zuvor, das Geflecht der aktuellen Firmenbeteiligungen der Rothschild-Familie auf. Gleichzeitig erklärt Michael mit wenigen Worten, wie unsere Politik funktioniert und von der Hochfinanz gesteuert wird. Wer also einmal "Hinter die Kulissen der Macht schauen" möchte, sollte sich von Michael begleiten lassen - Michael Morris deckt wie noch keiner zuvor, das Geflecht der aktuellen Firmenbeteiligungen der Rothschild-Familie auf. Gleichzeitig erklärt Michael mit wenigen Worten, wie unsere Politik funktioniert und von der Hochfinanz gesteuert wird. Wer also einmal "Hinter die Kulissen der Macht schauen" möchte, sollte sich von Michael begleiten lassen - hier weiter . Alle Rothschild-Artikel auf LupoCattivoBlog gibt es hier

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge